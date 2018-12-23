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«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами

Подержанный Mercedes выигрывает у KIA Cerato салоном, разгоном и экономичностью

В очередном выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — абсолютно новый корейский седан KIA Cerato, только что из-под дизайнерского пера. Современный автомобиль с широким функционалом, достаточно просторный, доступный и сбалансированный. Поборется с ним автомобиль такого же размера, только премиальный — Mercedes C-класс. «Немец» у нас последнего актуального поколения, ему всего лишь 4 года. Подробнее об этих автомобилях и выборе между ними — в обзоре НГС.АВТО.


«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами


Седан KIA Cerato — самая свежая новинка от корейского автопрома, машина появилась на рынке этой зимой. Тут и современный дизайн, и новые качественные материалы интерьера, и относительно доступная цена, и опции, достойные автомобилей более высокого класса. 


«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами


Рассмотрим Cerato с 2-литровым атмосферным мотором мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. Длина нашего седана 4640 мм, масса 1,2 тонны. Этого мотора хватит для автомобиля, разгоняется до сотни он за 9,8 секунды — не блеск, конечно, но куда торопиться в городе по пробкам. 



«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами


Комплектация Premium+, самая максимальная. Выбрав такую, вы получите очень богатое оснащение, которое здорово скрасит вашу автомобильную жизнь и существенно повысит безопасность. Наш Cerato оснащен литыми дисками, светодиодными фарами, круиз-контролем, датчиками света/дождя, передними и задними парктрониками, камерой заднего вида, системой бесключевого доступа, кнопкой запуска двигателя. За безопасность отвечают 6 подушек, система курсовой устойчивости, контроль мертвых зон, система помощи при выезде с парковки задним ходом, система контроля давления в шинах, система помощи при трогании на подъеме. 



«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами


В салоне хорошая кожа и вполне приличный мягкий пластик. Стильный кожаный руль с обогревом, подогреваются и все сиденья. Передние кресла оснащены электроприводом и функцией памяти, у водителя регулируется поясничный подпор. Климат-контроль двухзонный. Мультимедийная система с сенсорным 8-дюймовым экраном поддерживает Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto. 



«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами


Багажник имеет объем 502 литра и интеллектуальную систему отпирания — крышка поднимается, когда вы с ключом подходите близко к багажнику. 



«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами


Cerato расходует в городе по паспорту 10,2 литра топлива на 100 километров пути. Корейцы дают 5-летнюю гарантию на автомобиль, поэтому, купив такой, можно надолго забыть о технических проблемах, но не забывать менять расходники. Стоит наш седан 1 409 900 рублей.



«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами


Всё хорошо у «корейца», но за эти деньги очень заманчивым выглядит премиальный Mercedes C-класс 2014 года выпуска. Автомобиль последнего поколения, его внешний вид до сих пор актуален, «немец» смотрится мощнее, гармоничнее и престижнее соперника. 



«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами


Длина «цэшки» 4686 мм, масса 1,4 тонны. Этот автомобиль попросторней, да и едет он по-другому. На вторичке подберем экземпляр с 1,6-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и классическим автоматом. Пробег у такого авто будет около 70–90 тысяч километров, пока не критично. Разгон до сотни за 8,5 секунды, а расход топлива в городе — 7,4 литра, что существенно меньше, чем у атмосферного Cerato.



«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами


Комплектация «Особая серия»: литые диски, светодиодные фары, система «старт-стоп», датчик дождя/света, круиз-контроль, система управления дальним светом, передний и задний парктроники. Подушек безопасности целая россыпь: фронтальные, боковые, задние боковые, шторки, коленная. Есть система курсовой устойчивости, датчик давления в шинах, система помощи при старте на подъеме.



«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами


Салон корейского автомобиля все-таки не сравнится с Mercedes. Образцовое качество, выверенная эргономика, кожа, дерево, металл, глянец. 



«Старьё бьёт новьё»: 4-летний Mercedes C-класс против KIA с электронными наворотами


Кожаный мультифункциональный руль, двухзонный климат-контроль, электропривод сидений, подогрев сидений, бесключевой доступ, мультимедийная система с навигацией и управлением многопозиционной шайбой. Объем багажника 480 литров, здесь он поменьше. 


Итак, за 1,4 миллиона рублей можно остановиться на новом массовом «корейце», не знать с ним проблем в течение 5 лет, спокойно возить семью из 3–4 человек и пользоваться вместительным багажником. Но гораздо больше эмоций вы получите от престижного Mercedes, который оснащен не хуже, явно выигрывает своим салоном, быстрее разгоняется и меньше расходует топлива. Правда, в числе этих эмоций будут и огорчения в виде вероятного ремонта, замены расходных материалов и различных деталей двигателя и подвески, срок службы которых уже подходит к завершению. Читатели НГС выбирают, какой автомобиль купить за эти деньги. 


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  • Новый KIA Cerato
  • 4-летний Mercedes C-класс
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