Автомобильные новинки — 2019: новый Duster, УАЗ с автоматом и много «корейцев»

Новый Duster уже выпускается в Европе под маркой Dacia, но в России появится лишь в 2019 году под брендом Renault





В 2019 году в России начнут продажи сразу нескольких потенциальных бестселлеров: это и новый Volkswagen Polo, и купе-кроссовер Renault Arkana, и недорогой «проходимец» Volkswagen. Есть и совсем экзотические варианты, например радикально переосмысленный Suzuki Jimny. Мы отобрали с дюжину наиболее значимых премьер в массовом сегменте, а начнём, как водится, с лидера рынка — марки Lada.









Lada Vesta Sport трудно назвать истинным спортседаном, но из серийных Lada она должна быть самой азартной в управлении





АВТОВАЗ готовит рестайлинг Vesta, но покажут его ближе к концу года. Зато начинаются продажи спортивной версии Vesta Sport со 150-сильным мотором, а в планах завода значится некая Lada Van — предположительно, на базе Renault Dokker .







Самым значимым апгрейдом станет появление нового вариатора : производство уже стартовало, но пока бесступенчатую трансмиссию ставят лишь на X-Ray.









Новая Lada 4×4 существует в виде концепт-кара, поэтому серийная Lada 4×4 («Нива»), а также Chevrolet Niva продолжат существование





На родственном GM-АВТОВАЗе продлили документы на выпуск привычной Chevrolet Niva, но проект Niva II попал в лимб: его и не сворачивают, и не развивают. Конкурирующая модель Lada 4×4 представлена пока в виде концепта, но у неё есть большие шансы превратиться в серийную модель, правда, уже в 2020 году.









Renault планирует избавляться от имиджа производителя лоукостеров, в том числе с помощью нестандартных ходов: пятидверное купе-кроссовер Arkana разработано специально для России





Куда ярче планы родительской марки Renault, которая в 2019 году начинает продажи неформатной Arkana: лифтбэка с увеличенным клиренсом. Автомобиль получился довольно крупным — длиннее 4,5 метра — и бросит вызов легковушками и кроссоверами класса С+. Помимо традиционных моторов Renault, для Arkana предложат новый 1,3-литровый турбоагрегат мощностью 125–150 л. с.







В следующем году начнётся подготовка к производству Renault Duster второго поколения, который уже продаётся в Европе под брендом Dacia, а на других рынках — как Renault.









Новый Duster позиционируется как модель более высокого класса и, скорее всего, подорожает. Поэтому Renault не торопится с её выводом на рынок, ведь нынешний «Дастер» держит уверенное второе место в классе после Hyundai Creta





В перспективе Renault откажется от моделей Logan и Sandero — нишу бюджетных машин отдадут на откуп АВТОВАЗу, а будущие модели Renault будут конкурировать с подросшими экс-бюджетниками, вроде KIA Rio и Hyundai Solaris.









«УАЗ-Патриот» пережил техническое обновление в 2018 году, а скоро получит автоматическую трансмиссию





УАЗ впервые в своей истории оснастит «Патриот» автоматической коробкой передач французской компании Punch, которая применялась на BMW X3, Cadillac STS и Chevrolet Colorado и ряде других моделей. Испытания автомобиля уже идут, а дебют запланирован на весну 2019 года.









Volkswagen Virtus для китайского рынка является прообразом нового Polo для России. По дизайну он ближе к старшим моделям марки





Volkswagen готовится к дебюту нового седана Polo, который выпускается в Калуге с 2010 года. Производство новинки стартует в этом году. Автомобиль построен на упрощённой платформе MQB-А0 и заметно крупнее нынешней модели: длина составляет без малого 4,5 метра, а объём багажника превысил 500 литров.









Volkswagen T-Cross формально относится к хетчбэкам В-класса, но пропорциями напоминает кроссовер





Другим направлением генерального удара станут кроссоверы: если в прошлом году Volkswagen вывел на рынок две крупные модели, Terramont и новый Touareg, то теперь сосредоточится на компактах. Так, в 2019 году ожидается старт продаж Volkswagen T-Cross, хотя кроссовером его можно назвать с натяжкой: привод — только передний, а из «внедорожных» черт — лишь вертикальная компоновка салона и увеличенный просвет. Автомобиль создан на платформе Polo последнего поколения, то есть относится к B-классу и по размерам близок Lada X-Ray.









Volkswagen Tarek адаптируют для России, взяв за основу модель Tharu, уже дебютировавшую в Китае





Куда интереснее Volkswagen Tarek — близкий родственник небольшого кроссовера SKODA Karoq, который до России так и не доехал. По размеру Tarek сопоставим с Nissan Qashqai, получит полный привод и прописку на нижегородском заводе Volkswagen. Правда, полноценный выпуск наладят, скорее всего, уже в 2020 году. Неопределённой остаётся судьба оспортивленного T-Roc: решение о выводе поджарого кроссовера на российский рынок, видимо, ещё не приняли.









На примере новой Jetta хорошо видно повышение «классности» моделей: лет десять назад мы бы приняли машину с таким дизайном и пропорциями как минимум за Passat. Автомобиль уже собирают в Мексике, но будет и российская локализация





Зато в России точно появится новый Volkswagen Jetta, поначалу — мексиканской сборки, а потом местной, нижегородской. Сборку модели предыдущего поколения прекратили в 2018 году.









Volkswagen Arteon — лифтбэк со спортивными пропорциями на базе Passat





А в ближайшее время дебютирует новый Volkswagen Passat: сначала в версии для американского рынка, потом — для европейского. Китайский Passat уже продаётся, но там он представлен в длиннобазной версии на платформе MQB. Американская же модель станет глубокой модернизацией прежнего Passat, и какую именно версию адресуют Европе и России, в частности, пока неясно. Кстати, купеобразная версия сменила имя с Passat CC на Arteon и также появится в России в будущем году.









KIA ProCeed стал универсалом, но от Ceed SW отличается более динамичной задней частью





Корейские сёстры Hyundai и KIA приучили нас к обилию новинок, и не нарушат традицию в 2019 году. Сначала на рынок выйдет универсал Ceed SW, а следом за ним весной появится ProCeed: в отличие от прежней модели, это не трёхдверный хетчбэк, а так называемый Shooting Break — спортивный универсал.









Так выглядит Hyundai Elantra для американского рынка: весной обновлённая модель приедет и в Россию





Hyundai готовит к выходу обновлённую версию седана Elantra, а ближе к осени появится новая Sonata. Кроме того, марка планирует вывести на рынок суббренд N, которым обозначаются «заряженные» версии автомобилей. Первенцем станет i30 N с двигателями 250 и 275 л. с. — горячий хетч вряд ли будет пользоваться спросом, но у корейцев другая цель: укрепить репутацию производителя, который выпускает не только среднеценовые модели.









KIA убеждает нас, что представительский автомобиль может нести народный бренд: модель K900, как и Quoris, будут выпускать под маркой KIA. Hyundai, например, завёл отдельный премиум-бренд Genesis





Новое поколение флагмана KIA Quoris в новом поколении переименовали в KIA K900 и привезут в Россию в течение года. Также мы ждём новый Soul и пару больших кроссоверов-братьев: KIA Telluride и Hyundai Palisade.









KIA Telluride — кроссовер длиной ровно 5000 мм





Кроме того, альянс Hyundai-KIA создаёт в России собственную штаб-квартиру — такие есть и на других значимых для марок рынках. А ещё организует собственное производство моторов и коробок передач, в первую очередь для Solaris и Rio.









Toyota RAV4 получит двигатели объёмом 2 или 2,5 литра и полный привод с «регулируемым вектором тяги»





Самой ожидаемой премьерой Toyota станет новое поколение кроссовера RAV4, и это хорошие новости для марки: в последнее время популярность модели несколько снизилась. Новый «рафик» построен на платформе TNGA, которую делит с Toyota Camry. Кстати, переход на новую платформу помог «Камри» удержала лидерство в сегменте, несмотря на изменение концепции и больший акцент на драйверские ценности. Что до RAV4, он выйдет на рынок ориентировочно в середине года и тоже обещает сделать шажок в сторону идеологии fun-to-drive.









Toyota Corolla получила гибридную версию, но для России адресуют бензиновые модели





Платформу TNGA получила новая Corolla, которая появится в России даже раньше — в первом квартале 2019 года. Автомобиль по-прежнему будет импортироваться из Турции.









Дизайн Nissan Kicks пересадят на платформу В0 — таким «гибридом» Nissan планирует со временем заменить Terrano





Новый Nissan Juke в Россию не приедет: эпатажный кроссовер стал бестселлером в момент дебюта восемь лет назад, но в последний год особым спросом не пользовался: модель импортируют из Великобритании, что сказывается на цене. Зато у нас появится «бюджетный» кроссовер, имя которого окончательно не утверждено. Фактически это аналог Renault Kaptur на той же платформе В0, причём тоже копирующий дизайн глобальной модели: только не французского Captur, а глобального Nissan Kicks, который с 2016 года выпускается для ряда стран.









Пикап Mitsubishi Triton известен в России как L200, и фейслифтинг ему сделали радикальный: с таким дизайном он поспорит за титул самого экспрессивного пикапа





Mitsubishi L200 прошёл рестайлинг, но отнюдь не формальный: он выглядит, как новая модель. Из других приятных изменений — шестиступенчатый автомат вместо прежнего пятиступенчатого. При этом автомобиль сохранил выбор полноприводных трансмиссий: можно заказать простую, с жёстким включением переднего моста, а можно выбрать SuperSelect с центральным дифференциалом и возможностью отключить пару колёс.









Прежний Peugeot 508, как и 308, в России больше не продаётся, но нам обещают новое поколение 508-го





Peugeot планирует вывести на российский рынок новый 508, который, кстати, попал в число семи финалистов конкурса «Автомобиль 2019 года».









Citroen C5 Aircross — среднеразмерный кроссовер с характерным «цитрусовым» дизайном





Попал в него и Citroen C5 Aircross, старт продаж которого ожидается в первой половине года: автомобиль во многом унифицирован с Peugeot 3008 и 5008, но имеет самобытный дизайн.









Suzuki Jimny в России продается минимальным тиражом, тем не менее имеет верных поклонников: других субкомпактных внедорожников у нас попросту нет





Suzuki демонстрирует чудеса веры в российский рынок: не имея собственного производства в стране, компания наращивает продажи, пусть даже в абсолютных цифрах они скромны. А главное, обещает-таки привезти к нам новое поколение Suzuki Jimny. Вряд ли его продажи будут высокими, например нынешняя модель стоит более миллиона рублей. Зато Jimny остаётся настоящим рамным внедорожником, пусть и очень компактным.









Datsun Cross для индийского рынка, возможно, намекает на новую модель для России, но вряд ли она скопирует его полностью





Но есть и модели, будущее которых в России пока туманно. Datsun обещает представить наконец свою третью модель для России — кроссовер. В Индии марка продаёт паркетник Cross, но прозрачные намёки российского офиса дают понять, что для нас готовят отдельную модель.









SKODA Kamiq для китайского рынка является бюджетной моделью, которая конкурирует с Hyundai Creta, но для России, вероятно, подготовят автомобиль чуть более претенциозный





SKODA презентовала хетчбэк Scala, который заменит Rapid с этим же кузовом, но в России он не появится. Зато у SKODA ожидается новый компактный кроссовер, хотя пока неясно, какую модель предложат россиянам: аналог китайской SKODA Kamiq или более европейскую версию по мотивам концепт-кара Vision X.









В прошлом году начались продажи нового Ford Focus, но в России его локализовать на спешат, а импортировать бессмысленно — слишком высокой будет цена





Новый Ford Focus также придёт в Россию с большим запозданием: в Европе модель уже продаётся, а нам не обещают и в 2019 году.









В 2019-м начнутся мировые продажи Mazda3, но не факт, что модель успеет добраться до России до конца года





Не ранее конца года ожидается и новая Mazda3, построенная на другой платформе с полузависимой задней подвеской и двигателями семейства SkyActive.









Ravon R3 Nexia должен был стать бестселлером, но судьба его оказалась трудна, а в 2018 году марка и вовсе остановила продажи, хотя об уходе не объявила





Неопределённым выглядит будущее узбекского бренда Ravon (экс-Daewoo), который в течение года приостанавливал продажи и потерял существенную долю рынка. По одной из версий, компания вынуждена увеличить цену автомобилей. Новых прайс-листов пока нет, но «Российская газета» публиковала информацию, что Ravon R3 Nexia стоит свыше миллиона рублей.







Неважно идут дела у SsangYong, которая за прошлый год реализовала немногим более 100 автомобилей.









Aurus Senat в президентском исполнении. Цена неизвестна, но очередь выстраивается





А напоследок автомобиль пусть и не народный, но всё же горячо обсуждаемый: стартовали официальные продажи «президентских» седанов Aurus Senat. Желающим предлагают внести полтора миллиона рублей предоплаты, не оговаривая ни сроки поставки, ни финальную цену. Впрочем, и спешки нет: в этом году на предприятии Sollers в Алабуге стартует лишь подготовительный этап производства, а в серию Aurus пойдет уже в 2020 году. Весной мы увидим близкий к серийному внедорожник Komendant, а в течение года компания сертифицирует минивэн Arsenal.