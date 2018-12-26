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«Это лучше, чем нынешнее безумие»: прогноз погоды на Новый год

Синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь — она порадует любителей отмечать на улице

В новогоднюю ночь новосибирцам придётся одеваться потеплее
В новогоднюю ночь новосибирцам придётся одеваться потеплее


Синоптики дали первый подробный прогноз на новогоднюю ночь и каникулы. Его считают предварительным и, можно сказать, непредсказуемым. Известно, что на Новосибирск надвигается волна тепла, но вот успеет ли она дойти к празднику — непонятно. Обозреватель НГС попытался узнать у синоптиков, будут ли новосибирцы гулять в Новый год или останутся праздновать дома, и сравнил их прогноз с данными на популярных погодных интернет-сервисах, чтобы выяснить наверняка. Подробности — в материале НГС.


Арктические морозы, которые настигли новосибирцев в начале недели, решили задержаться на несколько дней, и до конца рабочей недели они вряд ли успеют уйти, рассказала НГС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. 


«Безумные морозы, которые сейчас стоят, они, к счастью, ослабеют. Но 


ослабление морозов произойдёт не раньше наступления длинных выходных.


В последних числах рабочей недели, то есть в четверг, пятницу и субботу, ещё пока температурный режим удержится ниже нормы, но всё равно в абсолютных величинах это не будут такие сильные морозы, как отмечались в эти дни», — пояснила синоптик.


Так, предстоящей ночью синоптики прогнозируют мороз на уровне –28...–30, днём –20...–23 градуса. В пятницу также будет морозно — около –30, а днём не выше –20. В субботу ветер усилится, на небо надвинутся облака и ночью станет теплее — до –23...–25, а днём до –15...–17. 


30 и 31 декабря город продолжит отмерзать: ночные температуры постепенно поднимутся до –10 градусов, а днём — даже до –3...–8 или –4...–9 градусов.


«Это ослабление морозов так или иначе окажется не самым сильным и не самым продолжительным. 


В новогоднюю ночь температура может понизиться где-то до –13...–15 градусов. Это, конечно, лучше, чем нынешнее безумие, но волна тепла придёт буквально в последний день календарного года. А 1 января она начнёт спадать. 


1–2 января будет достаточно морозно: в дневные часы –10...–15. А потом, начиная с 3-го числа, начнёт температура повышаться, морозы ослабеют и вполне вероятно, что к Рождеству может потеплеть градусов до –2...–7», — заключила Елена Волосюк.


Прогноз синоптиков предсказуемо разнится с данными популярных погодных интернет-сервисов, что не даёт даже примерно подтвердить определённые тенденции.


«Это лучше, чем нынешнее безумие»: прогноз погоды на Новый год


Самый тёплый и оптимистичный прогноз даёт портал «О-Погоде!». По его данным, в Новосибирске 31 декабря будет очень солнечно, днём будет тепло до –3 градусов, а к вечеру температура опустится до –8, так что гулять можно хоть три дня — заметные похолодания портал прогнозирует только с 3 января — до –13...–15 в течение суток. Портал, к слову, собирает данные о погоде от нескольких европейских метеослужб — так написано на их сайте.


«Это лучше, чем нынешнее безумие»: прогноз погоды на Новый год


Чуть более прохладный Новый год обещает «Яндекс» на основе данных «Росгидромета». 31 декабря окажется по-праздничному снежным, температура воздуха в течение дня не опустится ниже –10, а к вечеру упадёт до –12 градусов, хотя по «ощущениям» этот прогноз почти совпадает с данными центра «Фобос». 


«Это лучше, чем нынешнее безумие»: прогноз погоды на Новый год


Примерно такой же прогноз получился у портала НГС.ПОГОДА на основе данных собственной метеостанции на Ленина, 12 и американской метеорологической компании. Сервис спрогнозировал ещё больше снега, чем Яндекс.Погода, и температуру воздуха около –10...–11 днём и до –14...–17 вечером и ночью.


«Это лучше, чем нынешнее безумие»: прогноз погоды на Новый год


Сервис World Weather пообещал новосибирцам в главную ночь в году –11 градусов днём и –10...–15 ночью, что будет ощущаться прохладнее в среднем на шесть градусов. Прогнозы сервис World Weather составляет на основе данных частной финской компании, которая делает прогнозы для десятков городов по всему миру. 


«Это лучше, чем нынешнее безумие»: прогноз погоды на Новый год


Примерно такой же прогноз составил и сервис «Погода Mail.Ru», только уже на основе информации столичного проекта ИА «Метеоновости». В течение последнего дня этого года составители ожидают температуру воздуха на уровне –14...–16 градусов. Всю ночь и утро перед праздником город окажется под обильным снегопадом, но днём и вечером снега не будет, а 1 января похолодает до –17...–20 градусов. 


«Это лучше, чем нынешнее безумие»: прогноз погоды на Новый год


Приближающаяся к городу волна тепла заметна на портале Gismeteo — прогноз для Новосибирска составили на основе данных московского научно-производственного центра. Так, в ночь на 31 декабря будет морозно — около –21, а днём и ближе к новогодней ночи температура поднимется до –8 градусов. В первый день 2019 года будет –8...–10, а со 2 января новосибирцев вновь накроют морозы, прогнозирует сервис.


Осенью новосибирские синоптики составили большой прогноз на всю зиму — если верить ему, январь станет самым холодным месяцем этого сезона. А актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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