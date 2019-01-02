Затянут гайки: что ждёт водителей в 2019 году

В 2019 году даже мелкие ДТП придется оформлять с ГИБДД

Есть новости хорошие и новости плохие: в этом году почти наверняка подорожает ОСАГО и техосмотр, зато подешевеет топливо и упростится регистрация автомобилей. О наиболее значимых для автомобилистов изменениях — в нашем обзоре.







Техосмотр станет обязательным







В первом чтении Госдума одобрила фундаментальные поправки к КоАП, Уголовному кодексу и закону «О техническом осмотре», и если запал не ослабнет, техосмотр заработает на полную катушку уже в этом году.







Процесс техосмотра будут фиксировать на видео





Из небытия его вернут большими штрафами для водителей за езду без диагностической карты — 2000 рублей. Камеры смогут наказывать за такое нарушение ежедневно.







Для нелегальных продавцов диагностических карт предусмотрено уголовное наказание, а пункты техосмотра должны фиксировать весь процесс на видео.







В 2019 году проходить техосмотр нужно легковым автомобилям 2012 года выпуска и старше, а также 2014 и 2016 годов выпуска.







ОСАГО станет гибким и дорогим







Реформу ОСАГО осенью 2018 года перенесли, но не отменили. В новом году водителей ждёт расширение тарифных коридоров вверх и вниз на 20%, но на практике это означает, что максимальная стоимость полисов возрастёт. Власти надеются снизить удар по водителям за счёт повышения гибкости ОСАГО: например, вместо четырёх комбинаций коэффициентов стажа и вождения в новом законе предусмотрено пятьдесят. Но максимальная скидка для взрослых и опытных составит всего 4%.











Долги по штрафам спишут напрямую







В течение 2019 года упростится взыскание долгов по штрафам на сумму до 3000 рублей. Сегодня приставы должны возбуждать исполнительное производство, но «лайтовая» процедура позволит обойтись без него: должника уведомят в ускоренном режиме, а затем спишут деньги с банковского счёта, накинув 1000 рублей «за удобство».







Лимиты скорости ужесточат







Правительство инициировало разработку законопроекта, который снизит порог нечувствительности к превышению скорости с 20 км/час до 10 км/час.







Ездить со скоростью +20 км/час относительно лимита запретят





Вероятнее всего, возродят первую часть статьи 12.9 КоАП, которая до 2013 года наказывала за превышение от 10 до 20 км/час. Штраф составит 500 рублей. МВД должно определиться с нюансами до 1 февраля.







Не исключено, что усилят и наказание за превышение на 20–40 км/час, чтобы сохранить «ступенчатость» статьи 12.9 КоАП.







Топливо подешевеет







Соглашение между правительством и нефтяными компаниями ограничило розничную цену бензина и дизельного топлива: напишите в комментариях, сколько стоит разное топливо на заправках в ваших краях.





До марта цены будут регулироваться в ручном режиме





Предельную планку установили для каждого региона, но в среднем по России цена литра бензина АИ-92 не должна превышать 41,7 рубля за литр, бензина АИ-95 — 44,1 рубля. Правда, независимым АЗС разрешили поднять цену на 4% относительно этого уровня.







В 2019 году введут крупные штрафы для АЗС, которые недоливают топливо.







Водителей избавят от бумажек







В 2019-м продолжится переход на цифровые документы. Внедрение электронных ПТС ожидается к лету — пока они используются добровольно и в тестовом режиме. Такие ПТС содержат предысторию автомобиля: количество аварий, прохождение техосмотра, регулярность обслуживания и так далее.







ГИБДД тем временем определяется с форматом электронных водительских прав и свидетельства о регистрации, предъявлять которые водители смогут прямо со смартфона. А ещё инспекторы тестируют планшеты, которые устанавливают личность водителя по его внешности.







Переход на электронные полисы ОСАГО идёт уже несколько лет, а в декабре 2018 года распечатку е-ОСАГО уравняли в правах с обычным полисом.







В 2019 году электронными станут диагностические карты техосмотра. ГИБДД планирует навести порядок с медсправками: информацию о водителях с противопоказаниями (алкоголизм, серьезные заболевания) занесут в базу данных Минздрава, доступ к которой получит МВД.







Стать «наркоманом» станет проще







ГИБДД совместно с Минздравом установит пределы содержания в моче водителей фенобарбитала и димедрола: наказание ждёт как водителей, которые употребляли препараты в медицинских целях, так и любителей зелья, но в последнем случае — более жесткое.







Сегодня список психоактивных компонентов состоит из сотен наименований, а понятия «допустимая концентрация» отсутствует





Фенобарбитал является активным компонентом многих успокоительных, например корвалола и валокордина. Корвалольный вопрос существует не первый год: бывает, под суд идут водители с «лечебными» дозами психоактивных веществ. Но есть и обратная проблема, когда от наказания уходят наркоманы.







Функционал камер расширят







Использовать камеры для проверки полисов ОСАГО планировали ещё в ноябре 2018 года, но возникли проблемы с адаптацией базы данных РСА для работы «в прямом эфире», как того требуют камеры. Работы продолжаются, и в 2019 году систему должны протестировать в Москве, а затем перенести опыт в регионы, где оборудование уже готово для работы. Камеры смогут наказывать и водителей без диагностической карты техосмотра.





Функционал камер уже позволяет распознавать автомобили без ОСАГО и техосмотра: проблема в базах данных, которые не справляются с такой частотой запросов





Для снижения ошибок ГИБДД разрабатывает новый стандарт для камер, который обяжет предоставлять больше фотографий нарушения, делать их цветными и лучшего качества. Попутно тестируется нейронная сеть, которая распознает марку и модель для выявления машин с чужими номерами. До 1 февраля 2019 года МВД должно разработать систему ужесточения наказаний за езду с плохо читаемыми и подложными номерами.







Разъезжаться полюбовно запретили







В 2019 году нужно забыть об оформлении аварий без ГИБДД или европротокола: оформлять придется мелкие инциденты, даже если стороны примирились или вред причинен только самому виновнику. Поправки в ПДД действуют уже с декабря.







Теперь в случае аварии водитель обязан сделать звонок в ГИБДД, а если инцидент подходит под критерии европротокола — в страховую компанию.







ГИБДД устала менять правила







В декабре вступило в действие целых два обновления ПДД: первое в числе прочего отменило знак «Шипы», второе касалось в основном велосипедистов и дипломатов. Госавтоинспекция осталась недовольна столь бурной фантазией смежных ведомств (в данном случае, Минтранса) и предложила мораторий на изменение ПДД, чтобы водители привыкли к нынешнему тексту. Но единого мнения у чиновников так и не сформировалось, поэтому изменения в правилах возможны.







Идею легализовать продажу красивых номеров вынашивают уже не первый год





Госномера: новые и красивые







В ГИБДД отсрочили выдачу госномеров измененного формата до июля 2019 года из-за технических причин. Новый стандарт предусматривает вариативность госномера, например появился типоразмер для мотоциклов и праворульных автомобилей с иной площадкой для знака.







По-прежнему тлеет идея продавать красивые буквенно-цифровые комбинации через аукционы, но конкретика появится позже в течение года.







VIN разрешат восстанавливать







Летом вступит в силу уже одобренная редакция закона «О государственной регистрации транспортных средств», которая легализует электронные ПТС, разрешает ставить автомобили на учёт силами дилера, а ещё — описывает законную процедуру восстановления поврежденного VIN. Сегодня автомобили, идентификационный номер которых пострадал из-за ДТП или ржавчины, часто становятся мёртвым грузом для владельцев.







Что ещё обсуждают власти







С прошлого года разрабатывается законопроект об ужесточении наказания для водителей, скрывшихся с места аварии, если в ней пострадали или погибли люди. Их предлагают считать уклонившимися от медосвидетельствования, то есть фактически нетрезвыми, и наказывать по более строгим частям статьи 264 УК РФ.







МВД лоббирует очередное ужесточение наказания для водителей, которые ездят после лишения.







На подходе утверждение поправок в КоАП, продлевающих период оплаты штрафа с 50-процентной скидкой ещё на 20 дней, если «письмо счастья» по вине почты пришло после окончания льготного периода. Попутно обсуждается инициатива полной отмены скидок за своевременную оплату штрафов — с таким предложением выступили власти Татарстана.







ГИБДД продвигает идею регулярной сдачи теоретического экзамена при смене прав — большинство водителей делает это раз в десять лет. Пока сдавать теорию нужно для возврата прав после лишения.







Опасное вождение на дорогах общего пользования предложили наказывать штрафом 5000 рублей





Определение опасного вождения появилось в ПДД ещё в 2016 году, но штрафа до сих пор нет. Ожидается, что он появится в 2019 году и составит 5000 рублей, в ноябре об этом рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников.







А вот интересная идея уравнять смартфоны и регистраторы с комплексами видеофиксации повисла в воздухе: подготовлено уже несколько законопроектов, но обсуждение буксует.