Город транжир

Совет депутатов принял городской бюджет на 2019 год 24 декабря

Депутаты приняли бюджет Новосибирска на 2019 год — его опубликовали на сайте мэрии. В нём ещё больше доходов и расходов, чем в бюджете на прошлые годы, но и больше дефицит, который достигает почти двух миллиардов рублей. Власти, как и всегда, рассчитывают на помощь области и Москвы, а депутаты и экономисты обращают внимания на большие долги и боятся, что новосибирцев ждёт повышение налогов. О том, как и на что Новосибирск будет жить в наступившем году, — в материале НГС.





Решение Совета депутатов о городском бюджете на следующий, а также на 2020 и 2021 годы, опубликовали на сайте мэрии Новосибирска. Документ депутаты приняли в конце декабря.





Основные параметры городской казны стали выше. Так, доходы составили почти 43 миллиарда рублей, а расходы — на два миллиарда больше, почти 45 миллиардов. По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в доходной части не учли ещё 1,1 миллиарда рублей, которые город получит из областного бюджета. Он напомнил, что в 2014 году область забрала у города 10% доходов от НДФЛ — 3,5 миллиарда рублей. В то время это решение вызвало бурную реакцию у новосибирцев. Но в следующем году из регионального бюджета мэрии отдадут 10% поступлений от налогов, собираемых по упрощённой схеме. По словам Локтя, это 1,1 миллиарда рублей.





«Бюджет лучше, чем в прошлом году. <...> При этом здесь не учтён этот миллиард сто миллионов. Это решение состоялось уже в Законодательном собрании, нам ещё надо его сюда внести, мы это сделаем. Потом задача такая: как можно быстрее это сделать, чтобы эти цифры быстрее заработали, можно было поскорее их использовать. <...> Поэтому появление этих денег, дополнительных средств, позволит лучше сбалансировать бюджет, в частности дефицит», — рассказал Анатолий Локоть на встрече с журналистами, посвящённой итогам 2018 года.





Основные затраты в бюджете на следующий год: больше половины выделили на образование





Основные статьи расходов в городском бюджете традиционные: большая часть уйдёт на образование — 22,6 миллиарда рублей. 5,8 миллиарда рублей выделили на национальную экономику — затраты, связанные с развитием пассажирского транспорта, дорожным хозяйством и другими вопросами. Дорожный фонд в 2019 году превысит 4,6 миллиарда рублей — в этом году он составлял 3,2 миллиарда.





Большие затраты связаны с ЖКХ, социальной политикой — пенсиями, соцобслуживанием и другими. Как и в бюджете на 2018 год, 1,7 миллиарда выделили на обслуживание государственного и муниципального долга.





Также в бюджете заложили почти два миллиарда на спорт, 1,1 миллиарда — на культуру и кино, 173 миллиона — на национальную безопасность и правоохранителей, на спорт — почти два миллиарда. Включили и затраты на новости о работе чиновников в СМИ — НГС узнал, что на это выделят 94 миллиона рублей, то есть на 40 миллионов больше, чем выделяли в 2018 году.





Среди главных объектов, на которые потратятся чиновники в 2019 году, — новая ледовая арена, которую построят к 2022 году. По словам депутата Натальи Пинус, в бюджет уже включили деньги, которые придут на это из других бюджетов. О том же рассказал и депутат Александр Бурмистров: «У нас в связи с молодёжным ЧМ по хоккею уже появляются расходы, связанные с проектно-сметными документациями и так далее. В основном это не городские деньги, в масштабах этих строек эти затраты условно мелочь. Кардинальных изменений в бюджете этого года в сравнении с предыдущими — сложно сказать, что они есть. Изменения в бюджет вносятся по ходу года постоянно, появляются дополнительные средства из регионального бюджета и прочее».





«Есть ощущение, что в денежном выражении бюджет возрастает. Но при этом нужно понимать, что во многом это происходит из-за того, что в бюджет города включены достаточно большие суммы, которые придут в город по строительству ЛДС.





В целом те акценты, которые у нас есть и которые всё больше усугубляются, — это серьёзная зависимость бюджета города от бюджета других уровней. Иными словами, мы в основном живём на субсидии и субвенции от вышестоящих бюджетов. Доходы собственные города, например в отношении неналоговых поступлений, — динамика снижения у нас идёт, ничего уже на сегодняшний день город не может строить самостоятельно. Это нужно просто признать как факт. То есть бюджет развития снижается. Это, конечно, совершенно настораживающие факты. Мы можем только участвовать в софинансировании строительства объектов, а основные средства идут из бюджетов вышестоящих», — заметила Наталья Пинус.





Она посчитала, что такая явная зависимость городского бюджета от федерального и областного — обычная ситуация для российских городов-миллионников. Минус в том, что деньги по федеральным программам распределяют от «непонятных обстоятельств», не считаясь с размерами города и численностью его населения. В этом она видит проблему.





«Фактически наш бюджет — это попросту бюджет самого необходимого, и о развитии за счёт городского бюджета сложно вести речь. Муниципалитет обращается за дополнительными финансами в вышестоящие бюджеты и получает ответ такой, что, "пожалуйста, сначала соберите свои долги и потом приходите за дополнительными деньгами"», — говорит Наталья Пинус.





«Бюджет городской — умеренно оптимистичный. Последние два года радует то, что доходная часть растёт — в 2019 году ожидается 4% прироста доходной части, — говорит другой депутат Горсовета, Ренат Сулейманов. — <...> Плюс положительно то, что нам вернули — хоть небольшую часть, но вернули, — дополнительных доходов, те, что принял губернатор. <...> Надо сказать, что вообще Новосибирск — это город-донор. Он самодостаточен. 80% налогового потенциала области сосредоточено в Новосибирске. Кроме того, налоговый потенциал Новосибирска, он растёт постоянно. <...> Плюс бюджета 2019 года в том, что бюджет развития — так называемые капитальные вложения — у нас вырос почти в два раза, то есть будет 4,3 миллиарда. Это всё, что касается нового строительства: дороги, школы, детские сады и так далее. Я оцениваю бюджет как умеренно оптимистичный. Он свидетельствует о том, что состояние экономики города лучше, чем в стране в целом, судя по приростным показателям. Ну и позволит несколько лучше решать те проблемы, которые перед городом стоят. Хотя, конечно, этого недостаточно».





Ренат Сулейманов также рассказал, что новый губернатор изменил свою политику в отношении города. Так, в этом году городу добавили в качестве субвенций больше, чем в бюджете на 2018 год: «В 2018 году у нас субвенции составили порядка 18 миллиардов из области, то есть они приросли. Новый губернатор, у него политика в отношении города изменилась. Мы создали комиссию по межбюджетным отношениям, и нам субвенции добавили с предыдущим годом порядка 2,7 миллиардов. А сейчас добавили ещё и собственных доходов — налоговая база на 1,1 миллиард.





То есть в целом у нас увеличение произошло на три миллиарда по доходам».





Экономисты заметили, что городской бюджет традиционно «притянули за уши»: по словам ведущего научного сотрудника Института экономики СО РАН Владимира Клисторина, рост доходов и расходов — иллюзия.





«Бюджет номинально вырастет, реально он останется практически без изменения, немножко вырастет долг по отношению к собственным доходам бюджета — это самое неприятное. Конечно, городу не дадут обанкротиться, но зависимость города от вышестоящих бюджетов в 2019 году усилится. Мне кажется, что всё-таки инфляция в следующем году будет выше, чем заложена в бюджете. И его выполнят, и даже перевыполнят — и по доходам и по расходам», — посчитал он.





Экономист заметил, что в доходной части бюджета растут только налоговые доходы и, по его словам, есть вероятность, что их поднимут.





«Немножко выросли налоговые доходы, но, по-моему, главное, что примерно на два миллиарда выросли поступления из областного бюджета. НДФЛ — это налог прежде всего на заработную плату, и она как раз-таки растёт, а реальные доходы не растут, потому что прочие статьи доходов, в том числе и то, что достаётся людям от прибыли предприятий, тоже не сильно выросло. <...> Если мерить в неизменных ценах, то примерно с года 2014-го и доходы, и расходы городского бюджета реально сокращаются. В текущих [ценах] растут. Долг по отношению к доходам бюджета растёт, очень сильно падают неналоговые доходы, то есть доходы от имущества. Часть имущества распродаётся. Это наиболее сильно падающая статья доходов. Налоговые ставки по имуществу физических лиц — я думаю, ставки повысят. А доходы от аренды предприятий, которые находятся в собственности города, земля — её постепенно распродают. Так-то её можно было бы сдать в арену и получать доход», — заключил экономист.





Экономисты обещали, что этот год начнётся с повышения цен на продукты, коммуналку, интернет и многое другое.