«До конца января снесут»: власти продали за 150 миллионов дом-коммуну в центре Новосибирска

В доме на Каменской, 18 должна была быть коммуна — без ванн и детских комнат

Вокруг старого дома на углу Каменской и Чаплыгина ставят высокий забор. Минувшей осенью власти продали его в частные руки, выручив за это миллионы рублей, но жители соседних домов уже говорят, что на днях их предупредили о скором сносе здания. Чем уникальна старая четырёхэтажка, за сколько и кому продано здание и можно ли его сносить, узнал корреспондент НГС.





Днём в пятницу, 28 декабря, вокруг старого дома на Каменской, 18 (второй адрес — Чаплыгина, 92) начали вбивать сваи. На площадке у дома чистят снег, часть окон в доме — уже без рам.





«Глава компании-подрядчика по сносу здания встречался с председателями и старшими прилегающих домов.







Снос ЖАКТ "Пятилетка" начинается уже сейчас, продолжится в новогодние праздничные дни, и планируется закончить до конца января», —







сообщил в редакцию читатель НГС.





В доме в разное время жили рабочие, была контора БТИ и даже вытрезвитель





Год назад власти Новосибирской области включили это здание в план приватизации. Ожидалось, что 5 помещений общей площадью 3100 кв. м в здании продадут за 9,7 миллиона рублей. Но в августе начальник областного департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов подписал новый приказ — здание оценили уже в 123,6 миллиона.







Кроме того, вместе с домом на Каменской власти решили продать и землю под ним — за участок площадью 0,25 га предложили заплатить почти 32 миллиона. Всё это продавалось единым лотом.







Аукцион прошёл 1 октября, но о его итогах власти не отчитались.







Согласно выписке из ЕГРН, которую корреспондент НГС получил в Росреестре, с ноября этого года новый собственник земли и здания — новосибирское ООО «САТ».





Дом уже обносят забором — судя по опорам, он будет около 2 метров в высоту





Директор и учредитель компании «САТ» Константин Котов подтвердил сделку с областными властями, но не стал уточнять точную сумму продажи.







На вопрос, будет ли дом снесён, Котов ответил: «Пока не могу сказать, но понятно, что





мы хотели бы что-то сделать с этим зданием — либо реконструировать, либо ещё что-то. Решается [вопрос]».





На сайте департамента архитектуры информации о разрешениях, выданных компании «САТ» на строительство на этом участке, ещё нет.





Больше 10 лет назад Константин Котов фигурировал как директор компании «Отдел развития», которая планировала застройку улицы Красина в Дзержинском районе города. Та компания представляла интересы «ПЛП девелопмент групп», учрежденной Ланта-Банком и польским концерном Polnord — вместе они хотели заняться строительством в Новосибирске и Санкт-Петербурге. В разговоре с корреспондентом НГС Константин Котов признался, что компания специализируется на жилом и административном строительстве.





Котов утверждает, что статуса памятника у дома на Каменской, 18 нет. Упоминаний об особом статусе дома на Каменской, 18 в документах областных ведомств, в том числе управления по охране объектов культурного наследия, корреспондент НГС не обнаружил. Запрос редакции, направленный в управление, остался без ответа до новогодних праздников.







Долгое время некоторые подъезды здания стояли заколоченными





Дом на Каменской, 18 в число объектов культурного наследия действительно не включён, привёл данные реестра архитектор, доцент кафедры НГУАДИ Игорь Поповский. Но в то же время он входит в охранную зону соседнего дома «Союззолота» на Каменской, 16 — это предъявит строгие требования к этажности возможных строек на этом участке. Источник НГС, знакомый с позицией управления по госохране объектов культурного наследия, также говорит, что рядом со зданием есть охранная зона.





Дому почти 90 лет. Его построил в 1930 году ЖАКТ (жилищно-арендное кооперативное товарищество) «Рабочая пятилетка». «Здание интересное. Это дом-коммуна изначально был. Здание очень редкое и для Новосибирска, и для страны в целом, потому что это был очень короткий период в истории отечественного жилищного строительства, когда возводились такие здания. В Новосибирске их буквально несколько штук. <...> Это дом коммунального типа, когда предполагалось обобществление быта, была предусмотрена развитая система обслуживания: прачечная, столовая, детский сад и так далее. Не предполагалось кухонь и детских комнат — это должно быть обобществлено», — описывает дом архитектор, советник мэра Новосибирска Александр Ложкин.





«Оно, конечно, памятник своей эпохи. И, конечно, такие здания надо сохранять», — считает Ложкин.





Называет памятником этот дом и историк архитектуры конструктивизма Олег Викторович — аналогичные дома стоят только в начале улицы Дуси Ковальчук. «Это вообще жесть, если они сделают это (снесут дом. — Прим. ред.)», — заявил он. Здание находится в плохом состоянии, но его можно сохранить, добавляет Викторович.





«Застройка социалистическая — самая манкая и привлекательная. Она, как хороший коньяк, будет только дорожать. Это то, что привлекает к Новосибирску туристов», — считает эксперт.





Последние десятилетия в здании квартир уже не было — оно стало административным. Тут был, к примеру, вытрезвитель и отделение общества инвалидов. Сейчас здание пустует, а на его стенах — объявления о том, что арендаторы съехали.





Похожий скандал со сносом произошёл минувшим летом: на улице Римского-Корсакова 2 августа начали сносить здание кинотеатра «Металлист». За день до начала работ здание успели взять под охрану, но донести эту информацию до застройщика, запланировавшего на его месте жилой дом, чиновникам не удалось. Через неделю собственник участка рассказал, что здание находится в аварийном состоянии, а часть здания не подлежит восстановлению, и его демонтаж необходимо возобновить.