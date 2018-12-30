С личными ледянками нельзя: фоторепортаж НГС из нового снежного городка на набережной

Ледовый городок открылся сегодня вечером на набережной Оби





Вечером 30 декабря на Михайловской набережной открылся ледовый городок «Волшебный мир сказок» — в этом году он посвящён рыцарям, драконам и готической эстетике. Несмотря на то, что сегодня было не так холодно, дети быстро замерзали — их приходилось отводить в кафе. Так постепенно давка образовалась не у горки, а в тёплых помещениях. Возможно, в менее морозные дни посетители городка смогут чуть дольше побыть у самих скульптур и горок — самые красивые из них снял фотокорреспондент НГС.







Он получил название «Волшебный мир сказок»





Оформление городка выполнено в стиле сказок народов мира





«Драконы, корабли с парусами, рыцарские замки и пряничные домики — для посетителей здесь будет создано настоящее сказочное королевство», — анонсировали в мэрии





Дети недолго катались на горках: они быстро замерзали





Главным ледяным объектом стала горка в средневековом стиле, а винтовая горка выполнена в стиле восточной сказки





Цена билета в городок — 300 рублей





В день открытия горки протестировало не так много детей





Администрация запретила не только личные ледянки, но и картонки — как выяснила корреспондент НГС, это сделано ради безопасности





Ледовый городок будет работать ежедневно с 11:00 до 22:00





Городок станет местом проведения чемпионата по скоростному спуску с горы «Хрустальная ледянка», который состоится в середине января





Каждый день здесь будет развлекательная программа





Также здесь будет работать резиденция Деда Мороза





Посетители устроили настоящую давку в кафе — они замёрзли и отчаянно пытались согреться. Редакция НГС просит прощения за качество фото — оно сделано на телефон, поскольку у главного фотографа замёрз фотоаппарат





В этом году администрация подняла цену на билет, вход в предыдущий сказочный городок стоил 250 рублей





Городок на набережной не первый в этом декабре. Ранее на площади Ленина открылся целый ледяной театр





Администрация отмечает, что старается сделать городок безопасным





Ледовый городок будет работать до весны





В марте от городка останутся только ледяные руины — он не успевает растаять к тому моменту, когда его разрушат рабочие





На праздниках новосибирцев ждут и другие яркие события — если вы давно мечтаете загадать желание не под бой курантов, а под залпы салюта, приходите в ледяной театр на главную площадь города. Праздничные дни можно разбавить прогулками по ярко светящемуся городу, посмотреть «Ёлки» или сходить на концерт легенд мировой музыки — подробный план уже составила «НГС.Афиша».

