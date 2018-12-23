«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина
Джип BMW гоняет пешеходов в центре города, а в Академгородке у местных принято стоять на «зебре»
В новом, 104-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: премиальные автомобили BMW стоят на тротуарах и инвалидных местах, в Академгородке водители паркуются на пешеходных переходах, а экипаж ГИБДД застукали в странной позиции на перекрестке.
Открывает выпуск BMW X5, который по-царски возвышается над тротуаром улицы Ленина.
«Два чудика припарковались у дома
«"МЕГА". Товарищ на грязнющей "Спасио", у которой номера почти не читаются, занял парковочное место на парковке для людей с ограниченными возможностями, да еще и встал поперек», — возмущена Валерия.
«Понимаю, деньги в бюджет нужны, но вставать посредине выезда с перекрестка — перебор», — сообщает наблюдательный Сергей.
Еще один BMW — теперь с номерами ААА — встал на инвалидное место.
И еще BMW в такой же позе.
Перегородить дорогу пешеходам? Нет проблем.
«Находчивый на тротуаре, постоянно туда залазит и хамит всем», — рассказывает читатель Юрий.
«Припарковался на автобусной остановке, перекресток Советской и Гоголя», — информирует Анна.
«Мастер парковки на улице Семьи Шамшиных. При нынешней погоде и дорожной ситуации каждый сантиметр парковочного места на вес золота», — считает читательница Наташа.
«Это не просто место парковочное чьё-то занять. В Академе принято просто прямо на "зебре" парковаться, причем обратите внимание — на той стороне "зебры" то же самое. Такая вот высокая культура у местных автолюбителей», — рассказывает Александр о нравах интеллигентного Академгородка.
«Проще встать на пешеходной дорожке — так точно не застрянешь на своём корытце. Академ», — добавляет к описанию научного городка читатель Максим.
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Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС