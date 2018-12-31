онлайн-трансляция

Свин уже на пороге: Новосибирск отмечает Новый 2019 год

НГС ведет онлайн-трансляцию праздника — присылайте свои новогодние фото и видео.

Трансляция обновляется
Присылайте фото и видео того, как вы празднуете Новый год.
Присылайте фото и видео того, как вы празднуете Новый год.


НГС начинает нашу праздничную онлайн-трансляцию. Это репортаж, который пишут наши читатели — присылайте фото и видео, как вы отмечаете, поздравления и интересные наблюдения на news@ngs.ru, а также в Whatsapp на номер 8-913-396-48-87.


И коротко о погоде. Сейчас в Новосибирске тепло и безветренно — минус 12. После недавних морозов почти Африка. 


Но не стоит расслабляться, потому что совсем скоро снова похолодает. А пока давайте наслаждаться хорошей погодой. Есть тут те, кто в этот волшебный вечер гуляют по городу? Делитесь фотографиями!


Свин уже на пороге: Новосибирск отмечает Новый 2019 год

Ещё немного праздничных котиков. Это кот Матвей в ожидании чуда!


Свин уже на пороге: Новосибирск отмечает Новый 2019 год


А вот и ещё одна красавица-ёлка, фотографию которой прислал житель улицы Бориса Богаткова Василий.



Есть особая каста «везунчиков», которые родились в праздничные дни. Вот, например, блогер Михаил празднует день рождения завтра. «Новый год уже на пороге. Мессенджеры разрываются от пересланных/скопированных поздравлений, но я держусь. Тем более, угораздило родиться 1-го января. Уже привык к такому ходу событий. С наступающим!», — пишет он.


А вас, Михаил, с наступающим днём рождения!



Свин уже на пороге: Новосибирск отмечает Новый 2019 год




«Поздравляем всех сибиряков с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, удачи и отличного настроения!», — пишет наш читатель Евгений.


А вот и первое поздравление от нашей постоянной читательницы Пенсионерки:


«Здравствуйте, уважаемая редакция.Поздравляю вас с наступающим Новым годом, и хочу
поделиться с вами и читателями новогодним настроением. Вот такая елка у меня в этом году».


Делитесь с нами и вы фотографиями своих наряженных ёлок!


Свин уже на пороге: Новосибирск отмечает Новый 2019 год




Свин уже на пороге: Новосибирск отмечает Новый 2019 год


И ещё немного про животных. Пёс Ремарк нашей журналистки Даши Януш провожает год Собаки.


Свин уже на пороге: Новосибирск отмечает Новый 2019 год


Не так давно мы писали целых два материала о животных, которые ждут Нового года. Наши читатели продолжают слать нам фотографии своих питомцев. Знакомьтесь — хамелеон Емеля!


Совсем скоро мы начнём публиковать первые сообщения от читателей. А пока давайте послушаем самую новогоднюю песню на свете.



Друзья, с наступающим! Мы начинаем праздничный онлайн-репортаж!


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