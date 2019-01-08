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«Спать приходилось на полу и в одежде»

Сибиряк уехал в Корею за большими деньгами — он говорит, что попал в рабство в худшей стране мира

Алексей Хороший переезжает из страны в страну в поисках нового опыта и впечатлений. В течение года он живёт в Южной Корее — парень уехал в эту азиатскую страну, прельстившись рассказами о невероятных заработках даже для простых рабочих и дешевизне проживания в стране, которая меньше чем за 100 лет стала одной из самых цивилизованных в мире. Но реальность оказалась совершенно противоположна ожиданиям. Путешественник рассказал корреспонденту НГС, чего на самом деле стоит работа в этой азиатской стране, как относятся к иностранцам местные жители и чем их менталитет в корне отличается от российского.


Алексей Хороший поехал в Южную Корею заработать, но это оказалось не так просто
Алексей Хороший поехал в Южную Корею заработать, но это оказалось не так просто


В Корею я попал, можно сказать, случайно. Сколько себя помню, не мог сидеть долго в одном городе и с 14 лет катался по России. В начале 2016 года начал жить в режиме «надоел город или страна — меняю». В один из таких переездов в поисках работы случайно наткнулся на объявление о работе в Южной Корее и повелся на зарплату в 150 тысяч рублей в месяц.


Я познакомился с теми, кто уже там работал. По их рассказам, было все прекрасно: страна дешёвая, нереально развитая, люди лучшие в мире. Я купил билет и в конце января 2018 года полетел в Корею, ничего особо не зная о стране, не зная языка, имея лишь номер одного незнакомого человека, который согласился помочь с работой, и 200 долларов в кармане.


Мне дали номер агента по трудоустройству в Корее. Сейчас таких агентств очень много. Но за две недели до вылета агент сказала, что сейчас не сезон и работы нет, и больше не отвечала. Тогда в хостеле в Красноярске, где я жил, узнав о ситуации, один из постояльцев дал номер друга, который на тот момент уже больше года работал в Корее нелегально.


Вид на город Согвипхо в провинции Чеджудо
Вид на город Согвипхо в провинции Чеджудо


С первого же дня мои розовые очки начали ломаться стёклами внутрь. Труд для приезжих в Корее — рабский, как и условия проживания. Подъезжая к месту, я начал понимать, в какую задницу попал. Это был большой барак — очень популярное жильё для иностранцев от работодателя в Корее. Комната сильно продувалась ветром, спать приходилось на полу и в одежде (подогрев пола еле согревал), а к 5 утра нас повезли на поля — нас отправляли собирать лобу (такая корейская редька). Мы получали по 11$ за мешок в 600 килограмм, в среднем собирали по 4–5 мешков на человека. Расчёт был раз в неделю, и деньги уходили на самое необходимое. 


На работе кормят, но я собаку лучше кормил, и вечером мы сами толпой готовили.


Мы работали на полях, в мандариновых садах, клали асфальт, тротуарную плитку, строили и разбирали. Часто менял работу, потому что корейцы пытались обмануть или кинуть на деньги. За лето и осень у меня было по 3–7 рабочих дней в месяц, пару раз даже по 2 недели отрабатывал — тут либо дожди, либо праздники, либо работы нет.


Прогулочная тропа через бамбуковый лес
Прогулочная тропа через бамбуковый лес


С марта мне только и твердили, что вот в следующем месяце начнётся сезон и будет работа. Но даже когда осенью начался сезон сбора мандаринов, работы не прибавилось: и корейцы прилетели на заработок, и все агенты присылали иностранцев. Без визы редко куда берут, а я с мая ещё и нелегал.


Основной трудностью был языковой барьер. Я надеялся, что раз страна вроде как развитая, то и с английским проблем не будет, но по факту он мне тут не помог. 


Знаете, это как приехать в российскую глубинку и говорить только на английском или французском. Шансы, конечно, есть, что вас поймут, но это будет всего пара человек на весь район. 


Корейский я не учил, но пришлось начать понимать и разговаривать.


Мне рассказывали, что в Корее всё дешевле, чем в России, но то, что в Корее дёшево, в России считается очень дорогим. Цены рассчитаны на зарплаты местных, а это 4–5 тысяч долларов в месяц. Зарплата иностранца, если вы не являетесь редким американским или европейский специалистом, — 1,5–2 тысячи долларов в месяц.


Буддийский храм на острове Чеджу
Буддийский храм на острове Чеджу


Какое-то время я путешествовал по нескольким городам Кореи, уделяя внимание провинциям, чтобы лучше понять культуру страны, но для проживания выбрал остров Чеджу. Во-первых, это курортный остров: более тёплый климат, неплохой уровень жизни и не так много людей. Улицы на удивление пустынны даже в праздники. Плюс тут чуть проще с английским, ведь очень много иностранцев. Понравились мне местная зарплата, безопасность (тут в любое время суток можно гулять спокойно, везде камеры) и покой. Тут хорошо можно жить в старости, имея приличные накопления, но никак не прожигать молодость.


Аренда жилья зависит от города. Вообще в Корее жильё очень маленькое, но на одного человека можно снять более-менее адекватные апартаменты за 400–500 долларов плюс залог 1–2 тысячи долларов, который иностранцам, как правило, не возвращают. Зато коммунальные услуги и интернет уже включены в стоимость аренды.


С каждым годом усложняется миграционная политика, в этом году просто закрыли визы для граждан Киргизии, Узбекистана и Йемена: каждый третий из них по прилете требует политическое убежище, а корейцам и без этого этнических корейцев хватает.


Лестница к потухшему вулкану Халласан
Лестница к потухшему вулкану Халласан


Корейцы мало что знают о мире. Россия для них состоит из Москвы, Сибири (тайги с медведями) и Владивостока. Русские, по их мнению, на завтрак пьют водку. 


Они не могут поверить в то, что есть русские, которые не пьют на работе и не любят водку. Тут нормально пить алкоголь прямо за рулем, на завтрак, в обед, во время работы и после неё.


При знакомстве корейцы спрашивают, из какой ты страны (для них все одинаковы, что китайцы, что узбеки, что русские) и возраст (если ты старше, то они обязаны уважительно относиться и не могут накричать), а дальше говорят, что у всех русских большой член и многие просто пытаются схватить за член. И только потом могут спросить имя. Для них совершенно нормально хлопать парней по попе и трогать друг друга за половой орган.



Корейцы крайне обособлены и не интересуются внешним миром. Людей тут оценивают не по личным качествам и достижениям, а по тому, откуда родом, какой марки одежда на человеке, кем работает, сколько зарабатывает, сколько зарабатывают родители, какое образование, и только если все прошлые пункты устроили, то уже можно узнавать, что за человек и интересный ли собеседник. Девушка при знакомстве спокойно требует показать кошелёк, и если в нём мало денег, просто не будет тратить своё время на такое знакомство.


Тут абсолютно отсутствует индивидуальность, любое достижение — общее. Хороший работник тут не тот, кто качественно выполняет работу, а тот, кто уходит с работы позже начальства. Отсюда и появился миф о том, что корейцы трудоголики. Они отлично имитируют работу, но не более того.


В Корее хороший интернет, а безопасность и уровень жизни немного выше, чем в России. Но чтобы смириться со всем остальным, либо нужно быть нереальным поклонником азиатов, либо в диком отчаянии и невозможности выбрать для жизни другую страну.


Одним из немногих плюсов жизни в Корее для Алексея оказалась безопасность
Одним из немногих плюсов жизни в Корее для Алексея оказалась безопасность


Корейская кухня — это в первую очередь пресный вареный рис, капуста кимчхи и острая еда, свинина, курица. Собачьи фермы не так часто можно встретить. Начинка для выпечки — тертая фасоль с сахаром. Вообще еду они не солят, а сахарят. Скучаю по грече, шаурме, качественному шоколаду, кондитерским изделиям, нормальному хлебу (хлеб здесь непопулярен), квасу, колбасе, нормальному кофе и бане, снегу. 


В феврале 2019 года планирую прилететь в Россию на пару недель, а потом отправлюсь в кругосветное путешествие — для выбора страны, где захочу остаться. 


В путешествии Алексей ведёт блог — в этом рассказывает некоторые факты о корейском менталитете
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