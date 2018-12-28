«У меня простые забавы: рыба большим куском, какая-нибудь птица»
Мэр, губернатор и другие известные новосибирцы рассказали, как отметят Новый год — и что приготовят
Самые волшебные новогодние ночи были у всех в детстве: мы ещё верили в чудо, учили стихи, чтобы понравиться Дедушке Морозу, мамы вечерами шили нам костюмы, а потом, 31 декабря, мы объедались конфетами и мандаринами, устраивали дома карнавал, в квартирах пахло ёлкой и родители разрешали смотреть праздничные передачи до самого утра. С годами выросло число забот, и теперь вместо мыслей о лучшем стихотворении о ёлочке в конце года голова забита отчётами, итогами и прочими кошмарами взрослой жизни. НГС предлагает немного расслабиться и вспомнить, как же было классно, когда нам было лет по 5. Мы попросили известных новосибирцев вспомнить свои детские утренники и рассказать о семейных традициях Нового года — серьёзные политики и выдающиеся спортсмены когда-то тоже были зайчиками и медвежатами. Некоторые даже показали свои детские фотографии.
Александр Карелин, трёхкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы: «Обязательно собираемся всей семьёй, все поколения — и дети, и внуки. Готовим все, участвуют все, и я не исключение — готовим всего, и побольше. У меня простые забавы: рыба большим куском, какая-нибудь сибирская, птица. В детстве родители наряжали сначала зайчиком, но я долго там не продержался. Потом медвежонком — видимо, это определило мои будущие проявления. Один раз был Буратино, но тоже не склеилось. В Деда Мороза до сих пор верю, до сих пор верю в правильные праздники. Люблю Новый год за традиции — быть вместе, сообща за столом».
Сергей Афанасьев, художественный руководитель Новосибирского театра под руководством Сергея Афанасьева: «Самый ужасный утренник был, когда я был Дедом Морозом. Мне потом сказали: «Мы вас больше никогда не позовём на ёлку, вы не Дед Мороз, а какой-то джигит!». Я был молодой, энергии много — детей перепугал, они все плакали от моего напора. В детстве мы костюмы делали сами из картонных коробок — это были и мушкетёры, и рыцари, и роботы. Всегда смотрели, как наряжаются наши девочки, это было очень важно. В детстве любил Новый год за праздник, за то, что всю ночь можно было не спать, а в-третьих — за то, что каникулы начинались.
На Новый год мы всегда всей семьёй, где бы мы ни были, собираемся дома. Это закон такой, это даже не традиция, а конституция нашей семьи. Самые любимые блюда у нас — запечённая баранья нога, пельмени; а на второй день, конечно же, запечённая стерлядь. В этом году хотел бы выехать на дачу и там на природе повести время, сходить на лыжах».
Роман Власов, двукратный олимпийский чемпион: «Основное блюдо на праздничном столе — жареный гусь. Мама фарширует его рисом, яблоками и черносливом. Сначала он долго маринуется, затем запекается в духовке. Получается очень вкусно. В разгар праздника выясняется, что Дед Мороз удивительным образом ухитрился незаметно для всех оставить под ёлочкой подарки для взрослых и детей. На детские утренники меня наряжали ниндзя, мушкетером и космонавтом. Всегда с волнением ожидал появления Деда Мороза. Мне так нравилось предвкушение волшебства! Задолго до праздника писал письма Деду Морозу, заказывал подарки, а потом благодарил его. Однажды, будучи третьеклассником, вернулся из школы грустным и потерянным: сосед по парте открыл мне тайну новогодних подарков. Я был очень огорчен. Мама и брат старались изо всех сил, чтобы компенсировать мне мое разочарование. Новый год возвращает нам ощущения детства. Мы дарим друг другу подарки, признаемся в любви, наслаждаемся атмосферой тепла и радости. В каждом из нас живет надежда, что следующий год будет успешным и счастливым, он принесет нам яркие впечатления и великие достижения».
Михаил Селезнев, актёр театра «Красный факел»: «Первый новогодний утренник был в яслях. Меня нарядили зайцем в стиле того времени — белые гольфики, белые сандалики советские, чёрные шортики, белая рубашка, а на голову сшили капюшон с ушками. Мама у меня рукодельница, шьёт очень хорошо. Сверху она добавила мишуры — у меня была даже чёлка из мишуры.
И вечером перед утренником меня оставили одного в ванной. А бритвы тогда были опасные. Я взял бритву и решил побриться — располосовал себе полгубы. Тут забегает бабушка, я весь в крови ору, но наутро я всё равно был прекрасным зайцем.
Я был парень прогрессивный и общительный, всегда рвался на улицу. Мама меня сдерживала до 12 часов дома. Помню свой первый взрослый Новый год. Наверное, это был 96-й или 97-й год, было очень тепло, лужи стояли. Я шёл по улице, вовсю давали салюты, а я дышал этим новогодним воздухом. Зашёл за другом, дальше мы собрались ещё у одного товарища, у которого не было родителей дома, и по-взрослому позвали девчонок, купили алкоголь — естественно, запрещённый.
Медленно и плавно новогодние праздники перетекли из масштабных событий в работу. Так вышло, что уже более 15 лет я работаю в новогоднюю ночь. Но с появлением сына вновь появляются традиции собраться пусть невеликой, но могучей кучкой, посидеть, обняться».
Валерия Кручинина, актриса театра «Красный факел»: «Бабушка и дедушка жили в деревне, и на Новый год мы всей семьёй — сёстры, братья, дети, племянники — ездили к ним. Для меня до сих пор важно собраться семьёй за большим столом. Помню, когда были маленькими, мы с дедушкой ходили в лес, выбирали ёлку, рубили и дома наряжали. Для меня это было большое событие: с дедушкой в лес, потом нести эту ёлку, а наряжать её было настоящим счастьем. Игрушки были старинные, 20-х годов, на прищепках. Ещё в деревне у бабушки была печка — у неё было уютно, даже сказочно. Утром, когда только открывали глаза, мчали к ёлке, быстрее разворачивать подарки. В садике я всегда была балериной или снежинкой — всё было по классике.
В семье есть праздничный рецепт — курник, который готовила бабушка. Потом моя мама взяла рецепт, потом я, но у нас ни у кого не получается так вкусно, как у бабушки. Мне кажется, невозможно повторить детство, ведь всё кажется таким вкусным, сказочным и волшебным, потому что детство — чудесная пора».
Анна Терешкова, начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики: «Мы жили на Романова, 23, и у нас был дом геологов — родители работали вместе, все дружили. Родители собирались в одной комнате, мы в другой, — была такая настоящая дворовая жизнь. Представьте только, почти весь двор праздновал вместе. Так как я из семьи геологов и геофизиков, то сильно меня иллюзиями о Деде Морозе не баловали, всё-таки учёные. Как мне рассказывала мама, года в три мне заказали Деда Мороза. В тот день мы все играли во дворе, подъехала машина, оттуда вышел Дед Мороз, начал спрашивать, как найти меня, а все начали кричать: "Он же не настоящий! Это мужик приехал!". И вот так рано я поняла, что Деда Мороза нет. На праздник всегда была принцессой.
На Новый год мы собираемся все вместе, прилетают дети, поэтому стараемся приготовить что-нибудь особенное — борщ из косули, манты или пельмени с тремя видами мяса. Всё же придерживаемся стандартного меню: холодец, оливье».
Роман Ромашов, солист Новосибирского музыкального театра: «Помню историю с костюмом Доктора Айболита. Мама тоже работала в театре, она принесла мне усы и бородку. Мне, первокласснику, их наклеили, и я шёл по школе, а девчонки-старшеклассницы меня останавливали, смотрели и смеялись, что такой маленький мальчик бородатый и усатый. В Деда Мороза я верил достаточно долго, потому что к нам, в театральный дом, всегда в Новый год кто-нибудь из артистов наряжался и приходил. Дед Мороз у всех был одинаковый, поэтому и верили, что он настоящий. Уже лет 10 уезжаем на Новый год к родителям жены в Белово, вот такая традиция. Я одеваюсь Дедом Морозом, поздравляю детей. Старший в прошлом году узнал, но я ему сказал, что работаю по лицензии Деда Мороза — он один, а детей много, поэтому он вручает специальные лицензии».
Анна Шпикельман, финалистка «Миссис Мира 2017»: «Новый год встречаем обязательно с ёлкой, стараемся, чтобы с нами были наши мамы. Не отступаем от обязательной традиции оливье. В этом году отмечаем Новый год с компанией в загородном доме, там будет стол накрыт, но обычно готовим вместе с мамой. Ещё у нас есть любимый салат с кальмарами — очень вкусно. Стараюсь каждый год покупать одну или две новые игрушки на ёлку, чтобы каждый Новый год у нас ёлочка была с чем-то новым.
К одному из первых утренников мама сшила мне костюм снежинки из полиэтиленовых пакетов для хранения овощей. Они были жёсткие, создавалось впечатление, что юбка у меня стеклянная. Выглядело очень необычно, оригинально, никто не понимал, из чего сделан костюм. Но чаще всего это были платья.
В моём детстве собиралась большая семья, приезжали дальние родственники. Я очень любила это ощущение, старюсь теперь привить его своей семье».
Елизавета Дорофеева, солистка Новосибирского музыкального театра: «Мои родители музыканты: мама работала в детском саду музыкальным руководителем, а папа, соответственно, был Дедом Морозом. На одном утреннике я его узнала, и стала кричать, что это мой папа, а не Дед Мороз. Не знаю, насколько я испортила утренник детям, но я так гордилась этим! К каждому утреннику мама шила шикарные костюмы. Была даже шахматной королевой — костюм был из мелких чёрно-белых клеточек. И снежинкой с невероятной мишурой была, и Красной Шапочкой была».
Маргарита Мошкина, группа «Проверено»: «На Новый год предпочитаем быть с теми людьми, которых любим. Сейчас это муж с разным количеством детей, которых прибавляется с годами. Ёлка по экологическим соображениям только искусственная. Ведь я биолог по основному образованию.
У нас не было культа Деда Мороза, мы на Новый год ходили всегда к бабушке — она готовила фаршированные яйца, по телевизору шёл "Голубой огонёк", который тогда радовал. Мне очень нравилось забраться под стол и долго смотреть телевизор».
Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «Есть фотография, где я в костюме медвежонка, но я вот ничего не помню. В школе ещё была постановка, я там кузнечика играл. Была песенка, но не та, которую все знают, а была популярная мелодия, и мне очень понравилось, потому что я на скрипке играл. Мне папа сделал скрипку, она была как настоящая.
Отмечать буду дома с женой, ещё сын обещал приехать на праздник».
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области: «Семья взрослеет, но сохраняется одна традиция: незаметно в новогоднюю ночь класть под елку подарки и радовать родных сюрпризами. Каждый год к новогоднему столу мы вместе с супругой готовим салат оливье по рецепту, который узнали от родителей. Наверное, это ещё одна новогодняя традиция: просто не видим праздничного стола без этого. К Новому году обязательно наряжаем искусственную ёлку. Игрушки на ней самые разные: есть такие, которым уже много лет — достались от родителей, есть подарки от друзей и те, что мы купили сами, привезли из командировок или туристических поездок. За много лет удалось собрать очень интересную, разнообразную коллекцию новогодних украшений. Воспоминаний осталось мало: детские утренники были достаточно давно. Помню, что в семейных архивах сохранилась моя черно-белая детская фотография: я на утреннике в костюме космонавта. Сначала я любил Новый год за возможность долго не ложиться спать, потом — за веселый праздник и подарки, а когда сам вырос, полюбил его за возможность радовать и неожиданно удивлять своих родных. До сих пор когда в Великом Устюге встречаю настоящего российского Деда Мороза, снова начинаю в него верить! Вряд ли я буду долго отдыхать, но все новогодние каникулы — скорее всего, у меня они будут дня два, — проведу в кругу семьи. У нас уже запланирован поход в театр. А еще обязательно постараюсь побегать на лыжах».
А кем вас наряжали родители на новогодние утренники?
- Зайчиком, серым волком или лисой
- Принцессой или принцем
- Героем русских народных сказок
- Пират или бандит
- Я — робот
- Человек-паук, Супермен, Бэтмен — я вырос в 90-х
- Снежинка, балерина — что-то воздушное и очень красивое
- Отвечу в комментариях
Перед Новым годом новосибирцы украшают не только дома и ёлки, но и своих питомцев. Авторы НГС показали своих домашних питомцев в мишуре, и читатели в ответ прислали десятки фотографий любимых животных.
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Дарья Януш
Фото Алёны Истоминой (1, 2), Романа Власова (3), Екатерины Калиневич (4), предоставлены театром «Красный факел» (5–8), Александра Ощепкова (9, 18, 19), Романа Ромашова (10), Натальи Жбановой (11), Анны Шпикельман (12, 13), предоставлены Новосибирским музыкальным театром (14, 15), Маргариты Мошкиной (16, 17)