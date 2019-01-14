Сибирь, до свидания: художница в раю

Ольга Терещук переехала в Дубай 5 лет назад





Новая история проекта НГС «Сибирь, до свидания!» — об Ольге Терещук, которая пять лет назад переехала в Дубай, Объединённые Арабские Эмираты. Изначально она переезжала по приглашению компании, в которой работала в Новосибирске. Открывалось международное отделение в Дубае, и Ольгу утвердили на одну из должностей, предполагающую переезд на постоянное место жительства. Через год Ольга отошла от работы в офисе и стала художником. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал у неё, от каких слов арабов у русских может развиваться нервный тик, сколько стоит аренда виллы на Пальме, почему нескольких жён могут себе позволить немногие мужчины и правда ли, что женщинам в Дубае живётся особенно комфортно, вопреки стереотипам.





Вечный дубайский праздник





С компанией мы через год разошлись в разных направлениях, но за тот год я здесь уже ассимилировалась, встретила мужа. Я ушла из офиса, появилось время заниматься творчеством, вдохновляюсь местным колоритом, морем, вечным дубайским праздником и лёгкостью. Так офисные будни сменились творческим поиском, чему я несказанно рада.





С организацией жилья, визами и прочими деталями переезда меня поддерживала компания и уже местные знакомые, за что я им очень благодарна. Были трудности в работе из-за разницы менталитетов. Нам, русским, нужно всё «вчера», а местные работники — филлипинцы, индусы, реже арабы — люди очень расслабленные и сроки буквально не воспринимают.





Ольга говорит, что темп жизни местного населения очень медленный





У арабов даже есть такое слово «иншалла», от которого у нас, русских, ещё не сбавивших скорость после приезда, через некоторое время начинается нервный тик. В переводе означает «как Господь пошлёт». Например, если на вопрос: «Закончим проект к маю?» отвечают: «Иншалла» — значит, не закончим.





Ещё у нас принято общаться с коллегами по-дружески и доверять, здесь же это воспринимается как слабость, которой непременно воспользуются не в твою пользу. В работе верить на слово здесь не получится. Руководителю приходится ставить себя жёстко. Особенно если ты девушка, а твои подчинённые — мужчины, воспитанные в патриархальной системе.





Рабочие коммуникации тоже не сильная черта местных. Проблема есть даже на уровне крупных мероприятий. Когда организовали фестиваль, приехали вендоры из разных стран, заплатили деньги за место, а анонсировать его организаторы не позаботились, и явка была близка к нулевой. К таким моментам адаптироваться было сложно. Но это больше частные рабочие вопросы. В остальном, пожалуй, трудностей особых не было.





Вилла на Пальме за миллионы





Цена аренды очень разная: всё зависит от условий, в которых вы готовы жить. Можно снимать часть квартиры в апартаментах с несколькими спальнями и платить около 2 тысяч дирхам в месяц (около 36 тысяч рублей. — Прим. ред.). Можно — виллу на Пальме и платить несколько миллионов дирхам в год. Неизменно одно — оплата вносится сразу за год. Обычно за работника аренду платит работодатель, а потом вычитает эти деньги помесячно из заработной платы. Поэтому при переезде сюда важно заручиться поддержкой работодателя.





Еда в целом дороже, чем в Новосибирске. Но опять же можно выбирать австралийскую мраморную говядину, а можно пакистанскую. Цена разная. Ужин в хорошем ресторане на двоих может стоить от 300–400 дирхам (5,5–7 тысяч рублей). В приличном кафе — от 150–200 дирхам. Основное блюдо и напиток, кофе или чай. Порции обычно большие, поэтому заказывайте что-то одно. В ресторанах при отелях есть алкоголь. В среднем коктейль — около 50 дирхам (900 рублей).









Бесплатной медицины в стране нет. Точнее есть, но не для экспатов. Как правило, работодатель предоставляет страховку работнику и, возможно, его семье. От уровня позиции в компании зависит уровень страховки — тут уж как договоришься. Цены на медицину без страховки достаточно высоки.





В среднем, скажем, приём педиатра обойдётся около 1000 дирхам (без анализов) — около 18 200 рублей. По страховке — сравнимы с Новосибирском. Страховая компания покрывает примерно 80% затрат на лечение (зависит от условий страховки). Во многих компаниях также предоставляют служебный транспорт и оплачивают расходы на бензин. Мобильная связь и интернет (3 Гб в месяц) — порядка 150–200 дирхам. ЖКХ, честно, не знаю: этим заведует муж.





Документы оформляла компания, мне не пришлось с этим сталкиваться лично. Как правило, в компаниях есть специальных человек, ответственный за визы, работу с госорганами. Всё, что нужно сделать работнику, — это явиться для медицинской проверки: флюорография, анализ крови. Людям с некоторыми заболеваниями (например, ВИЧ) в визе отказывают. Также в визе отказывают, если вы до этого нарушали закон в ОАЭ. При первом въезде в страну сканируется сетчатка глаза, так что обойти этот пункт никак не получится. Расходы на рабочую визу чаще всего лежат на работодателе.





«Жена не обязана работать»





Основные отличия — скорость жизни здесь заметно ниже. От тебя не требуется торопиться. Арабы и ходят медленнее, и ездят медленнее, и дела делают медленнее. Хотя, если ты на секунду замешкался на светофоре, посигналят. Сложно говорить о какой-то картине мира и менталитете, так как Дубай город интернациональный. Здесь коренного населения очень мало. В целом все очень доброжелательны, улыбчивы.





Ольге нравится, что стереотипы о жизни женщин разрушились: к ним относятся очень трепетно





Главный наш стереотип о стране, наверное, это что «бедных арабок закутали в паранжу, посадили в гарем, их там у шейха много, они несчастные плачут, а их никто не спрашивает, потому что женщина тут — никто». Тема, конечно, холиварная, и я не берусь распространять свои наблюдения на, например, Пакистан и прочие мусульманские страны. Но про ОАЭ я могу судить. Хах, дамы! Чтоб мы так жили!





Во-первых, жениться — это дорого. Женишься — будь добр содержать жену, и не хуже, чем её содержал отец. Поэтому больше одной жены себе могут позволить единицы. И не без спроса первой жены. Во-вторых, жена не обязана работать. Может, но не обязана. К слову, в правительстве ОАЭ процент женщин выше, чем в правительстве ЕС (к вопросу о гендерной дискриминации в деловой сфере).





В-третьих, отношение к женщине в целом: отдельные кассы в супермаркетах, отдельные залы ожидания (повышенной комфортности), отдельные вагоны метро. Вас и обслужат вперёд, и место уступят без просьбы, и двери откроют, и сумки донесут.





Арабские дамы по душной парковке от машины в молл не ходят. Их муж высаживает у входа и едет парковать машину один. И ничего, что сзади 20 машин проехать не могут. Подождут, зато жене удобно. Детей воспитывать и дом в чистоте содержать они тоже не обязаны. Есть няни и персонал. В общем, где-то нас с эмансипацией обманули. Свобода пахать пятидневку и носить короткие юбки — а это точно женщинам надо? А за те ли плюшки мы боремся?





Больше всего девушке нравится возможность зимой жить в тепле и не носить варежки





Другой стереотип — в Дубае сухой закон. Не совсем так. Во-первых, у ресторанов при отелях есть лицензия на продажу алкоголя. А чтобы ходить в эти рестораны, жить в самом отеле не нужно. Они открыты к посещению. Во-вторых, в Дубае очень насыщенная ночная жизнь. Бары, клубы, пляжные вечеринки — всё что пожелаете, скучно не будет.





Во многих клубах вторник — женский день. Это значит, что напитки девушкам — за счёт заведения. Но, конечно, если уж употребили алкоголь, на улице лучше не появляться. О вождении в пьяном виде и говорить, думаю, не стоит: сразу тюрьма. Так что такси и тихонечко домой.





Что касается стереотипов о нас — не встречала. Ну, кроме того, что русские девушки высокие и красивые. Не стала бороться против правды.





Дороги под мониторами





Если говорить о местных особенностях жизни, здесь очень и очень безопасно. Сказывается серьёзная система наказаний за правонарушения. В ОАЭ сурово наказывают за кражи, драки, а за убийства, наркотики и прочие ужасные вещи — смертная казнь. Можно спокойно оставить сумку снаружи уличного кафе и пойти внутрь за заказом. Никому и в голову не придёт даже посмотреть в сторону не своих вещей. Забытые в такси телефоны привозят куда попросите.





Дубай — город автомобилистов. Пешеходные дороги тут есть только внутри жилых райончиков, парков. На большинстве улиц не предусмотрены тротуары, и их невозможно перейти: несколько полос в обоих направлениях и отбойник посередине. Без машины вы либо будете платить за такси на каждом шагу, либо терять уйму времени в общественном транспорте. К счастью, автомобили здесь в ассортименте, цены приятные, бензин дешевый.





Ольге нравится ещё и ощущение безопасности, которое есть в городе





Но есть одно «но»: если вы находитесь в стране по рабочей визе, ваши русские и международные права здесь недействительны. Чтобы водить машину, вам нужны права ОАЭ — для этого придётся отучиться и сдать на права снова. Это стоит денег. Количество часов занятий зависит от вашего «домашнего» водительского стажа.





Кстати, о вождении: полиция на дорогах есть, но останавливают они крайне редко. За четыре года стажа мои документы проверяли — хм, ни разу. Но все дороги мониторятся камерами, и штрафы приходят исправно — немаленькие. Превышение скорости — 700 дирхам. Езда без света — 200 дирхам.





Навигатор не помогает таксистам





Дешёвый неквалифицированный труд. Как минимум — приходящий раз в неделю клининг, как максимум — живущая с вами прислуга (уборщица и няня в одном лице). Во многих квартирах, виллах для прислуги предусмотрена небольшая комната с отдельным санузлом. Но когда я говорю «неквалифицированный» — это значит, что если пришла уборщица, считай, тебе её самой нужно научить убираться. Здесь речь даже не об отсутствии образования, а о просто поразительном для нас отсутствии базовых жизненных знаний.





Даже в такси здесь нет навигаторов — только потому, что водители-индусы не умеют читать карту. Они не способны переложить реальность в картинку и сориентироваться. Нет такой опции в голове. При этом они часто не знают дорогу. И поначалу ты тоже. И твой навигатор тоже водителю не помощник. А счётчик включён. Бывали курьезы.









По работе мне приходилось много обучать сотрудников — индусы, пакистанцы, филиппинцы. Работа заключалась в сборе картографической информации в городе и дальнейшем её внесении в программу на компьютере. Вот человек идёт на местность и видит дом. Скажем, дом не Халифа, а по форме напоминающий советскую пятиэтажку. Этот дом человеку нужно нарисовать на карте — вид сверху. Так вот нет у них такой опции в голове. Не могут они мысленно повернуть дом и представить, что сверху он прямоугольник.





Про сложные арабские застройки я уж и не говорю. И про внесение всей информации в компьютер тоже. И таких особенностей в работе и быту очень много. К счастью, сейчас я работаю сама по себе и, когда дело до ходит до сотрудничества с кем-либо, я имею возможность выбирать. Мои картины живут только у хороших людей.





В Дубае в деловой сфере сильно читается классовость. На одной и той же позиции люди разных национальностей будут получать абсолютно разные зарплаты. Например, средняя зарплата администратора — девушки-филиппинки — 3 тысячи дирхам в месяц, точно та же роль, но девушка из Восточной Европы — 6–7. Инженер из Индии может получать 3–7 тысяч дирхам, из Восточной Европы 10–12, Западная Европа — от 15 и выше. Эти цифры, конечно, средние.





Потолок можно пробить, сильно зарекомендовав себя в компании. Но на начальном этапе национальность очень влияет на зарплату. В целом оно и понятно, так как в общем случае национальность находится в прямой корреляции с качеством образования работника. Установленный правительством МРОТ для граждан страны — 12 тысяч дирхам в месяц, для не граждан — 800.





Ольге нравится, что из Дубая легко путешествовать





Мешинана из культур





Есть доставка всего до порога. Молоко, хлеб, панадол — только позвони. Но не факт, что принесут то, что просил. Зато всегда интересно распаковывать. Недавно заказали сыну качели на популярном местном сайте. Выбрали синюю, принесли розовую. Ну нет для них разницы. Качели же новые. Не совру, если скажу, что такое происходит в половине случаев.





Ещё одна особенность — в Дубае торгуются, причём в некоторых местах (золотой рынок) цены изначально завышены для туристов процентов на 70. Стоят серьги 10 тысяч дирхам, вот знайте, что, уверенно торгуясь, вы их купите за 3–4. Мне сначала было трудно в это поверить и привыкнуть. У нас же как: «Вот ценник, жалко денег — не покупай». Но на днях я выторговала отличные очки в «Дубай Молле» с огромной скидкой и поняла, что всё — ассимиляция завершена.





Меня привлекает в этом городе, конечно, залив и океан! 20 минут на машине — и вот ты и в отпуске. Как я уже сказала, здесь очень много приезжих, полная мешанина из людей разных религий, национальностей, культур, возрастов. Которые, надо сказать, довольно успешно живут вместе. Никогда не знаешь, какие знакомства тебя ожидают завтра. Это невероятно круто и расширяет кругозор.





Также надо отдать должное правительству страны. Отстроить такое! А ведь страна только что отпраздновала свой 47-й день рождения. Вдумайтесь, только второе-третье поколение местного населения умеет читать и писать, а для них уже обеспечено бесплатное образование в любом университете мира. Невероятный пример, как из ограниченных ресурсов (нефть кончилась, не успев начаться) можно извлечь максимум выгоды для своего народа.





Ольга отмечает, что страна продолжает и дальше развиваться быстрыми темпами: строятся новые здания, уделяется внимание культуре





Доступность путешествий — из Дубая удобно летать. Уровень жизни, чистота на улицах, улыбки на лицах окружающих. Погода (большую часть года). Особенно сейчас, зимой. Выйти с ребёнком на прогулку и искупаться в бассейне — вместо шапок, валенок, мороза. Ну и не последний для меня по важности пункт — очень дешёвый клининг. За небольшие деньги можно забыть про уборку дома.





Город-сервиз





Не нравится в жизни здесь лето. 50 в тени — это, мягко скажем, некомфортно. Редкие дожди. Я люблю дождь. Несоразмерность масштабов окружающих строений масштабам человека. Объясню. Приезжаешь в Европу — старинная архитектура, дома, замки. Всё это соединено улочками. Этажи домов соизмеримы с человеческим ростом. Через улицы можно перейти. Можно сходить утром за свежим хлебом. Пешком. За пять минут. В городах есть история, свой ритм, уют. Они построены для жизни, в них чувствуешь себя комфортно.





В Дубае меня не покидает ощущение жизни в декорациях. Всё огромное, блестящее, шикарное, новое, будто построено не для людей, чтобы жить, а чтобы восхищать, но не пользоваться. Как бабушкин сервиз за стеклом серванта: красивый, стоит сияет, а начнёшь пользоваться — неудобно. Во всём этом есть немного нелепости и пустоты.





Скучаю по семье и друзьям. По сервису в бьюти-индустрии. Лучше наших салонов красоты бьюти-услуги не оказывают, наверное, нигде. Всё остальное не специфично для России и можно добыть и в других странах.









Жизнь — штука с сюрпризами, поэтому сложно сказать наверняка: на данный момент не планирую возвращаться в Россию. И не хочу, и не могу (мой муж не является гражданином России). К слову, мало кто из нас, русских, знает, как сложно европейцу получить визу в Россию. Даже туристическую. Даже если ты женат на русской. Нам получить шенген в разы легче. Мы с мужем часто летаем в Европу и в Россию. Так вот, мне уже можно оформлять безвизовый въезд, а всё, что можно мужу, — это виза на год, по которой он может въезжать в Россию только вместе со мной.





Для большинства экспатов Дубай — не конечный пункт. Здесь неудобно растить детей школьного возраста, здесь пока ещё слабая образовательная система, здесь невозможно выйти на пенсию или стать гражданином. Поэтому с точки зрения семейной «оседлой» жизни ОАЭ проигрывает многим другим государствам. Следовательно, да, планируем переезжать. Куда — вопрос пока открыт.