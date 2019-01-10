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Кофточки за 300 (фотообзор НГС)

ТЦ объявили распродажи, когда у всех закончились деньги — одежду, обувь и технику отдают за бесценок

Магазины начали распродажи перед поступлением новой весенней коллекции
Магазины начали распродажи перед поступлением новой весенней коллекции


После новогодних каникул торговые центры ожидаемо пустеют: консультанты скучают возле заполненных прилавков, нет очередей ни в примерочных, ни на кассах, и ничего не напоминает того безумия импульсивных покупок накануне Нового года — все деньги покупатели спустили в конце декабря на подарки и наряды к праздникам. Новый сезон уже не за горами, и магазины, чтобы сбыть прошлогодние коллекции, новогодние спецпредложения и свитера с оленями, объявили распродажи до конца января — витрины заманчиво пестрят обещаниями скидок вплоть до 70%. Чтобы заманить покупателей, продавцы обещают скидки на всё, в том числе на новый iPhone, однако ожидать безумной щедрости нет стоит — большие скидки идут на единичные товары. По оценкам экспертов, сейчас распродают последние коллекции одежды и обуви, на которые ещё не повлияла новая ставка НДС, — стоит присмотреться к демисезонным курткам и пальто, ведь одежда начнёт дорожать именно с весенних новинок. Корреспонденты НГС прогулялись по популярным магазинам техники, одежды и обуви, изучили ценники и выяснили, что полезного и насколько дешевле сегодня можно купить, если вы не всё прогуляли за долгие выходные.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


Если зайти в торговый центр дней за 10 до Нового года, то может показаться, что перед каникулами весь город живёт именно там, а спустя пару дней после праздников магазины словно впадают в спячку — покупатели заходят только в супермаркеты, а дальше особо и не заглядывают. В магазинах бытовой техники особенно безлюдно — уже никто не рвётся купить чайник, блендер или вафельницу тёще в подарок, хотя на витринах уже красуется реклама скидок до 50%. Пусть скидки и распространяются лишь на единичные товары, зато их можно спокойно выбирать, не толкаясь в предновогодних очередях.


Сегодня в «М.Видео» можно сэкономить от 3 до 10 тысяч на крупную бытовую технику. Например, холодильники LG и Samsung подешевели в среднем на 5–7 тысяч рублей. Большой холодильник LG объёмом 360 литров сегодня продают за 45 990 вместо 52 990 рублей, поменьше — объёмом 302 литра — за 36 990 вместо 41 990 рублей. Электрические печи также можно найти со скидками до 9 тысяч рублей — одну из моделей Electrolux предлагают купить всего за 24 990 рублей, хотя изначально, как гласит ценник, она стоила 33 990 рублей.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


На электронику скидки ещё более выборочные. Самая крупная — на смартфон Sony Xperia XZ2 — цену снизили на 11 тысяч рублей, сейчас он стоит 38 990 вместо 49 990 рублей. Однако в других интернет-магазинах его можно найти и за 31 889 рублей — за эту цену смартфон предлагают в интернет-магазине «БОЛТУН.РУ», но придётся ждать доставки из других городов.


На сайте «М.Видео» также предлагают новинку от Apple со скидкой — на iPhone XS Max 512GB цену снизили с 126 900 до 122 190 рублей, то есть на 4800 рублей — примерно на 3,7%. Заставит ли вас такая скидка срочно выложить 120 тысяч?


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


Выборочно есть скидки размером в 5000–5500 рублей на игровые ноутбуки MSI (слева), но их цена всё равно выше 60 тысяч. Ноутбуки попроще можно найти до 20 тысяч рублей — одну из моделей HP продают за 19 990 рублей, ранее она стоила на 3500 рублей дороже.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


Гипермаркеты не отстают от тренда посленовогодних распродаж. Например, в «О'кей» появились скидки на прочую мелкую бытовую технику и посуду, которую хватали в конце декабря в подарки: здесь есть несколько вариантов чайников стоимостью до тысячи рублей, микроволновок до 4500 рублей и в два раза подешевевших сковородок — последние стоили более двух тысяч рублей, а сегодня можно найти за 1099,5 рубля.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


Если в магазинах техники скидки не подталкивают к импульсивным покупкам, то в обувном начинаешь задумываться, что за 3000 можно хотя бы сперва померить, а потом, может быть, и купить новые ботинки. К середине зимы традиционно снижают цену на зимнюю обувь — на многие модели сейчас распространяются скидки 20–50%. Женские сапоги из натуральной кожи марки El Tempo (слева) предлагают за 3200 рублей вместо 6390 рублей, ценник датирован 9 января. Ботинки из Respect подешевели накануне вдвое — с 10 999 до 5499 рублей. Но здесь надо полагаться на удачу — ходовые размеры могли уже разобрать.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


Salamander также снижает цену на зимние коллекции, которые выставили ещё летом, — мужские полусапоги (слева) изначально стоили 16 990 рублей, в декабре на них снизили цену до 11 990 рублей. Среди более доступных вариантов вновь магазин Respect — там предлагают ботинки за 3999 рублей вместо изначальных 9199 рублей, и есть много вариантов обуви стоимостью менее 5000 рублей.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


Если вы давно хотели купить солидный костюм, но всё желание отбивали ценники, то сейчас можно заглянуть в Marks&Spencer. Даже в распродажу цены там такие, что можно хватать не глядя, но всё равно костюм выйдет на треть дешевле. Удлинённый женский пиджак сегодня можно приобрести за 5998 рублей (ранее стоил 8999 рублей), а брюки из шерсти — за 3498 рублей, они подешевели на 1501 рубль.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


На мужские брюки в Marks&Spencer действуют ощутимые скидки: ранее несколько моделей стоили 2999–3299 рублей, сегодня их продают уже за 1398 рублей. Цены на сорочки снизили в среднем на тысячу — рубашка на фото стоила 3499 рублей, по скидке её можно приобрести за 2498 рублей.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


Тёплые детские куртки Marks&Spencer сейчас в одной цене — 1998 рублей, они стали дешевле больше чем вполовину (стоили 3499 рублей).


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


На модные в этом сезоне шубки из искусственного меха пусть и не везде, но также есть скидки. В Love Republik светлое плюшевое пальто сейчас стоит 3499 рублей. На нём висит уже третий ценник: 25 декабря его предлагали за 4999 рублей, изначальный ценник оказался плотно заклеен.


Кроме того, в Love Republik можно найти скидки до 70%. Однако столь выгодная цена распространяется на коктейльные платья (есть даже за 999 рублей) и украшенные кружевами и блёстками топы и юбки — всё то, что тоннами привозили к корпоративам и новогодней ночи.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


Популярные марки масс-маркета продолжают быть спонсорами недорого трикотажа за несколько сотен в наших гардеробах. Кажется, магазины соревнуются, кто же предложит меньше — 399, 499 или вовсе 199 рублей за футболку или водолазку.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


Свитера в Befree стоят в пределах 699–799 рублей за штуку. Здесь же можно найти облегающие джинсы-скинни за 699 рублей, а более свободную модель mom jeans — в пределах 1200 рублей.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


В H&M три кофты можно купить в пределах тысячи — вариант для любителей гардероба, состоящего из пары дорогих джинсов и десятка кофточек на один сезон, которые вскоре будет не жалко выкинуть.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


И снова блузки, теперь в Reserved — до 500 рублей, как и везде. Однако здесь стоит присмотреться к водолазкам и свитерам — по цене около 800 рублей, но сшиты они из более натуральных тканей, чем во многих других отделах.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


В мужском отделе H&M распродают шапки, перчатки и шарфы всего за 250–600 рублей, а также есть акции на носки с забавными рисунками — видимо, не все раскупили к Новому году.


Для тех, кто хочет сэкономить на летней одежде, в H&M распродажа тонких джинсов и льняных брюк по цене 1000–1200 рублей, но можно найти и за 700 рублей. Прежде они стоили до 2200 рублей.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


До весны осталось всего-то перетерпеть два месяца. Если вы не фанатичный фанат моды и не обновляете гардеробы с каждой новой коллекцией, то в Pull&Bear всего за 999 рублей можно найти яркую ветровку, а куртки потеплее на март и апрель стоят сейчас 1999–2599 рублей.


Кофточки за 300 (фотообзор НГС)


По оценкам экспертов мира моды, сейчас распродают последние коллекции, на которые не повлиял рост НДС, — в сравнении с прошлым сезоном производители обещают поднять цены до 10%. По прогнозам специалистов, жители России почувствуют рост цен на одежду и обувь к концу зимы, когда в магазины привезут новинки. Чтобы как-то завлечь покупателей, магазины будут регулярно устраивать распродажи и всевозможные акции, считает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.


«На сегодняшнем рынке важны самые различные предложения по "привлекательным ценам": акции, акцент в рекламе на периоды распродаж, персонализированные программы лояльности — любые способы, которые позволяют отвлечь внимание от повышения цены и акцентировать внимание на выгодности покупки», — прокомментировала ранее ситуацию Анна Лебсак-Клейманс.

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