«Угонят — не угонят?»: Camry, которую сложно похитить





В новом выпуске проекта «Угонят — не угонят?» мы проверяем надежность охранных систем на японском автомобиле Toyota Camry 2007 года выпуска нашего читателя Дмитрия. Помогают нам специалисты компании по установке охранных систем «Цезарь Сателлит». Мы оценим предполагаемое время угона этой машины и поставим ему оценку по 5-балльной шкале защищенности.









Toyota Camry — любимый автомобиль угонщиков, поэтому к его защите читатель Дмитрий и предыдущие владельцы подошли основательно. На машине был установлен иммобилайзер Black Bug с реле блокировки, Дмитрий добавил диалоговую сигнализацию StarLine A93 и механический блокиратор рулевого вала. Есть в машине и маячок для отслеживания местоположения.













Диалоговую StarLine A93 отсканировать не получится, поэтому дверь придется вскрывать механическим способом и быть готовым к тому, что заработает сирена. «Подберем либо ключ, либо свертком вывернем личинку. Мы открываем дверь, соответственно сигнализация у нас начинает визжать. Чтобы она не передала владельцу никакую информацию, мы включаем глушилку радиоканала и GSM связи. После чего мы открываем капот и выдираем сирену», — объясняет Алексей Щерба, руководитель отдела сервиса компании «Цезарь Сателлит».













Сирена стоит в открытом месте, установщики даже не пытались её как-то спрятать. На отпирание и нейтрализацию сирены у угонщика уйдет не более минуты.













Далее нужно вскрывать приборный щиток и пластиковые накладки под рулём. Это несколько секунд, ведь преступник не будет аккуратно обращаться с деталями, он просто варварски всё вырвет. С блоком сигнализации здесь также не утруждали себя, поставили его в ожидаемое место за приборным щитком. Осталось только его обесточить.













Здесь же находится обходчик (для работы автозапуска) штатного иммобилайзера, куда поместили второй ключ от автомобиля — значит, вороток не нужен, заводить будем штатным ключом. «95% установок такие, под щиток. Если систему поставить в какое-то иное место, то угонщика это введет в заблуждение, хотя бы на первые несколько минут, а это даст возможность сохранить автомобиль. Мы отключим просто разъем, сбросим питание — и машина заведется ключом, который тут есть», — говорит Алексей Щерба.





Внимание! В проект «Угонят — не угонят?» приглашаются читатели НГС со своими автомобилями. Вместе с экспертами мы проверим надежность сигнализации вашего авто, оценим скорость угона, дадим необходимые рекомендации по сохранности машины! Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.















Но сначала надо нейтрализовать дополнительную блокировку Black Bug. Блок этой системы находится под накладкой слева от руля, а провода от него ведут к реле, которое разрывает цепь зажигания. Реле прячется внизу под накладкой рядом с левой ногой водителя. Реле удаляется, на его место ставится перемычка, замыкаются контакты цепи.













Угонщик расправился с электронными системами, но его поджидает механический блокиратор рулевого вала. Устройство представляет собой стальную муфту, которая надевается на вал, в муфту вставляется прочный штырь с дисковым замком.













При повороте руля штырь упирается в металлическую перегородку моторного отсека или педаль газа, что исключает нормальное управление машиной. Вскрыть блокиратор можно отмычкой или болгаркой, но это уже лишняя возня с автомобилем.













«Блокиратор имеет личинку с дисковым механизмом, которую высверливать очень долго и неудобно. Подобрать отмычку за короткое время крайне сложно. С болгаркой каждый угонщик, конечно, не ходит. Проще бросить и уйти к другой машине», — поясняет эксперт.













Если же все-таки теоретически предположить, что блокиратор будет спилен, время угона составит не менее 11 минут, что слишком долго по меркам этого преступного бизнеса. По шкале защищенности Toyota Camry получает 3,5 балла.













«На 5 баллов нужно, чтобы было несколько беспроводных реле, которые надо искать. Эти реле должны стоять не на банальных цепях бензонасоса и зажигания, а какие нибудь коленвал, распредвал, питание блока управления двигателем. В этом случае угонщик не может определить, что заблокировано, где искать. По сравнению с общей массой 3,5 балла — крайне хороший показатель», — заключает Алексей Щерба.













Ну и о дополнительных затратах. Если ставить хотя бы одно такое реле, затраты на оборудование и монтаж в этом автомобиле составят около 5 тысяч рублей.





В предыдущем выпуске проекта мы проверяли Toyota Corolla 2010 года выпуска, которая заслужила 3 балла по шкале защищенности.





Внимание! В проект «Угонят — не угонят?» приглашаются читатели НГС со своими автомобилями. Вместе с экспертами мы проверим надежность сигнализации вашего авто, оценим скорость угона, дадим необходимые рекомендации по сохранности машины! Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

