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Бизнес в декрете: золотые страницы

Сибирячка делает потрясающие блокноты — она зарабатывает этим на жизнь, чтобы воспитывать сына

Жанна Бессонова семь лет занимается любимым делом, которое не бросала, что бы ей ни говорили 
Жанна Бессонова семь лет занимается любимым делом, которое не бросала, что бы ей ни говорили 


Жанна Бессонова в 2011 году начала заниматься скапбукингом — изготовлением и оформлением фотоальбомов: сделала для подруг, а потом поняла, что ей нравится этот процесс. Когда одарила всех знакомых, стала продавать свои изделия, а когда родила, поняла, что это как раз та работа, которой можно заниматься в декрете. Её мастерская называется «Хурма». Сейчас Жанна в основном продаёт блокноты с полимерными фигурами, отправляя их в разные страны, но для того, чтобы зарабатывать любимым делом, выйти на желаемый уровень, ей потребовалось семь лет. Близкие обижали её, считая, что это несерьёзно и такие аппликации стоят рублей 300, пока не узнали, что средняя цена такого изделия — 3,5 тысячи. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у Жанны, почему она не слушала советов найти нормальную работу, сколько времени училась на своих ошибках, как создаёт блокноты с нуля и как заработала первую тысячу долларов за ноябрь.


«Я начала этим заниматься в 2011 году, когда решила сделать памятные подарки подружкам на Новый год. Тогда не был развит Instagram, у всех было много фотографий, сделанных на мыльницу. Я нашла два одинаковых фотоальбома и оформила их. Понимаю сейчас, что потратила много денег на ерунду, материалы были стрёмные, но зато приятно было дарить их тогда. Мне понравилось, и я начала делать открытки, конверты для дисков и дарила друзьям», — вспоминает Жанна Бессонова.


У Жанны нет художественного образования, но она с детства хорошо срисовывала, любила черчение. Семья у девушки творческая: мама — художник, папа когда-то работал актёром в театре.


Средняя цена таких блокнотов — 3–4 тысячи рублей
Средняя цена таких блокнотов — 3–4 тысячи рублей


«Я смотрела рукодельные блоги на Blogspot, в одном из розыгрышей там выиграла крутые ножницы, которыми пользуюсь до сих пор. Смотрела разные мастер-классы в сети, тогда ещё они были по фотографиям. Я привыкла так, поэтому и сейчас, если нужно, смотрю именно их, а не видео. Могу придумать идею, но не понимаю, как спрятать что-то или как применить инструмент, тогда достаточно посмотреть фото и понять», — говорит мастер.


По словам Жанны, она одарила всех кого могла, а потом начала продавать свои работы. И как раз ушла в декрет. «С ребёнком особо ничем не займёшься, просто стала продавать, можно сказать, внаглую. Пошли заказы. Я помню первую реакцию папы: "Какая-то детская аппликация". Обидно было, хотя я понимаю, что тогда были совсем простые работы, кустарные, но вместо поддержки мне сказали, что это какая-то фигня. Мама как художник, естественно, тоже критиковала. А потом я показываю, за какую маленькую штучку мне платят 500 рублей. Мама не понимает зачем, но людям надо. Подружки говорили: "Может, ты себе нормальную работу найдёшь?"», — рассказывает Жанна.


Жанна вспоминает, что однажды к ней в гости приехал папа, когда она как раз фотографировала готовые блокноты. Она спросила у него, сколько, по его мнению, это стоит. Он ответил, что рублей 300.


Несмотря на то что сейчас основное направление Жанны — это блокноты, она делает обложки для паспортов, открытки и так далее
Несмотря на то что сейчас основное направление Жанны — это блокноты, она делает обложки для паспортов, открытки и так далее


«"Пап, ты понимаешь, что самый простой блокнот в канцелярском магазине стоит столько, а мне за такой дают 3,5 тысячи". И он такой: "Ну занимайся, занимайся. Ты молодец". Родители со временем пришли к осознанию того, что этим можно зарабатывать. Понятно, что это непостоянный заработок. Я же в разводе — родители выгоняли меня "на нормальную работу", а я спрашивала, кто будет сына водить в детский сад и везде. Сейчас он в школу пошёл, мама уже перестала заикаться об этом, потому что понимает, что ребёнок будет заброшен. А так мы с Ромой после школы и на футбол едем, и в театр, где он занимается», — радуется девушка.


Сейчас Жанна сама составляет свой график, поэтому может заниматься сыном и собой — например, она очень любит ходить в кино.


Изначально вложений в бизнес не было, потому что Жанна могла купить материалы на 1 тысячу рублей или на 3, а потом что-то из этого оставалось для других заказов. Она пробовала участвовать в конкурсе «Мама — предприниматель», для которого готовила бизнес-план для своей мастерской, но выиграть не удалось, поэтому работает дома, но как индивидуальный предприниматель. Жанна выделила комнату, где хранится ткань, которую она сейчас покупает оптом, инструменты и несколько ящиков готовых работ.



«Всё нарабатывалось методом проб и ошибок. Столько всего бесполезного было куплено! Одно время были популярны штампы со всякими узорами и надписями, я их накупила целую коробку и не пользовалась вообще. Зачем купила?!» — удивляется Бессонова.


Сейчас Жанна чётко знает, что ей нужно в работе и что пользуется спросом. Чаще всего заказывают блокноты из искусственной кожи с полимерными фигурками и софтбуки (блокноты в мягкой обложке. — Прим. ред.). Последние, как правило, тематические — например, по «Гарри Поттеру» или «Властелину колец».


Софтбуки стоят 1,5–2 тысячи, вообще средняя цена блокнотов — 3–4 тысячи. Самый дорогой блокнот, который продала Жанна, — 10 тысяч рублей. Жанне хотелось бы работать с натуральной кожей, но не все готовы делать такие заказы, потому что они будут стоить в два раза дороже.


«Я очень хочу работать с натуральной кожей, но это практически начинать всё заново — покупать все инструменты, а они недешёвые. Хотя из кожзама выглядят хорошо и износостойность хорошая. Мне приносили мой ежедневник через год, чтобы я поменяла только внутренности, — он был в хорошем состоянии, несмотря на то что человек каждый день носил, это был рабочий инструмент», — радуется мастер.



В ноябре Жанна заработала первые 1000 долларов на новогодних заказах. Раньше основной площадкой для её продаж была соцсеть «ВКонтакте», но она стала пробовать другие — например, сайт «Ярмарка мастеров», где блокноты теперь продаются не только по России, но и в других странах, и зарубежную площадку для мастеров Etsy.


«Я зарегистрировалась там в 2015 году, позже решила сделать магазин, выкладывать работы, переводила описание на английский. Никаких заказов не было, поэтому в середине 2017-го я решила, что пора в этом разобраться, если хочу так зарабатывать. Чем больше источников для заказов, тем больше заработок. Оказалось, что у меня ничего не выдавалось в поиске, потому что не был включён английский язык. Включила, и через месяц был первый заказ», — описывает Жанна.


Теперь она постоянно отправляет свои изделия Почтой России в разные страны, например в США, Францию, Норвегию, Израиль.



«Подруга подарила мне карту, как у путешественников, только мы с Ромкой отмечаем там страны, в которые я отправила свои блокноты. Рома всё интересовался, отправила я в Италию или нет. Отправила, и он радостно стирал. Он всегда хвалит мои работы. Главные его комплименты в мой адрес — я вкусно готовлю и делаю красивые блокноты. Такая милота», — радуется Жанна.


В этом году жители разных стран старались успеть заказать её блокноты в качестве подарка на Рождество. Жанне приятно, что ей пишут про то, как работы оказались в жизни ещё красивее, чем на фотографии.


А больше всего её поражает, когда люди говорят так: «Какой красивый блокнот, как я в нём буду писать?!».


«Это мне напоминает чайный сервиз, который куплен для особого случая, стоит в шкафу, пылится, и за всю жизнь им никто ни разу не пользуется. А давайте каждый день пить из этого сервиза: мы живём здесь и сейчас, завтра нас, может, уже не будет. Каждый день — это особый случай, давайте пользоваться красивыми вещами», — уверена Бессонова.

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