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Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes

Лучшие девушки Новосибирска со своими BMW, Audi, Mercedes и Camry

Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


В 2018 году в рубрике НГС.АВТО «Девушка месяца» приняли участие 12 очаровательных жительниц Новосибирска со своими автомобилями. Они рассказали об увлечениях, работе, интересных случаях на дороге и, конечно, о своей любви к машинам. Сегодня НГС предлагает своим читателям проголосовать за лучшую и определить «Девушку года – 2018».


Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Регина, 28 лет, окончила Новосибирский государственный аграрный университет по специальности генетик-зооинженер, получила диплом с отличием. Работает в торговой компании руководителем отдела продаж ингредиентов для пищевой промышленности. Ездит на чёрной Toyota Camry. Прекрасно разбирается в своем автомобиле, любит танцевать, путешествовать, общаться с новыми людьми. 



Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Ирина, 27 лет, окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «финансы и кредит». Работает менеджером в сфере финансов. Владеет автомобилем Mazda Demio третьего поколения. Сдала на права с первого раза, радуется, что автомобиль её не подводит, испытывает удовольствие от скорости и драйва.



Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Екатерина, 25 лет, окончила Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «ветеринарный врач» с красным дипломом. Учится в аспирантуре, готовит кандидатскую диссертацию по спортивному коневодству. Работает ветеринарным врачом, занимается конным троеборьем. Ездит на внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport со специальным прицепом для перевозки лошадей.



Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Ксения, 33 года, окончила новосибирскую архитектурную академию, защитила диссертацию по теории архитектуры. Работает руководителем строительной компании, воспитывает маленького сына. Ездит на автомобиле Audi A7 TFSI 3.0 S-Line. Влюбилась в этот спортивный автомобиль, много путешествует, ходит в спортивный зал и рисует. 



Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Дарья, 32 года, окончила Новосибирский государственный университет по специальности «экономическая кибернетика», а также аспирантуру при нём. Имеет свой бизнес, работает в сфере государственных закупок в медицине. Ездит на дизельном Mercedes-Benz GLE Coupe 350d. Обожает водить свой кроссовер, испытывает повышенное внимание со стороны мужчин, увлекается тюнингом и проектированием интерьеров. 



Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Вероника, 33 года, окончила Академию парикмахерского искусства и эстетики. Работает в популярном салоне красоты Новосибирска. Владеет чёрной Mazda 3. Увлекается сноубордом, любит скорость и ночной Новосибирск. Ездит с друзьями в дальние поездки и всегда предпочитает садиться за руль. 



Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Екатерина, 27 лет, получила высшее образование в Гуманитарной академии, дипломированный психолог, бакалавр. Работает руководителем отдела снабжения в крупной ресторанной компании. Ездит на Mazda Axela. Считает, что лучше «Мазды» только «Мазда». Любит спорт, пробежки, живопись, прогулки с друзьями.



Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Татьяна, 27 лет, по специальности экономист-менеджер. Более 5 лет проработала по специальности в крупной международной компании, сейчас развивает вместе с мужем строительный бизнес — таунхаусы за городом. Печёт различные сладости, торты на заказ. Ездит на Peugeot 308. Любит поездки по ночному городу под музыку, автокинотеатры, стрип-пластику. 



Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Евгения, 29 лет, окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «финансы и кредит». Работает в интерьерном салоне, создаёт интерьеры. Владеет красным седаном KIA Rio. Водит очень аккуратно и внимательно, любит путешествия в другие страны, 2–3 раза в неделю занимается в зале с персональным тренером.



Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Олеся, 32 года, окончила Сибирский государственный университет водного транспорта по специальности «инженер-эколог». Работает руководителем отдела снабжения, занимается управленческим учётом в организации. Владеет чёрным BMW 5-й серии. Покорена дерзким и стильным внешним видом автомобилей BMW, бывает дерзкой и быстрой на дороге, бегает в «Гонке героев».


 

Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Арина, 32 года. Закончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «психология». Ездит на новом Nissan Juke белого цвета. Работает в сфере продаж, любит музыку, свою семью и красоту. Считает, что мужчины-автомобилисты в Новосибирске очень внимательны.



Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes


Екатерина, 30 лет. Получила высшее экономическое и юридическое образование, занимается оказанием услуг в сфере купли-продажи недвижимости и защиты имущественных интересов в суде. Ездит на черной Toyota Camry. Увлекается горными лыжами, занимается боевыми видами спорта — ММА, изучает культуру различных стран. Считает, что девушкой за рулем автомобиля уже никого не удивить.


Внимание! Портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца»! Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

Голосуем за Девушку года – 2018 

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Регина на Toyota Camry
  • Ирина на Mazda Demio
  • Екатерина на Mitsubishi Pajero Sport
  • Ксения на Audi A7 
  • Дарья на Mercedes-Benz GLE Coupe
  • Вероника на Mazda 3
  • Екатерина на Mazda Axela
  • Татьяна на Peugeot 308
  • Евгения на KIA Rio
  • Олеся на BMW 5-й серии
  • Арина на Nissan Juke
  • Екатерина на Toyota Camry
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