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Сломали погоду: синоптики дали неожиданный прогноз на Крещение

На Новосибирск идут сильные морозы — но начнутся они позже, чем их обычно ждут в январе

Из-за нестабильной погоды в январе Новосибирск покроется льдом 
Из-за нестабильной погоды в январе Новосибирск покроется льдом 


С началом рабочих будней погода почти не изменилась, а ближе к выходным в город вернутся 30-градусные морозы. Синоптики рассказали, какой будет погода в оставшиеся дни января, будут ли крещенские морозы сильными и когда в город придёт волна тепла, — НГС сравнил их прогноз с данными на популярных погодных интернет-сервисах. Подробности — в материале НГС.


В январе, по словам синоптиков, погода в Новосибирске, как и по всему югу Сибири, не будет отличаться стабильностью, что, видимо, спровоцирует гололёд. Уже завтра в город придёт холодный атмосферный фронт — он понизит температуру и принесёт снеговые облака, рассказала НГС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.


«В течение суток четверга в Новосибирске ожидается около –15 градусов мороза. В пятницу, в последний день короткой рабочей недели, морозы окрепнут: в ночное время –25...–30, а по области местами ниже –30 градусов температура будет опускаться, и в дневные часы тоже около –20 градусов. Морозы будут сопровождаться ростом атмосферного давления и, как следствие, прекращением снегопадов», — объяснила Елена Волосюк.


Суббота также окажется для новосибирцев морозной: ночью до –30 градусов, к утру около –20...–22 градусов, а днём потеплеет до –15...–17. В воскресенье город накроют более тёплые воздушные массы — синоптики обещают уже –12...–13 градусов, потепление сопроводят обильные снегопады.


Волна тепла придёт в Новосибирск в начале следующей недели и продолжится несколько дней: по ночам воздух будет остывать лишь до –7...–12 градусов, а днём — до –2...–7. Здесь же синоптики предварительно сообщили, что 


тёплая волна затронет и крещенские морозы — Крещение православные новосибирцы отметят 19 января.


В прошлом году Крещение тоже было достаточно тёплым, около –12 градусов, а вот после праздника температура воздуха опускалась ниже –40.


«Очередное вторжение холодного воздуха в Новосибирске ожидается где-то после 25-го числа, так что закончится январь, скорее всего, морозной погодой», — резюмировала специалист «Фобоса». 


НГС сравнил январский прогноз центра «Фобос» с прогнозом на пяти популярных интернет-сайтах о погоде.


Сломали погоду: синоптики дали неожиданный прогноз на Крещение


Самый холодный прогноз составил портал Яндекс.Погода: даже сегодня, когда температура воздуха держится на уровне около –8 градусов, в прогнозе на месяц сервис показывает –16. До конца этой недели температура воздуха останется такой же, в пятницу погода даже порадует солнцем. В воскресенье и в начале следующей недели потеплеет до –11...–12, а затем вернётся к значением под –20. Стоит отметить, что сервис даёт прогноз на основе многолетних наблюдений и, к слову, год назад было теплее — днём в этих числах температура воздуха достигала –8 и даже 0, а городские улицы засыпал снегопад. 


Сломали погоду: синоптики дали неожиданный прогноз на Крещение


Gismeteo обещает новосибирцам морозное и снежное завершение первой в этом году рабочей недели, а в понедельник и вовсе –8 градусов. Самым тёплым днём января должно стать 21-е число: портал пообещал –3. Морозная погода, если верить этому прогнозу, вернётся в город в самом конце января, но ненадолго — в начале февраля на город снова обрушатся снегопады, а температура останется на уровне –12...–16 градусов. 


Сломали погоду: синоптики дали неожиданный прогноз на Крещение


Волну тепла, которую спрогнозировали в «Фобосе», заметил сервис «Погода Mail.Ru» — она придёт на следующей неделе и продолжится как минимум до 20-х чисел января. Далее на основе метеорологических наблюдений сервис обещает –17...–19 градусов каждый день.


Сломали погоду: синоптики дали неожиданный прогноз на Крещение


Портал «О-Погоде!» дал самый тёплый прогноз на оставшийся январь — по его данным, собранным от нескольких европейских метеослужб, с понедельника и до последней декады днём и ночью температура воздуха удержится на уровне –4...–7 градусов, а затем и вовсе уйдёт в «плюс», но солнца новосибирцам не видать, видимо, до самой весны. 


Сломали погоду: синоптики дали неожиданный прогноз на Крещение


Прогнозу от портала World Weather должны обрадоваться коммунальщики — это единственный месячный прогноз, который не обещает снегопадов, за исключением завтрашнего дня. На этой неделе будет ещё морозно, а затем сразу тепло. В 20-х числах января похолодает, но лишь до –17 днём. 


Прогнозы погоды в интернет-сервисах редко сходятся, но в случае с погодой на январь они сошлись как минимум в морозном окончании этой недели и очень тёплой для середины зимы погоде на следующей. Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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