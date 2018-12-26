Вася, жги! (обзор фейерверков)

Обзор НГС: сколько стоят салюты, фонтаны огня и ракеты, которые гремят как на День города

Свист, хлопки и красочные огни за окном не дадут пропустить Новый год даже тем, кто относится к нему как к очередному календарному дню. Магазины фейерверков уже готовятся к наплыву посетителей, которые, как выяснилось, откладывают покупку праздничных салютов и приходят буквально за день до Нового года. Чтобы сэкономить время при выборе пиротехники и не растеряться перед разноцветными витринами, лучше сделать выбор заранее. НГС представляет обзор салютов и фейерверков — от хлопушек до батарей, а также инструкцию от МЧС по правилам безопасности при их использовании.





Наплыв покупателей продавцы фейерверков ждут через пару дней





В Новосибирске фейерверки продаются в основном в специализированных магазинах, но к Новому году пиротехнику завозят и в гипермаркеты. Продавцы пока не заметили наплыва посетителей. Народ, по их наблюдениям, приходит в последние дни декабря. «Все оставляют на 28–31-е. Люди закупили все: подарки, продукты — если остались деньги, можно идти за пиротехникой», — поделился наблюдениями менеджер магазина «Весёлый фейерверк» Евгений Ивангородский.







Цены на пиротехнику начинаются от 30 рублей и заканчиваются десятками тысяч. Чтобы понять, как он будет выглядеть, продавцы показывают видео запуска фейерверка на экране телевизора.







Бенгальские огни стоят от 20 рублей





Самый бюджетный вариант, если не считать хлопушек, — старый добрый бенгальский огонь. Цены на стандартные бенгальские огни — от 25 рублей за упаковку. В основном огни можно держать в руках зажженными. Исключение — бенгальские огни длиной 65 сантиметров. Многие привыкли зажигать огни в помещении, но это не безопасно, говорит Евгений Ивангородский, так как свеча нагревается до 600 градусов, и любое соприкосновение, например, с тканью, может стать причиной пожара.







Батарея салютов «Сугробы смеха» (1700–1800 рублей)





В отличие от бенгальского огня, где есть свет, но почти нет звука, в петарде — наоборот. Это штука, которая просто хлопает на радость детям и горе-тузикам и бобикам (а также котам, которые тоже не рады шумному празднованию Нового года). Разноцветных огоньков здесь нет, но звук бодрящий. Цены на петарды примерно от 50 до 200 рублей. Кроме обычных, которые хлопают на земле, есть и летающие, которые стремительно поднимаются в небо на 1,5–2 метра. Например, «Солнечный цветок». Кстати, есть и без хлопка. Помимо железного правила не оставлять детей наедине с петардами, важно знать, что их нельзя держать в руках после того, как подожгли.





Нельзя бросать в бутылки или банки, так как можно получить серьезное ранение осколком.







К звуковым салютам также относятся свистульки, то есть, по сути, батареи салютов, но которые издают только свист без всякого взрыва. Стоят они около 300 рублей. По словам Евгения Ивангородского, их часто используют для звукового сопровождения других салютов.







Фонтаны выглядят как большой бенгальский огонь с разными эффектами





При покупке прежде всего нужно понять, где вы будете запускать свой фейерверк. Если фейерверк будет во дворике многоэтажек, больше всего подойдёт фонтан, так как зона безопасности ему нужна всего лишь пять метров. Грубо говоря, ставишь палку в землю, поджигаешь, но ничего не хлопает, никуда не летит, зато получается поток искр. Максимальное звуковое сопровождение фонтанов — это треск.







Плюс фонтана в том, что он никого не пугает хлопками. Цены зависят от величины. Самый бюджетный вариант — чуть больше 100 рублей. Большие фонтаны продолжительностью 3 минуты и высотой до 5 метров стоят в пределах полутора тысяч.







Такой фонтан в среднем стоит 250 рублей





Для более открытых пространств подойдут батареи салютов. Система (несколько трубок с фитилем) ставится на ровную поверхность. Салюты выстреливают в высоту, распадаются на сферы, искры, звезды и так далее. Главное, чтобы батарея не повернулась и звезды не поменяли направление. Поэтому главное правило, особенно для маленьких батарей, — нужна ровная площадка, кроме того, обязательно закрепить установку либо снегом, либо, как советуют продавцы, обложить кирпичами.





Цены на батареи салютов начинаются примерно от 400 рублей





Большие батареи салютов более устойчивые. Цены на этот вид фейерверков — от 400 рублей, в зависимости от количества зарядов и калибра. Чем меньше калибр, тем меньше хлопок и сам пилон соответственно. Максимальная батарея салютов — выстрелы до 70 метров и на 25 залпов — стоят около 17 тысяч рублей.







Ещё один вариант для открытых пространств — ракеты. Большой мощный заряд улетает метров на 100 в небо и там стреляет. Для нее нужна пусковая установка, стабилизатор — всё это, как правило, есть в комплекте. Безопасное расстояние до ракеты должно быть не меньше 35 метров. Ракета зажигается, с большим свистом летит вверх, а потом происходит взрыв и получается красочный пилон. Ракеты стоят от 300 до 3000 рублей в зависимости от размера.







Ракеты продаются в наборах или по одной





Один из самых излюбленных вариантов, по словам продавцов, — римские свечи. По сути, это та же батарея салютов, только выстреливают они медленнее, одна за одной. Высота и эффект зависят от калибра — чем больше, тем эффектнее. То есть плюс в том, что удовольствие можно растянуть, при этом уложиться в небольшую сумму. Цены на свечи начинаются от 115 рублей. Есть связки свечей, например, под названием «Зенитка». Здесь будет 30 залпов, которые будут выстреливать по очереди.







Римская свеча «Хрустальные льдинки» (8 залпов) — 280–300 рублей





Фейерверк для мужских посиделок — фестивальные шары. «Сначала ставите трубку, в него кладете заряд, который и есть шар. Фитиль вверх. Дальше поджигаем, шар летит в небо и взрывается огненным куполом. Примерно это выглядит как салют на День города, только в сильно уменьшенном виде», — рассказал Евгений Ивангородский.





Фестивальные шары «Русский размер» (цена — порядка 3 тысяч рублей)





Шаров несколько, поэтому, как объяснил Евгений Ивангородский, мужчины любят этот фейерверк за сам процесс, который можно растянуть на весь вечер. У каждого шара свой эффект. Различаются по количеству зарядов и калибру.







Фестивальные шары, по словам продавцов, любимый фейерверк у мужчин





Кстати, в магазинах пиротехники можно найти и абсолютно безопасные хлопушки, причем многоразовые. Принцип работы простой — набиваешь мешок конфетти, ребёнок хлопает, кружочки разлетаются.





Пневмохлопушка безопасна для детей





Для всех видов пиротехники есть чёткие инструкции, которые довольно подробно описываются на упаковках. Тем не менее несчастные случаи из-за неудачных запусков бывают нередко, поэтому МЧС по традиции напоминает правила безопасности при обращении с фейерверками.





Первое правило — покупать фейерверки нужно в специализированных магазинах, где товар сертифицированный. У продавцов должен быть монитор, на котором можно посмотреть, как выглядит запуск фейерверка.







Ни в коем случае нельзя менять конструкцию фейерверка ни до, ни после запуска.





Площадку, где будете запускать фейерверк, лучше выбрать днём. Это должна быть ровная поверхность. Безопасный радиус: для бенгальских огней и хлопушек — 0,5 метра; для петард, фонтанов и воздушных и наземных фейерверков — от 5 до 20 метров; для ракет и батарей салютов — от 20 до 50 метров.





Правила безопасности при запуске фейерверков





Нельзя запускать фейерверк во время сильного ветра, внутри помещений, на балконе. При поджоге фитиля нельзя держать пиротехнику в руках, наклоняться над ней. Поджигать нужно на расстоянии вытянутой руки.



Фейерверки нельзя запускать нетрезвым людям (да, вот так). Если пиротехника не сработала, нельзя сразу подходить, так как она может сработать с задержкой. Нужно подождать 10 минут, а затем положить его в воду на 24 часа. После этого несработавший фейерверк можно выбросить в обычный мусор.







Пока в магазинах пиротехники ещё мало народу — все в продуктовых. Недавно новосибирцы рассказали, что купили к Новому году, сколько потратили и что будут готовить к празднику.