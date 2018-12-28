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Зона повышенного кутежа

Коттеджи, которые сдают на Новый год: их хозяева просят сотни тысяч за два дня и жалуются на кризис

В этом году в объявлениях впервые появились коттеджи с расценками на аренду на Новый год
В этом году в объявлениях впервые появились коттеджи с расценками на аренду на Новый год


Новый год, конечно, считается традиционно семейным праздником, но у многих не обходится без шумной вечеринки. И чем шумнее вечеринка — тем больше места для неё нужно, так что к праздникам цены на коттеджи для празднования взлетают до небес, а их владельцы для простоты прописывают их сразу на 2–3 дня. Удаётся ли им заработать на новогодних кутежах, какие бывают сложности и зачем они устраивают кастинги арендаторов — в материале НГС.


В этом году перед праздниками на новосибирском рынке аренды впервые появились коттеджи, которые владельцы пометили как новогодние, — в прошлом году таких вариантов не было совсем, а в этом специалисты N1.RU нашли сразу 11.


Большинство коттеджей составляют портфель частного риелтора Ольги Колесовой. В основном это те же дома, которые владельцы просто постоянно сдают посуточно, рассказала она корреспонденту НГС. Случаев, когда семья просто уезжала на праздники, например, к морю и решила заодно заработать на пустующем доме, Колесова не вспомнила: вообще, арендодатели коттеджей «уже перешли какую-то черту, раз пускают на свою территорию кого-то отдыхать».


По её словам, владельцы коттеджей делятся на тех, кто ищет быстрой выгоды, и на тех, для кого их собственность — не последний пункт в перечне забот. Последние, заметила риелтор, конечно, проигрывают: спрос сегодня, вообще-то, не позволяет проводить кастинги и выбирать, кому сдать коттедж, а кому отказать.


Обычно коттеджи для аренды оборудованы всем необходимым, при этом, например, бассейн и бильярд в последние годы тоже стали обязательным атрибутом
Обычно коттеджи для аренды оборудованы всем необходимым, при этом, например, бассейн и бильярд в последние годы тоже стали обязательным атрибутом


— Но есть клиенты, которые предпочитают коттеджи «не для всех» — это значит, что там чисто, хорошо, уютно, можно с детьми отдыхать. Таких предложений, на самом деле, из тех, что я знаю, три, — призналась Ольга Колесова. — Есть коттедж, который в последнее время предпочитают сдавать вообще для двоих, хотя он квадратов 300, и цена в соотношении с тем, что раньше получали, раза в три-четыре меньше.


По оценке эксперта, в последние два года тех, кто готов снять коттедж на праздники, стало катастрофически мало — люди стали экономить. 4–5 лет назад, например, к Новому году не оставалось ни одного свободного варианта, 6 лет назад их разбирали уже к началу декабря. Сейчас вариантов всё ещё много, а цены с приближением конца года снижают: иногда, говорит Ольга Колесова, соглашаются на предлагаемую сумму, даже если она существенно меньше изначальной, — просто чтобы получить хоть что-то.


Владелец одного из коттеджей Алексей, впрочем, заявил, что снижать цену не намерен, хотя и признал, что желающих снять его дом нет вообще, потому что выставил вариант слишком дорого: 100 тысяч рублей за двое праздничных суток, 130 тысяч — за трое. Рассуждает Алексей просто: нет денег — не надо снимать. Если достаточно богатой компании не найдётся, говорит мужчина, он не расстроится.


Владельцы домов предпочитают сдавать их уже не компаниям, а семьям с детьми или парам
Владельцы домов предпочитают сдавать их уже не компаниям, а семьям с детьми или парам


При этом привело его на рынок то же, что всех остальных уводит.


— Кризис, денег нет, долги, — пояснил владелец коттеджа. — У меня большого опыта сдачи нет, этот совершенно случайно сдаю. Года два назад тоже выставлял, а так жили сами.


По данным N1.RU, средняя стоимость посуточной аренды для празднования Нового года — 78 тысяч рублей. Впрочем, примерно половина коттеджей сдаётся в пределе 50 тысяч рублей за два дня. Совсем уж дорогих вариантов, от 100 тысяч рублей, всего три.


У владельцев коттеджей рисков обычно больше, чем у владельцев квартир, просто потому, что масштабы бедствия потенциально больше. Все они обычно берут страховой депозит, но сумма в стандартные 15 тысяч рублей покроет разве что одну «вынесенную» в разгаре кутежа дверь.


Между тем для потенциального клиента собственники загородного жилья стараются: почти всегда коттедж украшен гирляндами, в нём установлена и наряжена ель. Арендатор нынче — король положения, добавляет Ольга Колесова, так что и набор опций в вариантах посуточной аренды для празднования изменился.


— Раньше людям нужен был только большой стол — сейчас эти люди просто сидят дома, — заметила она. — Те, кто привык хорошо отдыхать, тем обязательны банька, бассейн, бильярд, чтобы всё было на уровне.


Иногда в коттеджах для аренды встречаются довольно экстравагантные интерьеры
Иногда в коттеджах для аренды встречаются довольно экстравагантные интерьеры


Убирать за гостями владельцам чаще всего приходится самостоятельно — профессиональный клининг позволить себе могут немногие. Разве что есть нуждающиеся соседи — кому попало же ключи не доверишь.


Но это если речь идёт о частных лицах, для которых сдать свой дом — это немного заработать дополнительно. Есть и коттеджи, в которых дело давно налажено: в них не только убирают специально обученные люди, но ещё и есть администраторы, которые, с одной стороны, следят за порядком, с другой — помогают при необходимости гостям. Одним из первых, по информации Ольги Колесовой, в 2008 году по такой схеме начинал сдаваться коттедж на улице Немировича-Данченко, который называется «Золотая подкова», — о нём даже можно найти отзывы на «Флампе».


Несмотря на то, что Новый год — время подарков, владельцам коттеджей, кроме стоимости аренды, подарков от гостей обычно не достаётся.


— После свадьбы мешок с деньгами забывали, благо, не выбросили. А так, чтобы подарки… — задумчиво протянула частный риелтор.


Алексей в ответ на вопрос о подарках только рассмеялся.


— Думал, что кто-нибудь переночует, оставит миллион долларов, забудет и уедет, — пошутил он.


Летом загородные дома пустуют гораздо реже: новосибирцы, переезжающие на дачу на несколько месяцев, рассказали НГС, в чём преимущества и недостатки их жизни за городом.

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