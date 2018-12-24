Легендарный «Форик» — что с тобой сделали

Subaru Forester, некогда культовый автомобиль в Сибири, вышел в новом, уже пятом поколении. Он разросся в габаритах, получил современную глобальную платформу и сохранил преемственность внешнего вида с предыдущими моделями. Может быть, последнее — это и минус, ведь складывается ощущение, что автомобиль не торопятся менять и приводить к современному дизайну. Подробнее о свежем Forester — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.











Кроссовер Subaru Forester (предоставлен официальным дилером «Фастар») в новом поколении не так и просто отличить от прежних моделей. А ведь он изменился, и изменился существенно. Автомобиль, как сейчас это модно, переехал на глобальную платформу, тут это Subaru Global Platform (SGP), вырос в размерах, поменял дизайн.















Ну, конечно, новшества в дизайне здесь носят косметический, рестайлинговый характер. И рост размеров не такой серьезный, чтобы как-то изменилось восприятие автомобиля. В длину он добавил пару сантиметров (теперь 4625), в ширину — полтора сантиметра (теперь 1815 мм).















У радиаторной решетки прежняя геометрия, фары чуть прищурились, на бампере появился мощный граненый рисунок. Вот спереди, собственно, и всё обновление.















Сбоку новый «Форестер» выделяется здоровенными колесными арками, это делает его похожим на какой-то более серьезный внедорожник. Подоконная линия на дверях теперь не прямая, а с провалом на передней двери в районе зеркала. И всё такие же большие окна и высокая крыша.















Сзади новые фонари. Этакие клешни краба, которые схватились за багажную дверь. Фонари довольно своеобразные, и по ним можно будет замечать «Форестер» в потоке.















Переделанный салон тоже недалеко ушел от предков. Хотя материалы здесь хорошие, приятная передняя панель, точная подгонка деталей.















Интерьер не пронизан какой-то единой концепцией, дизайнерские приемы здесь — кто в лес, кто по дрова. Многоярусность передней панели, наплывы кожаных вставок на дверях, прострочка на центральном тоннеле.















Хорош блок стеклоподъемников, кнопки нарядные, с хромированной отделкой. Доступ к ним удобен, всё под рукой.















Руль с обогревом, но не подогревается верхняя часть обода руля — когда баранку крутишь, у тебя в руках то горячее, то ледяное. Кожа на ощупь грубовата, как и пластиковая серединка баранки. В остальном претензий нет, многочисленные кнопки удобны и функциональны.















Экран мультимедийной системы большой, расположен в правильной зоне обзора. Насыщенные цвета, быстрый отклик. Карта навигации, как, впрочем, и на большинстве автомобилей, скроллится с подвисаниями.















Акустика в автомобиле слабенькая, басы вялые и не вытягиваются. Не поможет никакая настройка частотных диапазонов. Многие станции ловятся с помехами.















Приборная панель простая, легко читаемая. Цифровой экранчик посреди шкал маловат, а система перемещения по его меню слишком сложна. Но в целом с выводом данных бортового компьютера экран справляется.















На третий экран поверх передней панели выводятся данные климат-контроля. Здесь же иллюстрируется работа адаптивного круиз-контроля, когда он активен.















Кожаные сиденья с электроприводом не имеют регулировки поясничного подпора. Боковая поддержка умеренная, на спинке можно было бы ее усилить.















Один из главных плюсов «Форестера» — отличный обзор спереди. Спасибо высокой крыше, большим окнам и тонким стойкам.















На задних местах, так же как и на передних, высокая крыша дает значительный запас пространства над головой — целых два кулака. С размещением ступней под креслами тоже проблем нет. Спинка заднего дивана не регулируется по наклону. Есть подогрев сидений, дефлекторы обдува и комфортный подлокотник.















Объем багажника 505 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1775 литров. Багажная дверь оснащена электроприводом.















В этой модели компания Subaru исповедует атмосферную идеологию — отказались от единственного турбомотра. Остались 2- и 2,5-литровые атмосферники мощностью 150 и 185 л.с.















В нашей машине 2-литровый двигатель, он работает в паре с вариатором. Привод постоянный полный, с непрерываемой тягой на обеих осях. Стартует такой автомобиль на заснеженных дорогах отлично, нет и ни намека на пробуксовку. Отсутствует и пауза на педали газа.















Разгон до сотни за 10,3 секунды. Конечно, с 2-литровым агрегатом «Форестер» не огонь, но чувствует он себя в потоке и при обгонах вполне нормально. При продавливании газа в пол на ходу, в отличие от старта с места, задержка в реакции есть, но к ней можно привыкнуть.















Вариатор работает четко, единственный момент — «Форестер» все время стремится перейти на «повышенную» и уронить обороты. Так что при активной езде переходите в ручной режим переключения коробки.















Рулевое колесо жидковато и не наливается нужной тяжестью даже при наборе скорости. При перестроениях на шоссе надо подруливать, шевелить баранкой, чтобы почувствовать связь с дорогой.















При маневрировании, прохождении крутых дуг реактивного действия на руле недостает для возврата баранки в ноль на четверть оборота. Да и раскручивается руль вяло и медленно, надо ему помогать.















Система стабилизации вовремя и эффективно осаживает автомобиль в самом начале заноса задней оси. Но если стабилизацию отключить, то «Форестер» будет охотно уходить в занос и выписывать пятаки на снежном насте.















В целом, несмотря на особенности руля, кроссовер достаточно управляем и предсказуем. Его крены не такие уж и серьезные, а сопротивляемость сносу передней оси вселяет в вас уверенность и чувство защищенности.















С шумоизоляцией в автомобиле вроде бы поработали, нет явных слабых мест — не гудят арки, не поёт багажник. Звуко- и виброзащищенность моторного отсека вообще на высоте — двигатель буквально шепчет, в том числе и на высоких оборотах. Но общий фон все-таки может помешать — высокая крыша и значительная площадь остекления собирают на себя больше воздушных потоков.















«Форестер» тщательно отсекает дефекты дорожного полотна, на нем можно спокойно мчаться по городским выбоинам, рельсам, «лежачим полицейским». На волнах серьезного бездорожья уже придется притормозить, энергоемкости подвески может не хватить.















Кроссовер оборудован системой помощи на бездорожье X-Mode, которая меняет логику дозирования тяги на колесах.















И действительно, если в обычном режиме автомобиль в какой-то момент начинает просто шлифовать, то с режимами X-Mode (снег, песок или грязь) появляется рваный ритм, электроника прикусывает то одно, то другое колесо, пытаясь не допустить проскальзываний и вытянуть машину.















Уже в базовой версии «Форестер» неплохо оснащен, поэтому стартовая цена велика — 1 959 000 рублей. Здесь и полный привод, и вариатор, и 6 подушек безопасности, и климат-контроль, и LED-оптика, и электросиденья. В максималке с 2,5-литровым мотором стоимость автомобиля достигает 2 569 900 рублей — да, это несколько выше стоимости конкурентов, собираемых на локализованном производстве.







Ранее мы тестировали французский кроссовер Peugeot 3008, изысканный и почти премиальный.





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