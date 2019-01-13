Надарили ерунды: новосибирцы массово избавляются от новогодних подарков

Новосибирцам (да и людям вообще) не всегда удаётся угодить близким с подарком

Праздники вроде Нового года приятны, конечно, и сами по себе, и дополнительными выходными днями. Но это ещё и время подарков. Правда, часть из них одаряемых совсем не радует: в первые недели января в магазинах вырастает число возвратов, а на сервисах с бесплатными объявлениями растёт число предложений совершенно новых вещей вместе с подарочной упаковкой. Какие подарки часто оказываются возвращены или проданы и почему, выяснила корреспондент НГС.







Пик избавления от подарков приходится, конечно, на первые три месяца каждого года: в январе новосибирцы стремятся вернуть или перепродать новогодние подарки, в феврале и марте — подарки, полученные на «гендерные» праздники, День защитника Отечества и Международный женский день.







Сервис «Юла» такие всплески фиксирует каждый год. В прошлом году аналитики сервиса отмечали, что, например, после «гендерных» праздников резко вырастало количество женщин, которые продавали бытовую технику и товары для дома, и мужчин, которые избавлялись от предметов гардероба (многие сейчас наверняка припомнили пресловутые носки).







Сотрудник одной из сетей магазинов бытовой техники и электроники на условиях анонимности рассказал корреспонденту НГС, что ситуация эта характерна для всех праздников, но более ярко выражен именно Новый год.





Вернуть пытаются всё, но в первую очередь, конечно, «дорогостойку»: смартфоны, планшеты, ноутбуки, другие гаджеты.







Бывают ситуации, когда покупки делают в состоянии аффекта: перед праздниками такое случается сплошь и рядом, а потом оказывается, что новый ноутбук вот он, а хлеба купить не на что, иронизирует он.







В сети магазинов DNS на запрос корреспондента НГС за время подготовки материала не ответили, а в группе «М.Видео — Эльдорадо» информацию о массовых возвратах не подтвердили.







— По статистике доля возвратов сохраняется примерно на одном уровне в течение года, предпраздничный рост продаж не вызывает увеличения доли возвратов от общего числа продаж в январе, — прокомментировали в пресс-службе группы.





Причины продажи подаренных смартфонов иногда оказываются курьёзными — например, цвет корпуса

По данным компании, в число наиболее популярных подарков входят смартфоны, наушники, приборы для красоты и ухода за собой и игровые товары — консоли, аксессуары и собственно игры.







Немало техники после новогодних праздников оказывается среди частных объявлений. По данным специалистов Avito, среди подаренных смартфонов новосибирцев не устроили, например, Apple iPhone XR, Samsung Galaxy J7, teXet TM-414.







— Были и те, кому не понравился просто цвет нового смартфона: жительница города оказалась недовольна цветом нового iPhone 7 — вместо золотого оттенка молодой человек подарил черный. Однако новый покупатель нашелся довольно быстро, — рассказали в пресс-службе сервиса.







Но в целом, добавили в компании, разочарованных владельцев новых смартфонов в Новосибирске немного: к 10 января доля таких предложений по сравнению с 1 января выросла всего на 1%. При этом спрос на них за 10 дней 2019 года вырос на 37% (в целом по России — на 49%), а цены, наоборот, упали, хотя и всего на 1%.







— Если рассматривать прирост предложения именно как прибавление «неподошедших подарков» к общей массе продаваемых телефонов, то логично предположить, что люди готовы расстаться с вещами, за которые не платили, без наценок и были бы в принципе рады выручить за них любую сумму, — предположили в пресс-службе Avito.





Помимо смартфонов, среди частных объявлений немало предложений и других новых гаджетов — иногда даже в упаковке.





Жанна из Академгородка выставила на продажу беспроводные наушники Beats Solo3, которые «использовались не более 60 часов». За 25 тысяч рублей на продажу выставляли новый iPad Pro. «Новый iPad (приобретён на новогодних праздниках), из заводской пленки не доставался, активировали только для того, чтобы посмотреть, работает ли», — поясняет автор объявления.







Новосибирец Алексей, впрочем, через популярные онлайн-сервисы планшет, полученный на профессиональном конкурсе в качестве приза, продать не смог — по его словам, покупатели были очень странными.







— Мне начали звонить школьники, предлагая купить за 5 тысяч, какие-то гастарбайтеры, готовые забрать прям сейчас, в три часа ночи, если я привезу его на Хилокский рынок. И ни одного приличного человека. Через неделю я скинул ценник, а еще через неделю убрал с «Авито» объявление, потому что градус неадеквата только вырос, — рассказал он. —





В итоге кончилось тем, что мы с другом пошли в подземный переход на площади Маркса задвигать планшет тамошним торговцам ворованными телефонами.





Благо у меня перед походом туда то ли интуиция взыграла, то ли дальновидность какая-то проявилась, и я открыл на смартфоне сразу страничку с сайта организации, которая проводила конкурс, где был список победителей. В третьем или четвертом киоске у меня согласились купить планшет, но тут мимо идет патруль, а я стою возле киоска с этой коробкой. А документов, подтверждающих, что планшет был где-то куплен, у меня, конечно, никаких нет. И я начинаю очень живо интересующимся полицейским рассказывать всю эту историю про конкурс и про то, что приз мне не нужен и я решил его продать. Надо сказать, полицейские были очень вежливы, выслушали меня внимательно и спросили только, чем я могу свои слова подтвердить. Вот тут заблаговременно открытая страничка сайта и пригодилась. Смотрите, говорю, серьёзная федеральная структура, вот тут сказано, что победители получили планшеты, а вот список победителей. И вот тут мои имя и фамилия, которые совпадают с теми, что вы видите в моём паспорте.





По данным аналитиков, женщины чаще всего продают подаренную им бытовую технику, а мужчины — одежду

Среди объявлений можно найти и очевидно новогодние подарки. Например, за 200 рублей продают серебряную подвеску в виде рождественской карамельки-трости, по 1,5 тысячи — новогодние подвески-шармы Pandora в виде котейки в новогоднем колпаке с подарком и благодушной бабули с печеньем, которые «в носке были 1 раз». Оба предложения — в подарочной упаковке из магазинов.







По данным опроса сервиса «Юла», в котором приняли участие 1,3 тысячи человек, 15% женщин и 10% мужчин хотя бы раз в жизни продавали непонравившиеся подарки.





Сибирячка Елена призналась корреспонденту НГС, что достаточно много подарков продала после свадьбы.







— У нас тогда появилось большое количество доброжелателей, которые пытались обустроить наш быт. Желание, в общем-то, похвальное, но мы настойчиво просили этого не делать, — вспоминает девушка. — Вся квартира у нас была заставлена мелкой бытовой техникой, которой мы не пользовались. Я начала её потихоньку перепродавать: мы были студентами, денег было немного, а места мало. Сейчас мне стыдно за свое поведение: правда всплыла достаточно быстро, и я понимаю, что все дарители на меня обижаются вполне заслуженно. Но подозреваю, что окажись я снова в такой ситуации, поступила бы, наверное, так же.







Но большинство новосибирцев, которых удалось опросить, предпочитают не перепродавать, а передаривать неугодные подарки.







— У меня хорошая память, я очень наблюдательный человек. И если понимаю, что человек мечтает, а я на этом сижу, то я ему дарю. Мне друг очень хотел сделать хороший подарок и подарил сумку Louis Vuitton, специально ходил в фирменный магазин в Москве. Я знала, что она фирменная, но выглядела она отвратительно. Я была расстроена, что куча денег улетела впустую, — рассказала Марина. — Я её передарила человеку, который от одного логотипа [с ума сходит].







— Под Новый год, 23 февраля и 8 марта я начинаю составлять сложные схемы, кому что передарить. Полотенце с поросятами этим, гель для душа этим, подсвечник этим, — соглашается Елена и тут же предупреждает: — Главное, не запутаться, потому что курьёзные случаи бывают часто. Вижу, как подарки, которые вручала свекрови я, уходят, например, моим родителям.

