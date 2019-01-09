«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом

5-летний «Солярис» богаче и мощнее, а у «Гранты» больше багажник

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — обновленная Lada Granta с внешностью более солидной Lada Vesta. Этот компактный седан является достаточно интересным предложением на рыке — за 500–600 тысяч рублей вы практически ничего другого не найдете в приемлемой комплектации и с автоматом. Аналогичные новые иномарки, типа Solaris или Rio, стоят уже под 800 тысяч рублей. Поэтому сравнивать с «Грантой» будем 5-летний «Солярис» первого поколения, рестайл. Подробнее о выборе — в обзоре НГС.АВТО.





Нашу Lada Granta в кузове седан мы подберем в комплектации Comfort с 1,6-литровым мотором мощностью 98 л.с. и 4-ступенчатым классическим автоматом. Оснащение здесь вполне адекватное, есть все необходимое для жизни.













Дневные ходовые огни, иммобилайзер, система ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, система электронного контроля устойчивости ESC, противобуксовочная система, система помощи при трогании на подъеме. Подушек безопасности две — для водителя и переднего пассажира. Машина оснащена электроусилителем рулевого управления, есть воздушный фильтр салона, тонировка стекол и центральный замок.













Салон черный тканевый, с пластиковыми вставками под алюминий. К нашим услугам кондиционер, электростеклоподъемники передних дверей, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с Bluetooth и 4 динамиками, бортовой компьютер.













Granta — компактная машинка, ее длина 4268 мм. Это нужно учитывать, если вы крупный человек или у вас большая семья. Хотя объем багажника очень даже неплох — 520 литров.













Разгон Lada Granta на автомате до сотни занимает 13,1 секунды, не слишком быстро. Расход топлива в городе 9,9 литра на 100 километров. Тоже не лучший показатель экономичности для машины массой 1 тонна. Тем не менее цена может перевесить все недостатки — наш вариант стоит 596 500 рублей.













За эти деньги на вторичке большой выбор Hyundai Solaris 2014 года выпуска, можно найти уже рестайлинг первого поколения. «Кореец» будет крупнее (длина 4375 мм), просторнее и солиднее «Гранты».













Более мощный 1,6-литровый двигатель развивает 123 л.с. Автомат классический, 6-ступенчатый — это большой плюс, особенно при езде по трассе. Разгон до сотни 11,2 секунды, расход топлива в городе 8,8 литра на 100 километров. И быстрее, и экономичнее.













По отделке салона и по оснащению Solaris тоже выглядит предпочтительней. Электростеклоподъемники на всех дверях, подогрев передних сидений, кожаный мультифункциональный руль с обогревом, климат-контроль, мультимедийная система с Bluetooth и голосовым управлением, датчики парковки.













Объем багажника 470 литров — удивительно, но меньше. Зато раскладываются задние сиденья, можно уместить габаритные грузы.













Внешность Solaris — современный дизайн, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, литые колесные диски. Безопасность — система стабилизации, ABS, четыре подушки. Пробег у такого автомобиля будет в районе 70–100 тысяч километров.





Итак, за 600 тысяч рублей предлагается новая Lada Granta на гарантии, с автоматом и неплохим оснащением. Автомобильчик городской, для небольшой семьи. Hyundai Solaris можно смело использовать для поездок на большие расстояния, он просторней и богаче по функционалу. Конечно, придется менять кое-какие детали подвески, расходные материалы, но пробег ещё не такой большой, чтобы автомобиль грозил серьезными поломками. Что выбрать на этот раз — решают читатели НГС.





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