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«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина

Джип BMW гоняет пешеходов в центре города, а в Академгородке у местных принято стоять на «зебре»

В новом, 104-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: премиальные автомобили BMW стоят на тротуарах и инвалидных местах, в Академгородке водители паркуются на пешеходных переходах, а экипаж ГИБДД застукали в странной позиции на перекрестке. 


«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


Открывает выпуск BMW X5, который по-царски возвышается над тротуаром улицы Ленина. 



«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


«Два чудика припарковались у дома № 12 по Объединения на газоне и говорят, что типа "Ну нет же таблички"», — пишет нам читатель Роман. 



«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


«"МЕГА". Товарищ на грязнющей "Спасио", у которой номера почти не читаются, занял парковочное место на парковке для людей с ограниченными возможностями, да еще и встал поперек», — возмущена Валерия.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


«Понимаю, деньги в бюджет нужны, но вставать посредине выезда с перекрестка — перебор», — сообщает наблюдательный Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


Еще один BMW — теперь с номерами ААА — встал на инвалидное место. 



«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


И еще BMW в такой же позе.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


Перегородить дорогу пешеходам? Нет проблем. 



«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


«Находчивый на тротуаре, постоянно туда залазит и хамит всем», — рассказывает читатель Юрий.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


«Припарковался на автобусной остановке, перекресток Советской и Гоголя», — информирует Анна.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


«Мастер парковки на улице Семьи Шамшиных. При нынешней погоде и дорожной ситуации каждый сантиметр парковочного места на вес золота», — считает читательница Наташа.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


«Это не просто место парковочное чьё-то занять. В Академе принято просто прямо на "зебре" парковаться, причем обратите внимание — на той стороне "зебры" то же самое. Такая вот высокая культура у местных автолюбителей», — рассказывает Александр о нравах интеллигентного Академгородка.



«Я паркуюсь как чудак»: BMW ННН — король улицы Ленина


«Проще встать на пешеходной дорожке — так точно не застрянешь на своём корытце. Академ», — добавляет к описанию научного городка читатель Максим.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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