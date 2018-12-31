14 оттенков Путина
Тест: угадайте год по поздравлению президента (это так сложно, что мы сделали видеоподсказку)
31 декабря 2018 года Владимир Путин в 15-й раз обратится к россиянам с новогодним поздравлением. В стране немного тех, кто пропускает эти выступления: даже если вы идёте встречать Новый год в бар, там наверняка включат телевизор именно в этот момент — потом ведь куранты! Но не пропускать праздничную речь главы страны и вслушиваться в неё — всё-таки вещи разные. Корреспондент НГС больше часа провела с предновогодним Владимиром Путиным, внимательно переслушивая всё, о чём он говорил за 14 лет своего правления, и всё, что он успел пожелать за это время россиянам. Проверьте, сможете ли вы узнать год праздничного обращения президента по его тексту. Предупреждаем: будет сложно, а в некоторых вопросах есть подвохи!
«Можно смело сказать, что уходящий в историю <…> год в целом был позитивным для нас практически по всем направлениям». Каким годом остался особенно доволен президент?
- 2001
- 2005
Единственный раз за всю историю своих новогодних обращений Владимир Путин почти не говорил об итогах, планах или произошедших за год событиях, посвятив свою речь простым пожеланиям россиянам (даже без напутствий!). Когда это было?
- 2002
- 2012
«…любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России будет решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности — эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надёжно защищены государством».
- 1999
- 2014
«Как говорил Джон Кеннеди, спроси не о том, что Родина может сделать для тебя, спроси о том, что ты можешь сделать для Родины. Хочется верить, что в этом году мы смогли что-то сделать».
- 1994
- 1999
«В этом году, дорогие друзья, я обращаюсь с новогодним посланием не как обычно из московского Кремля, а с Дальнего Востока, куда приехал, чтобы встретить Новый год с теми, кто с честью и достоинством прошёл испытания стихией, но не может пока отметить праздник в собственном доме». Когда президенту в новогоднюю ночь пришлось покинуть Москву?
- 2013
- 2017
Начиная с этого года, ни одно новогоднее обращение Владимира Путина уже не обходится без отдельного поздравления тем, кто в новогоднюю ночь исполняет свой долг — особый акцент президент каждый раз делает на воинском.
- 2008
- 2015
Одна из важнейших тем в новогодних обращениях президента — борьба с терроризмом. А когда Владимир Путин говорил о международном объединении против терроризма, а не только о сплочённости российского народа перед лицом врага?
- 2001
- 2004
Однажды Владимир Путин в новогоднюю ночь пожелал россиянам, чтобы детей было больше. Это и сегодня одна из основных линий политики властей.
- 2006
- 2012
«…то, что совсем недавно казалось почти невозможным, становится фактом нашей жизни». Когда Владимир Путин так радовался итогам года?
- 2000
- 2014
В каждом президентском поздравлении Владимир Путин желает россиянам счастья, здоровья, любви и удачи. А чего больше?
- Здоровья
- Любви
- Счастья
- Удачи
Правильные ответы: 5/10
Признаюсь: я — новогодний спичрайтер Путина
Правильные ответы: 5/10
Кажется, я иногда я засыпаю в оливье под речь Путина
Правильные ответы: 5/10
Постоянно меж двух огней: бенгальским и Путиным
Правильные ответы: 5/10
Я пытался внимательно слушать Путина 14 лет
Если у вас ещё остаются силы и азарт на проверку себя — то вот ещё один непростой тест, на этот раз на знание истории комсомола: в этом году организация с размахом отметила 100-летний юбилей!
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова (1), Сергея Гунеева, РИА Новости (3), Алексея Дружинина, РИА Новости (4), кадр из новогоднего обращения Владимира Путина, 1999 год (2)