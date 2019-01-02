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Затянут гайки: что ждёт водителей в 2019 году

В России появятся жесткий техосмотр, дорогое ОСАГО и новые лимиты скорости

В 2019 году даже мелкие ДТП придется оформлять с ГИБДД
В 2019 году даже мелкие ДТП придется оформлять с ГИБДД

Есть новости хорошие и новости плохие: в этом году почти наверняка подорожает ОСАГО и техосмотр, зато подешевеет топливо и упростится регистрация автомобилей. О наиболее значимых для автомобилистов изменениях — в нашем обзоре.


Техосмотр станет обязательным


В первом чтении Госдума одобрила фундаментальные поправки к КоАП, Уголовному кодексу и закону «О техническом осмотре», и если запал не ослабнет, техосмотр заработает на полную катушку уже в этом году.


Процесс техосмотра будут фиксировать на видео
Процесс техосмотра будут фиксировать на видео


Из небытия его вернут большими штрафами для водителей за езду без диагностической карты — 2000 рублей. Камеры смогут наказывать за такое нарушение ежедневно.


Для нелегальных продавцов диагностических карт предусмотрено уголовное наказание, а пункты техосмотра должны фиксировать весь процесс на видео.


В 2019 году проходить техосмотр нужно легковым автомобилям 2012 года выпуска и старше, а также 2014 и 2016 годов выпуска.


ОСАГО станет гибким и дорогим


Реформу ОСАГО осенью 2018 года перенесли, но не отменили. В новом году водителей ждёт расширение тарифных коридоров вверх и вниз на 20%, но на практике это означает, что максимальная стоимость полисов возрастёт. Власти надеются снизить удар по водителям за счёт повышения гибкости ОСАГО: например, вместо четырёх комбинаций коэффициентов стажа и вождения в новом законе предусмотрено пятьдесят. Но максимальная скидка для взрослых и опытных составит всего 4%.


Затянут гайки: что ждёт водителей в 2019 году


Долги по штрафам спишут напрямую


В течение 2019 года упростится взыскание долгов по штрафам на сумму до 3000 рублей. Сегодня приставы должны возбуждать исполнительное производство, но «лайтовая» процедура позволит обойтись без него: должника уведомят в ускоренном режиме, а затем спишут деньги с банковского счёта, накинув 1000 рублей «за удобство».


Лимиты скорости ужесточат


Правительство инициировало разработку законопроекта, который снизит порог нечувствительности к превышению скорости с 20 км/час до 10 км/час. 


Ездить со скоростью +20 км/час относительно лимита запретят
Ездить со скоростью +20 км/час относительно лимита запретят


Вероятнее всего, возродят первую часть статьи 12.9 КоАП, которая до 2013 года наказывала за превышение от 10 до 20 км/час. Штраф составит 500 рублей. МВД должно определиться с нюансами до 1 февраля.


Не исключено, что усилят и наказание за превышение на 20–40 км/час, чтобы сохранить «ступенчатость» статьи 12.9 КоАП.


Топливо подешевеет


Соглашение между правительством и нефтяными компаниями ограничило розничную цену бензина и дизельного топлива: напишите в комментариях, сколько стоит разное топливо на заправках в ваших краях.


До марта цены будут регулироваться в ручном режиме
До марта цены будут регулироваться в ручном режиме


Предельную планку установили для каждого региона, но в среднем по России цена литра бензина АИ-92 не должна превышать 41,7 рубля за литр, бензина АИ-95 — 44,1 рубля. Правда, независимым АЗС разрешили поднять цену на 4% относительно этого уровня.


В 2019 году введут крупные штрафы для АЗС, которые недоливают топливо.


Водителей избавят от бумажек


В 2019-м продолжится переход на цифровые документы. Внедрение электронных ПТС ожидается к лету — пока они используются добровольно и в тестовом режиме. Такие ПТС содержат предысторию автомобиля: количество аварий, прохождение техосмотра, регулярность обслуживания и так далее.


ГИБДД тем временем определяется с форматом электронных водительских прав и свидетельства о регистрации, предъявлять которые водители смогут прямо со смартфона. А ещё инспекторы тестируют планшеты, которые устанавливают личность водителя по его внешности.


Переход на электронные полисы ОСАГО идёт уже несколько лет, а в декабре 2018 года распечатку е-ОСАГО уравняли в правах с обычным полисом.


В 2019 году электронными станут диагностические карты техосмотра. ГИБДД планирует навести порядок с медсправками: информацию о водителях с противопоказаниями (алкоголизм, серьезные заболевания) занесут в базу данных Минздрава, доступ к которой получит МВД.


Стать «наркоманом» станет проще


ГИБДД совместно с Минздравом установит пределы содержания в моче водителей фенобарбитала и димедрола: наказание ждёт как водителей, которые употребляли препараты в медицинских целях, так и любителей зелья, но в последнем случае — более жесткое.


Сегодня список психоактивных компонентов состоит из сотен наименований, а понятия «допустимая концентрация» отсутствует
Сегодня список психоактивных компонентов состоит из сотен наименований, а понятия «допустимая концентрация» отсутствует


Фенобарбитал является активным компонентом многих успокоительных, например корвалола и валокордина. Корвалольный вопрос существует не первый год: бывает, под суд идут водители с «лечебными» дозами психоактивных веществ. Но есть и обратная проблема, когда от наказания уходят наркоманы.


Функционал камер расширят


Использовать камеры для проверки полисов ОСАГО планировали ещё в ноябре 2018 года, но возникли проблемы с адаптацией базы данных РСА для работы «в прямом эфире», как того требуют камеры. Работы продолжаются, и в 2019 году систему должны протестировать в Москве, а затем перенести опыт в регионы, где оборудование уже готово для работы. Камеры смогут наказывать и водителей без диагностической карты техосмотра.


Функционал камер уже позволяет распознавать автомобили без ОСАГО и техосмотра: проблема в базах данных, которые не справляются с такой частотой запросов
Функционал камер уже позволяет распознавать автомобили без ОСАГО и техосмотра: проблема в базах данных, которые не справляются с такой частотой запросов


Для снижения ошибок ГИБДД разрабатывает новый стандарт для камер, который обяжет предоставлять больше фотографий нарушения, делать их цветными и лучшего качества. Попутно тестируется нейронная сеть, которая распознает марку и модель для выявления машин с чужими номерами. До 1 февраля 2019 года МВД должно разработать систему ужесточения наказаний за езду с плохо читаемыми и подложными номерами.


Разъезжаться полюбовно запретили


В 2019 году нужно забыть об оформлении аварий без ГИБДД или европротокола: оформлять придется мелкие инциденты, даже если стороны примирились или вред причинен только самому виновнику. Поправки в ПДД действуют уже с декабря.


Теперь в случае аварии водитель обязан сделать звонок в ГИБДД, а если инцидент подходит под критерии европротокола — в страховую компанию.


ГИБДД устала менять правила


В декабре вступило в действие целых два обновления ПДД: первое в числе прочего отменило знак «Шипы», второе касалось в основном велосипедистов и дипломатов. Госавтоинспекция осталась недовольна столь бурной фантазией смежных ведомств (в данном случае, Минтранса) и предложила мораторий на изменение ПДД, чтобы водители привыкли к нынешнему тексту. Но единого мнения у чиновников так и не сформировалось, поэтому изменения в правилах возможны.


Идею легализовать продажу красивых номеров вынашивают уже не первый год
Идею легализовать продажу красивых номеров вынашивают уже не первый год


Госномера: новые и красивые


В ГИБДД отсрочили выдачу госномеров измененного формата до июля 2019 года из-за технических причин. Новый стандарт предусматривает вариативность госномера, например появился типоразмер для мотоциклов и праворульных автомобилей с иной площадкой для знака.


По-прежнему тлеет идея продавать красивые буквенно-цифровые комбинации через аукционы, но конкретика появится позже в течение года.


VIN разрешат восстанавливать


Летом вступит в силу уже одобренная редакция закона «О государственной регистрации транспортных средств», которая легализует электронные ПТС, разрешает ставить автомобили на учёт силами дилера, а ещё — описывает законную процедуру восстановления поврежденного VIN. Сегодня автомобили, идентификационный номер которых пострадал из-за ДТП или ржавчины, часто становятся мёртвым грузом для владельцев.


Что ещё обсуждают власти


С прошлого года разрабатывается законопроект об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места аварии, если в ней пострадали или погибли люди. Их предлагают считать уклонившимися от медосвидетельствования, то есть фактически нетрезвыми, и наказывать по более строгим частям статьи 264 УК РФ.


МВД лоббирует очередное ужесточение наказания для водителей, которые ездят после лишения.


На подходе утверждение поправок в КоАП, продлевающих период оплаты штрафа с 50-процентной скидкой ещё на 20 дней, если «письмо счастья» по вине почты пришло после окончания льготного периода. Попутно обсуждается инициатива полной отмены скидок за своевременную оплату штрафов — с таким предложением выступили власти Татарстана.


ГИБДД продвигает идею регулярной сдачи теоретического экзамена при смене прав — большинство водителей делает это раз в десять лет. Пока сдавать теорию нужно для возврата прав после лишения.


Опасное вождение на дорогах общего пользования предложили наказывать штрафом 5000 рублей
Опасное вождение на дорогах общего пользования предложили наказывать штрафом 5000 рублей


Определение опасного вождения появилось в ПДД ещё в 2016 году, но штрафа до сих пор нет. Ожидается, что он появится в 2019 году и составит 5000 рублей, в ноябре об этом рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.


А вот интересная идея уравнять смартфоны и регистраторы с комплексами видеофиксации повисла в воздухе: подготовлено уже несколько законопроектов, но обсуждение буксует.

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