Век моря не видать

Названы популярные курорты этого года — денег на отдых там хватит не всем

Самым популярным направлением зимой у новосибирцев остаётся Таиланд. На фото — один из тайских островов

Сибиряков, как правило, тянет к морю и солнцу, особенно зимой, поэтому среди туристов популярны такие направления, как Таиланд, Вьетнам, Китай. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у представителей рынка, куда ещё полетят новосибирцы в 2019 году, какие новые направления будут привлекательными, что ждёт туристов в Египте, почему Турция подорожает на 20–30% и почему авиаперевозчикам придётся поднять цены на билеты или обанкротиться.





Эксперты, представители туристического рынка, сходятся во мнении, что в 2019 году у новосибирцев будут популярны направления, которые пользовались спросом и ранее: Юго-Восточная Азия — Таиланд, Вьетнам; Китай, Арабские Эмираты, Индия, в частности Гоа, и Турция. Среди европейских стран выделяют Чехию и Германию, чуть меньше — Италию и Испанию, а внутри страны актуальны экскурсионные туры по России, полёты в Сочи и Крым.







«Сейчас идёт зимний период, по сравнению с прошлым годом изменений по направлениям особых нет. Все хотят на тёплое море, где можно покупаться, погреться. Ничего нового нет, предлагаем туристам излюбленное. При этом традиционно курорты Юго-Восточной Азии делают всё новые и новые предложения по отелям — бизнес развивается. Сейчас нашим туристам можно подобрать очень интересные предложения на любой вкус и кошелёк, с разной продолжительностью отдыха», — отмечает исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Светлана Фоменко.





Среди европейских стран популярностью пользуется Чехия. На фото — Прага





Заместитель генерального директора ООО «География Н» Антон Захаркин уточняет, что в зимнем сезоне они наблюдают повышенный спрос — по сравнению с прошлым годом — в Индию, в Гоа. Он предполагает, что эта тенденция продолжится и в начале 2019 года. А лидером со значительным отрывом является Таиланд. Стоимость туров туда практически не падает, добавляет Захаркин, так как места на рейсы закрываются за пару недель до вылета.





Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Сахно называет интересной новинкой 2019 года открытие с 20 марта прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Бухару (Узбекистан).





«Из новых интересных направлений отметим запуск прямого авиасообщения из Новосибирска в Батуми (Грузия) и Бухару (Узбекистан). Новосибирцам рекомендуем слетать в Грузию на Чёрное море и убедиться в грузинском гостеприимстве. Бухара заслуживает внимание своей древней культурой — это город-музей», — добавляет Антон Захаркин.





И Сахно, и Захаркин подчёркивают интерес к открытию прямых чартерных перевозок в Египет. По мнению Антона Захаркина, запуск рейсов может начаться в феврале.





Помимо Чехии, новосибирцы часто выбирают Германию. На фото: торговая община в Баварии — Миттенвальд





«Скорее всего, будет только одно направление — Хургада. Но не надо рассчитывать на низкую стоимость туров в Египет: за время отсутствия российских туристов в Египте очень многое поменялось. Сейчас загрузка отелей в Хургаде составляет примерно 70% — это практически докризисная загрузка отелей. Много отелей закрылось, но были запущены и новые. Сама Хургада тоже очень сильно изменилась — стала намного чище, культурнее, местные торговцы перестали приставать к туристам. Но стоимость проживания в отелях тоже повысилась», — уверен Захаркин.





Заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг НГУЭУ Лариса Нюренбергер замечает, что каждый год открывают какие-то новые туристские направления — как правило, это экзотические или тематические туры, которые не носят массового характера, но тем не менее спрос на них растёт.





«Хочется, чтобы 2019 год не стал исключением и новосибирцев манили далекий Север с его морозной полярной экзотикой, неповторимые монументальные сопки и горячие источники Дальнего Востока и Камчатки и жаркая Африка с её непроходимыми джунглями и уникальным животным миром. А новосибирские туристские компании сегодня обладают достаточным опытом и уровнем профессионализма для того, чтобы формировать и продвигать турпродукты на любой, даже самый экзотический спрос и для любого ценового сегмента потребителей», — надеется Нюренбергер.





Светлана Фоменко считает, что в основном туристы хотят на море, чтобы погреться и покупаться





Генеральный директор PEGAS Touristik Марина Безрядина считает, что сейчас сложно сказать о полной картине на 2019 год, потому что пока озвучена часть планов, а что добавится ещё — будет известно не раньше февраля. Цены, по её словам, в первую очередь будут зависеть от курса доллара.





Светлана Фоменко подтверждает это: если повышается курс доллара, то повышается стоимость путёвки. Но в целом говорит, что она резко меняться не будет: по-прежнему будут низкие сезоны, когда туры менее востребованы, и высокие сезоны, когда цены значительно выше.





Анастасия Сахно замечает, что на формирование цен как на внутренний, так и выездной туризм повлияет ещё и повышение НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20%. По её словам, повышение налоговой нагрузки в первую очередь скажется на основных составляющих турпродукта — перевозке и размещении туристов.





Тайская еда на ночном рынке





Антон Захаркин отдельно выделяет подорожание Турции на 20–30% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, рассказывает он, турецкие отельеры перешли в расчётах с российскими партнёрами на евро, поэтому туры в хорошие 5-звёздочные отели дешеветь точно не будут. Но в бюджетные 3-звёздочные отели, возможно, будут и горящие туры.





«Было бы лукавством говорить о том, что в 2019 году цены как на внутренние, так и на зарубежные туристские поездки останутся на уровне этого года.





Исходя из практики последних лет, можно прогнозировать рост цен на туристском рынке на 10–15%.





Во-первых, на повышение сработают инфляционные ожидания. Во-вторых, существенное влияние окажет рост курсов евро и доллара, при этом ожидаемо некоторое снижение темпов роста, но сама динамика останется положительной. В-третьих, при наших расстояниях значимую роль в цене турпакета играет транспортная компонента. Следует ожидать увеличения цен на билеты на все виды транспорта», — комментирует Лариса Нюренбергер.





Она отмечает, что безусловным лидером в увеличении цен станет авиатранспорт. По словам Нюренбергер, авиакомпании сегодня, демонстрируя, что тарифная составляющая повышается незначительно, активно используют латентные варианты увеличения цен — разного рода сервисные сборы: за провоз багажа, питание, выбор места и так далее.





Большинство экспертов всё же уверены, что отдых в 2019 году значительно подорожает





«Несмотря на определённое ухудшение макроэкономической обстановки в России, объём пассажирских авиаперевозок в 2018 году продолжает расти, хоть и медленнее, чем в 2017 году. Одна из ключевых составляющих этого роста связана с поддержанием авиаперевозчиками довольно низкого уровня цен для пассажиров. Отчасти это вызвано сохраняющейся высокой ценовой конкуренцией между перевозчиками. Дополнительно сказывается, что под растущий рынок некоторые авиакомпании расширили свои провозные мощности и для их заполнения вынуждены занижать цены», — объясняет причину снижения цен в 2018 году старший аналитик группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АО) Александр Гущин.





При этом, по мнению Александра Гущина, именно эта сложившаяся ситуация может очень негативно сказаться на финансовых показателях авиакомпаний, так как основные статьи расходов, в отличие от цен на перелёты, стабильно растут.





«С 2017 года очень выросли расходы на керосин, конкуренция с иностранными авиакомпаниями заставляет повышать расходы на оплату труда пилотов и так далее. В результате и так работающие на грани рентабельности авиакомпании могут оказаться в серьёзном убытке. Как результат, в 2019 году мы увидим либо рост цен на авиабилеты, либо уход с рынка или банкротство ряда перевозчиков», — заявляет Гущин.