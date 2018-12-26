«Даже в туалет приходится шапки надевать»

Почти 200 домов на Расточке остались без тепла на несколько дней





Сегодня в помещении ЖЭУ № 86 на улице Бурденко, 22 устроили экстренный брифинг штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, которая случилась после аварийного отключения отопления в домах микрорайона Расточка. Здесь неделю назад без тепла остались почти 200 зданий, среди которых были не только жилые дома, но и детсады, школа, поликлиника. Объяснить причины аварии и рассказать о последствиях собрались глава Кировского района, гендиректор местной УК и директор новосибирского филиала СГК. Корреспондент НГС выслушал все объяснения и выяснил, почему рвутся трубы, а в квартирах возникает так называемый «перетоп».











Сегодня на Расточке собрался штаб по ликвидации аварии, которая случилась после отключения отопления в 164 домах и объектах, расположенных на улицах Мира, Бурденко, Бетонная, Горбаня и в некоторых переулках Кировского района. В брифинге участвовали глава района Андрей Гончаров, гендиректор УК «СПАС-Дом» Владимир Булычев, начальник департамента ЭиЖКХ мэрии Дмитрий Перязев и глава новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.











19 декабря СГК устраняла повреждение трубы теплотрассы — на время ремонта отключили 55 домов. Потом отключили ещё несколько десятков зданий. В итоге без отопления в сильные морозы остались 164 жилых дома и несколько объектов социальной сферы: школа, детсады, поликлиника и другие. А потом трубы в зданиях перемерзли и подключить дома к теплу быстро не удалось.











Изначально в 800-миллиметровой трубе обнаружили дефект. Почему его не выявили во время летних испытаний теплотрасс, глава новосибирского филиала СГК Колмаков в разговоре с корреспондентом НГС объяснить не смог: «Не знаю. <…> Так же [было в ноябре] и с [улицей] Котовского. Ну и любую зиму, любой дефект… У нас сейчас с начала отопительного сезона 1300 дефектов вылезло».











Перед началом брифинга Андрей Колмаков порекомендовал главе Кировского района Андрею Гончарову не употреблять в выступлении слово «авария». «Ни аварии, ни плановых работ не было», — глядя куда-то в сторону, уточнил главе Кировского района Колмаков. «Хорошо, запланированное устранение дефекта», — согласился глава Кировского района и после слово «авария» не произнёс ни разу, словно забыл, для чего тут собрался штаб,









Упрёк в сторону энергетиков озвучил гендиректор УК «СПАС-Дом» Владимир Булычёв. С его слов, о второй волне отключений коммунальщиков заранее не предупредили, поэтому и возникли проблемы. Булычев подчеркнул, что все телефонограммы у них записаны на случай, если придется это доказывать. Глава местного филиала СГК во время речи Булычева молчаливо морщился, а после категорично заявил корреспонденту НГС, что и у них тоже есть все доказательства, что все предупреждения были сделаны вовремя, и СГК готова это доказать.











После отключения отопления 19 декабря значительная часть зданий на Расточке оказалась переморожена. Где-то из труб не спустилась до конца вода, где-то трубы «завоздушились» — тепло вернуть везде сразу не удалось, хотя некоторые дома стали подключать к отоплению уже на следующий день. Дом по адресу улица Мира, 27, рассказал житель Евгений Тонких, они спасли самостоятельно. Как только пропало отопление, жители собственными силами слили из труб остатки воды, а потом, когда отопление стали давать, тоже сами тепло включили. Это удалось сделать своими силами, заметил Евгений, так как в доме жил сантехник.











А вот у Натальи Лысенко, живущей в доме по адресу улица Горбаня, 20, отопления в одной комнате и кухне нет уже 8 дней. На все жалобы в ЖЭУ, администрацию района и другие службы, по ее словам, никто не отвечает. Дома, говорит молодая женщина, у которой двое маленьких детей, ходят в тёплой одежде. «В туалет приходится даже шапки надевать», — заметила Наталья.











Больше всех пострадала от этой коммунальной аварии жительница дома по улице Мира, 12 Лидия Гуляева. Её квартиру вчера затопило кипятком. Вода полилась из перемороженных лопнувших труб, проходивших по чердаку над квартирой женщины. Кипятком смыло весь ремонт, который семья сделала меньше года назад, повредило электропроводку и телефонную связь. «Вёдер 10 кипятка вычерпали. <…> Приезжали из МЧС, привезли в три часа ночи обогреватель. Вот сушим сейчас всё. Акт ещё пока никто не приходил оставлять. Хотя мы сообщали и в экстренную диспетчерскую службу, и в МЧС, и в мэрию звонили», — заметила Лидия Гуляева.











Местные жители замечают: в этом году батареи до отключения были горячее, чем обычно. Если в прошлом сезоне температура горячей воды была где-то на уровне 95–107 градусов выше нуля, то в этом году она достигала 124 градусов. Тем, у кого в доме 25 градусов или выше, глава «СПАС-Дома» посоветовал обращаться в УК для замеров и перерасчета — такого же, какой обычно делают при низкой температуре.











Андрей Колмаков пояснил, что всё это происходит из-за строительства нового жилья: нагрузка на теплосети возрастает. Чтобы жильцы нового дома, который появился в конце условной цепочки теплосетей, чувствовали себя комфортно, температура должна расти. А это создаёт дискомфорт жителям домов, которые находятся в начале этой цепочки. Чтобы уменьшать температуру в доме, надо просить УК ставить специальные регулирующие устройства.











«Вопрос и к федеральным СНИПАМ. <…> У нас на входе в дом горячая вода должна быть 60 градусов. Это кипяток! Зачем такие СНИПЫ приняли? Поэтому мы всё лето греем воду до 75. Вот эти все разговоры о том, что нам надо жечь побольше угля, — чушь полная. Не надо [нам] жечь больше угля. Уголь купят и так, <…> есть покупатели», — пояснил глава новосибирской СГК Андрей Колмаков.











Проблемы с отоплением, уточнили в штабе, остались ещё в 10–15 домах. Всем, кому требовалось, заметил глава Кировской администрации, они выдали отопительные приборы. А с живущим в одном из домов инвалидом сотрудник администрации даже провел ночь, чтобы не оставлять его одного в экстренной ситуации. Когда авария будет ликвидирована окончательно, в штабе не знают. Некоторые дома приходится отогревать в буквальном смысле газовыми огнемётами.







Сегодня у жителей домов на улице Пархоменко в Ленинском районе из кранов с холодной водой потекла горячая — на теплотрассе случилась ещё одна авария.