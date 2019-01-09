Инфляция украдкой: автомобильные цены выросли сильнее НДС

Разбираемся, на сколько подорожали машины и бензин в новом году

Новые цены актуальны для моделей 2019 года выпуска, которые пока можно лишь заказать: «живые» машины на складах дилеров выпущены в 2018 году, а иногда и ранее





С 1 января автомобильные марки одна за другой публикуют новые прайс-листы, объясняя это ростом НДС. Попутно резко возросли акцизы на бензин . Разбираемся, на сколько увеличатся расходы автомобилистов.







Двухпроцентная разминка







Одним из первых завесу тайны приоткрыл АВТОВАЗ, в конце декабря разослав дилерам прайс-листы с новыми ценами. Средняя прибавка составила 3–3,5%, то есть 15–28 тысяч рублей.





Lada Granta после обновления стоила от 420 тысяч рублей, с нового года — минимум 435 тысяч (+3,5%)





Mitsubishi объявила о повышении цен на 25–50 тысяч рублей в зависимости от модели, но марка работает в более дорогом сегменте, поэтому в среднем повышение цены уложилось в 3–4%.







— Мы провели тщательный анализ и были вынуждены пойти на повышение цен, которое связано исключительно с ростом НДС, — объяснил президент «ММС Рус» Осаму Иваба. — У тех, кто давно планировал покупку автомобиля Mitsubishi, ещё есть время, чтобы сделать это по цене уходящего года.





С 29 декабря Mitsubishi Pajero Sport стоит от 2,339 миллиона рублей (на машины 2017 года скидка 100 тысяч), а лидер продаж марки Outlander — от 1,659 миллиона рублей, но можно сэкономить 50 тысяч, купив дорестайлинговую версию





Цены на автомобили непрерывно росли весь прошлый год, но к декабрю процесс резко интенсифицировался: во втором полугодии ряд марок переписал прайс-листы дважды и даже трижды. Были и своеобразные рекорды, например, Ford Ecosport российской сборки подорожал почти на 50 тысяч рублей, что составляет 4–5% от цены. Подорожание коснулось как обновлённой модели, так и дорестайлинговой — такие данные приводит агентство «Автостат» .





Поэтому январский рост цен не отражает полной картины: многие марки корректировали их ещё до Нового года, смягчая январский скачок. Но даже так понятно, что автомобили подорожали больше, чем на упомянутые 2% роста НДС: помимо налога, сказываются и другие факторы, например, набившие оскомину курсы валют.





Многие дилеры предлагают заманчивые скидки, но обязательно уточняйте детали: как правило, самые жирные предложения касаются дорогих или неликвидных комплектаций, кроме того, многие скидки предоставляют лишь тем, кто покупает автомобиль в кредит или сдает в трейд-ин старую машину





Впрочем, в январе многие марки готовы демпинговать, распродавая остатки машин 2018 года — новые партии пойдут только через пару месяцев. Так, SKODA объявила о распродаже, предлагая на некоторые комплектации Octavia скидку до 182 400 рублей, на Rapid — до 143 100 рублей. И чешская марка не одинока: источники в дилерской среде пояснили, что почти все автосалоны, у которых остались машины 2018 года, работают в режиме разумного торга, предлагая клиентам скидки и подарки.







Если же взять новые прайс-листы, картина получается печальная: минимальный уровень цен, заданный Lada Granta, давно превысил 400 тысяч рублей, «бюджетная» иномарка (кавычки не случайны) обойдётся в 700–800 тысяч рублей, кроссоверы В-класса в средних комплектациях стоят около миллиона. За эти же деньги можно купить базовую легковушку С-класса, а за кроссовер такого размера попросят уже 1,3 миллиона рублей и выше.







Насколько подорожает бензин







Топливный рынок лихорадило с мая прошлого года, когда цены поднялись разом на 3,5–4 рубля, а пропан-бутан подорожал чуть ли не в полтора раза. Правительство приняло срочные меры, ограничив розничную цену топлива на июньском уровне. Это привело к резкому недовольству частных АЗС, для которых оптовые цены почти сравнялись с розничными. Судьбоносное решение приняли в ноябре: ручное регулирование топливного рынка продолжится до марта 2019 года.





Соглашение исключает резкий рост цен в январе 2019 года. До его заключения были вполне обоснованные подозрения, что в новом году бензин АИ-95 будет стоить около 50 рублей за литр.





Крупные нефтяные компании подписали соглашение с правительством и обязаны выдерживать цены на уровне, заданном отдельно для каждого региона. При этом соглашение не касается специфических видов топлива, например, премиальных видов бензина АИ-95





Правда, соглашение достаточно хитрое. Оно оговаривает предельную цену разных сортов топлива при мелкооптовой продаже. Отдельной строкой независимым АЗС разрешили увеличивать цену ещё до 4%. Но и тут есть нюансы, например, в январе нефтяным компаниям разрешено поднять цену на 1,7% для компенсации НДС-фактора. Дальнейший рост не должен превышать уровня инфляции.





Насколько такой уровень оправдан с точки зрения экономики? Эксперт «Независимого топливного союза» Сергей Божко считает, что стоимость топлива могла быть ниже этих лимитов.







— Сейчас наблюдается столь серьёзное падение цены нефти и сокращение экспортной маржи, что экономически стоимость топлива может быть ниже рублей на пять, — рассуждает он. — Установленный правительством уровень цен позволяет не просто без труда выдерживать его, но и получать дополнительные доходы.







Что касается независимых АЗС, то сделанная для них поблажка в виде возможности поднять цену на дополнительные 4% вызывает скепсис эксперта.







— Да, за счёт этой надбавки частная АЗС может сохранить рентабельность, но какой в ней смысл, если нет объема продаж? — задается вопросом он. — Топливо на независимых АЗС становится дороже, чем на сетевых, что делает выбор для автомобилистов очевидным.







Конкурентным преимуществом одиночных АЗС всегда считалась дешевизна топлива, но сегодня они вынуждены продавать его по более высоким ценам, чем сетевые заправки





Кстати, как власти будут контролировать соблюдение цены независимыми АЗС?







— Если с крупными игроками заключили соглашение, то сделать то же самое с десятком тысяч частных игроков невозможно, поэтому нормы носят рекомендательный характер, но тех, кто их нарушит, могут закошмарить проверками качества топлива, недолива и так далее.