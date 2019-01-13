Маленький, но гордый бизнес: серьги из бетона

Марина Селиванова сама любит носить украшения, которые делает





Марина Селиванова училась в художественной школе и получила диплом преподавателя изобразительного искусства, после выпуска из университета поработала графическим дизайнером и дизайнером интерьеров и поняла, что хочет заниматься чем-то своим. Идея для бизнеса пришла ей в 2016 году во время ремонта: она влюбилась в фактурность бетонных стен и начала придумывать свою формулу смеси для украшений из бетона. Сейчас её стильные изделия носят по всей России. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у Марины, чем её привлекает работа с бетоном, шлифовочными машинками и дрелью, почему каждое украшение невозможно повторить и сколько времени нужно на создание одной работы.





После выпуска из НГАХА в 2016 году Марина Селиванова работала графическим дизайнером и дизайнером интерьеров, но быстро поняла, что хочет заняться своим делом. Сейчас она по-прежнему совмещает две работы, если есть заказы, но в большей степени хочет и дальше развивать свой бренд украшений из бетона Haf maer. Придумать свой бизнес ей помог ремонт в квартире.





«Я переехала в новую квартиру, там была черновая отделка и, естественно, бетонные стены. Я на них посмотрела — мне понравилось, что они фактурные. В итоге я оставила эти тёмные стены у себя в интерьере. Мне показалось, что из этого материала можно сделать что-то красивое. Увидела, что из бетона делают различные предметы интерьера, горшки, но мне хотелось идти дальше. Я поняла, что это должны быть украшения. Началась долгая и кропотливая работа над составом», — вспоминает девушка.





Украшения Марины продаются не только в Новосибирске, но и в шоуруме в Москве, Ярославе и в галерее Бронштейна в Иркутске





Идея пришла Марина зимой, а над составом она работала до мая. «Сам бетон — грубый, крепкий материал, но, если делаешь мелкие детали, может крошиться. Приходилось добавлять другие компоненты, чтобы он стал прочным, экспериментировать. Первое своё украшение я залила в крышечку от крема. Тогда шёл ремонт, цемента было навалом. Добавила немного белого пигмента, фактурка какая-то образовалась. Не могла выковырять долго из этой крышечки. Хочу найти эту работу, чтобы показать людям, с чего всё начиналось», — поясняет Селиванова.





Основные компоненты смеси — это цемент и чёрный пигментированный песок. С бетоном Марина сочетает акрил, обычно белый, и поталь — золотую, медную, серебряную.





На фото — серёжки с золотой поталью





«Сначала я заливаю бетон — нужно дать ему застыть в течение суток, чтобы они с акрилом не смешались. Акрил высыхает тоже за сутки. Получается, нужно как минимум два дня на украшение. Очень важно соотношение компонентов, если немного отвлёкся или не так сделал, то акрил может уже не застыть. Жалко было. Не важно потом, сутки ждёшь или больше: он как жвачка. Ничего уже не сделаешь. С опытом уже понимаешь, что лучше не отвлекаться», — уверена мастер.





Потом, по её словам, начинается самое грязное и пыльное — шлифовка. Гравёры, шлифовочные машинки, дрель, сверло — все это рабочие инструменты девушки.









«Мне нравится с этим всем работать. Дрель нужно очень аккуратно использовать: такие мелкие детали могут просто лопнуть. Бывает, что мне не нравится фактура и её нужно подшлифовать. Я заливаю в форму и не знаю, что получится в итоге. Узнаю, когда всё высохнет. Это кропотливый труд, но он того стоит, я думаю», — считает мастер.





Некоторые формы Марина берёт готовыми, а некоторые делает сама. Её нравится, что бетон непредсказуем, его фактура всегда разная и никогда не знаешь, что в итоге получится. Повторить изделие точь-в-точь невозможно, но если заказывают определённое кольцо, то девушка старается максимально попасть в пожелания заказчика.









Название бренда, по словам его создателя, появилось случайно, и у него нет определённого перевода: «Помню, что смотрела что-то скандинавское, потому что мне всегда нравилась эта страна, викинги. И мне понравилось, что нет такого названия, хештегов».





Украшения стоят от 1000 до 2000 рублей. Начиная свой бизнес, Марина Селиванова потратила 10 тысяч. Пока она не ведёт учёт расходов, потому что докупает материалы по мере необходимости.





«Часто долго с клиентами долго обсуждаем заказ, с чем будет сочетаться, — получаются мини-консультации по стилю. Я отправляю украшения в разные города, в большей степени в Центральную часть. Заказы на Новый год собирала до 20 декабря, чтобы успели долететь куда нужно. Дизайн разрабатывала сама, коробочки для изделий заказываю. Но бывает, что могу и сама сделать: шесть лет НГАХА не прошли даром», — говорит мастер.









Со своими украшениями год назад Марина Селиванова начала участвовать в маркетах. К первому она готовилась очень долго. Узнала о нём за неделю и начала подготовку, девушке даже помогали подруги и брат.





«Люди обычно удивляются, когда видят впервые. Всегда за столиком на маркетах у меня лежит карточка «Украшения из бетона». Не всегда люди видят текст, иногда переспрашивают, я им отвечаю, а они говорят: "Что? Из картона? Из питона?"», — смеётся Селиванова.





Был случай, когда на маркете на Марине было её украшение, и покупатель захотел именно его: «Я очень брезгливый человек и считаю, что если я носила, то не могу отдать это украшение. Но надо было человеку — и всё, поэтому мне пришлось снять с себя».





Мужские запонки и кольцо





По наблюдениям Марины, мужчины не всегда понимают такие украшения, поэтому что ассоциируют бетон со строительством, но всё равно мужские изделия у неё тоже иногда заказывают — кольца, серёжки, запонки.





«Самое распространённое слово, которое я слышу, — "стильно". Мне очень приятно, потому что когда говорят "красиво", всё равно не то. А стильно — это ещё современно, необычно для меня», — заметила Селиванова.