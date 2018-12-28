«У меня простые забавы: рыба большим куском, какая-нибудь птица»

Это детские фото новосибирских актёров и спортсменов. Узнаёте, кто на фото?



Самые волшебные новогодние ночи были у всех в детстве: мы ещё верили в чудо, учили стихи, чтобы понравиться Дедушке Морозу, мамы вечерами шили нам костюмы, а потом, 31 декабря, мы объедались конфетами и мандаринами, устраивали дома карнавал, в квартирах пахло ёлкой и родители разрешали смотреть праздничные передачи до самого утра. С годами выросло число забот, и теперь вместо мыслей о лучшем стихотворении о ёлочке в конце года голова забита отчётами, итогами и прочими кошмарами взрослой жизни. НГС предлагает немного расслабиться и вспомнить, как же было классно, когда нам было лет по 5. Мы попросили известных новосибирцев вспомнить свои детские утренники и рассказать о семейных традициях Нового года — серьёзные политики и выдающиеся спортсмены когда-то тоже были зайчиками и медвежатами. Некоторые даже показали свои детские фотографии.











Александр Карелин, трёхкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы: «Обязательно собираемся всей семьёй, все поколения — и дети, и внуки. Готовим все, участвуют все, и я не исключение — готовим всего, и побольше. У меня простые забавы: рыба большим куском, какая-нибудь сибирская, птица. В детстве родители наряжали сначала зайчиком, но я долго там не продержался. Потом медвежонком — видимо, это определило мои будущие проявления. Один раз был Буратино, но тоже не склеилось. В Деда Мороза до сих пор верю, до сих пор верю в правильные праздники. Люблю Новый год за традиции — быть вместе, сообща за столом».









Сергей Афанасьев, художественный руководитель Новосибирского театра под руководством Сергея Афанасьева: «Самый ужасный утренник был, когда я был Дедом Морозом. Мне потом сказали: «Мы вас больше никогда не позовём на ёлку, вы не Дед Мороз, а какой-то джигит!». Я был молодой, энергии много — детей перепугал, они все плакали от моего напора. В детстве мы костюмы делали сами из картонных коробок — это были и мушкетёры, и рыцари, и роботы. Всегда смотрели, как наряжаются наши девочки, это было очень важно. В детстве любил Новый год за праздник, за то, что всю ночь можно было не спать, а в-третьих — за то, что каникулы начинались.



На Новый год мы всегда всей семьёй, где бы мы ни были, собираемся дома. Это закон такой, это даже не традиция, а конституция нашей семьи. Самые любимые блюда у нас — запечённая баранья нога, пельмени; а на второй день, конечно же, запечённая стерлядь. В этом году хотел бы выехать на дачу и там на природе повести время, сходить на лыжах».





Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион: «Основное блюдо на праздничном столе — жареный гусь. Мама фарширует его рисом, яблоками и черносливом. Сначала он долго маринуется, затем запекается в духовке. Получается очень вкусно. В разгар праздника выясняется, что Дед Мороз удивительным образом ухитрился незаметно для всех оставить под ёлочкой подарки для взрослых и детей. На детские утренники меня наряжали ниндзя, мушкетером и космонавтом. Всегда с волнением ожидал появления Деда Мороза. Мне так нравилось предвкушение волшебства! Задолго до праздника писал письма Деду Морозу, заказывал подарки, а потом благодарил его. Однажды, будучи третьеклассником, вернулся из школы грустным и потерянным: сосед по парте открыл мне тайну новогодних подарков. Я был очень огорчен. Мама и брат старались изо всех сил, чтобы компенсировать мне мое разочарование. Новый год возвращает нам ощущения детства. Мы дарим друг другу подарки, признаемся в любви, наслаждаемся атмосферой тепла и радости. В каждом из нас живет надежда, что следующий год будет успешным и счастливым, он принесет нам яркие впечатления и великие достижения».









Михаил Селезнев, актёр театра «Красный факел»: «Первый новогодний утренник был в яслях. Меня нарядили зайцем в стиле того времени — белые гольфики, белые сандалики советские, чёрные шортики, белая рубашка, а на голову сшили капюшон с ушками. Мама у меня рукодельница, шьёт очень хорошо. Сверху она добавила мишуры — у меня была даже чёлка из мишуры.







И вечером перед утренником меня оставили одного в ванной. А бритвы тогда были опасные. Я взял бритву и решил побриться — располосовал себе полгубы. Тут забегает бабушка, я весь в крови ору, но наутро я всё равно был прекрасным зайцем.







Я был парень прогрессивный и общительный, всегда рвался на улицу. Мама меня сдерживала до 12 часов дома. Помню свой первый взрослый Новый год. Наверное, это был 96-й или 97-й год, было очень тепло, лужи стояли. Я шёл по улице, вовсю давали салюты, а я дышал этим новогодним воздухом. Зашёл за другом, дальше мы собрались ещё у одного товарища, у которого не было родителей дома, и по-взрослому позвали девчонок, купили алкоголь — естественно, запрещённый.







Медленно и плавно новогодние праздники перетекли из масштабных событий в работу. Так вышло, что уже более 15 лет я работаю в новогоднюю ночь. Но с появлением сына вновь появляются традиции собраться пусть невеликой, но могучей кучкой, посидеть, обняться».











Валерия Кручинина, актриса театра «Красный факел»: «Бабушка и дедушка жили в деревне, и на Новый год мы всей семьёй — сёстры, братья, дети, племянники — ездили к ним. Для меня до сих пор важно собраться семьёй за большим столом. Помню, когда были маленькими, мы с дедушкой ходили в лес, выбирали ёлку, рубили и дома наряжали. Для меня это было большое событие: с дедушкой в лес, потом нести эту ёлку, а наряжать её было настоящим счастьем. Игрушки были старинные, 20-х годов, на прищепках. Ещё в деревне у бабушки была печка — у неё было уютно, даже сказочно. Утром, когда только открывали глаза, мчали к ёлке, быстрее разворачивать подарки. В садике я всегда была балериной или снежинкой — всё было по классике.





В семье есть праздничный рецепт — курник, который готовила бабушка. Потом моя мама взяла рецепт, потом я, но у нас ни у кого не получается так вкусно, как у бабушки. Мне кажется, невозможно повторить детство, ведь всё кажется таким вкусным, сказочным и волшебным, потому что детство — чудесная пора».









Анна Терешкова, начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики: «Мы жили на Романова, 23, и у нас был дом геологов — родители работали вместе, все дружили. Родители собирались в одной комнате, мы в другой, — была такая настоящая дворовая жизнь. Представьте только, почти весь двор праздновал вместе. Так как я из семьи геологов и геофизиков, то сильно меня иллюзиями о Деде Морозе не баловали, всё-таки учёные. Как мне рассказывала мама, года в три мне заказали Деда Мороза. В тот день мы все играли во дворе, подъехала машина, оттуда вышел Дед Мороз, начал спрашивать, как найти меня, а все начали кричать: "Он же не настоящий! Это мужик приехал!". И вот так рано я поняла, что Деда Мороза нет. На праздник всегда была принцессой.





На Новый год мы собираемся все вместе, прилетают дети, поэтому стараемся приготовить что-нибудь особенное — борщ из косули, манты или пельмени с тремя видами мяса. Всё же придерживаемся стандартного меню: холодец, оливье».











Роман Ромашов, солист Новосибирского музыкального театра: «Помню историю с костюмом Доктора Айболита. Мама тоже работала в театре, она принесла мне усы и бородку. Мне, первокласснику, их наклеили, и я шёл по школе, а девчонки-старшеклассницы меня останавливали, смотрели и смеялись, что такой маленький мальчик бородатый и усатый. В Деда Мороза я верил достаточно долго, потому что к нам, в театральный дом, всегда в Новый год кто-нибудь из артистов наряжался и приходил. Дед Мороз у всех был одинаковый, поэтому и верили, что он настоящий. Уже лет 10 уезжаем на Новый год к родителям жены в Белово, вот такая традиция. Я одеваюсь Дедом Морозом, поздравляю детей. Старший в прошлом году узнал, но я ему сказал, что работаю по лицензии Деда Мороза — он один, а детей много, поэтому он вручает специальные лицензии».









Анна Шпикельман, финалистка «Миссис Мира 2017»: «Новый год встречаем обязательно с ёлкой, стараемся, чтобы с нами были наши мамы. Не отступаем от обязательной традиции оливье. В этом году отмечаем Новый год с компанией в загородном доме, там будет стол накрыт, но обычно готовим вместе с мамой. Ещё у нас есть любимый салат с кальмарами — очень вкусно. Стараюсь каждый год покупать одну или две новые игрушки на ёлку, чтобы каждый Новый год у нас ёлочка была с чем-то новым.







К одному из первых утренников мама сшила мне костюм снежинки из полиэтиленовых пакетов для хранения овощей. Они были жёсткие, создавалось впечатление, что юбка у меня стеклянная. Выглядело очень необычно, оригинально, никто не понимал, из чего сделан костюм. Но чаще всего это были платья.





В моём детстве собиралась большая семья, приезжали дальние родственники. Я очень любила это ощущение, старюсь теперь привить его своей семье».









Елизавета Дорофеева, солистка Новосибирского музыкального театра: «Мои родители музыканты: мама работала в детском саду музыкальным руководителем, а папа, соответственно, был Дедом Морозом. На одном утреннике я его узнала, и стала кричать, что это мой папа, а не Дед Мороз. Не знаю, насколько я испортила утренник детям, но я так гордилась этим! К каждому утреннику мама шила шикарные костюмы. Была даже шахматной королевой — костюм был из мелких чёрно-белых клеточек. И снежинкой с невероятной мишурой была, и Красной Шапочкой была».













Маргарита Мошкина, группа «Проверено»: «На Новый год предпочитаем быть с теми людьми, которых любим. Сейчас это муж с разным количеством детей, которых прибавляется с годами. Ёлка по экологическим соображениям только искусственная. Ведь я биолог по основному образованию.





Маргарита вторая слева





У нас не было культа Деда Мороза, мы на Новый год ходили всегда к бабушке — она готовила фаршированные яйца, по телевизору шёл "Голубой огонёк", который тогда радовал. Мне очень нравилось забраться под стол и долго смотреть телевизор».











Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Есть фотография, где я в костюме медвежонка, но я вот ничего не помню. В школе ещё была постановка, я там кузнечика играл. Была песенка, но не та, которую все знают, а была популярная мелодия, и мне очень понравилось, потому что я на скрипке играл. Мне папа сделал скрипку, она была как настоящая.





Отмечать буду дома с женой, ещё сын обещал приехать на праздник».









Андрей Травников, губернатор Новосибирской области: «Семья взрослеет, но сохраняется одна традиция: незаметно в новогоднюю ночь класть под елку подарки и радовать родных сюрпризами. Каждый год к новогоднему столу мы вместе с супругой готовим салат оливье по рецепту, который узнали от родителей. Наверное, это ещё одна новогодняя традиция: просто не видим праздничного стола без этого. К Новому году обязательно наряжаем искусственную ёлку. Игрушки на ней самые разные: есть такие, которым уже много лет — достались от родителей, есть подарки от друзей и те, что мы купили сами, привезли из командировок или туристических поездок. За много лет удалось собрать очень интересную, разнообразную коллекцию новогодних украшений. Воспоминаний осталось мало: детские утренники были достаточно давно. Помню, что в семейных архивах сохранилась моя черно-белая детская фотография: я на утреннике в костюме космонавта. Сначала я любил Новый год за возможность долго не ложиться спать, потом — за веселый праздник и подарки, а когда сам вырос, полюбил его за возможность радовать и неожиданно удивлять своих родных. До сих пор когда в Великом Устюге встречаю настоящего российского Деда Мороза, снова начинаю в него верить! Вряд ли я буду долго отдыхать, но все новогодние каникулы — скорее всего, у меня они будут дня два, — проведу в кругу семьи. У нас уже запланирован поход в театр. А еще обязательно постараюсь побегать на лыжах».





А кем вас наряжали родители на новогодние утренники?

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Пират или бандит

Я — робот

Человек-паук, Супермен, Бэтмен — я вырос в 90-х

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Перед Новым годом новосибирцы украшают не только дома и ёлки, но и своих питомцев. Авторы НГС показали своих домашних питомцев в мишуре, и читатели в ответ прислали десятки фотографий любимых животных.