Девушка года 2018: читатели НГС выбирают самых красивых на Audi и Mercedes





В 2018 году в рубрике НГС.АВТО «Девушка месяца» приняли участие 12 очаровательных жительниц Новосибирска со своими автомобилями. Они рассказали об увлечениях, работе, интересных случаях на дороге и, конечно, о своей любви к машинам. Сегодня НГС предлагает своим читателям проголосовать за лучшую и определить «Девушку года – 2018».









Регина, 28 лет, окончила Новосибирский государственный аграрный университет по специальности генетик-зооинженер, получила диплом с отличием. Работает в торговой компании руководителем отдела продаж ингредиентов для пищевой промышленности. Ездит на чёрной Toyota Camry. Прекрасно разбирается в своем автомобиле, любит танцевать, путешествовать, общаться с новыми людьми.















Ирина, 27 лет, окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «финансы и кредит». Работает менеджером в сфере финансов. Владеет автомобилем Mazda Demio третьего поколения. Сдала на права с первого раза, радуется, что автомобиль её не подводит, испытывает удовольствие от скорости и драйва.















Екатерина, 25 лет, окончила Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «ветеринарный врач» с красным дипломом. Учится в аспирантуре, готовит кандидатскую диссертацию по спортивному коневодству. Работает ветеринарным врачом, занимается конным троеборьем. Ездит на внедорожнике Mitsubishi Pajero Sport со специальным прицепом для перевозки лошадей.















Ксения, 33 года, окончила новосибирскую архитектурную академию, защитила диссертацию по теории архитектуры. Работает руководителем строительной компании, воспитывает маленького сына. Ездит на автомобиле Audi A7 TFSI 3.0 S-Line. Влюбилась в этот спортивный автомобиль, много путешествует, ходит в спортивный зал и рисует.















Дарья, 32 года, окончила Новосибирский государственный университет по специальности «экономическая кибернетика», а также аспирантуру при нём. Имеет свой бизнес, работает в сфере государственных закупок в медицине. Ездит на дизельном Mercedes-Benz GLE Coupe 350d. Обожает водить свой кроссовер, испытывает повышенное внимание со стороны мужчин, увлекается тюнингом и проектированием интерьеров.















Вероника, 33 года, окончила Академию парикмахерского искусства и эстетики. Работает в популярном салоне красоты Новосибирска. Владеет чёрной Mazda 3. Увлекается сноубордом, любит скорость и ночной Новосибирск. Ездит с друзьями в дальние поездки и всегда предпочитает садиться за руль.















Екатерина, 27 лет, получила высшее образование в Гуманитарной академии, дипломированный психолог, бакалавр. Работает руководителем отдела снабжения в крупной ресторанной компании. Ездит на Mazda Axela. Считает, что лучше «Мазды» только «Мазда». Любит спорт, пробежки, живопись, прогулки с друзьями.















Татьяна, 27 лет, по специальности экономист-менеджер. Более 5 лет проработала по специальности в крупной международной компании, сейчас развивает вместе с мужем строительный бизнес — таунхаусы за городом. Печёт различные сладости, торты на заказ. Ездит на Peugeot 308. Любит поездки по ночному городу под музыку, автокинотеатры, стрип-пластику.















Евгения, 29 лет, окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «финансы и кредит». Работает в интерьерном салоне, создаёт интерьеры. Владеет красным седаном KIA Rio. Водит очень аккуратно и внимательно, любит путешествия в другие страны, 2–3 раза в неделю занимается в зале с персональным тренером.















Олеся, 32 года, окончила Сибирский государственный университет водного транспорта по специальности «инженер-эколог». Работает руководителем отдела снабжения, занимается управленческим учётом в организации. Владеет чёрным BMW 5-й серии. Покорена дерзким и стильным внешним видом автомобилей BMW, бывает дерзкой и быстрой на дороге, бегает в «Гонке героев».















Арина, 32 года. Закончила Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «психология». Ездит на новом Nissan Juke белого цвета. Работает в сфере продаж, любит музыку, свою семью и красоту. Считает, что мужчины-автомобилисты в Новосибирске очень внимательны.















Екатерина, 30 лет. Получила высшее экономическое и юридическое образование, занимается оказанием услуг в сфере купли-продажи недвижимости и защиты имущественных интересов в суде. Ездит на черной Toyota Camry. Увлекается горными лыжами, занимается боевыми видами спорта — ММА, изучает культуру различных стран. Считает, что девушкой за рулем автомобиля уже никого не удивить.





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