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Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска

За звание лучшего авто схлестнулись Mercedes-Benz S-класс, Touareg, Camry, Prado и Porsche Cayenne

Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска


За 2018 год портал НГС.АВТО провел 55 тест-драйвов новых автомобилей и рассказал своим читателям о самых последних тенденциях, технологиях и идеях в мире автоиндустрии. Сегодня мы составили шорт-лист из 10 автомобилей, которые являются наиболее важными для потребителей в Новосибирске, — это самые массовые, надежные, уважаемые, имеющие хорошую репутацию модели именно в Сибири. И теперь читатели НГС могут выбрать автомобиль 2018 года. 


Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска


Mercedes-Benz S-класс — символ достатка и успеха, для многих автомобиль номер 1. Модель претерпела рестайлинг, получила умную светодиодную оптику, анимированную навигацию, новый интерфейс мультимедийной системы. S-класс возит бизнесменов, чиновников, звёзд и даже самого Владимира Путина. Многие, хоть и не могут купить Mercedes-Benz, все равно мечтают о нем и интересуются этой передовой моделью. 



Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска


Культовый Subaru Forester вышел в новом, пятом поколении. Теперь это смиренный кроссовер без турбомоторов и без того шарма, который был у предыдущих поколений. Но автомобиль увеличился в размерах, получил современную глобальную платформу Subaru Global Platform, стал просторнее и удобнее. С полным приводом это хороший вариант для беззаботной жизни в городе, только вот цены на Subaru несколько выше конкурентов. 



Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска


Одна из лучших моделей Nissan — кроссовер X-Trail, лидер продаж марки. В этом году он обновился и устранил детские болячки. В машине перенастроили рулевое управление, подвеску, улучшили шумоизоляцию, добавили сервисы «Яндекса». Новосибирцы любят X-Trail за полный привод, простоту, потребительские качества и адекватные цены. 



Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска


Кроссовер KIA Sportage тоже претерпел рестайлинг. Этот автомобиль, как и другие корейские модели, высокими темпами продолжает завоевывать доверие жителей города — в своем сегменте у него одни из лучших продаж. Автомобиль привлекает интересным дизайном, полным приводом, оснащением, надежными атмосферными моторами и классическим автоматом. И всё это дешевле японских конкурентов.



Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска


Volkswagen Touareg на вторичном рынке в Сибири довольно популярный автомобиль. Он сочетает высокие внедорожные возможности и немецкий престиж. В этом году Touareg вышел в абсолютно новом поколении, стал ещё солидней, разросся в размерах, получил современный корпоративный дизайн. Машина стала фактически премиальной по оснащению и качеству отделки, в ней впервые применили огромные цифровые мониторы (приборки и мультимедиа), которые сливаются в единое целое и образуют вокруг водителя подобие кокпита.



Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска


Чешский 7-местный кроссовер Skoda Kodiaq в 2018-м начали собирать на российском заводе, что позволило опустить цены и сделать машину конкурентноспособной. У него сама низкая базовая цена в сегменте — 1 389 000 рублей. Конечно, в нормальных комплектациях цена на автомобиль возрастает и может даже превышать стоимость азиатских конкурентов. Но кроссовер полюбили за немецкое происхождение, размеры, вместимость, строгий дизайн, 7 мест, сбалансированность качеств. Что и показали продажи в Новосибирске: рост за год более 600%.



Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска


Toyota Camry у новосибирцев возведена в культ, поэтому выход нового поколения стал очень значимым для местного рынка. Машина полностью изменилась внешне, отчасти получив черты старого поколения XV40. Внедрена новая глобальная платформа TNGA, машина стала ниже, но шире и длиннее. Улучшилась управляемость, повышена шумоизоляция, автомобиль получил новый просторный салон с интересными материалами и мультимедиа свежего поколения. Автомобиль приняли на ура, уже сейчас улицы города заполнены новыми Camry.
 


Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска


Еще одно изделие Toyota — обновленный внедорожник Land Cruiser Prado — за 2018-й набрал отличные темпы роста продаж и пользуется сейчас высоким спросом, продажи почти такие же, как у Camry. Автомобиль с измененными оптикой, радиаторной решеткой и капотом стал похож на старший Land Cruiser 200, что,  конечно, добавило ему престижа. Постоянный полный привод, высокое качество, простор, оснащение, солидность, ликвидность, надежность, не такая высокая цена, как у Land Cruiser 200, — вот залог успеха модели. 



Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска


Обновленная Mazda 6 получила современный корпоративный дизайн передка в стиле акульей пасти, преобразилась внутри с более качественными материалами, обзавелась турбомотором. Даже в базовой версии у Mazda 6 есть все необходимое для жизни, включая автомат, светодиодную оптику, климат, кожаный мультируль. А стоит она 1,45 миллиона рублей — дешевле, чем конкурирующая Toyota Camry. 



Автомобиль года 2018: читатели НГС выбирают лучшую машину для Новосибирска


Облик третьего поколения Porsche Cayenne практически не изменился, но вот начинка вся полностью обновлена. Свежая платформа MLB Evo, современный интерьер с сенсорным управлением, увеличенные размеры (машина стала длиннее на 6,3 см, шире на 4,4 см), простор. Тот самый случай, когда внешность решили совсем не трогать, чтобы не спугнуть покупателя, ведь Cayenne — самый главный актив марки. 


Голосуем за автомобиль года 2018

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Mercedes-Benz S-класс
  • Subaru Forester
  • Nissan X-Trail
  • KIA Sportage
  • Volkswagen Touareg
  • Skoda Kodiaq
  • Toyota Camry
  • Toyota Land Cruiser Prado
  • Mazda 6
  • Porsche Cayenne
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