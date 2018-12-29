Дождались: 15 лучших событий праздничных выходных

Чем заняться на каникулах, если вы устали от телевизора и оливье, — в материале НГС

Впереди удивительно долгие праздники. Кто-то уже расписал себе программу до 8 января, а кто-то планирует лёгкую импровизацию с бокалом шампанского. Неважно, что выбрать, — танцы под ёлкой в мишуре или просмотр телевизора в обнимку с салатом — главное, чтобы было хорошо. Самое важное событие — Новый год, и если вы давно мечтаете загадать желание не под бой курантов, а под залпы салюта, приходите в Ледяной театр на главную площадь города. Праздничные дни можно разбавить прогулками по ярко светящемуся городу, посмотреть «Ёлки» или сходить на концерт легенд мировой музыки. В общем, на целых 10 дней можно забыть о работе, делах, проблемах и максимально уютно провести время с близкими.







Если обо всех покупках и подарках вы позаботились заранее, и у вас неожиданно осталось время выдохнуть, немного развлечься и поймать предновогоднюю волну, то вы везунчик. Еще целых два дня до праздника, нужно себя чем-то занять.







Открытие большого Ледового городка на Михайловской набережной пройдет уже в это воскресенье. Городок на этот раз посвящен теме «Сказки народов мира». На территории будут работать кафе и пункты обогрева. Городок открыт ежедневно с 11:00 до 22:00, в новогоднюю ночь — до 04:00 утра. В этом году организаторы обещали удлинить горки — захватите ледянки, чтобы не стоять в очереди.











Где: Михайловская набережная

Когда: 30 декабря

Во сколько: с 17:00

Сколько стоит: 300 рублей







Вышли в прокат долгожданные, а может и не совсем, но всё равно любимые «Ёлки. Последние». Обещают, что это будет самая трогательная, добрая и волшебная часть, потому что все герои прощаются со зрителями. Фильм показывают во всех кинотеатрах, отличный вариант на вечер последнего рабочего дня года.

6+











Можно начать променад у главной ёлки на площади Ленина, прогуляться вниз, сфотографироваться у кинотеатра «Победа» и завершить вечер просмотром премьеры спектакля «Странный ужин инспектора Раффинга». Это детективная история о гибели мужчины в особняке. Все действующие герои находятся в закрытом пространстве, и убийцей может оказаться каждый.

18+











Где: театр «Красный факел»

Когда: 29 декабря

Во сколько: 18:30

Сколько стоит: от 350 рублей







Популярный в Санкт-Петербурге бар Nebar открывается и у нас в том самом закутке на Ядринцевской, где прячутся модные заведения города. По случаю открытия вечеринка: «Всё в лучших традициях питерской столицы», — гласит афиша.











Где: бар Nebar, Ядринцевская, 14

Когда: 29 декабря

Во сколько: начало 20:00

Сколько стоит: вход свободный







Новый год — действительно главный праздник года. Как ни игнорируй и ни прячься под одеялом, он всё равно наступит.







На площади Ленина у главной ёлки праздник начнется в 23:00. На сцене для горожан выступят творческие коллективы города, с установленных телевизоров скажут поздравительную речь Анатолий Локоть, Андрей Травников и Владимир Путин, а ровно в 00:00 будет праздничный салют. Официальная программа с танцами и песнями продлится до 02:00 часов, после — дискотека. Будет волшебно — ведь в этом году на площади построили Ледяной театр и возвели фигуры из снега, идентичные тем, что украшают большой зал НОВАТа.











Где: площадь Ленина

Когда: 31 декабря

Во сколько: с 23:00

Сколько стоит: вход свободный







В новогоднюю ночь будут работать катки: в Центральном парке прокат открыт до 02:00, Ледовый городок будет работать до 04:00 утра. Михайловская набережная также станет центром народных гуляний — праздничная программа продлится до 03:00. Метро будет работать до 01:30.











Впереди длинные выходные, хочется провести их интересно и с пользой. Когда сильные морозы спадут, можно гулять, кататься на коньках и плюшках, не кутаясь в десять шарфов сразу.







Фестиваль снежных скульптур, уже 19-й в Сибири, откроется 4 января в Первомайском сквере. Резчики будут работать 5 дней, а 8 января выберут лучшую скульптуру. В прошлом году победу одержали монгольские олени. Мастера расположат свои работы вдоль аллеи на заднем дворе Краеведческого музея, рядом разместят фотозону. Здесь же будет находиться шар — объект телеканала «Россия 1», в котором будет фотовыставка о театральной жизни города.











Где: Первомайский сквер

Когда: с 4 января по 31 января







На протяжении всех каникул продолжат свою работу уже открывшиеся площадки города. Фестиваль «Снегурад» напротив кинотеатра «Победа» проработает до 14 января. Особенность площадки — еда и глинтвейны от лучших ресторанов города, красивые фотозоны и каток с подсветкой.











Уникальное событие ждет новосибирцев 4 января — к нам едет группа «Ария». В праздники музыканты решили облачиться в образ морозных дедушек и исполнить со сцены «Подземки» свои лучшие хиты. Группа готовит новый альбом, но всё равно не забывает о поклонниках. «PS. Людям с отсутствием чувства юмора вход строго воспрещен!» — приписано в анонсе.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 4 января

Во сколько: 19:00

Сколько стоит: от 1800 рублей до 5000 рублей







5 января в Новосибирск прилетает известная танцовщица Полина Дубкова — участница 3 сезона реалити-шоу «Танцы» на ТНТ. Девушка привозит мастер-класс по направлению dancehall choreo.











Где: Кирова, 29

Когда: 5 января

Во сколько: с 18:00 до 19:30

Сколько стоит: 1000 рублей







Традиционно — котики в студию. «Международная выставка кошек Гран-При Сибири 2019». Соберутся самые презентабельные и важные представители семейства кошачьих со своими хозяевами. Смотреть на красоту можно целых два дня подряд.











Где: ТЦ «Фантазия», проспект Карла Маркса, 2

Когда: 5 и 6 января

Во сколько: с 10:00 до 19:00

Сколько стоит: от 60 рублей до 200 рублей





Чемпионат по уличным боям ММА «Рубка» пройдет 6 января. Будет бой от любительского клуба, который создали, вдохновившись идеей Чака Паланика. В бою может сойтись кто угодно — например, продавец и автомойщик, менеджер и врач. Шоу очень зрелищное, если вам нравится смотреть на драку, а не на Урганта по телевизору, приходите.











Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 6 января

Во сколько: с 18:00 до 21:00

Сколько стоит: от 400 до 1200 рублей





В кинотеатрах на время выходных и праздников запланировано много премьер.





Александр Петров появится на экранах в военной драме «Т-34», снятой известным режиссером Алексеем Сидоровым («Бригада», «Бой с тенью», «Слушай тишину»). Оказавшись в плену, вчерашний курсант Ивушкин планирует дерзкий побег. Он собирает свой экипаж и на легендарной «тридцатьчетверке» бросает вызов немецким танковым асам во главе с Ягером. Ради своей любви и Родины он готов идти до конца.

12+









Детский мультик «Снежная королева: Зазеркалье» выходит в прокат 1 января. Могущественный король Харальд чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда.

6+









Возвращение легендарной няни намечено на 3 января. Новый фильм «Мэри Поппинс возвращается» о приключениях Мэри и ее друга Джэка, которым предстоит встретиться с представителями следующего поколения семейства Бэнкс. В роли Мэри Поппинс — шикарная Эмили Блант.

6+







