«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом
5-летний «Солярис» богаче и мощнее, а у «Гранты» больше багажник
В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — обновленная Lada Granta с внешностью более солидной Lada Vesta. Этот компактный седан является достаточно интересным предложением на рыке — за 500–600 тысяч рублей вы практически ничего другого не найдете в приемлемой комплектации и с автоматом. Аналогичные новые иномарки, типа Solaris или Rio, стоят уже под 800 тысяч рублей. Поэтому сравнивать с «Грантой» будем 5-летний «Солярис» первого поколения, рестайл. Подробнее о выборе — в обзоре НГС.АВТО.
Нашу Lada Granta в кузове седан мы подберем в комплектации Comfort с 1,6-литровым мотором мощностью 98 л.с. и 4-ступенчатым классическим автоматом. Оснащение здесь вполне адекватное, есть все необходимое для жизни.
Дневные ходовые огни, иммобилайзер, система ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, система электронного контроля устойчивости ESC, противобуксовочная система, система помощи при трогании на подъеме. Подушек безопасности две — для водителя и переднего пассажира. Машина оснащена электроусилителем рулевого управления, есть воздушный фильтр салона, тонировка стекол и центральный замок.
Салон черный тканевый, с пластиковыми вставками под алюминий. К нашим услугам кондиционер, электростеклоподъемники передних дверей, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с Bluetooth и 4 динамиками, бортовой компьютер.
Granta — компактная машинка, ее длина 4268 мм. Это нужно учитывать, если вы крупный человек или у вас большая семья. Хотя объем багажника очень даже неплох — 520 литров.
Разгон Lada Granta на автомате до сотни занимает 13,1 секунды, не слишком быстро. Расход топлива в городе 9,9 литра на 100 километров. Тоже не лучший показатель экономичности для машины массой 1 тонна. Тем не менее цена может перевесить все недостатки — наш вариант стоит
За эти деньги на вторичке большой выбор Hyundai Solaris 2014 года выпуска, можно найти уже рестайлинг первого поколения. «Кореец» будет крупнее (длина 4375 мм), просторнее и солиднее «Гранты».
Более мощный 1,6-литровый двигатель развивает 123 л.с. Автомат классический, 6-ступенчатый — это большой плюс, особенно при езде по трассе. Разгон до сотни 11,2 секунды, расход топлива в городе 8,8 литра на 100 километров. И быстрее, и экономичнее.
По отделке салона и по оснащению Solaris тоже выглядит предпочтительней. Электростеклоподъемники на всех дверях, подогрев передних сидений, кожаный мультифункциональный руль с обогревом, климат-контроль, мультимедийная система с Bluetooth и голосовым управлением, датчики парковки.
Объем багажника 470 литров — удивительно, но меньше. Зато раскладываются задние сиденья, можно уместить габаритные грузы.
Внешность Solaris — современный дизайн, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, литые колесные диски. Безопасность — система стабилизации, ABS, четыре подушки. Пробег у такого автомобиля будет в районе 70–100 тысяч километров.
Итак, за 600 тысяч рублей предлагается новая Lada Granta на гарантии, с автоматом и неплохим оснащением. Автомобильчик городской, для небольшой семьи. Hyundai Solaris можно смело использовать для поездок на большие расстояния, он просторней и богаче по функционалу. Конечно, придется менять кое-какие детали подвески, расходные материалы, но пробег ещё не такой большой, чтобы автомобиль грозил серьезными поломками. Что выбрать на этот раз — решают читатели НГС.
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- Новая Lada Granta
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В предыдущем выпуске проекта мы выбирали между новым корейским седаном KIA Cerato и 5-летним премиальным Mercedes C-класс.
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Дмитрий Косенко
Фото lada.ru, auto.ru