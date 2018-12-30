фоторепортаж

С личными ледянками нельзя: фоторепортаж НГС из нового снежного городка на набережной

Сотни новосибирцев пришли посмотреть на рыцарский город изо льда — а в итоге устроили давку в кафе

Ледовый городок открылся сегодня вечером на набережной Оби
Ледовый городок открылся сегодня вечером на набережной Оби


Вечером 30 декабря на Михайловской набережной открылся ледовый городок «Волшебный мир сказок» — в этом году он посвящён рыцарям, драконам и готической эстетике. Несмотря на то, что сегодня было не так холодно, дети быстро замерзали — их приходилось отводить в кафе. Так постепенно давка образовалась не у горки, а в тёплых помещениях. Возможно, в менее морозные дни посетители городка смогут чуть дольше побыть у самих скульптур и горок — самые красивые из них снял фотокорреспондент НГС. 


Он получил название «Волшебный мир сказок»
Он получил название «Волшебный мир сказок»


Оформление городка выполнено в стиле сказок народов мира
Оформление городка выполнено в стиле сказок народов мира


«Драконы, корабли с парусами, рыцарские замки и пряничные домики — для посетителей здесь будет создано настоящее сказочное королевство», — анонсировали в мэрии 
«Драконы, корабли с парусами, рыцарские замки и пряничные домики — для посетителей здесь будет создано настоящее сказочное королевство», — анонсировали в мэрии 


Дети недолго катались на горках: они быстро замерзали
Дети недолго катались на горках: они быстро замерзали


Главным ледяным объектом стала горка в средневековом стиле, а винтовая горка выполнена в стиле восточной сказки
Главным ледяным объектом стала горка в средневековом стиле, а винтовая горка выполнена в стиле восточной сказки


Цена билета в городок — 300 рублей
Цена билета в городок — 300 рублей


В день открытия горки протестировало не так много детей
В день открытия горки протестировало не так много детей


Администрация запретила не только личные ледянки, но и картонки — как выяснила корреспондент НГС, это сделано ради безопасности
Администрация запретила не только личные ледянки, но и картонки — как выяснила корреспондент НГС, это сделано ради безопасности


Ледовый городок будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00
Ледовый городок будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00


Городок станет местом проведения чемпионата по скоростному спуску с горы «Хрустальная ледянка», который состоится в середине января
Городок станет местом проведения чемпионата по скоростному спуску с горы «Хрустальная ледянка», который состоится в середине января


Каждый день здесь будет развлекательная программа
Каждый день здесь будет развлекательная программа


Также здесь будет работать резиденция Деда Мороза
Также здесь будет работать резиденция Деда Мороза


Посетители устроили настоящую давку в кафе — они замёрзли и отчаянно пытались согреться. Редакция НГС просит прощения за качество фото — оно сделано на телефон, поскольку у главного фотографа замёрз фотоаппарат
Посетители устроили настоящую давку в кафе — они замёрзли и отчаянно пытались согреться. Редакция НГС просит прощения за качество фото — оно сделано на телефон, поскольку у главного фотографа замёрз фотоаппарат


В этом году администрация подняла цену на билет, вход в предыдущий сказочный городок стоил 250 рублей
В этом году администрация подняла цену на билет, вход в предыдущий сказочный городок стоил 250 рублей


Городок на набережной не первый в этом декабре. Ранее на площади Ленина открылся целый ледяной театр 
Городок на набережной не первый в этом декабре. Ранее на площади Ленина открылся целый ледяной театр 


Администрация отмечает, что старается сделать городок безопасным
Администрация отмечает, что старается сделать городок безопасным


Ледовый городок будет работать до весны
Ледовый городок будет работать до весны


В марте от городка останутся только ледяные руины — он не успевает растаять к тому моменту, когда его разрушат рабочие  
В марте от городка останутся только ледяные руины — он не успевает растаять к тому моменту, когда его разрушат рабочие 


На праздниках новосибирцев ждут и другие яркие события — если вы давно мечтаете загадать желание не под бой курантов, а под залпы салюта, приходите в ледяной театр на главную площадь города. Праздничные дни можно разбавить прогулками по ярко светящемуся городу, посмотреть «Ёлки» или сходить на концерт легенд мировой музыки — подробный план уже составила «НГС.Афиша».

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