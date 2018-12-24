мнение

Анна Стародуб: «Мы спасаем десятки животных, но это капля в море»

Новосибирская зоозащитница — о новом законе и жестоком обращении с животными

Анна Стародуб рассказала, чем новые правила хороши, а где может таиться опасность
Анна Стародуб рассказала, чем новые правила хороши, а где может таиться опасность


19 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект «Об ответственном обращении с животными» — его внесли на рассмотрение ещё в 2010 году, но дальше первого чтения документ не продвинулся, а на прошлой неделе был принят за два дня. Теперь животных нельзя убивать, нельзя распространять информацию о жестоком с ними обращении, использовать домашних любимцев в предпринимательской деятельности и содержать дома диких зверей. Кроме того, закон запрещает контактные зоопарки в торговых центрах, барах, кафе и ресторанах. Директор благотворительного фонда «Варежка» и сети котокафе Murchim Анна Стародуб рассказала, чем новые правила хороши, а где может таиться опасность.


В законопроекте очень много здравых вещей относительно ответственного содержания животных — это то, что больше всего интересовало всегда зоозащитников. Но у меня больше всего опасений вызывает то, что закон сработает не так, как он планировался зоозащитниками, а против, например, котокафе, против приютов, на которые будут теперь рычаги воздействия относительно содержания животных: не все приюты могут себе позволить достойно содержать животных. При этом каких-то живодёров, людей, которые зарабатывают деньги на животных, закон может обойти стороной.


Это касается и недобросовестных заводчиков, например, и тех же контактных зоопарков: была информация только относительно запрета на контактные зоопарки в торговых центрах, а вообще в принципе контактные зоопарки остались вне закона, и по-прежнему можно на этом зарабатывать деньги.


Я, на самом деле, раньше времени не паникую, потому что мы не являемся ни кафе, ни рестораном: мы ничего не готовим, у нас нет кухни. Мы обычное тайм-кафе, досуговый центр, грубо говоря, в котором живут кошки. Единственный момент, который может стать каким-то камнем преткновения, — это то, что в принципе запрещена любая предпринимательская деятельность с использованием животных, кроме разрешённых правительством Российской Федерации.


Но опять же, если уж всё будет совсем плохо, повторю, контактные зоопарки не запрещены — мы всегда сможем зарегистрироваться как контактный зоопарк либо как некоммерческая организация с коммерческой деятельностью. 


Новый закон пока не затрагивает кото- и пёсокафе — самый эффективный механизм пристраивания бездомных котов и собак
Новый закон пока не затрагивает кото- и пёсокафе — самый эффективный механизм пристраивания бездомных котов и собак


Всё-таки наша основная цель — не гостей развлекать, а пристраивать животных, фактически мы являемся приютом для этих котов.


Если сравнивать с нашей обычной статистикой пристройства через социальные сети и акции, которые мы устраиваем, котокафе справляются намного лучше. В общем два котокафе за 2,5 года работы пристроили 190 кошек — это именно те, кого забрали из кафе.


В законопроекте есть пункт о том, что любое животное обязательно должно иметь метки: несмываемое клеймо, чип либо ещё что-то. Если это действительно будет соблюдаться и какой-то орган власти будет это проверять, на улице сразу окажется большое количество животных — люди не готовы сейчас в них вкладываться.


Зоозащитники опасаются, что в первое время Россию накроет волной брошенных домашних животных и массовых убийств
Зоозащитники опасаются, что в первое время Россию накроет волной брошенных домашних животных и массовых убийств


Если животных не будут усыплять, а только отлавливать, стерилизовать и возвращать на место обитания, как указано в документе, многие будут недовольны: чаще всего люди хотят, чтобы животных в принципе забрали. И, 


скорее всего, волна обычных убийств может подняться. 


Мы часто слушаем истории, когда звонят из деревень, говорят: «Вот, у нас собачья стая, что нам делать?» Идут с этим вопросом куда-нибудь в администрацию, им говорят: «Господи, да потравите их и не мучайтесь». И я думаю, что это будет.


Эту волну придётся пережить. При этом нужно помнить, что большинство домашних животных не выживает на улице — там машины, бродячие стаи, недовольные жители. Большинство животных даже не успевают попасться на глаза кому-то, кто мог бы позвонить и попросить принять в приют или взять на кураторство. Мы спасаем десятки животных, но это капля в море по сравнению с тысячами, которые погибают на улицах.

Прочтений: 1771

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено