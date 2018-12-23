Чародеи с большого экрана: чем заняты после шоу участники «Битвы экстрасенсов»

НГС разыскал новосибирких участников телепроекта ТНТ «Битва экстрасенов» и выяснил, кто они такие





В субботу, 22 декабря, закончился 19-й сезон телепроекта «Битва экстрасенсов». Победителем шоу назвали новосибирского кавээнщика Тимофея Руденко. Это не первый раз, когда новосибирский участник выигрывает популярное шоу федерального канала ТНТ. Корреспондент НГС выяснил, кто ещё из наших земляков участвовал в этом проекте и чем они занимаются сейчас.







В субботу, 22 декабря, завершился 19-й сезон популярного проекта ТНТ «Битва экстрасенсов», начавшийся 22 сентября 2018 года. В этот раз победителем оказался новосибирец Тимофей Руденко, который в самом начале проекта заметил, что болен шизофренией, а экстрасенсорные способности у него связаны именно с этим заболеванием. Корреспондент НГС попытался выяснить, кто он такой, — и также узнал, как сложилась жизнь после шоу у других новосибирцев, которые побывали на проекте.







Тимофей Руденко





Тимофей Руденко. Тимофей родился 19 марта 1990 года в посёлке Колывань Новосибирской области. В Москве у него есть старший брат. Новосибирский экстрасенс рассказал журналу «СтарХит», что рано остался без матери и жил с отцом. Мать в это время находилась в клинике для душевнобольных. После смерти отца Тимофей якобы стал слышать голоса мёртвых.







В 2012 году Руденко окончил НГПУ. Со студенчества играл в КВН, команда называлась «Семена моркови». Работал на Гусинобродском кладбище — поправлял оградки и могилки. В 2015 году стал участником проекта ТНТ «Comedy Баттл».







Корреспондент НГС разыскал редактора фестивалей межрегиональной лиги «КВН-Сибирь», который редактировал команду КВН Тимофея Руденко.







«Помню его. Здоровался с ним, разговаривал. Но нам он не признавался [что болен шизофренией]. <…> А так — человек и человек. Ничего я такого не помню за ним. Нас он не экстрасенсировал. Может, тайком что-то. Такой тайный экстрасенс», — рассмеялся Дмитрий Виноградский.







Выяснить, чем будет заниматься Тимофей Руденко после победы, не удалось. Пообщаться с корреспондентом НГС без разрешения ТНТ он отказался, а журналистский запрос на момент написания материала остался без ответа.







Влад Кадони





Влад Кадони. Настоящее имя Влада Кадони — Виктор Голунов. Родился 26 августа 1986 года. Сам себя называет колдуном и чернокнижником. Дважды участвовал в проекте «Битва экстрасенсов»: в 6-м и 11-м сезонах. Огромная популярность к нему пришла во второй раз, когда Кадони успешно дошёл до финала.





В детстве, как сообщает фан-сайт шоу «Битвы экстрасенсов», Влад учился в духовной семинарии, но после того, как его избили, решил отомстить и начал изучать оккультизм. Учителем стала его мама Елена Голунова, называющая себя колдуньей.







Сегодня Влад Кадони — медийная фигура. Он ведёт шоу «Дом-2» и постоянно участвует в других телевизионных проектах.







Корреспондент НГС дозвонился до помощницы Кадони, девушки Олеси, и попросил помочь связаться с Владом.







«Нет, лично невозможно. <…> Присылайте вопросы, я согласую и ответным письмом направлю вам ответы. Извините, у меня время ограничено. [Ответит,] как только у него появится свободное время. В течение недели», — раздраженно пояснила Олеся и быстро закончила разговор.







За 12 дней после отправки по электронной почте вопросов для Влада ответы на них так никто и не прислал.







Елена Голунова





Елена Голунова. Обычно к имени этого новосибирского участника телепроекта «Битва экстрасенсов» добавляют: самая сильная ведьма Сибири. Она же — мать Влада Кадони. Родилась 8 апреля 1968 года. До популярности в роли ведьмы работала бухгалтером. Участвовала в 13-м сезоне «Битвы экстрасенсов».





Рассказывают, что Голунова начала видеть души мёртвых ещё в детстве. Родители ей строго запретили об этом говорить. После развода родителей Елены, как сообщает фан-сайт телепроекта, она некоторое время жила с бабушкой, которая тоже обладала магическими способностями.







Елену несколько раз приглашали в шоу, но она отказывалась — не хотела публичности. В 13-й «битве» Голунова дошла до финала, но не победила.







Как экстрасенс Елена Голунова ведёт платные приёмы в Москве и Новосибирске, поочерёдно бывая и там и тут. График приёмов опубликован на личном сайте Голуновой.







«Елена Валерьевна не даёт никаких интервью по телефону. Ей нужно удостовериться, кто вы и что из себя представляете. <…> Если вы хотите взять интервью, прилетайте в Москву. Только лично», — пояснил администратор приёмной Елены Голуновой в Новосибирске.







Администратор уточнил, что стоимость приёма в Москве за решение какого-либо вопроса — 30 тысяч рублей, в Новосибирске — 25 тысяч. Оплата фиксированная, вопрос решается за один приём. Голунова, пояснили в её новосибирском офисе, не занимается целительством и лечением, не наводит порчу и привороты, а также не занимается поиском людей.







Наталья Богданова





Наталья Богданова. Наталья Богданова родилась в Искитиме 6 мая 1990 года. Принимала участие в 18-й «Битве экстрасенсов», которая шла в начале 2018 года. Поучаствовать Наталье в телепроекте не удалось: она в числе 15 человек успешно прошла только первое испытание. Бросить проект и вернуться домой её заставили личные проблемы, о которых девушка не распространяется.





«Я слышу голоса мёртвых. Работаю по фотографиям, по вопросам. Люди ко мне почти каждый день на приём приходят. <…> Дар появился давно — в третьем классе. Я шла со школы и упала в обморок. Считаю, что это была клиническая смерть, потому что меня не было [на этом свете] несколько минут. Я видела огромные большие красные двери. Потом я встала, была вся в крови, и у меня немножко пропала память. После этого всё и началось. Мне ещё после приснился дедушка, который сказал, что я буду всех видеть и слышать, только пока об этом нельзя говорить», — рассказала о своём даре Наталья.







Видения приходят к Наталье, как она сама утверждает, словно картинки в телевизоре или как голоса мёртвых. Приёмы ведёт с 17 лет. Оплату берёт повременную: 1000 рублей за полчаса.





Занимается поиском людей, животных, определяет по фотографиям, живой человек или мёртвый, снимает порчу, сглаз, делает любовные отвороты. Лечением и приворотами не занимается. В роду Натальи Богдановой особый дар проявлялся и у её мамы с бабушкой.







В обычной жизни Наталья Богданова ничем не отличается от простого человека. На её странице в соцсети «ВКонтакте» много весёлых и даже сексуальных фотографий, какие можно найти в профиле любой девушки. Корреспонденту НГС Наталья рассказала, что любит петь под гитару и даже пишет песни.







В настоящее время Богданова собирается устроиться менеджером по продаже сотовых телефонов и планирует принять участие в 20-й «Битве экстрасенсов» и шоу «Песни».







Станислав Граховский





Станислав Граховский. Станислав Граховский — один из многих участников новосибирских кастингов «Битвы экстрасенсов». В самом телепроекте не участвовал, но не упомянуть его, наверное, нельзя. Граховский — в какой-то мере медийная и очень неоднозначная фигура. Родился 18 августа 1971 года. На отборочном туре телепроекта представлял себя в качестве тувинского шамана.





Граховского представляют на сайте литераторов proza.ru как кандидата медицинских наук, врача-эксперта, психиатра-невролога и специалиста китайской медицины.





Он окончил НГМУ и военно-медицинский факультет при Самарском медицинском университете, сообщает сайт.







Занимался нейролингвистическим программированием и изучал древние методы лечения народов Тувы, Монголии и Китая. Также занимался лечением наркотической зависимости. Награждён различными медалями, в том числе «За достижение в развитии российского туризма», «За трудовые заслуги» и «За укрепление государства Российского».







В 2015 году 44-летнего Станислава Граховского и его секретаря осудили за сбыт препарата для похудения. Суд установил, что в 2013 году Граховский с помощницей хранили и сбывали сильнодействующее вещество, не являющееся наркотиком или психотропным веществом. Суд приговорил Граховского к 2 годам в колонии общего режима. Связаться с ним корреспонденту НГС не удалось — телефон был то недоступен, то на звонки просто никто не отвечал.