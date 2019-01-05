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«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете

Владелец Lexus перегородил выезд через шлагбаум и нахамил водителям, которые не могли проехать

В новом, 105-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: стоянка Lexus перед шлагбаумом, парковка в проезде на парковке «МЕГИ» и заблокированный машиной вход в метро.


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


Открывает выпуск Lexus с красивым номером 007, который заблокировал проезд в створе шлагбаума. «Вот этот чудак заблокировал шлагбаум на Писарева, 102 у БЦ "Парус»". Когда он наконец-то вышел, еще и нахамил, потому что нечего нам, людям с обычными номерами, возмущаться хамской парковке», — негодует читательница Алиса.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


«Видел криво припаркованные автомобили, но такого еще не видел. Парковка "МЕГИ", прямо на дороге человек машину оставил, ну а что такого? Нормально, кругом полно свободных мест. Справа машина тоже на дороге, но хоть прижался», — сообщает нам читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


«Гимназия 5 Академгородка. Стоят постоянно на пешеходном переходе, дети рискуют ежедневно. В ответ на замечания брань, им так удобно», — пишет Михаил.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


«Улица Ленина, 59, выезд к главному вокзалу. Стоит прям на тротуаре пешеходного перехода», — рассказывает Дмитрий.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


«Возле дома по адресу Линейная, 33/3 всегда паркуются на полтротуара, но это "существо" всех переплюнуло, бросило свой хлам и ушло. Людям проблемно пройти, особенно мамам с колясками, которым приходится объезжать его по дороге», — возмущен читатель Леонид.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


Почему бы не встать в проезде. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


«Мастер парковки на примере улицы Молодости, 17, почти в подъезд заехал», — информирует Анатолий.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


«В последнее время автомобили чуть ли не в метро заезжают. Невозможно выйти нормально», — жалуется читательница Алена.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


Стоянка на тротуаре, люди обойдут.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


«Октябрьская, 42А, въезд во двор. Товарищ на "Рено Дастер" встал на тротуаре, это вопиющий случай», — расстроен читатель Роман.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


«Пешеходный переход между Первомайской 232 и детским садом № 28. Особо одаренный встал прямо перед пешеходным переходом, по которому утром родители ведут в садик детей», — сообщает Владислав.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 007 — вы у меня тут не проедете


Ну а тут ситуацию быстро не исправить. Перегородил проезд и замерз. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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