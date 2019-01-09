«Может повториться кризис 2007–2009 годов»

Эксперты рассказали НГС, сколько будут стоить евро и доллар в 2019 году — и чего ждать от рубля

Эксперты считают, что курс евро останется примерно на таком же уровне, а вот доллар будет расти





В конце 2018 года доллар начал немного расти, а что будет с рублём, долларом и евро в 2019 году — журналист НГС.БИЗНЕС узнала у экспертов. Какие события могут повлиять на рост евро и доллара, почему рубль находится в свободном плавании и какой будет инфляция.





Ирина Комарова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова:





«Если говорить о перспективах доллара, рубля и евро, то на текущий момент наименее радужными они видятся у евро. Европейская экономика в настоящее время переживает не лучшие времена, темпы её роста всё более замедляются, европейцы слабо наращивают как потребительские, так и инвестиционные расходы, заметно ухудшаются показатели экономических ожиданий домохозяйств и корпоративного сектора.





Неоднозначна и дальнейшая траектория политики Европейского центрального банка, анонсирующего завершение программы количественного смягчения и переход к ужесточению кредитно-денежной политики. Однако насколько данные заявления европейского регулятора будут соответствовать реальности, пока не до конца ясно. Высока вероятность возврата курса евро к отметке в 70 рублей за 1 евро в 2019 году.





Американский доллар, хоть и будет находиться под прессом таких ослабляющих факторов, как снижающаяся деловая активность в производственном секторе, нестабильность на рынке труда и фондовом рынке, растущий дефицит торгового баланса, дальнейшее нарастание напряжённости в торговых отношениях с Китаем, имеет всё же больше перспектив для роста, чем евро.





Экономисты предполагают разные сценарии: кто-то считает, что доллар будет около 64 рублей, а кто-то прогнозирует рост до 82





Поддержку доллару в этом году будут оказывать такие факторы, как рост инвестиционных расходов американского бизнеса на фоне снижающейся налоговой нагрузки, рост американских запасов нефти, дальнейший рост ставок ФРС. В целом совокупное воздействие разнонаправленных факторов приведёт к плавному росту курса американской валюты, высока вероятность колебания курса около отметки в 68–69 рублей за доллар.





В соответствии с перспективами динамики курса евро и доллара стрессовых ситуаций для российской валюты в этом году не прогнозируется. Темпы экономического роста будут оставаться весьма скромными и не превысят отметки в 1,5–2%. Вместе с тем и резких обвалов экономики не произойдёт. Российская экономика возьмёт плавный курс на укрепление. Инфляция в 2019 году хоть и незначительно превзойдёт целевые ориентиры ЦБ РФ на данный период (5–5,5% в год) вследствие роста налоговой нагрузки и ужесточения кредитно-денежной политики, но к началу 2020 года вернётся к намеченным значениям».





Геннадий Ляскин, доцент кафедры экономической теории НГУЭУ:





«На момент подготовки материала мировые финансовые рынки вступили в стадию высокой турбулентности. В такой ситуации практически невозможно предложить научно обоснованный прогноз валютного курса, одним из сценариев ближайшего будущего может стать повторение прошлого кризиса 2007–2009 годов.





Достаточно уверенно можно утверждать, что высокая волатильность и низкая долгосрочная курсовая стабильность будут оставаться определяющими фондовыми характеристиками национальной валюты. Тем более у нас политика Центрального банка такова, что курс рубля должен быть отпущен в свободное плавание, и в принципе это означает, что ЦБ снимает с себя ответственность за поддержание валютного курса рубля. Выражаясь простым языком, если вдруг что-то случится, то в принципе защищать рубль некому.





Ирина Комарова предполагает, что курс евро может вернуться к отметке в 70 рублей





В самом оптимистичном сценарии при минимуме внешнеполитических и финансовых шоков нас ждёт постепенное ослабление рубля, скоррелированное с инфляционным ростом. В этом случае можно предположить, что в течение года курс будет варьироваться вокруг 80–82 рублей за доллар. Однако более реальный сценарий заставляет нас перейти к защитным финансовым стратегиям, чтобы быть готовым к непредсказуемым девальвационным скачкам национальной валюты».





Дмитрий Куликов, эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АО):





«К третьему-четвёртому кварталу 2019 года в США запланирован ввод значительного объёма трубопроводных мощностей, которые увеличат количество сырой нефти, которую можно доставлять из районов добычи. Сопутствующее падение нефтяных цен может быть достаточно резким вслед за пересмотром баланса рынка. Бюджетное правило и параллельные валютные интервенции несколько защищают нас от резких колебаний валютного курса (когда не приостановлены) и существенных проблем с финансированием бюджетных дефицитов, но за счёт ожиданий и неторговых эффектов ослабление в конце года возможно.





Наш базовый прогноз по среднегодовому курсу 2019 года — 64 рубля за доллар (против 63 в 2018-м) с более крепким рублём в начале года и ослаблением к концу. При этом сам доллар, вероятно, будет иметь меньше стимулов к укреплению, так как ФРС в декабре уже публично высказывается, что краткосрочные ставки очень недалеко от равновесных — значит, большого числа повышений ждать не приходится.





В целом циклы повышения ставок в результате роста неопределённости в мировой торговле остаются в основном в развивающихся странах. Оставшийся не вполне определённый фактор — содержание новых санкций США и их влияние на валютную ликвидность и расчёты резидентов. Максимально жёсткий вариант санкций, который подразумевает в результате, что никакие российские банки не смогут иметь контрагентов за рубежом, мы не ожидаем. Некие промежуточные варианты (с санкциями на госдолг в том числе) возможны, но валютной ликвидности Банка России должно быть достаточно для купирования локальных дефицитов в финансовой системе».