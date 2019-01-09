Сломали погоду: синоптики дали неожиданный прогноз на Крещение
На Новосибирск идут сильные морозы — но начнутся они позже, чем их обычно ждут в январе
С началом рабочих будней погода почти не изменилась, а ближе к выходным в город вернутся 30-градусные морозы. Синоптики рассказали, какой будет погода в оставшиеся дни января, будут ли крещенские морозы сильными и когда в город придёт волна тепла, — НГС сравнил их прогноз с данными на популярных погодных интернет-сервисах. Подробности — в материале НГС.
В январе, по словам синоптиков, погода в Новосибирске, как и по всему югу Сибири, не будет отличаться стабильностью, что, видимо, спровоцирует гололёд. Уже завтра в город придёт холодный атмосферный фронт — он понизит температуру и принесёт снеговые облака, рассказала НГС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.
«В течение суток четверга в Новосибирске ожидается около –15 градусов мороза. В пятницу, в последний день короткой рабочей недели, морозы окрепнут: в ночное время
Суббота также окажется для новосибирцев морозной: ночью до –30 градусов, к утру около
Волна тепла придёт в Новосибирск в начале следующей недели и продолжится несколько дней: по ночам воздух будет остывать лишь до
тёплая волна затронет и крещенские морозы — Крещение православные новосибирцы отметят 19 января.
В прошлом году Крещение тоже было достаточно тёплым, около –12 градусов, а вот после праздника температура воздуха опускалась ниже –40.
«Очередное вторжение холодного воздуха в Новосибирске ожидается где-то после 25-го числа, так что закончится январь, скорее всего, морозной погодой», — резюмировала специалист «Фобоса».
НГС сравнил январский прогноз центра «Фобос» с прогнозом на пяти популярных интернет-сайтах о погоде.
Самый холодный прогноз составил портал Яндекс.Погода: даже сегодня, когда температура воздуха держится на уровне около –8 градусов, в прогнозе на месяц сервис показывает –16. До конца этой недели температура воздуха останется такой же, в пятницу погода даже порадует солнцем. В воскресенье и в начале следующей недели потеплеет до
Gismeteo обещает новосибирцам морозное и снежное завершение первой в этом году рабочей недели, а в понедельник и вовсе –8 градусов. Самым тёплым днём января должно стать 21-е число: портал пообещал –3. Морозная погода, если верить этому прогнозу, вернётся в город в самом конце января, но ненадолго — в начале февраля на город снова обрушатся снегопады, а температура останется на уровне
Волну тепла, которую спрогнозировали в «Фобосе», заметил сервис «Погода Mail.Ru» — она придёт на следующей неделе и продолжится как минимум до 20-х чисел января. Далее на основе метеорологических наблюдений сервис обещает
Портал «О-Погоде!» дал самый тёплый прогноз на оставшийся январь — по его данным, собранным от нескольких европейских метеослужб, с понедельника и до последней декады днём и ночью температура воздуха удержится на уровне
Прогнозу от портала World Weather должны обрадоваться коммунальщики — это единственный месячный прогноз, который не обещает снегопадов, за исключением завтрашнего дня. На этой неделе будет ещё морозно, а затем сразу тепло. В 20-х числах января похолодает, но лишь до –17 днём.
Прогнозы погоды в интернет-сервисах редко сходятся, но в случае с погодой на январь они сошлись как минимум в морозном окончании этой недели и очень тёплой для середины зимы погоде на следующей. Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
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Кирилл Шматков
Фото Ольги Бурлаковой
Скриншоты yandex.ru (1), gismeteo.ru (2), pogoda.mail.ru (3), o-pogode.ru (4), world-weather.ru (5)