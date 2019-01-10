Кофточки за 300 (фотообзор НГС)

Магазины начали распродажи перед поступлением новой весенней коллекции





После новогодних каникул торговые центры ожидаемо пустеют: консультанты скучают возле заполненных прилавков, нет очередей ни в примерочных, ни на кассах, и ничего не напоминает того безумия импульсивных покупок накануне Нового года — все деньги покупатели спустили в конце декабря на подарки и наряды к праздникам. Новый сезон уже не за горами, и магазины, чтобы сбыть прошлогодние коллекции, новогодние спецпредложения и свитера с оленями, объявили распродажи до конца января — витрины заманчиво пестрят обещаниями скидок вплоть до 70%. Чтобы заманить покупателей, продавцы обещают скидки на всё, в том числе на новый iPhone, однако ожидать безумной щедрости нет стоит — большие скидки идут на единичные товары. По оценкам экспертов, сейчас распродают последние коллекции одежды и обуви, на которые ещё не повлияла новая ставка НДС, — стоит присмотреться к демисезонным курткам и пальто, ведь одежда начнёт дорожать именно с весенних новинок. Корреспонденты НГС прогулялись по популярным магазинам техники, одежды и обуви, изучили ценники и выяснили, что полезного и насколько дешевле сегодня можно купить, если вы не всё прогуляли за долгие выходные.









Если зайти в торговый центр дней за 10 до Нового года, то может показаться, что перед каникулами весь город живёт именно там, а спустя пару дней после праздников магазины словно впадают в спячку — покупатели заходят только в супермаркеты, а дальше особо и не заглядывают. В магазинах бытовой техники особенно безлюдно — уже никто не рвётся купить чайник, блендер или вафельницу тёще в подарок, хотя на витринах уже красуется реклама скидок до 50%. Пусть скидки и распространяются лишь на единичные товары, зато их можно спокойно выбирать, не толкаясь в предновогодних очередях.





Сегодня в «М.Видео» можно сэкономить от 3 до 10 тысяч на крупную бытовую технику. Например, холодильники LG и Samsung подешевели в среднем на 5–7 тысяч рублей. Большой холодильник LG объёмом 360 литров сегодня продают за 45 990 вместо 52 990 рублей, поменьше — объёмом 302 литра — за 36 990 вместо 41 990 рублей. Электрические печи также можно найти со скидками до 9 тысяч рублей — одну из моделей Electrolux предлагают купить всего за 24 990 рублей, хотя изначально, как гласит ценник, она стоила 33 990 рублей.









На электронику скидки ещё более выборочные. Самая крупная — на смартфон Sony Xperia XZ2 — цену снизили на 11 тысяч рублей, сейчас он стоит 38 990 вместо 49 990 рублей. Однако в других интернет-магазинах его можно найти и за 31 889 рублей — за эту цену смартфон предлагают в интернет-магазине «БОЛТУН.РУ», но придётся ждать доставки из других городов.





На сайте «М.Видео» также предлагают новинку от Apple со скидкой — на iPhone XS Max 512GB цену снизили с 126 900 до 122 190 рублей, то есть на 4800 рублей — примерно на 3,7%. Заставит ли вас такая скидка срочно выложить 120 тысяч?







Выборочно есть скидки размером в 5000–5500 рублей на игровые ноутбуки MSI (слева), но их цена всё равно выше 60 тысяч. Ноутбуки попроще можно найти до 20 тысяч рублей — одну из моделей HP продают за 19 990 рублей, ранее она стоила на 3500 рублей дороже.









Гипермаркеты не отстают от тренда посленовогодних распродаж. Например, в «О'кей» появились скидки на прочую мелкую бытовую технику и посуду, которую хватали в конце декабря в подарки: здесь есть несколько вариантов чайников стоимостью до тысячи рублей, микроволновок до 4500 рублей и в два раза подешевевших сковородок — последние стоили более двух тысяч рублей, а сегодня можно найти за 1099,5 рубля.









Если в магазинах техники скидки не подталкивают к импульсивным покупкам, то в обувном начинаешь задумываться, что за 3000 можно хотя бы сперва померить, а потом, может быть, и купить новые ботинки. К середине зимы традиционно снижают цену на зимнюю обувь — на многие модели сейчас распространяются скидки 20–50%. Женские сапоги из натуральной кожи марки El Tempo (слева) предлагают за 3200 рублей вместо 6390 рублей, ценник датирован 9 января. Ботинки из Respect подешевели накануне вдвое — с 10 999 до 5499 рублей. Но здесь надо полагаться на удачу — ходовые размеры могли уже разобрать.







Salamander также снижает цену на зимние коллекции, которые выставили ещё летом, — мужские полусапоги (слева) изначально стоили 16 990 рублей, в декабре на них снизили цену до 11 990 рублей. Среди более доступных вариантов вновь магазин Respect — там предлагают ботинки за 3999 рублей вместо изначальных 9199 рублей, и есть много вариантов обуви стоимостью менее 5000 рублей.









Если вы давно хотели купить солидный костюм, но всё желание отбивали ценники, то сейчас можно заглянуть в Marks&Spencer. Даже в распродажу цены там такие, что можно хватать не глядя, но всё равно костюм выйдет на треть дешевле. Удлинённый женский пиджак сегодня можно приобрести за 5998 рублей (ранее стоил 8999 рублей), а брюки из шерсти — за 3498 рублей, они подешевели на 1501 рубль.









На мужские брюки в Marks&Spencer действуют ощутимые скидки: ранее несколько моделей стоили 2999–3299 рублей, сегодня их продают уже за 1398 рублей. Цены на сорочки снизили в среднем на тысячу — рубашка на фото стоила 3499 рублей, по скидке её можно приобрести за 2498 рублей.









Тёплые детские куртки Marks&Spencer сейчас в одной цене — 1998 рублей, они стали дешевле больше чем вполовину (стоили 3499 рублей).









На модные в этом сезоне шубки из искусственного меха пусть и не везде, но также есть скидки. В Love Republik светлое плюшевое пальто сейчас стоит 3499 рублей. На нём висит уже третий ценник: 25 декабря его предлагали за 4999 рублей, изначальный ценник оказался плотно заклеен.





Кроме того, в Love Republik можно найти скидки до 70%. Однако столь выгодная цена распространяется на коктейльные платья (есть даже за 999 рублей) и украшенные кружевами и блёстками топы и юбки — всё то, что тоннами привозили к корпоративам и новогодней ночи.









Популярные марки масс-маркета продолжают быть спонсорами недорого трикотажа за несколько сотен в наших гардеробах. Кажется, магазины соревнуются, кто же предложит меньше — 399, 499 или вовсе 199 рублей за футболку или водолазку.









Свитера в Befree стоят в пределах 699–799 рублей за штуку. Здесь же можно найти облегающие джинсы-скинни за 699 рублей, а более свободную модель mom jeans — в пределах 1200 рублей.









В H&M три кофты можно купить в пределах тысячи — вариант для любителей гардероба, состоящего из пары дорогих джинсов и десятка кофточек на один сезон, которые вскоре будет не жалко выкинуть.









И снова блузки, теперь в Reserved — до 500 рублей, как и везде. Однако здесь стоит присмотреться к водолазкам и свитерам — по цене около 800 рублей, но сшиты они из более натуральных тканей, чем во многих других отделах.









В мужском отделе H&M распродают шапки, перчатки и шарфы всего за 250–600 рублей, а также есть акции на носки с забавными рисунками — видимо, не все раскупили к Новому году.





Для тех, кто хочет сэкономить на летней одежде, в H&M распродажа тонких джинсов и льняных брюк по цене 1000–1200 рублей, но можно найти и за 700 рублей. Прежде они стоили до 2200 рублей.









До весны осталось всего-то перетерпеть два месяца. Если вы не фанатичный фанат моды и не обновляете гардеробы с каждой новой коллекцией, то в Pull&Bear всего за 999 рублей можно найти яркую ветровку, а куртки потеплее на март и апрель стоят сейчас 1999–2599 рублей.









По оценкам экспертов мира моды, сейчас распродают последние коллекции, на которые не повлиял рост НДС, — в сравнении с прошлым сезоном производители обещают поднять цены до 10%. По прогнозам специалистов, жители России почувствуют рост цен на одежду и обувь к концу зимы, когда в магазины привезут новинки. Чтобы как-то завлечь покупателей, магазины будут регулярно устраивать распродажи и всевозможные акции, считает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.





«На сегодняшнем рынке важны самые различные предложения по "привлекательным ценам": акции, акцент в рекламе на периоды распродаж, персонализированные программы лояльности — любые способы, которые позволяют отвлечь внимание от повышения цены и акцентировать внимание на выгодности покупки», — прокомментировала ранее ситуацию Анна Лебсак-Клейманс.