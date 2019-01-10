Новое ОСАГО: старикам — скидки, молодым — разорение

Центральный банк России своим решением расширил тарифный коридор по базовой ставке ОСАГО





С 9 января 2019 года вступили в силу новые правила расчета стоимости полиса ОСАГО, и вскоре водители столкнутся с новыми, более сложными начислениями. Кто-то получит дополнительную скидку, а кому-то придется платить больше. Портал НГС.АВТО решил сравнить новые и старые цены на примерах конкретных водителей с разными возрастом и стажем вождения.





Центральный банк России, проводящий реформу ОСАГО, своим решением расширил тарифный коридор по базовой ставке ОСАГО, как в строну увеличения, так и в сторону уменьшения. Раньше базовая ставка для легковых автомобилей составляла 3432–4118 рублей. Теперь — 2746–4942 рубля. Уже это обстоятельство дает возможность страховым компаниям закладывать в полис увеличенную стоимость. Многие компании уже повысили базовые ставки, например «АльфаСтрахование» — до 4735 рублей. В «Ингосстрахе», «Росгосстрахе» базовая ставка на момент публикации оставалась прежней — 4118 рублей.





Кроме того, изменились коэффициенты за возраст и стаж водителя. Раньше было всего 4 градации:

— водитель до 22 лет со стажем менее 3 лет,

— водитель до 22 лет со стажем более 3 лет,



— водитель старше 22 лет со стажем менее 3 лет,



— водитель старше 22 лет со стажем более 3 лет.







Теперь же возможны целых 58 сочетаний возраста и стажа, суть новых коэффициентов сводится к тому, что молодые и неопытные заплатят за ОСАГО больше, а пожилые и опытные — меньше.





Коэффициенты возраст/стаж





Разберем расчет стоимости на конкретных примерах. Опытный водитель 43 лет Дмитрий со стажем 18 лет имеет автомобиль мощностью 124 л.с. В прошлом году он заплатил за ОСАГО в Новосибирске 4900 рублей с учетом максимальной скидки 50% за безаварийную езду. При условии, что страховая компания «Ингосстрах» не изменит базовую ставку для водителя, стоимость его полиса в 2019 году составит 4704 рубля. Снижение произошло за счет применения коэффициента 0,96 за возраст/стаж (см. таблицу).





Теперь менее опытный водитель Александр: 33 года, стаж 2,5 года, мощность автомобиля 123 л.с. В прошлом году цена полиса ОСАГО составила 15 828 рублей. Сейчас к нему будет применяться коэффициент возраст/стаж 1,63 вместо 1,7 — а значит, стоимость полиса снизится до 14 720 рублей. Но это только при условии обращения в ту страховую компанию, где базовая ставка не увеличится, а останется на уровне 4118 рублей. Если водитель обратится в то же «АльфаСтрахование», то полис, наоборот, будет дороже — 17 450 рублей.





Самой расточительной оказалась группа молодых неопытных водителей с мощными машинами.





Например, молодой человек 20 лет со стажем 1 год и с 200-сильным автомобилем. По старой системе цена полиса для него составляла бы 20 945 рублей. Сейчас эта стоимость максимально может вырасти до 25 136 рублей.





Пока вопрос с базовой ставкой остается открытым: некоторые компании выжидают, некоторые увеличили тариф. Таким образом, на рынке возникает ситуация, когда стоимость полиса ОСАГО в разных компания будет сильно отличаться. «Где-то выросли ставки, где-то больше, где-то меньше. Пока непонятно, где выгодно, но со временем всё равно все выставят максимальную ставку», — прогнозируют в компании «Страховой помощник», представляющей компании «АльфаСтрахование», РЕСО и «Росгосстрах».





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