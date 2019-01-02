обзор

Автомобильные новинки — 2019: новый Duster, УАЗ с автоматом и много «корейцев»

Изучаем самые интересные автопремьеры нового года

Новый Duster уже выпускается в Европе под маркой Dacia, но в России появится лишь в 2019 году под брендом Renault
Новый Duster уже выпускается в Европе под маркой Dacia, но в России появится лишь в 2019 году под брендом Renault


В 2019 году в России начнут продажи сразу нескольких потенциальных бестселлеров: это и новый Volkswagen Polo, и купе-кроссовер Renault Arkana, и недорогой «проходимец» Volkswagen. Есть и совсем экзотические варианты, например радикально переосмысленный Suzuki Jimny. Мы отобрали с дюжину наиболее значимых премьер в массовом сегменте, а начнём, как водится, с лидера рынка — марки Lada.



Lada Vesta Sport трудно назвать истинным спортседаном, но из серийных Lada она должна быть самой азартной в управлении
Lada Vesta Sport трудно назвать истинным спортседаном, но из серийных Lada она должна быть самой азартной в управлении


АВТОВАЗ готовит рестайлинг Vesta, но покажут его ближе к концу года. Зато начинаются продажи спортивной версии Vesta Sport со 150-сильным мотором, а в планах завода значится некая Lada Van — предположительно, на базе Renault Dokker.


Самым значимым апгрейдом станет появление нового вариатора: производство уже стартовало, но пока бесступенчатую трансмиссию ставят лишь на X-Ray.



Новая Lada 4×4 существует в виде концепт-кара, поэтому серийная Lada 4×4 («Нива»), а также Chevrolet Niva продолжат существование
Новая Lada 4×4 существует в виде концепт-кара, поэтому серийная Lada 4×4 («Нива»), а также Chevrolet Niva продолжат существование


На родственном GM-АВТОВАЗе продлили документы на выпуск привычной Chevrolet Niva, но проект Niva II попал в лимб: его и не сворачивают, и не развивают. Конкурирующая модель Lada 4×4 представлена пока в виде концепта, но у неё есть большие шансы превратиться в серийную модель, правда, уже в 2020 году.



Renault планирует избавляться от имиджа производителя лоукостеров, в том числе с помощью нестандартных ходов: пятидверное купе-кроссовер Arkana разработано специально для России
Renault планирует избавляться от имиджа производителя лоукостеров, в том числе с помощью нестандартных ходов: пятидверное купе-кроссовер Arkana разработано специально для России


Куда ярче планы родительской марки Renault, которая в 2019 году начинает продажи неформатной Arkana: лифтбэка с увеличенным клиренсом. Автомобиль получился довольно крупным — длиннее 4,5 метра — и бросит вызов легковушками и кроссоверами класса С+. Помимо традиционных моторов Renault, для Arkana предложат новый 1,3-литровый турбоагрегат мощностью 125–150 л. с.


В следующем году начнётся подготовка к производству Renault Duster второго поколения, который уже продаётся в Европе под брендом Dacia, а на других рынках — как Renault.



Новый Duster позиционируется как модель более высокого класса и, скорее всего, подорожает. Поэтому Renault не торопится с её выводом на рынок, ведь нынешний «Дастер» держит уверенное второе место в классе после Hyundai Creta
Новый Duster позиционируется как модель более высокого класса и, скорее всего, подорожает. Поэтому Renault не торопится с её выводом на рынок, ведь нынешний «Дастер» держит уверенное второе место в классе после Hyundai Creta


В перспективе Renault откажется от моделей Logan и Sandero — нишу бюджетных машин отдадут на откуп АВТОВАЗу, а будущие модели Renault будут конкурировать с подросшими экс-бюджетниками, вроде KIA Rio и Hyundai Solaris.



«УАЗ-Патриот» пережил техническое обновление в 2018 году, а скоро получит автоматическую трансмиссию
«УАЗ-Патриот» пережил техническое обновление в 2018 году, а скоро получит автоматическую трансмиссию


УАЗ впервые в своей истории оснастит «Патриот» автоматической коробкой передач французской компании Punch, которая применялась на BMW X3, Cadillac STS и Chevrolet Colorado и ряде других моделей. Испытания автомобиля уже идут, а дебют запланирован на весну 2019 года.



Volkswagen Virtus для китайского рынка является прообразом нового Polo для России. По дизайну он ближе к старшим моделям марки
Volkswagen Virtus для китайского рынка является прообразом нового Polo для России. По дизайну он ближе к старшим моделям марки


Volkswagen готовится к дебюту нового седана Polo, который выпускается в Калуге с 2010 года. Производство новинки стартует в этом году. Автомобиль построен на упрощённой платформе MQB-А0 и заметно крупнее нынешней модели: длина составляет без малого 4,5 метра, а объём багажника превысил 500 литров.



Volkswagen T-Cross формально относится к хетчбэкам В-класса, но пропорциями напоминает кроссовер
Volkswagen T-Cross формально относится к хетчбэкам В-класса, но пропорциями напоминает кроссовер


Другим направлением генерального удара станут кроссоверы: если в прошлом году Volkswagen вывел на рынок две крупные модели, Terramont и новый Touareg, то теперь сосредоточится на компактах. Так, в 2019 году ожидается старт продаж Volkswagen T-Cross, хотя кроссовером его можно назвать с натяжкой: привод — только передний, а из «внедорожных» черт — лишь вертикальная компоновка салона и увеличенный просвет. Автомобиль создан на платформе Polo последнего поколения, то есть относится к B-классу и по размерам близок Lada X-Ray.



Volkswagen Tarek адаптируют для России, взяв за основу модель Tharu, уже дебютировавшую в Китае
Volkswagen Tarek адаптируют для России, взяв за основу модель Tharu, уже дебютировавшую в Китае


Куда интереснее Volkswagen Tarek — близкий родственник небольшого кроссовера SKODA Karoq, который до России так и не доехал. По размеру Tarek сопоставим с Nissan Qashqai, получит полный привод и прописку на нижегородском заводе Volkswagen. Правда, полноценный выпуск наладят, скорее всего, уже в 2020 году. Неопределённой остаётся судьба оспортивленного T-Roc: решение о выводе поджарого кроссовера на российский рынок, видимо, ещё не приняли.



На примере новой Jetta хорошо видно повышение «классности» моделей: лет десять назад мы бы приняли машину с таким дизайном и пропорциями как минимум за Passat. Автомобиль уже собирают в Мексике, но будет и российская локализация
На примере новой Jetta хорошо видно повышение «классности» моделей: лет десять назад мы бы приняли машину с таким дизайном и пропорциями как минимум за Passat. Автомобиль уже собирают в Мексике, но будет и российская локализация


Зато в России точно появится новый Volkswagen Jetta, поначалу — мексиканской сборки, а потом местной, нижегородской. Сборку модели предыдущего поколения прекратили в 2018 году.



Volkswagen Arteon — лифтбэк со спортивными пропорциями на базе Passat
Volkswagen Arteon — лифтбэк со спортивными пропорциями на базе Passat


А в ближайшее время дебютирует новый Volkswagen Passat: сначала в версии для американского рынка, потом — для европейского. Китайский Passat уже продаётся, но там он представлен в длиннобазной версии на платформе MQB. Американская же модель станет глубокой модернизацией прежнего Passat, и какую именно версию адресуют Европе и России, в частности, пока неясно. Кстати, купеобразная версия сменила имя с Passat CC на Arteon и также появится в России в будущем году.



KIA ProCeed стал универсалом, но от Ceed SW отличается более динамичной задней частью
KIA ProCeed стал универсалом, но от Ceed SW отличается более динамичной задней частью


Корейские сёстры Hyundai и KIA приучили нас к обилию новинок, и не нарушат традицию в 2019 году. Сначала на рынок выйдет универсал Ceed SW, а следом за ним весной появится ProCeed: в отличие от прежней модели, это не трёхдверный хетчбэк, а так называемый Shooting Break — спортивный универсал.



Так выглядит Hyundai Elantra для американского рынка: весной обновлённая модель приедет и в Россию
Так выглядит Hyundai Elantra для американского рынка: весной обновлённая модель приедет и в Россию


Hyundai готовит к выходу обновлённую версию седана Elantra, а ближе к осени появится новая Sonata. Кроме того, марка планирует вывести на рынок суббренд N, которым обозначаются «заряженные» версии автомобилей. Первенцем станет i30 N с двигателями 250 и 275 л. с. — горячий хетч вряд ли будет пользоваться спросом, но у корейцев другая цель: укрепить репутацию производителя, который выпускает не только среднеценовые модели. 



KIA убеждает нас, что представительский автомобиль может нести народный бренд: модель K900, как и Quoris, будут выпускать под маркой KIA. Hyundai, например, завёл отдельный премиум-бренд Genesis
KIA убеждает нас, что представительский автомобиль может нести народный бренд: модель K900, как и Quoris, будут выпускать под маркой KIA. Hyundai, например, завёл отдельный премиум-бренд Genesis


Новое поколение флагмана KIA Quoris в новом поколении переименовали в KIA K900 и привезут в Россию в течение года. Также мы ждём новый Soul и пару больших кроссоверов-братьев: KIA Telluride и Hyundai Palisade.



KIA Telluride — кроссовер длиной ровно 5000 мм
KIA Telluride — кроссовер длиной ровно 5000 мм


Кроме того, альянс Hyundai-KIA создаёт в России собственную штаб-квартиру — такие есть и на других значимых для марок рынках. А ещё организует собственное производство моторов и коробок передач, в первую очередь для Solaris и Rio.



Toyota RAV4 получит двигатели объёмом 2 или 2,5 литра и полный привод с «регулируемым вектором тяги»
Toyota RAV4 получит двигатели объёмом 2 или 2,5 литра и полный привод с «регулируемым вектором тяги»


Самой ожидаемой премьерой Toyota станет новое поколение кроссовера RAV4, и это хорошие новости для марки: в последнее время популярность модели несколько снизилась. Новый «рафик» построен на платформе TNGA, которую делит с Toyota Camry. Кстати, переход на новую платформу помог «Камри» удержала лидерство в сегменте, несмотря на изменение концепции и больший акцент на драйверские ценности. Что до RAV4, он выйдет на рынок ориентировочно в середине года и тоже обещает сделать шажок в сторону идеологии fun-to-drive.



Toyota Corolla получила гибридную версию, но для России адресуют бензиновые модели
Toyota Corolla получила гибридную версию, но для России адресуют бензиновые модели


Платформу TNGA получила новая Corolla, которая появится в России даже раньше — в первом квартале 2019 года. Автомобиль по-прежнему будет импортироваться из Турции.



Дизайн Nissan Kicks пересадят на платформу В0 — таким «гибридом» Nissan планирует со временем заменить Terrano
Дизайн Nissan Kicks пересадят на платформу В0 — таким «гибридом» Nissan планирует со временем заменить Terrano


Новый Nissan Juke в Россию не приедет: эпатажный кроссовер стал бестселлером в момент дебюта восемь лет назад, но в последний год особым спросом не пользовался: модель импортируют из Великобритании, что сказывается на цене. Зато у нас появится «бюджетный» кроссовер, имя которого окончательно не утверждено. Фактически это аналог Renault Kaptur на той же платформе В0, причём тоже копирующий дизайн глобальной модели: только не французского Captur, а глобального Nissan Kicks, который с 2016 года выпускается для ряда стран.



Пикап Mitsubishi Triton известен в России как L200, и фейслифтинг ему сделали радикальный: с таким дизайном он поспорит за титул самого экспрессивного пикапа
Пикап Mitsubishi Triton известен в России как L200, и фейслифтинг ему сделали радикальный: с таким дизайном он поспорит за титул самого экспрессивного пикапа


Mitsubishi L200 прошёл рестайлинг, но отнюдь не формальный: он выглядит, как новая модель. Из других приятных изменений — шестиступенчатый автомат вместо прежнего пятиступенчатого. При этом автомобиль сохранил выбор полноприводных трансмиссий: можно заказать простую, с жёстким включением переднего моста, а можно выбрать SuperSelect с центральным дифференциалом и возможностью отключить пару колёс.



Прежний Peugeot 508, как и 308, в России больше не продаётся, но нам обещают новое поколение 508-го
Прежний Peugeot 508, как и 308, в России больше не продаётся, но нам обещают новое поколение 508-го


Peugeot планирует вывести на российский рынок новый 508, который, кстати, попал в число семи финалистов конкурса «Автомобиль 2019 года».



Citroen C5 Aircross — среднеразмерный кроссовер с характерным «цитрусовым» дизайном
Citroen C5 Aircross — среднеразмерный кроссовер с характерным «цитрусовым» дизайном


Попал в него и Citroen C5 Aircross, старт продаж которого ожидается в первой половине года: автомобиль во многом унифицирован с Peugeot 3008 и 5008, но имеет самобытный дизайн.



Suzuki Jimny в России продается минимальным тиражом, тем не менее имеет верных поклонников: других субкомпактных внедорожников у нас попросту нет
Suzuki Jimny в России продается минимальным тиражом, тем не менее имеет верных поклонников: других субкомпактных внедорожников у нас попросту нет


Suzuki демонстрирует чудеса веры в российский рынок: не имея собственного производства в стране, компания наращивает продажи, пусть даже в абсолютных цифрах они скромны. А главное, обещает-таки привезти к нам новое поколение Suzuki Jimny. Вряд ли его продажи будут высокими, например нынешняя модель стоит более миллиона рублей. Зато Jimny остаётся настоящим рамным внедорожником, пусть и очень компактным.



Datsun Cross для индийского рынка, возможно, намекает на новую модель для России, но вряд ли она скопирует его полностью
Datsun Cross для индийского рынка, возможно, намекает на новую модель для России, но вряд ли она скопирует его полностью


Но есть и модели, будущее которых в России пока туманно. Datsun обещает представить наконец свою третью модель для России — кроссовер. В Индии марка продаёт паркетник Cross, но прозрачные намёки российского офиса дают понять, что для нас готовят отдельную модель.



SKODA Kamiq для китайского рынка является бюджетной моделью, которая конкурирует с Hyundai Creta, но для России, вероятно, подготовят автомобиль чуть более претенциозный
SKODA Kamiq для китайского рынка является бюджетной моделью, которая конкурирует с Hyundai Creta, но для России, вероятно, подготовят автомобиль чуть более претенциозный


SKODA презентовала хетчбэк Scala, который заменит Rapid с этим же кузовом, но в России он не появится. Зато у SKODA ожидается новый компактный кроссовер, хотя пока неясно, какую модель предложат россиянам: аналог китайской SKODA Kamiq или более европейскую версию по мотивам концепт-кара Vision X.



В прошлом году начались продажи нового Ford Focus, но в России его локализовать на спешат, а импортировать бессмысленно — слишком высокой будет цена
В прошлом году начались продажи нового Ford Focus, но в России его локализовать на спешат, а импортировать бессмысленно — слишком высокой будет цена


Новый Ford Focus также придёт в Россию с большим запозданием: в Европе модель уже продаётся, а нам не обещают и в 2019 году.



В 2019-м начнутся мировые продажи Mazda3, но не факт, что модель успеет добраться до России до конца года
В 2019-м начнутся мировые продажи Mazda3, но не факт, что модель успеет добраться до России до конца года


Не ранее конца года ожидается и новая Mazda3, построенная на другой платформе с полузависимой задней подвеской и двигателями семейства SkyActive.



Ravon R3 Nexia должен был стать бестселлером, но судьба его оказалась трудна, а в 2018 году марка и вовсе остановила продажи, хотя об уходе не объявила
Ravon R3 Nexia должен был стать бестселлером, но судьба его оказалась трудна, а в 2018 году марка и вовсе остановила продажи, хотя об уходе не объявила


Неопределённым выглядит будущее узбекского бренда Ravon (экс-Daewoo), который в течение года приостанавливал продажи и потерял существенную долю рынка. По одной из версий, компания вынуждена увеличить цену автомобилей. Новых прайс-листов пока нет, но «Российская газета» публиковала информацию, что Ravon R3 Nexia стоит свыше миллиона рублей.


Неважно идут дела у SsangYong, которая за прошлый год реализовала немногим более 100 автомобилей.



Aurus Senat в президентском исполнении. Цена неизвестна, но очередь выстраивается
Aurus Senat в президентском исполнении. Цена неизвестна, но очередь выстраивается


А напоследок автомобиль пусть и не народный, но всё же горячо обсуждаемый: стартовали официальные продажи «президентских» седанов Aurus Senat. Желающим предлагают внести полтора миллиона рублей предоплаты, не оговаривая ни сроки поставки, ни финальную цену. Впрочем, и спешки нет: в этом году на предприятии Sollers в Алабуге стартует лишь подготовительный этап производства, а в серию Aurus пойдет уже в 2020 году. Весной мы увидим близкий к серийному внедорожник Komendant, а в течение года компания сертифицирует минивэн Arsenal.

Прочтений: 1806
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено