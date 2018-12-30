С личными ледянками нельзя: фоторепортаж НГС из нового снежного городка на набережной
Сотни новосибирцев пришли посмотреть на рыцарский город изо льда — а в
итоге устроили давку в кафе
Вечером 30 декабря на Михайловской набережной открылся ледовый городок «Волшебный мир сказок» — в этом году он посвящён рыцарям, драконам и готической эстетике. Несмотря на то, что сегодня было не так холодно, дети быстро замерзали — их приходилось отводить в кафе. Так постепенно давка образовалась не у горки, а в тёплых помещениях. Возможно, в менее морозные дни посетители городка смогут чуть дольше побыть у самих скульптур и горок — самые красивые из них снял фотокорреспондент НГС.
На праздниках новосибирцев ждут и другие яркие события — если вы давно мечтаете загадать желание не под бой курантов, а под залпы салюта, приходите в ледяной театр на главную площадь города. Праздничные дни можно разбавить прогулками по ярко светящемуся городу, посмотреть «Ёлки» или сходить на концерт легенд мировой музыки — подробный план уже составила «НГС.Афиша».
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Мария Морсина, Дарья Януш Фото Александра Ощепкова, Дарьи Януш