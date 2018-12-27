Бизнес в декрете: золотые страницы

Жанна Бессонова семь лет занимается любимым делом, которое не бросала, что бы ей ни говорили





Жанна Бессонова в 2011 году начала заниматься скапбукингом — изготовлением и оформлением фотоальбомов: сделала для подруг, а потом поняла, что ей нравится этот процесс. Когда одарила всех знакомых, стала продавать свои изделия, а когда родила, поняла, что это как раз та работа, которой можно заниматься в декрете. Её мастерская называется «Хурма». Сейчас Жанна в основном продаёт блокноты с полимерными фигурами, отправляя их в разные страны, но для того, чтобы зарабатывать любимым делом, выйти на желаемый уровень, ей потребовалось семь лет. Близкие обижали её, считая, что это несерьёзно и такие аппликации стоят рублей 300, пока не узнали, что средняя цена такого изделия — 3,5 тысячи. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у Жанны, почему она не слушала советов найти нормальную работу, сколько времени училась на своих ошибках, как создаёт блокноты с нуля и как заработала первую тысячу долларов за ноябрь.







«Я начала этим заниматься в 2011 году, когда решила сделать памятные подарки подружкам на Новый год. Тогда не был развит Instagram, у всех было много фотографий, сделанных на мыльницу. Я нашла два одинаковых фотоальбома и оформила их. Понимаю сейчас, что потратила много денег на ерунду, материалы были стрёмные, но зато приятно было дарить их тогда. Мне понравилось, и я начала делать открытки, конверты для дисков и дарила друзьям», — вспоминает Жанна Бессонова.







У Жанны нет художественного образования, но она с детства хорошо срисовывала, любила черчение. Семья у девушки творческая: мама — художник, папа когда-то работал актёром в театре.







Средняя цена таких блокнотов — 3–4 тысячи рублей





«Я смотрела рукодельные блоги на Blogspot, в одном из розыгрышей там выиграла крутые ножницы, которыми пользуюсь до сих пор. Смотрела разные мастер-классы в сети, тогда ещё они были по фотографиям. Я привыкла так, поэтому и сейчас, если нужно, смотрю именно их, а не видео. Могу придумать идею, но не понимаю, как спрятать что-то или как применить инструмент, тогда достаточно посмотреть фото и понять», — говорит мастер.







По словам Жанны, она одарила всех кого могла, а потом начала продавать свои работы. И как раз ушла в декрет. «С ребёнком особо ничем не займёшься, просто стала продавать, можно сказать, внаглую. Пошли заказы. Я помню первую реакцию папы: "Какая-то детская аппликация". Обидно было, хотя я понимаю, что тогда были совсем простые работы, кустарные, но вместо поддержки мне сказали, что это какая-то фигня. Мама как художник, естественно, тоже критиковала. А потом я показываю, за какую маленькую штучку мне платят 500 рублей. Мама не понимает зачем, но людям надо. Подружки говорили: "Может, ты себе нормальную работу найдёшь?"», — рассказывает Жанна.







Жанна вспоминает, что однажды к ней в гости приехал папа, когда она как раз фотографировала готовые блокноты. Она спросила у него, сколько, по его мнению, это стоит. Он ответил, что рублей 300.







Несмотря на то что сейчас основное направление Жанны — это блокноты, она делает обложки для паспортов, открытки и так далее





«"Пап, ты понимаешь, что самый простой блокнот в канцелярском магазине стоит столько, а мне за такой дают 3,5 тысячи". И он такой: "Ну занимайся, занимайся. Ты молодец". Родители со временем пришли к осознанию того, что этим можно зарабатывать. Понятно, что это непостоянный заработок. Я же в разводе — родители выгоняли меня "на нормальную работу", а я спрашивала, кто будет сына водить в детский сад и везде. Сейчас он в школу пошёл, мама уже перестала заикаться об этом, потому что понимает, что ребёнок будет заброшен. А так мы с Ромой после школы и на футбол едем, и в театр, где он занимается», — радуется девушка.







Сейчас Жанна сама составляет свой график, поэтому может заниматься сыном и собой — например, она очень любит ходить в кино.







Изначально вложений в бизнес не было, потому что Жанна могла купить материалы на 1 тысячу рублей или на 3, а потом что-то из этого оставалось для других заказов. Она пробовала участвовать в конкурсе «Мама — предприниматель», для которого готовила бизнес-план для своей мастерской, но выиграть не удалось, поэтому работает дома, но как индивидуальный предприниматель. Жанна выделила комнату, где хранится ткань, которую она сейчас покупает оптом, инструменты и несколько ящиков готовых работ.











«Всё нарабатывалось методом проб и ошибок. Столько всего бесполезного было куплено! Одно время были популярны штампы со всякими узорами и надписями, я их накупила целую коробку и не пользовалась вообще. Зачем купила?!» — удивляется Бессонова.







Сейчас Жанна чётко знает, что ей нужно в работе и что пользуется спросом. Чаще всего заказывают блокноты из искусственной кожи с полимерными фигурками и софтбуки (блокноты в мягкой обложке. — Прим. ред.). Последние, как правило, тематические — например, по «Гарри Поттеру» или «Властелину колец».







Софтбуки стоят 1,5–2 тысячи, вообще средняя цена блокнотов — 3–4 тысячи. Самый дорогой блокнот, который продала Жанна, — 10 тысяч рублей. Жанне хотелось бы работать с натуральной кожей, но не все готовы делать такие заказы, потому что они будут стоить в два раза дороже.







«Я очень хочу работать с натуральной кожей, но это практически начинать всё заново — покупать все инструменты, а они недешёвые. Хотя из кожзама выглядят хорошо и износостойность хорошая. Мне приносили мой ежедневник через год, чтобы я поменяла только внутренности, — он был в хорошем состоянии, несмотря на то что человек каждый день носил, это был рабочий инструмент», — радуется мастер.











В ноябре Жанна заработала первые 1000 долларов на новогодних заказах. Раньше основной площадкой для её продаж была соцсеть «ВКонтакте», но она стала пробовать другие — например, сайт «Ярмарка мастеров», где блокноты теперь продаются не только по России, но и в других странах, и зарубежную площадку для мастеров Etsy.







«Я зарегистрировалась там в 2015 году, позже решила сделать магазин, выкладывать работы, переводила описание на английский. Никаких заказов не было, поэтому в середине 2017-го я решила, что пора в этом разобраться, если хочу так зарабатывать. Чем больше источников для заказов, тем больше заработок. Оказалось, что у меня ничего не выдавалось в поиске, потому что не был включён английский язык. Включила, и через месяц был первый заказ», — описывает Жанна.







Теперь она постоянно отправляет свои изделия Почтой России в разные страны, например в США, Францию, Норвегию, Израиль.











«Подруга подарила мне карту, как у путешественников, только мы с Ромкой отмечаем там страны, в которые я отправила свои блокноты. Рома всё интересовался, отправила я в Италию или нет. Отправила, и он радостно стирал. Он всегда хвалит мои работы. Главные его комплименты в мой адрес — я вкусно готовлю и делаю красивые блокноты. Такая милота», — радуется Жанна.







В этом году жители разных стран старались успеть заказать её блокноты в качестве подарка на Рождество. Жанне приятно, что ей пишут про то, как работы оказались в жизни ещё красивее, чем на фотографии.







А больше всего её поражает, когда люди говорят так: «Какой красивый блокнот, как я в нём буду писать?!».







«Это мне напоминает чайный сервиз, который куплен для особого случая, стоит в шкафу, пылится, и за всю жизнь им никто ни разу не пользуется. А давайте каждый день пить из этого сервиза: мы живём здесь и сейчас, завтра нас, может, уже не будет. Каждый день — это особый случай, давайте пользоваться красивыми вещами», — уверена Бессонова.

