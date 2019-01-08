«Не существует препаратов, убивающих вирусы»: почему таблетки для иммунитета из рекламы бесполезны

По словам Елены Танковой, ни один врач не сможет вам гарантировать результат и безопасность от приема популярных иммуностимуляторов

Сезон ОРВИ и гриппа уже стартовал, и врачи стали чаще говорить о том, как лечиться. Иммуномодуляторы — общее название всех препаратов, которые влияют на иммунитет. Среди них есть лекарства, которые снижают (они применяются для лечения аутоиммунных заболеваний) или, наоборот, усиливают силу иммунных реакций. Как раз на последние препараты и возлагают столько надежд люди, когда болеют ОРВИ или принимают их для профилактики.





В странах Европы и США иммуностимуляторы, иммуномодуляторы или, как их еще ошибочно называют, противовирусные препараты, мягко говоря, почти не используются: их невозможно купить в аптеках, их не рекомендуют врачи, не советуют друг другу пациенты, они не рекламируются и не входят в клинические рекомендации.







О том, как работают «помощники» иммунитета и что поможет поддержать естественные силы организма, рассказала педиатр-инфекционист Елена Танкова.





В Европе и США противовирусные препараты почти не используются





Что такое противовирусный препарат







Противовирусный препарат — это очень неоднозначный термин в отношении большинства препаратов, которые таковыми пытаются называться. Если антибиотик действует на микроб, убивая его, то есть действительно и гарантированно при правильном подборе избавляет человека от бактериальной инфекции, то с противовирусными препаратами это невозможно. Строение вирусов таково, что убить их крайне сложно. Это могут сделать только химические вещества, облучение или высокая температура. И только во внешней среде, то есть до проникновения вирусов в организм человека!







Если вирус попадает к нам, то он встраивается в клетки и в геометрической прогрессии размножается. Можно приостановить это размножение. Но только на то время, когда человек принимает противовирусный препарат. Такой принцип действия, например, у ацикловира при лечении герпетической инфекции. Второй путь — это не дать микробу проникнуть в следующие здоровые клетки. Так действуют противовирусные препараты для лечения гриппа — и только если мы успеваем в первые сутки болезни. Набор этих препаратов ограничен, и ни один врач не назовет их расплывчато — «противовирусные».







Важно понимать, что не существует препаратов, убивающих вирусы. Поэтому за редким исключением вирусные инфекции невозможно лечить этиотропно, то есть действуя на причину болезни. С вирусными инфекциями организм человека должен справляться сам, с помощью собственного иммунитета и прививок.







Не существует препаратов, убивающих вирусы

Как помочь иммунитету







Иммунитет человека устроен очень сложно, и до мельчайших подробностей его работа не изучена до сих пор. И точно так же до конкретных простых механизмов действия не изучены и иммуностимуляторы. Известны лишь некоторые результаты их применения. Как правило, судя по инструкции к препарату, они «повышают и усиливают». А дальше в инструкции обычно идет перечень целого ряда веществ и клеток, участвующих в иммунных реакциях. И, заметьте, ничего конкретного в итоге. Сравните по аналогии с работой спортсмена на кроссе: от этого препарата будет быстрее сокращаться сердце или, расплывчато, спортсмен будет бежать быстрее. Возможно, быстрее, но совсем не обязательно в нужную нам сторону и непонятно, с какой скоростью.





Поэтому ни один врач не может гарантировать, до какого состояния повысится иммунитет в результате использования иммуностимуляторов — дотянет ли он до нужного уровня или, наоборот, даст слишком сильную реакцию. А слишком сильная реакция — это аллергия и крайне опасные аутоиммунные заболевания: диабет, артрит, рассеянный склероз. Будет ли препарат действовать только на то звено иммунитета, которое нужно усилить, тоже предугадать невозможно. И, по мнению врачей-инфекционистов и иммунологов, не существует волшебного анализа, позволяющего заранее спрогнозировать реакцию конкретного человека на препарат. Поэтому использование иммуностимуляторов при острых заболеваниях врачи считают неоправданным, так как это небезопасно и нет подтверждения их эффективности.







Использование иммуностимуляторов при острых заболеваниях врачи считают неоправданным





Если у нашего пациента выявляется действительно иммунодефицитное состояние, то иммуностимуляторы применяются. Но это совсем не те препараты, что продаются массово в аптеках, и назначать их должен только врач! При эффективной иммунокоррекции у детей с иммунодефицитом, как правило, уменьшается тяжесть заболеваний и частота осложнений. На частоту тех же ОРВИ повлиять бывает более сложно.







Врач при назначении иммуностимуляторов анализирует, как и чем болеет человек, бывают ли у него осложнения инфекций, есть ли хронические заболевания, назначает дополнительные исследования — общий анализ крови с лейкоцитарной формулой или сложные иммунологические исследования.







Из тех иммуностимуляторов, которые сегодня применяются у детей, серьёзную доказательную базу по эффективности и безопасности имеют очень немногие. Кстати, повсеместно используемые в России интерфероны в свечах и таблетках и их индукторы к ним не относятся, и продаются они только в нашей стране.







Маска способна снизить риск передачи вируса





Чем лечить грипп и ОРВИ, чтобы не навредить







При лечении ОРВИ чаще всего оказывается достаточно симптоматической терапии, а той терапии, которая подействует на все многообразие возбудителей ОРВИ, просто не существует.







Гриппу «повезло» чуть больше (возможно, потому что вирус гриппа лучше изучен и само заболевание более тяжелое): в последние годы в аптеках можно купить специальные препараты для лечения гриппа. Пример — осельтамивир (тамифлю) и занамивир. Но начинать принимать их нужно как можно раньше.







А вот массово рекламирующиеся интерфероны, их индукторы, гомеопатические препараты, адаптогены не доказали ни своей эффективности, ни, увы, безопасности.





С вирусными инфекциями организм человека справляется при помощи собственного иммунитета и прививок





В своей клинической практике я неоднократно сталкивалась с тяжёлыми побочными реакциями на эти препараты. Это и увеличение всех групп лимфоузлов, миндалин и аденоидов, и полиартриты, и самое тяжёлое — геморрагический цистит и возникшая нейропатия с косоглазием у ребёнка. Да, действительно, иногда эти препараты укорачивают «острый» период болезни — то есть время лихорадки, но не более чем на 12–24 часа и не укорачивают время всей болезни. День без лихорадки — это, безусловно, важно для маленького ребёнка, но не стоит забывать и про возможные побочные эффекты. Причём не только немедленные, но и отдалённые. Поэтому все вмешательства в иммунитет — в основной массе случаев — бесполезны и могут навредить уже при первом приеме. И эти же препараты, к сожалению, могут спровоцировать аутоиммунные заболевания.







Если мама с хроническим тонзиллитом и папа с бронхиальной астмой в мегаполисе отдали в два года в детский сад своего гиперопекаемого, отказывающегося есть не домашнюю пищу, голодающего целый день и рыдающего без мамы ребёнка, то наивно будет ожидать, что супердоктор даст волшебную таблетку, чтобы этот ребёнок не болел. А настоящие серьёзные иммунодефициты — это вещь достаточно редкая. Дети, болеющие ОРВИ даже двенадцать раз в году, особенно если это простые сопли и красное горло и один выпитый за все время антибиотик, к категории пациентов с иммунодефицитами точно не относятся.





У многих препаратов есть побочные эффекты, о которых нужно помнить



