Свин уже на пороге: Новосибирск отмечает Новый 2019 год

Трансляция обновляется

Присылайте фото и видео того, как вы празднуете Новый год.





НГС начинает нашу праздничную онлайн-трансляцию. Это репортаж, который пишут наши читатели — присылайте фото и видео, как вы отмечаете, поздравления и интересные наблюдения на news@ngs.ru, а также в Whatsapp на номер 8-913-396-48-87.





22:01

И коротко о погоде. Сейчас в Новосибирске тепло и безветренно — минус 12. После недавних морозов почти Африка.





Но не стоит расслабляться, потому что совсем скоро снова похолодает. А пока давайте наслаждаться хорошей погодой. Есть тут те, кто в этот волшебный вечер гуляют по городу? Делитесь фотографиями!





21:54

Ещё немного праздничных котиков. Это кот Матвей в ожидании чуда!





21:47





А вот и ещё одна красавица-ёлка, фотографию которой прислал житель улицы Бориса Богаткова Василий.









21:39

Есть особая каста «везунчиков», которые родились в праздничные дни. Вот, например, блогер Михаил празднует день рождения завтра. «Новый год уже на пороге. Мессенджеры разрываются от пересланных/скопированных поздравлений, но я держусь. Тем более, угораздило родиться 1-го января. Уже привык к такому ходу событий. С наступающим!», — пишет он.





А вас, Михаил, с наступающим днём рождения!





















21:32

«Поздравляем всех сибиряков с наступающим Новым годом! Желаем здоровья, удачи и отличного настроения!», — пишет наш читатель Евгений.





21:26

А вот и первое поздравление от нашей постоянной читательницы Пенсионерки:





«Здравствуйте, уважаемая редакция.Поздравляю вас с наступающим Новым годом, и хочу

поделиться с вами и читателями новогодним настроением. Вот такая елка у меня в этом году».







Делитесь с нами и вы фотографиями своих наряженных ёлок!

















21:17





И ещё немного про животных. Пёс Ремарк нашей журналистки Даши Януш провожает год Собаки.





21:13





Не так давно мы писали целых два материала о животных, которые ждут Нового года. Наши читатели продолжают слать нам фотографии своих питомцев. Знакомьтесь — хамелеон Емеля!





21:08

Совсем скоро мы начнём публиковать первые сообщения от читателей. А пока давайте послушаем самую новогоднюю песню на свете.









21:02

Друзья, с наступающим! Мы начинаем праздничный онлайн-репортаж!





