Есть что вспомнить: 30 лучших фото 2018 года

Многие из нас даже не заметили, как 2018-й подошёл к концу, — год Собаки промчался очень быстро, уступив году Свиньи. Прошедший год был довольно щедрым на события и, соответственно, на красочные фотографии. Редакция НГС выбрала лучшие 30 снимков года (по версии наших фотографов), которые помогут вспомнить, что происходило в Новосибирске с января по декабрь и как выглядел город в разные сезоны. Осторожно, на некоторых фотографиях всё выглядит красивее, чем в жизни.







Первое событие после новогодних праздников — Крещение и купание в ледяной обской воде в честь него. Этот обычай всегда поражает иностранцев





Это зрелищное фото — с тренировки «лесного спецназа», который десантировался с вертолёта Ми-8 на аэродроме под Новосибирском





За один зимний день на берегу Обского моря вырос целый снежный город — новосибирцы построили десятки иглу, эскимосских домиков из снега





Одно из самых впечатляющих и при этом добрых событий года — рождение четверни в новосибирской семье. НГС побывал в гостях у Козловых-Стекловых, которым власти дали новую квартиру





Ленин чист перед новосибирцами — в буквальном смысле. Каждую весну памятники моют от грязи и пыли





Никому не запрещено любить котиков — в том числе и обитательницам женского монастыря. О жизни закрытого от светской суеты места НГС рассказал весной





Редакцию НГС иногда упрекают в отсутствии добрых новостей — мы решили исправить это и сами вышли на улицы, чтобы подарить сибирячкам красивые тюльпаны





В марте крупнейшую улицу в Заельцовском районе мощно заволокло дымом из-за пожара на складе — огонь тушили несколько часов





Эта мрачная урбанистическая панорама — из знаменитой мёртвой высотки «Турист» на Маркса, власти обещают всё-таки превратить её в современный отель





В конце марта жители всей России зажигали свечи в память о трагедии, случившейся в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», — в пожаре погибли 64 человека. Новосибирцы не остались в стороне и поддержали жителей соседнего региона





День Победы — важный праздник, поэтому подготовка к нему особенно ответственная. На фото — репетиция к параду 9 Мая на военном аэродроме Толмачёво





Одна из достопримечательностей Новосибирска, народное достояние — яма на улице Котовского. Яма — очень прогрессивная, она завела Twitter, а в этом году даже появилась на картах Google





Цирк-шапито Демидовых приезжает в Новосибирск довольно часто. Он известен не только своими представлениями, но и регулярными скандалами, — жители часто жалуются, что лазерные лучи мешают им спать по ночам. НГС побывал в цирке и увидел, как свирепые взрослые хищники любят обнимать молодого дрессировщика Ростислава





В первые тёплые дни июня бледные новосибирцы отправились на пляж — пытались если не купаться, то позагорать





Уже спустя пару недель горожане могли загорать в полную силу. На фото — городской пляж «Наутилус»





Промышленные альпинисты переоделись в супергероев и спустились с крыши в окна Новосибирской областной больницы





Летние грозы выдались громкими и мощными — по улицам мчались потопы дождевой воды, деревья ломались, а линии электропередачи периодически обрывались





В июне тысячи новосибирцев следили за чемпионатом мира по футболу — для болельщиков поставили большой экран на набережной





Этим летом Новосибирск отмечал своё 125-летие — мероприятия прошли по всему городу и закончились концертами звёзд. НГС весь день рассказывал в режиме онлайн, как проходит юбилей





По подсчётам властей, День города отметили 600 тысяч новосибирцев





Горожане превратили стену в подземном переходе в чат и место для наскальной живописи





Суровой зимой уже с трудом вспоминается, как жарко было летом — хотя ещё полгода назад на городских пляжах было очень даже горячо





Одно из красивейших мест Караканского бора — Абрашинский карьер. Летом оно оказалось фактически без контроля полиции — НГС узнал, как так вышло





В Новосибирской области проходил международный конкурс «Отличники войсковой разведки»: за звание лучших боролись военные из 8 стран мира. На фото — этап «Тропа разведчика» на военном полигоне в Кольцово





На фасаде Троице-Владимирского собора показали световое представление «Царь», посвящённое 1030-летию Крещения Руси и 100-летию гибели царской семьи. Финалом этого события стал фейерверк, который прошёл под дождём, — свидетелями события стали сотни горожан





В начале августа в Новосибирске проходит масштабное авиашоу — оно традиционное собирает толпы любителей самолётов и неба. Фотограф НГС запечатлел лучшие моменты шоу





Новосибирцы скучают по летним закатам, но вряд ли автомобилисты тоскуют по перекрытиям магистралей





Тысячи новосибирцев вышли на митинг против пенсионной реформы, но встретили жёсткое сопротивление полиции





Каракан всё больше манит туристов своим сказочным обликом — НГС побывал в бору, полном грибов, ягод и недружелюбных жителей





Лето в этом году было по-настоящему тёплым и долгим — цветы распускались даже в конце сентября





Новосибирские пилоты тренируются перед сложными соревнованиями — фотокорреспондент НГС сделал живописные кадры полётов на мотопарапланах





Никто не заметил, а в Новосибирске начали строить четвёртый мост — корреспонденты НГС побывали на будущей стройплощадке и узнали, как живётся людям, чьи дома попали под снос





В октябре новосибирцы делятся на противников Хеллоуина и его обожателей, а также тех, кто просто использует его тематику для оформления городских акций. На фото — тест-драйв собак в Первомайском сквере





В первой половине ноября в Новосибирске резко наступили 30-градусные морозы — и Обское море начало красиво покрываться льдом





Новосибирские спортсмены Владислав Иванов, Дмитрий Заикин и Ксения Налётова второй год учат детей с серьёзными заболеваниями кататься на горных лыжах и коньках, возят ребят в Шерегеш — им всерьёз приходится воевать с городской бюрократией





К концу года на площади Ленина открылся новогодний городок — с большой ёлкой, оленями и театральными скульптурами





Новосибирск принял огонь XXIX Зимней универсиады — 20 факелоносцев пробежали вместе с огнём по улицам города и зажгли чашу на площади Пименова





Декабрь не стал церемониться с жителями Новосибирска и заморозил их 30-градусным холодом





Команда альпинистов перевоплотилась из супергероев в Дедов Морозов (и одну Снегурочку) и снова спустилась с крыши в палаты к больным детям





2018 год подошёл к концу — надеемся, что вам тоже есть что вспомнить





НГС также вспомнил главные события 2018 года в Новосибирске — он начался с громкой трагедии в Колывани и приезда Владимира Путина, для которого улицы расчистили до самой травы, и закончился повышением цен и внезапным приездом Жерара Депардье.

