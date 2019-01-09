Инфляция украдкой: автомобильные цены выросли сильнее НДС
Разбираемся, на сколько подорожали машины и бензин в новом году
С 1 января автомобильные марки одна за другой публикуют новые прайс-листы, объясняя это ростом НДС. Попутно резко возросли акцизы на бензин. Разбираемся, на сколько увеличатся расходы автомобилистов.
Двухпроцентная разминка
Одним из первых завесу тайны приоткрыл АВТОВАЗ, в конце декабря разослав дилерам прайс-листы с новыми ценами. Средняя прибавка составила 3–3,5%, то есть 15–28 тысяч рублей.
Mitsubishi объявила о повышении цен на 25–50 тысяч рублей в зависимости от модели, но марка работает в более дорогом сегменте, поэтому в среднем повышение цены уложилось в 3–4%.
— Мы провели тщательный анализ и были вынуждены пойти на повышение цен, которое связано исключительно с ростом НДС, — объяснил президент «ММС Рус» Осаму Иваба. — У тех, кто давно планировал покупку автомобиля Mitsubishi, ещё есть время, чтобы сделать это по цене уходящего года.
Цены на автомобили непрерывно росли весь прошлый год, но к декабрю процесс резко интенсифицировался: во втором полугодии ряд марок переписал прайс-листы дважды и даже трижды. Были и своеобразные рекорды, например, Ford Ecosport российской сборки подорожал почти на 50 тысяч рублей, что составляет 4–5% от цены. Подорожание коснулось как обновлённой модели, так и дорестайлинговой — такие данные приводит агентство «Автостат».
Поэтому январский рост цен не отражает полной картины: многие марки корректировали их ещё до Нового года, смягчая январский скачок. Но даже так понятно, что автомобили подорожали больше, чем на упомянутые 2% роста НДС: помимо налога, сказываются и другие факторы, например, набившие оскомину курсы валют.
Впрочем, в январе многие марки готовы демпинговать, распродавая остатки машин 2018 года — новые партии пойдут только через пару месяцев. Так, SKODA объявила о распродаже, предлагая на некоторые комплектации Octavia скидку до 182 400 рублей, на Rapid — до 143 100 рублей. И чешская марка не одинока: источники в дилерской среде пояснили, что почти все автосалоны, у которых остались машины 2018 года, работают в режиме разумного торга, предлагая клиентам скидки и подарки.
Если же взять новые прайс-листы, картина получается печальная: минимальный уровень цен, заданный Lada Granta, давно превысил 400 тысяч рублей, «бюджетная» иномарка (кавычки не случайны) обойдётся в 700–800 тысяч рублей, кроссоверы В-класса в средних комплектациях стоят около миллиона. За эти же деньги можно купить базовую легковушку С-класса, а за кроссовер такого размера попросят уже 1,3 миллиона рублей и выше.
Насколько подорожает бензин
Топливный рынок лихорадило с мая прошлого года, когда цены поднялись разом на 3,5–4 рубля, а пропан-бутан подорожал чуть ли не в полтора раза. Правительство приняло срочные меры, ограничив розничную цену топлива на июньском уровне. Это привело к резкому недовольству частных АЗС, для которых оптовые цены почти сравнялись с розничными. Судьбоносное решение приняли в ноябре: ручное регулирование топливного рынка продолжится до марта 2019 года.
Соглашение исключает резкий рост цен в январе 2019 года. До его заключения были вполне обоснованные подозрения, что в новом году бензин АИ-95 будет стоить около 50 рублей за литр.
Правда, соглашение достаточно хитрое. Оно оговаривает предельную цену разных сортов топлива при мелкооптовой продаже. Отдельной строкой независимым АЗС разрешили увеличивать цену ещё до 4%. Но и тут есть нюансы, например, в январе нефтяным компаниям разрешено поднять цену на 1,7% для компенсации НДС-фактора. Дальнейший рост не должен превышать уровня инфляции.
Насколько такой уровень оправдан с точки зрения экономики? Эксперт «Независимого топливного союза» Сергей Божко считает, что стоимость топлива могла быть ниже этих лимитов.
— Сейчас наблюдается столь серьёзное падение цены нефти и сокращение экспортной маржи, что экономически стоимость топлива может быть ниже рублей на пять, — рассуждает он. — Установленный правительством уровень цен позволяет не просто без труда выдерживать его, но и получать дополнительные доходы.
Что касается независимых АЗС, то сделанная для них поблажка в виде возможности поднять цену на дополнительные 4% вызывает скепсис эксперта.
— Да, за счёт этой надбавки частная АЗС может сохранить рентабельность, но какой в ней смысл, если нет объема продаж? — задается вопросом он. — Топливо на независимых АЗС становится дороже, чем на сетевых, что делает выбор для автомобилистов очевидным.
Кстати, как власти будут контролировать соблюдение цены независимыми АЗС?
— Если с крупными игроками заключили соглашение, то сделать то же самое с десятком тысяч частных игроков невозможно, поэтому нормы носят рекомендательный характер, но тех, кто их нарушит, могут закошмарить проверками качества топлива, недолива и так далее.
Артём Краснов