Анна Стародуб: «Мы спасаем десятки животных, но это капля в море»

Анна Стародуб рассказала, чем новые правила хороши, а где может таиться опасность





19 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект «Об ответственном обращении с животными» — его внесли на рассмотрение ещё в 2010 году, но дальше первого чтения документ не продвинулся, а на прошлой неделе был принят за два дня. Теперь животных нельзя убивать, нельзя распространять информацию о жестоком с ними обращении, использовать домашних любимцев в предпринимательской деятельности и содержать дома диких зверей. Кроме того, закон запрещает контактные зоопарки в торговых центрах, барах, кафе и ресторанах. Директор благотворительного фонда «Варежка» и сети котокафе Murchim Анна Стародуб рассказала, чем новые правила хороши, а где может таиться опасность.





В законопроекте очень много здравых вещей относительно ответственного содержания животных — это то, что больше всего интересовало всегда зоозащитников. Но у меня больше всего опасений вызывает то, что закон сработает не так, как он планировался зоозащитниками, а против, например, котокафе, против приютов, на которые будут теперь рычаги воздействия относительно содержания животных: не все приюты могут себе позволить достойно содержать животных. При этом каких-то живодёров, людей, которые зарабатывают деньги на животных, закон может обойти стороной.







Это касается и недобросовестных заводчиков, например, и тех же контактных зоопарков: была информация только относительно запрета на контактные зоопарки в торговых центрах, а вообще в принципе контактные зоопарки остались вне закона, и по-прежнему можно на этом зарабатывать деньги.







Я, на самом деле, раньше времени не паникую, потому что мы не являемся ни кафе, ни рестораном: мы ничего не готовим, у нас нет кухни. Мы обычное тайм-кафе, досуговый центр, грубо говоря, в котором живут кошки. Единственный момент, который может стать каким-то камнем преткновения, — это то, что в принципе запрещена любая предпринимательская деятельность с использованием животных, кроме разрешённых правительством Российской Федерации.







Но опять же, если уж всё будет совсем плохо, повторю, контактные зоопарки не запрещены — мы всегда сможем зарегистрироваться как контактный зоопарк либо как некоммерческая организация с коммерческой деятельностью.





Новый закон пока не затрагивает кото- и пёсокафе — самый эффективный механизм пристраивания бездомных котов и собак





Всё-таки наша основная цель — не гостей развлекать, а пристраивать животных, фактически мы являемся приютом для этих котов.







Если сравнивать с нашей обычной статистикой пристройства через социальные сети и акции, которые мы устраиваем, котокафе справляются намного лучше. В общем два котокафе за 2,5 года работы пристроили 190 кошек — это именно те, кого забрали из кафе.







В законопроекте есть пункт о том, что любое животное обязательно должно иметь метки: несмываемое клеймо, чип либо ещё что-то. Если это действительно будет соблюдаться и какой-то орган власти будет это проверять, на улице сразу окажется большое количество животных — люди не готовы сейчас в них вкладываться.







Зоозащитники опасаются, что в первое время Россию накроет волной брошенных домашних животных и массовых убийств





Если животных не будут усыплять, а только отлавливать, стерилизовать и возвращать на место обитания, как указано в документе, многие будут недовольны: чаще всего люди хотят, чтобы животных в принципе забрали. И,







скорее всего, волна обычных убийств может подняться.





Мы часто слушаем истории, когда звонят из деревень, говорят: «Вот, у нас собачья стая, что нам делать?» Идут с этим вопросом куда-нибудь в администрацию, им говорят: «Господи, да потравите их и не мучайтесь». И я думаю, что это будет.







Эту волну придётся пережить. При этом нужно помнить, что большинство домашних животных не выживает на улице — там машины, бродячие стаи, недовольные жители. Большинство животных даже не успевают попасться на глаза кому-то, кто мог бы позвонить и попросить принять в приют или взять на кураторство. Мы спасаем десятки животных, но это капля в море по сравнению с тысячами, которые погибают на улицах.

