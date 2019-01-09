обзор

«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом

5-летний «Солярис» богаче и мощнее, а у «Гранты» больше багажник

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — обновленная Lada Granta с внешностью более солидной Lada Vesta. Этот компактный седан является достаточно интересным предложением на рыке — за 500–600 тысяч рублей вы практически ничего другого не найдете в приемлемой комплектации и с автоматом. Аналогичные новые иномарки, типа Solaris или Rio, стоят уже под 800 тысяч рублей. Поэтому сравнивать с «Грантой» будем 5-летний «Солярис» первого поколения, рестайл. Подробнее о выборе — в обзоре НГС.АВТО.

«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом


Нашу Lada Granta в кузове седан мы подберем в комплектации Comfort с 1,6-литровым мотором мощностью 98 л.с. и 4-ступенчатым классическим автоматом. Оснащение здесь вполне адекватное, есть все необходимое для жизни. 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом


Дневные ходовые огни, иммобилайзер, система ЭРА-ГЛОНАСС, ABS, система электронного контроля устойчивости ESC, противобуксовочная система, система помощи при трогании на подъеме. Подушек безопасности две — для водителя и переднего пассажира. Машина оснащена электроусилителем рулевого управления, есть воздушный фильтр салона, тонировка стекол и центральный замок.



«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом


Салон черный тканевый, с пластиковыми вставками под алюминий. К нашим услугам кондиционер, электростеклоподъемники передних дверей, подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, аудиосистема с Bluetooth и 4 динамиками, бортовой компьютер.



«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом


Granta — компактная машинка, ее длина 4268 мм. Это нужно учитывать, если вы крупный человек или у вас большая семья. Хотя объем багажника очень даже неплох — 520 литров. 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом


Разгон Lada Granta на автомате до сотни занимает 13,1 секунды, не слишком быстро. Расход топлива в городе 9,9 литра на 100 километров. Тоже не лучший показатель экономичности для машины массой 1 тонна. Тем не менее цена может перевесить все недостатки — наш вариант стоит 596 500 рублей. 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом


За эти деньги на вторичке большой выбор Hyundai Solaris 2014 года выпуска, можно найти уже рестайлинг первого поколения. «Кореец» будет крупнее (длина 4375 мм), просторнее и солиднее «Гранты». 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом


Более мощный 1,6-литровый двигатель развивает 123 л.с. Автомат классический, 6-ступенчатый — это большой плюс, особенно при езде по трассе. Разгон до сотни 11,2 секунды, расход топлива в городе 8,8 литра на 100 километров. И быстрее, и экономичнее. 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом


По отделке салона и по оснащению Solaris тоже выглядит предпочтительней. Электростеклоподъемники на всех дверях, подогрев передних сидений, кожаный мультифункциональный руль с обогревом, климат-контроль, мультимедийная система с Bluetooth и голосовым управлением, датчики парковки. 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом


Объем багажника 470 литров — удивительно, но меньше. Зато раскладываются задние сиденья, можно уместить габаритные грузы. 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвая Lada Granta против Hyundai Solaris с пробегом


Внешность Solaris — современный дизайн, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, литые колесные диски. Безопасность — система стабилизации, ABS, четыре подушки. Пробег у такого автомобиля будет в районе 70–100 тысяч километров. 


Итак, за 600 тысяч рублей предлагается новая Lada Granta на гарантии, с автоматом и неплохим оснащением. Автомобильчик городской, для небольшой семьи. Hyundai Solaris можно смело использовать для поездок на большие расстояния, он просторней и богаче по функционалу. Конечно, придется менять кое-какие детали подвески, расходные материалы, но пробег ещё не такой большой, чтобы автомобиль грозил серьезными поломками. Что выбрать на этот раз — решают читатели НГС.


Ваш выбор?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Новая Lada Granta
  • 5-летний Hyundai Solaris
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

В предыдущем выпуске проекта мы выбирали между новым корейским седаном KIA Cerato и 5-летним премиальным Mercedes C-класс


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 401
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено