Ёлки хвостатые (фоторепортаж)

Присылайте фото своих любимцев в новогоднем антураже — лучшие мы опубликуем на нашем сайте





Редакции НГС ничто человеческое не чуждо, хотя читатели иногда в этом сомневаются. В последнюю рабочую неделю мы, как и все, наряжали дома ёлки, и дело не обошлось без помощи питомцев. Сегодня авторы НГС показывают своих четвероногих любимцев — они ждут нас после долгих съёмок и готовы помочь в написании любой статьи. А есть ли у вас такие помощники? Присылайте нам фото своих питомцев, которые уже покорили ёлки, пересчитали все лампочки на гирлянде и ждут Новый год вместе с вашими семьями.









Например, собака фоторедактора Юлии Шипициной уже готова к балу-маскараду, дома Чоппи — главная ответственная за праздник.





«Чоппи была взята из приюта 11 лет назад. Живет в доме вместе с большой компанией котиков и является "смотрящей". Она очень привязана к членам семьи, и ей всегда нужно находиться рядом с людьми. Когда приходишь с работы, она всегда встречает тебя с игрушкой. Если игрушки в ее поле зрения не оказалось, то подойдет что угодно — носок, варежка, тапочек», — описывает привычки Чоппи Юлия Шипицина.









Это вам не просто Митя, это Дмитрий Александрович — очень серьёзный кот живёт у автора НГС.БИЗНЕС Марии Тищенко.





«Митя очень умный, и для каждого в семье он придумывает свои традиции и ритуалы: например, со мной он любит играть в догоняшки. Всегда помогает мне в работе — забирается на компьютерный стол и иногда даже набирает что-то на клавиатуре или забирает книгу, которую я читаю. Ещё Митя любит слушать о том, какой он красивый, и, когда у него есть настроение, охотно позирует, увидев у меня в руках фотоаппарат», — рассказала Маша Тищенко.











Бандит Барни попал к автору SHE и НГС.АФИШИ Алёне Золотухиной из приюта 4 года назад. Он был самым крупным щенком, и никто не хотел его брать — сородичи Барни из «Первого городского приюта» активно хулиганили, а Барни скромно лежал в сторонке и прятал нос между лапами. Где же сейчас былая скромность!





«Барни готов продаться за вафлю со сгущенкой. Довольно артистичный пёс — поёт, танцует. Когда мы ходили покупать ёлку, он своей милотой лишил бдительности продавца и украл веник из еловых веток, бежал с ним, пока не закончилась длина поводка. Расстроился, вернулся обратно. Жеваный веник нам пришлось купить за 150 рублей», — говорит хозяйка Алёна.









Барни не единственный любимец Алёны — вместе с ними живёт ещё кот Чендлер.





«Чендлер впервые увидел живую ёлку и каждый день предпринимает попытки ее уничтожить. Разбил шар. Однажды погрыз гирлянду и его слегка шандарахнуло током», — добавила Алёна Золотухина о подвигах кота.









Пёс Ремарк живёт с Дарьей Януш. И пусть он не обманывает вас своим спокойствием на снимке: он заводила на любой вечеринке, иногда и корпоратива НГС — там его любимый журналист тот, кто жарит шашлыки.



Дома больше всего он любит спать на хозяйской кровати, именно там Даша находит его, когда возвращается с работы. Рем любит Новый год, потому что можно стырить колбаску с праздничного стола, а ещё люди запускают в небо огромные яркие огоньки — праздничные салюты завораживают пса, услышав взрыв петард, он торопится к окну. Сейчас он обнял свою игрушку Хрюху и ждёт, когда же начнутся праздники.









Эта кроха недавно поселилась у Марии Морсиной. «Кошку назвали Зайкой, потому что в первый день, как мы её привезли, она вела себя, как заяц из мультфильмов — трусливая и хорошенькая, с серой мягкой шёрсткой. Спустя два месяца она превратилась в настоящего коня и терроризирует владельцев. Парадокс Зайки в том, что она остаётся милой красоткой, даже когда намеревается впиться зубами тебе в руку, — рассказывает Мария. — Ёлку мы даже не стали пытаться ставить, потому что она стопроцентно опрокинет её до того, как ты поставишь таймер с целью засечь — через сколько секунд дерево окажется поверженным на пол».









Хозяйка русского спаниеля Бима Анна Богданова говорит, что в глазах годовалого пёсика всегда грусть вселенская — такая уж особенность породы. Правда, это не мешает ему заглядывать под ёлку в поисках подарков для себя.









А ещё Бим показывает чудеса выдержки перед камерой и не трогает лакомство, пока ему не разрешат.









У этого кота всегда лучшие фотографии, ведь его хозяйка — наш фотограф Ольга Бурлакова. «Когда я брала Сеню из питомника, его характеризовали как "любознательного мальчишку". Мальчик уже взрослый и большой, но по-прежнему любознательный. Вот и сейчас интересуется: а скоро ли новый год», — объяснила Ольга Бурлакова.





Если ваши домашние любимцы также любят Новый год — присылайте их фото и пишите нам на WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, почту news@ngs.ru или через раздел на сайте «Сообщи свою новость».







В Международный день кошек известные новосибирцы показали своих любимцев, а некоторые с хозяевами на одно лицо.