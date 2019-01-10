Семейный бизнес: богатые робингуды

Наташа и Антон Гундорины начали свой бизнес 6 лет назад, вложив в него свадебные деньги





Наташа и Антон Гундорины шесть лет назад решили деньги, подаренные на свадьбу, вложить в своё дело и открыли мастерскую Robin's wood. И вот уже шесть лет они делают мебель из дерева, строят бизнес, семью и свой дом. За это время супруги совершенствовали свои навыки и умения, учились новому, взяли ещё двух сотрудников. Теперь они выполняют индивидуальные заказы, создают стандартную мебель и занимаются интерьерами для бизнеса — например, именно их работы можно увидеть в баре «Джек Лондон» и кафе «Мамин Сибиряк». Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у Наташи, почему она изначально не хотела заниматься этим делом, как от маленькой каморки они дошли до мастерской и как работа помогает их отношениям.





Изначально Антон занимался деревом с отцом — они обшивали бани, делали мебель. Его отец уехал, а он хотел продолжить эту деятельность. Наташа в тот период уволилась с работы и искала новую.





«Антон предложил помочь ему, чтобы я занималась рекламой и заказами. Я не представляла себе это, для меня это был тёмный лес. Тогда ещё не было такой пропаганды работы на себя и стольких курсов, как построить свой бизнес. Я искала работу, но мне ничего не нравилось. В один прекрасный момент подумала, что помогу, но не думала, что мы построим бизнес, будем делать много мебели и станем богатыми и успешными», — смеётся Наташа Гундорина.





Наташа вспоминает, что, когда начинали, они участвовали на выставке в Экспоцентре с простой мебелью для коттеджей





Сначала Антон остался работать в мастерской отца, где был ручной электрический инструмент.





«Я помню, что это была очень маленькая комната — квадратов 20–25, где нужно было и красить, и собирать всё. Уже тогда Антон решил, что это не окончательный вариант, а перевалочный пункт, как раз была зима. На свадебные деньги мы купили участок, чтобы построить там дом и мастерскую. Лето мы протянули, отработали, заказы для одного человека было достаточно легко собрать. У нас была небольшая финансовая подушка, и за сентябрь–октябрь Антон практически один построил мастерскую площадью 75 квадратных метров», — вспоминает Наташа.





Когда они начинали, был популярен стиль рустик: изделия из коряг, лавки, столы, тёмная морилка. Сейчас подобные работы они уже не делают. Первые вложения были в инструмент — 300 тысяч рублей, а на сегодняшний день пара вложила уже 2 миллиона.





Так сейчас выглядит их мастерская на ОбьГЭСе





Года три Гундорины проработали в мастерской на участке, но им стало не хватать места и нужна была большая мощность для новых станков. В прошлом году они переехали в мастерскую побольше на ОбьГЭСе, но и теперь, по словам Наташи, места начинает не хватать, тем более недавно они купили новый станок.







«Да и вообще нужно было расширяться, потому что когда ты находишься у себя в гараже, в своей каморочке, то к тебе идёт определённая целевая аудитория. Какой-то более интересный и денежный заказ вряд ли доверят тебе, если приедут на участок, где плохая дорога, соседи с собаками и уголь на дороге», — поясняет девушка.







Когда Наташа стала общаться с клиентами, ей пришлось разбираться в лакокрасочных материалах и прочих нюансах, потом она помогала Антону красить мебель.







Антон в работе. У него не было специального образования, только опыт и курсы переподготовки при центре занятости





«Мне нравится, что всегда есть возможность увидеть конкретный результат в работе. Ты его осязаешь, видишь, как люди выражают свои эмоции, когда видят итог. Потом я стала вести Instagram, научилась шлифовать. И в какой-то момент я сказала Антону, что уже нужно взять помощника, потому что он один не справлялся. К тому же у нас два ребёнка», — говорит Наташа.





Теперь у них работают два человека. Наташа больше занимается маркетингом, сайтом и общением с клиентами, а Антон — закупками, корректировкой чертежей и помогает, когда это необходимо. Во время нашего интервью он работал.





В их мастерской стоит ещё и старая мебель, которую они хотят отреставрировать или применить в каком-нибудь проекте





«Хотя был период, когда все уволились по разным причинам и мы не могли найти сотрудников: люди звонят и не приходят в назначенное время, и потом тоже. Месяц искали и делали всё сами, оставаясь до полуночи, потому что кто, если не ты?» — задаёт риторический вопрос Наташа.





По словам Наташи, теперь у них не самозанятость, а бизнес, поэтому они просчитывают свои затраты: «Есть грань: ты должен поставить такую цену, которая будет адекватной для клиента, совпадёт с ценностью для него этого изделия, но в то же время чтобы тебе это было выгодно, чтобы зарабатывать».





Сейчас в мастерской работают два сотрудника, помимо Наташи и Антона





Гундорина отмечает, что многим клиентам, несмотря на публикации на сайте и в Instagram, важно приехать в мастерскую и посмотреть, убедиться, что всё действительно существует: «Многие уже спрашивают, с кем будут заключать договор — с физическим лицом или индивидуальным предпринимателем. Фирма воспринимается иначе, не так страшно отдавать деньги. В общем, доверие растёт», — добавляет она.





Благодаря этому доверию их клиентами стал бизнес. Первое заведение, для которого они сделали интерьер, — бар «Джек Лондон».









«Нам понравилось. Мы не просто залили всё морилкой, потому что дизайнеры нарисовали коричневое. Мы постарались сделать неоднотонное, состаренное дерево, сделанное из лодок, передали атмосферу. Нас не ограничивали какими-то цветами, была общая картинка. Мы сами подбирали материалы, выбирали, что лучше», — комментирует Наташа.





К тому же у них много индивидуальных заказов: Наташа говорит, что помнит каждый, но самые яркие впечатления, конечно, от последних: во-первых, потому что ты их только что сделал, во-вторых, качество с каждым разом улучшается.









«Из последних частных заказов мне запомнилась квартира в стиле 60–70-х годов с мебелью с полировкой, напоминающей такую же советскую. Немногие у нас её хотят, потому что большинство только от этого отошли. Проект очень крутой, необычный. Красивая ванна с окном получилась и с тумбой с полировкой. Не ожидаешь её увидеть там: в советские времена она больше подходила под телевизор, а тут в ванной», — описывает проект Наташа.





Помимо мебели на заказ, у семьи есть стандартные коллекции, у которых не меняются размеры и цвет. Такая мебель стоит дешевле. Например, столы со столешницей из МДФ — 17 500, консоль «Комар» из сосны — 4500, если объявлен общий для всех заказ, потому что одно изделие будет дороже.





Так выглядит консоль «Комар»





Как это обычно бывает, Гундорины — сапожники без сапог: у них дома из дерева сделана только кухонная столешница.





«И некогда, и дороже выйдет, потому что ты своё время, которое можешь потратить на заказ, тратишь на себя. Есть мебель, которую проще, рациональнее и дешевле сделать из ЛДСП. Я не вижу смысла делать её из дерева, если это не принципиально. Я не имею ничего против комодов из IKEA. Конечно, когда достроим дом, там будет что-то деревянное, что-то, что я хочу», — мечтает Наташа.





По словам Наташи, эта мастерская для них тоже становится маленькой, поэтому в 2019 году они мечтают расшириться, нанять маляра и дальше разрабатывать коллекцию стандартной мебели





Вести бизнес вместе с мужем Наташе нравится, только она уточняет, что важно распределять обязанности и не лезть в область другого.





«Я считаю, что хорошо вести бизнес могут муж и жена, потому что всё в одну копилку идёт, нет смысла в финансовом плане что-то делить, как это часто бывает у людей, которые потом расходятся. У нас получается. Бывают, конечно, незначительные конфликты в плане делегирования, распределения обязанностей, но это потому, что вопрос встаёт, а ранее он не возникал. Работа даже в плюс: если ты из-за личного поругался, то не можешь ходить и не разговаривать, потому что есть текущие дела. Происходит общение — и уже легче этот период идёт, а так с нашими характерами он мог затянуться надолго», — подытожила Наташа.