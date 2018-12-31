14 оттенков Путина

Тест: угадайте год по поздравлению президента (это так сложно, что мы сделали видеоподсказку)

В этом году россияне будут смотреть уже 15-е выступление ВВП





31 декабря 2018 года Владимир Путин в 15-й раз обратится к россиянам с новогодним поздравлением. В стране немного тех, кто пропускает эти выступления: даже если вы идёте встречать Новый год в бар, там наверняка включат телевизор именно в этот момент — потом ведь куранты! Но не пропускать праздничную речь главы страны и вслушиваться в неё — всё-таки вещи разные. Корреспондент НГС больше часа провела с предновогодним Владимиром Путиным, внимательно переслушивая всё, о чём он говорил за 14 лет своего правления, и всё, что он успел пожелать за это время россиянам. Проверьте, сможете ли вы узнать год праздничного обращения президента по его тексту. Предупреждаем: будет сложно, а в некоторых вопросах есть подвохи!





«Можно смело сказать, что уходящий в историю <…> год в целом был позитивным для нас практически по всем направлениям». Каким годом остался особенно доволен президент?

2001

2005





Единственный раз за всю историю своих новогодних обращений Владимир Путин почти не говорил об итогах, планах или произошедших за год событиях, посвятив свою речь простым пожеланиям россиянам (даже без напутствий!). Когда это было?

2002

2012









«…любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России будет решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности — эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надёжно защищены государством».

1999

2014





«Как говорил Джон Кеннеди, спроси не о том, что Родина может сделать для тебя, спроси о том, что ты можешь сделать для Родины. Хочется верить, что в этом году мы смогли что-то сделать».

1994

1999









«В этом году, дорогие друзья, я обращаюсь с новогодним посланием не как обычно из московского Кремля, а с Дальнего Востока, куда приехал, чтобы встретить Новый год с теми, кто с честью и достоинством прошёл испытания стихией, но не может пока отметить праздник в собственном доме». Когда президенту в новогоднюю ночь пришлось покинуть Москву?

2013

2017





Начиная с этого года, ни одно новогоднее обращение Владимира Путина уже не обходится без отдельного поздравления тем, кто в новогоднюю ночь исполняет свой долг — особый акцент президент каждый раз делает на воинском.

2008

2015









Одна из важнейших тем в новогодних обращениях президента — борьба с терроризмом. А когда Владимир Путин говорил о международном объединении против терроризма, а не только о сплочённости российского народа перед лицом врага?

2001

2004





Однажды Владимир Путин в новогоднюю ночь пожелал россиянам, чтобы детей было больше. Это и сегодня одна из основных линий политики властей.

2006

2012









«…то, что совсем недавно казалось почти невозможным, становится фактом нашей жизни». Когда Владимир Путин так радовался итогам года?

2000

2014





В каждом президентском поздравлении Владимир Путин желает россиянам счастья, здоровья, любви и удачи. А чего больше?

Здоровья

Любви

Счастья

Удачи





Все обращения Владимира Путина в одном универсальном новогоднем поздравлении!





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