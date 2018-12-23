«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина

Джип BMW гоняет пешеходов в центре города, а в Академгородке у местных принято стоять на «зебре»

В новом, 104-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: премиальные автомобили BMW стоят на тротуарах и инвалидных местах, в Академгородке водители паркуются на пешеходных переходах, а экипаж ГИБДД застукали в странной позиции на перекрестке.











Открывает выпуск BMW X5, который по-царски возвышается над тротуаром улицы Ленина.













«Два чудика припарковались у дома № 12 по Объединения на газоне и говорят, что типа "Ну нет же таблички"», — пишет нам читатель Роман.















«"МЕГА". Товарищ на грязнющей "Спасио", у которой номера почти не читаются, занял парковочное место на парковке для людей с ограниченными возможностями, да еще и встал поперек», — возмущена Валерия.















«Понимаю, деньги в бюджет нужны, но вставать посредине выезда с перекрестка — перебор», — сообщает наблюдательный Сергей.















Еще один BMW — теперь с номерами ААА — встал на инвалидное место.













И еще BMW в такой же позе.













Перегородить дорогу пешеходам? Нет проблем.













«Находчивый на тротуаре, постоянно туда залазит и хамит всем», — рассказывает читатель Юрий.















«Припарковался на автобусной остановке, перекресток Советской и Гоголя», — информирует Анна.















«Мастер парковки на улице Семьи Шамшиных. При нынешней погоде и дорожной ситуации каждый сантиметр парковочного места на вес золота», — считает читательница Наташа.















«Это не просто место парковочное чьё-то занять. В Академе принято просто прямо на "зебре" парковаться, причем обратите внимание — на той стороне "зебры" то же самое. Такая вот высокая культура у местных автолюбителей», — рассказывает Александр о нравах интеллигентного Академгородка.













«Проще встать на пешеходной дорожке — так точно не застрянешь на своём корытце. Академ», — добавляет к описанию научного городка читатель Максим.





Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.