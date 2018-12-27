Дед Мороз упал с неба (фоторепортаж)

Четыре альпиниста в костюмах Деда Мороза и Снегурочки спустились с крыши в больничные палаты

Альпинисты уже во второй раз бесплатно устроили праздник детям в больнице — на этот раз в образах Дедов Морозов и Снегурочки





Ранним утром 27 декабря по детским отделениям Новосибирской областной больницы начали ходить слухи, что в полдень в окнах палат появятся Деды Морозы и Снегурочка. Так и случилось — промышленные альпинисты вновь решили устроить праздник для детей-пациентов и в честь Нового года придумали нарядиться в красно-синие костюмы и спуститься в них с крыши. А также раздать маленькие подарки тем, кто подолгу лежит в больнице с серьёзными заболеваниями, — подробности и самые яркие моменты спуска запечатлели корреспонденты НГС.







Идея новогоднего спуска принадлежит промальпинисту Юрию Кокорину, который летом этого года уже участвовал в летней акции областной больницы и редакции НГС — в июне альпинисты наряжались в костюмы супергероев. Как рассказал сам Юрий Кокорин, акцию к Новому году он придумал по следам «героического» спуска в больнице, а также после того, как в декабре поучаствовал в благотворительном мероприятии. Он вместе с другими волонтёрами пришёл поздравить с наступающим праздником детей с ДЦП и решил, что можно порадовать детей не только в домах, но и в больнице.







Подготовка к спуску заняла около часа — всё было безопасным, заверили участники





Автором идеи был Юрий Кокорин (на фото) — летом он спускался с крыши больницы в образе Человека-паука





«Вообще идея не новая, и коммерческие организации даже предлагают зарабатывать на этом, а я подумал: почему бы не сделать праздник детям? Да и это очень интересно. Реально в образ заходишь — надел костюм и бороду, и уже нельзя бояться, уже какая-то часть личности включается, которая раньше была неактивная, и я уже Дед Мороз или Человек-паук», — объяснил Кокорин.







Они не испугались провести акцию в морозы





К нему присоединились альпинисты, которые участвовали в июньской акции, Александр Ликоренко и Владимир Токмаков, а также новая участница, промальпинистка Юлия Куксова — она стала единственной Снегурочкой в обществе троих Дедов Морозов.







Костюмы брали на заказ или достали через знакомых





«К этому спуску мы готовы — сибиряк же тот, кто тепло одевается, а не тот, кто не мерзнет. Есть дополнительные сложности, но их можно легко устранить — надеваешь тёплые перчатки, штаны», — поделился Александр Ликоренко.







В спуске участвовали Юрий Кокорин, Александр Ликоренко, Владимир Токмаков и Юлия Куксова





Все участники — опытные альпинисты с приличным стажем





Участники признались корреспонденту НГС, что нервничали перед спуском гораздо меньше, чем летом, — тогда они волновались, как будут общаться с детьми, ведь все они не профессиональные аниматоры. Только Снегурочка отметила, что немного переживала за артистическую сторону праздника, но всё равно очень быстро согласилась присоединиться к команде Дедов Морозов.





Снегурочка Юлия Куксова — новенькая в команде, поэтому только она немного переживала, как пройдёт общение с детьми





«Мне очень понравилась идея — я считаю, что эмоциональное состояние человека на здоровье отражается очень сильно и эмоциональный комфорт при выздоровлении даже важнее иногда пилюлек», — пояснила Юлия Куксова.







Детей не пустили на балкон из-за мороза, поэтому они обступили окно внутри отделения





Деды Морозы задержались почти на 40 минут — из-за технических накладок с верёвками





В день праздничной акции погода оказалась довольно морозной — особенно 30-градусный холод чувствовался на 6-этажной высоте. Альпинистам не привыкать к таким температурам — и они ни разу не пожаловались на мороз. Их выдавали только покрывающиеся инеем бороды и ресницы — хотя это добавляло даже натуралистичности образам новогодних героев.







Несмотря на задержку, дети не расходились и дежурили около окон практически с раннего утра





Час подготовки — и Деды Морозы и их общая внучка готовы спускаться вниз. Акция немного задержалась из-за технических накладок — в какой-то момент верёвки запутались.





Дети в отделениях корпуса практически прилипли к окнам (им не разрешили выходить на балконы из-за холодов), ведь им ещё с раннего утра сказали, что в полдень с крыши спустятся настоящие Дедушки. Так что каждое колыхание верёвок у балкона пациенты воспринимали как скорый знак приближения Дедов Морозов.





Вместе с детьми новогоднюю делегацию встретила и врач Ирина Гринберг — она считает, что радость идёт только на пользу пациентам





«Смотри, смотри, нога Деда!» — закричал самый глазастый мальчик из хирургического отделения, и родители за мгновение приготовили мобильные телефоны, чтобы снять весь спуск альпинистов.







После спуска альпинисты немного отогрелись и взяли мешки с подарками





Подарки были маленькими — открытки, пеналы и мелки





Но дети были больше рады не подаркам, а обществу Дедов и Снегурочки





Перед окнами каждого отделения корпуса (всего их 7) Деды и Снегурочка зависали на 2–3 минуты — махали руками, подмигивали и даже пытались танцевать, удерживаясь на тросах.







«У нас лежит очень много детей — около 120 во всем детском корпусе, некоторые дети лежат и во взрослых корпусах. Детей всегда много, некоторые из них лежат очень долго — месяцами и годами. Бывают тяжёлые дети.







И для нас очень важно, чтобы не только было лечение, терапия, но и чтобы у детей было хорошее настроение, чтобы они не скучали, чтобы им было комфортно, чтобы они отвлекались от будней больничных», — рассказала специалист по связям с общественностью областной больницы Елизавета Бражник.







Некоторые дети лежат очень долго — даже Новый год они встретят в палате





После спуска новогодняя делегация обулась в бахилы, согрелась и разделилась на пары. Они заходили в больничные палаты с маленькими подарками (раскраски, мелки, картинки), побывали даже в реанимации — с разрешения врачей.







«Во-первых, дети остаются детьми, и когда у них много свободного времени <…> они могут делать что попало. Так что, во-первых, это досуг для детей, а во-вторых, мне кажется, общая эмоциональная обстановка, хорошее настроение влияет на выздоровление», — признала врач-неонатолог, руководитель педиатрической службы больницы Ирина Гринберг.







Делегация обошла все отделения корпуса и даже побывала в реанимации — с разрешения медиков





По её словам, такие мероприятия действительно помогают детям не отчаяться в больничной обстановке, хотя, как отметила Гринберг, помимо разовых акций, всем детским отделениям больницы необходимы постоянные игровые комнаты с воспитателем — особенно они необходимы тем, кто лежит в палате без родителей.







Новогодний спуск с крыши больницы глазами Деда Мороза





В декабре больница уже принимала новогодних героев в своих стенах — здесь уже побывали заяц, олени и медведь. Они принесли подарки и сфотографировались со всеми желающими, в том числе с врачами и медсёстрами.

