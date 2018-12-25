«Что-то тут не чисто»: заброшен даже Красный проспект

Дорожники обещали чистить магистрали, но даже на Красном новые пробки из-за неубранных сугробов

В шестом выпуске проекта «Что-то тут не чисто»: проблемы с очисткой центральных магистралей Новосибирска, хранение снега на площади Маркса и заваленные тротуары, по которым дети ходят в школу.











Открывает выпуск главная магистраль города — Красный проспект. Как уверяют власти, основные магистрали Новосибирска «уж точно чистятся». Но только не Красный. На участке от Кропоткина до Писарева у обочины скопился 1,5-метровый слой неубранного снега, в результате дорога превратилась из трехполосной в двухполосную (с учетом припаркованных справа машин). Почему бы не устроить лишнюю пробку в центре города.













В центре левобережья тоже проблемы. Площадь Маркса ведь большая, почему бы не хранить на ней снег.















«После уборки снега на придомовой территории кучу снега оставили на проезжей части. Осталась одна полоса для проезда машин, пешеходам совсем негде пройти. Причем по этой дороге ходят дети в школу. Адрес: улица Холодильная, 18/1», — пишет нам читательница Людмила.















Для дворов хранение снега — типичная ситуация. Многие управляющие компании предпочитают не тратить лишние деньги на наем грузовиков для вывоза.













Во дворах еще и опасная колея. Внезапно выкинуть автомобиль из такой колеи даже на малой скорости — дело одной секунды.













«По заявке на портал "Мой Новосибирск" на очистку тротуара до лицея 159 (тротуар имеет уклон и зимой превращается в ледяную горку, двое разойтись не могут из-за уклона) получен ответ, что работы выполнены. На деле почистили проезжую часть, полностью завалив проход по тротуару. Дети утром протоптали тропку. И так уже второй год. Это площадь Калинина», — рассказывает Татьяна.













Грейдер прошел, но вывозить снежный вал пока не спешат.













«Улица Рассветная, 5-й микрорайон, снег не вывозится. В результате сужение улицы по 3 метра с каждой стороны», — сообщает читатель Александр.













Так аккуратно делают сугробы жители улицы 2-я Искитимская в Первомайском районе. Муниципальных дорожников, вывозящих снег, тут не видели.













«На предоставленных фотографиях должны быть тротуары, по которым детей утром ведут в садик номер 88 по улице Планировочная, 37. Но на месте тротуаров сугробы, и детей приходится вести по дороге», — переживает Никита.





В предыдущем выпуске проекта мы рассказывали, как дорожники при расчистке улиц заваливают припаркованные автомобили.





Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищеными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега.