«На столе будут запечённые перепёлки. Тысяч 10 точно уйдет»

До Нового года осталась ровно неделя, и новосибирцы по традиции оккупировали городские гипермаркеты в поисках дешёвых мандаринов, шампанского, зелёного горошка и других ингредиентов к традиционным праздничным блюдам. Корреспонденты НГС в последние полноценные выходные уходящего года отправились в новосибирские магазины и спросили у новосибирцев, что они будут ставить на новогодний стол и сколько потратили на покупки. Подробности — в материале НГС.







Андрей рассказал, что в последнее время решили с семьёй экономить на новогоднем столе





Андрей, бизнесмен: «На Новый год буду готовить салат. Это не совсем оливье — там лук, огурцы, колбаса, яйцо и майонез. Я не знаю, есть ли у него название. Этого достаточно — есть больше сил нет. (Смеётся.) Будем праздновать семьёй. Я думаю, [по деньгам вышло] поменьше, чем в прошлом году, за счёт того, что в прошлом году было больше на столе, а в этом году мы поняли, что всё это всё равно не съесть. Поэтому моя тележка — это всё будет потихонечку съедаться в течение недели».









Екатерина, бухгалтер, и Сергей, фрилансер: «Моя жена делает обычно салаты в форме символов года. Сейчас, например, будет в форме свиньи, а год назад — собачки. Находит рецепты и делает, например, носик собачки из оливки, и всё в таком духе. Оливье — слишком стереотипно, мы такое не делаем. В этом году будет селёдка под шубой в виде цифр "2019". Основное блюдо у нас будет запеканка картофельная в виде хрюшки: просто её растолочь — это как тесто будет, вылепить хрюшку и запечь. Всего тысяч на десять, думаю, наберём. Но сейчас к нам просто гости придут, а в прошлом году мы сами в гости ходили, поэтому получилось дешевле».









Владимир, работает в сфере образования: «А что обычно на Новый год готовят? Салатики какие-нибудь, закуски. Основным блюдом будут пельмени — сегодня будем лепить заранее, сейчас в основном за фаршем приехали, как видите (показывает на несколько упаковок пива в тележке. — Прим. ред.). Курочку, конечно, приготовим. Ещё пюре с тефтелями. Салаты стандартные: оливье, салат с икрой и с кальмарами, "Тиффани" и шуба. Мне нравится "Гранатовый браслет" ещё. Мы ещё не считали, но приблизительно уже тысяч на шесть набралось. В том году я отмечал с родителями, а тут компанией — и здесь, соответственно, затрат больше будет».









Елена, технический писатель: «На столе будут запечённые перепёлки, оливье стандартный, бутерброды и закуски. Перепёлки готовлю в духовке: маринад — это мандарины, соевый соус. Изюминка именно в цитрусовых. Фаршируют кто чем, а я планирую кус-кусом с овощами, потом это всё в духовку на полчаса. Сложно сказать, сколько потратила, потому что раньше частично закупалась: оливки, горошек и так далее. В общем, тысяч десять, наверное, точно уйдёт. Это немножко больше, конечно, чем в прошлом году: к Новому году традиционно дорожают овощи, зелень, алкоголь — в этом году он особенно дорогой».









Виктор, врач-хирург, и Владислав, студент: «Будем готовить салаты, рыбу — сейчас же пост идёт Рождественский. Салаты — мы делаем не сельдь под шубой, а сёмгу под шубой, с крабовыми палочками салат, картошка печённая в духовке. По сравнению с прошлым годом показалось, что ничего не изменилось, всё примерно на том же уровне по ценам».









Светлана Валентиновна, домохозяйка: «Да я не буду готовить ничего такого. Обычно у нас шуба и оливье, мы его зимним называем. Основное блюдо не принципиально. Я, наверное, какой-нибудь гуляш с грибами сделаю, толчёнку... По сумме не знаю, мне бы хоть в десятку уложиться, если что — выложу на кассе. Подорожало много чего. Вот даже взять ячневую кашу — что в ней такого? 60 рублей! Я раньше собакам её покупала, теперь сама ем».









Татьяна, работает в медицине: «Сама ещё не знаю, что приготовить. Люблю морепродукты, обязательно гусь будет, салаты какие-нибудь лёгкие, вроде греческого. Фирменное блюдо у меня, наверное, гусь. Готовлю с лимоном: мариную сутки, 5–6 часов он у меня томится, а потом в конце мёдом ещё — мёд перемешивается с солью и туда лимон ещё выжимается, и он получается с такой пикантной корочкой. Гуся не покупала, он из деревни у нас будет. Цены одинаковые, что-то даже подешевле, а в сумме не считаю, я просто беру, что мне надо. В среднем, думаю, потратила так же, как и в прошлом году».









Юрий, сварщик, и Наталья, продавец: «Салат оливье по-любому будет, это 100%. Мы идём в гости и уже решили, что на второе будут пельмешки свои. А так... Что свинья любит? Она всё ест, мне кажется. Мне кажется, сейчас всё подорожало, всё по чуть-чуть».









Юрий, шофёр: «Оливье будем готовить, конечно, а как без него? Под шубой салат. Курица или гусь? Смотря что прилетит. (Смеётся.) Жена ещё не раскрывала свои планы, она пока думает. Торт обязательно будет, у меня две дочки и жена — не знаю, что придумают, но в прошлом году сами его пекли. Цены знаю, что повысились, а по ощущениям не знаю, незаметно».









Павел, работает на госслужбе, и Ольга, работает в торговле: «Вообще не знаем, что готовить. Серьёзно. Думаю, рыбы покопчу свеженаловленной, и всё. Обычно мы ездим по гостям, мы не готовим. (Смеются.) Вообще и оливье готовим, и с крабовыми палочками готовим, бутерброды делаем, всё по чуть-чуть. Потом берём с собой и едем. Главное блюдо тоже с собой берём: в том году баранину запекали, в этом тоже будем её запекать. Там всё просто: покупаете, в пакете два разреза делаете — и в духовку на два часа, и всё замечательно. Главное, не забыть её в духовке потом, чтобы не пересохла. По ценам в этом году, конечно, больше денег ушло, подорожало всё по чуть-чуть».









Юлия, в декрете: «У нас всегда на все праздники мясо по-французски. Вообще надо как отбивную из мяса делать, но я просто кусочками режу свинину, сверху — лук, перец, соль, потом сверху картошку, всё сверху смазывается майонезом и сверху сыр — и всё запекается в духовке. Мы с мужем вдвоём будем отмечать, ещё маленький ребёнок, но он с нами ещё не ест, мама с сестрой ещё приедут. Ещё не считали затраты, но по ощущениям однозначно больше — всё дорожает».





В следующем году новосибирцам придётся привыкать к новым ценникам не только на продукты, но и на бензин, интернет, одежду, обувь, услуги ЖКХ и многое другое. НГС сделал обзор всего, что подорожает уже с января.