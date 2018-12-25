Мэр и кокаин, ОМОН в центре и трагедия в Колывани. Главные события 2018 года в Новосибирске

Два визита Путина, массовые задержания во время выборов губернатора, проект нового ЛДС — главные события уходящего года





Этот год для новосибирцев стал щедрым на события федерального и даже мирового масштаба. Он начался с громкой трагедии в Колывани и приезда в Академгородок Путина, для которого дороги расчистили до самой травы, и закончился новым скандалом с РПЦ, повышением цен и внезапным приездом Жерара Депардье. НГС вспомнил 20 самых интересных и запоминающихся событий уходящего года, которые заставляли жителей других городов говорить о новосибирцах. Подробности — в обзоре НГС.





Путин приехал в Новосибирск





Он приезжал дважды, но ни разу не заехал в сам город. В феврале он посетил Академгородок, где встретился с учёными, после чего поручил построить здесь синхротронный ускоритель стоимостью в несколько десятков миллиардов. К его приезду, кстати, заваленные снегом дороги в Академгородке расчистили до травы.





Во второй раз, уже в августе, Путин приехал в Экспоцентр на выставку технологического развития «Технопром-2018». Он вновь заговорил о том, что наука и инновационные технологии — двигатель экономики, а потом отправился в Обь, где встретился с родителями учеников одной из новых школ. Там он пообещал многодетной сибирячке помочь получить квартиру, которой она три года не могла добиться от чиновников, — спустя пару дней после разговора с президентом ей позвонили из правительства и попросили принести документы для оформления.





Трагедия в Колывани





Митинг в Колывани





В начале февраля в Колывани произошло одно из самых громких происшествий года. Двое маленьких братьев, 6 и 11 лет, утонули в яме с водой, которую выкопали коммунальщики и забыли её огородить. Глава посёлка уволился сразу после трагедии, за ним уволился и глава Колыванского района (правда, недавно он устроился на работу в новосибирскую мэрию).





Трагедия спровоцировала несколько акций протеста, которые устраивали жители посёлка, и серьёзное уголовное расследование. Следователи обвинили в смерти детей двоих коммунальщиков — родители мальчиков в их виновности не сомневались. Уже в сентябре Колыванский районный суд приговорил коммунальщиков к срокам в колонии-поселении.





СГК купила «СИБЭКО»





В феврале у новосибирской генерирующей компании «СИБЭКО» сменились владельцы — контрольный пакет её акций купила «Сибирская генерирующая компания», владелец которой входит в пятёрку самых богатых россиян. Меньше чем за год СГК перевела городские ТЭЦ на бурый уголь, запланировала потратить два миллиарда рублей на их ремонт и повысила новосибирцам тарифы на отопление.





Новосибирск выбрали столицей чемпионата мира





Эскиз ледового дворца напоминает кривую стеклянную шайбу





Весной Международная федерация хоккея решила провести молодёжный ЧМ по хоккею 2023 года в Новосибирске — это будет первый мировой чемпионат в истории города. Тем самым новосибирцам дали добро на строительство новой огромной ледовой арены и новой станции метро — власти планируют открыть их в первой половине 2022 года.





Скандал вызвал лес, который растёт на том месте, где хотят строить арену, — на левом берегу у метромоста. Сначала эксперты говорили, что там не растут ценные породы, потому что эта территория всегда считалась подтопляемой, и собирались снести лес. Но это заставило новосибирцев выйти на митинг против строительства арены, после чего власти решили оставить зелёной только зону вдоль Оби.





Бензин рекордно подорожал





Одно из самых громких событий года в стране — рекордное подорожание бензина. Цены на топливо на новосибирских АЗС резко подскочили в мае — на протяжении всего лета новосибирцы и жители других городов выходили на митинги против повышения цен на бензин (а заодно и против повышения НДС и пенсионного возраста). К осени подорожала и самая дешёвая альтернатива бензину — газ.





125-летие Новосибирска





Финал 125-летия города удивил даже скептиков — фейерверк получился действительно красивым





В этом году новосибирцы отметили юбилей родного города — как и всегда, праздничные мероприятия прошли по всему городу. Поздравить жителей приехали Митя Фомин, L'One и Шура, а праздник завершил яркий фестиваль фейерверков на Михайловской набережной.





20-летие НГС





Ещё один юбилей отметил и НГС. Мы сменили дизайн и логотип, выпустили книгу про Новосибирск и устроили большой праздник в оперном театре — первую «Народную премию», где подвели итоги большого голосования за лучшие компании города. Пожалуй, больше всего с мероприятия всем запомнилось выступление мэра Анатолия Локтя, который сравнил НГС с кофеином и кокаином, — его слова разобрали на мемы и стикеры в Telegram, а видео с его выступлением попало в федеральные СМИ.





«Холди» закрыл свои магазины





Большинство супермаркетов «Холидея» выкупает «Лента»





В этом году новосибирская сеть супермаркетов «Холидей» продала больше 20 своих убыточных магазинов, а недавно в торговом центре, который назвали в честь «Холидея», открылась «Лента». Компания задолжала кредиторам несколько миллиардов рублей — против неё подали сотни исков. В прошлом году «Холидей» ещё пытался переформатировать свои супермаркеты и даже обзавёлся новой личной торговой маркой — «Фермер-центр», но всё равно в итоге компания выставила на продажу все магазины.





Школьник подал в суд на Минобр







В этом году, как и в прошлом, ЕГЭ в Новосибирске не обошёлся без скандалов. Выпускник-медалист новосибирской гимназии № 4 Артём Веселов подал в суд на областное министерство образования из-за баллов ЕГЭ. Он сдал экзамен по обществознанию, но решил, что получил слишком низкий балл, и подал на апелляцию. Ответ проверяющей комиссии его тоже не устроил — ему заявили, что он ссылается на учебники, которые не рекомендованы Министерством образования, поэтому баллы ему пересчитывать не стали. Артём Веселов стал первым в Новосибирске (и одним из первых в стране) школьником, кто попытался оспорить результаты ЕГЭ в суде, но ему это не удалось — суд отказал в иске.





Депутатский распил в Краснообске





По словам жителей, спиленные качели были в хорошем состоянии, но депутат посчитал, что они находятся в аварийном состоянии





На всю страну прогремел и летний случай в Краснообске, когда депутат Александр Лысиков спилил качели на детской площадке — в тот же день их нашли в одном из дачных посёлков, где депутат значится одним из руководителей. Прокуроры сразу после публикации НГС начали проверку в посёлке. В итоге качели похоронили на складе, а вместо детской площадки, откуда их спилили, администрация посёлка пообещала сделать воркаутную площадку.





Священники и античные статуи





Скандал федерального масштаба вызвал и августовский форум «Новосибирск — город безграничных возможностей», который проходил в НГУАДИ. На одно из мероприятий форума пришли представители РПЦ — для них вуз прикрыл тканью статуи античных скульптур — обнажённых мужчин и женщин — в фойе первого этажа. Организаторы мероприятия признались, что сделали это по совету кого-то «в кулуарах», чтобы не ранить чувства священников.





Массовые задержания в центре Новосибирска





Массовые задержания прошли на улице Мичурина





В сентябре в Новосибирске и во многих других городах России прошли массовые митинги против повышения пенсионного возраста — они проходили в единый день голосования, когда новосибирцы выбирали губернатора. На несогласованный митинг против реформы пришли более 800 человек — из-за угрозы массовых беспорядков новосибирцев начал задерживать ОМОН. В итоге повестки в полицию за участие в митинге получили 23 новосибирца.





Смерть участкового в кабинете начальника





Ещё одно крупное происшествие случилось в сентябре, когда в Советском отделении полиции нашли труп участкового. Друзья погибшего, а также родственники и сослуживцы погибшего рассказали, что всё случилось в кабинете на глазах его начальницы, и не сомневаются, что причины смерти связаны с его работой.





Начало строительства четвёртого моста





Строить мост начали с канализации





Осенью в Новосибирске начали строить четвёртый мост. Власти убеждают, что он, соединив площадь Будагова с площадью Труда, разгрузит Октябрьский мост и украсит город огромной достопримечательностью, пока новосибирцы пытаются подсчитать, сколько придётся за него платить (скорее всего, он будет платным) и так ли он поможет избавиться от пробок. Строить мост начали незаметно, с оборудования коллектора, — об этом стало известно после того, как жители домов, попавших под снос, начали возмущаться тем, что живут на стройке, — выселять их не торопятся. Позднее, осенью, власти начали оценивать их недвижимость, хотя местные говорят, что им предлагают слишком мало. Федеральные деньги на мост выделили только в декабре — 400 миллионов рублей, всего же, по подсчётам властей, четвёртый мост через Обь обойдётся более чем в 30 миллиардов рублей.





Увольнение начальника ГИБДД





Одно из самых громких увольнений этого года — отставка начальника новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха, которая повлекла за собой следственную проверку. Его увольнение связывали со взятками и продажей «вездеходов» — липовых универсальных пропусков, одно из которых, за подписью Штельмаха, нашли у областного депутата. После скандала экс-начальник ГИБДД подал в суд на МВД, потребовав вернуть ему должность, а затем попросил изменить формулировку «уволен за совершением порочащего проступка» на «в связи с выслугой лет, дающей право на пенсию». Следователи после своей проверки возбуждать уголовное дело не стали, но и поменять формулировку Штельмаху не удалось.





Установка памятника Сталину





Бюст Сталина появится на Большевистской





На протяжении нескольких месяцев инициативная группа новосибирцев настоятельно просила мэрию установить в городе памятник Иосифу Сталину. Чиновники им предложили вынести эту идею на общественное обсуждение и даже дали на выбор три места, куда его можно было бы поставить. Самым подходящим, если верить результатам голосования, посчитали Дом офицеров, но Министерство обороны РФ запретило активистам ставить памятник здесь. Пока историки и простые новосибирцы возмущались неоднозначностью фигуры советского вождя, городские власти всё же решили, что памятник «может оскорбить человеческое достоинство», а обком КПРФ решил установить его на своей территории — на улице Большевистской.





Отмена строительства онкоцентра







В ноябре губернатор Андрей Травников сообщил о том, что строительство онкологического центра, который он обещал перед выборами, заморозили. Вместо него он предложил придумать новую концепцию. Слова главы региона обостряет то, что создание онкоцентра в Новосибирске откладывают как минимум 10 лет — за это время в регионе сменились несколько губернаторов и министров здравоохранения. Обозреватель НГС, которая из-за рака лимфоузлов провела в больницах почти год, откровенно рассказала, как лечат онкозаболевания в Сибири сейчас. После скандала региональный минздрав заверил, что проект онкоцентра заморозили ненадолго — до конца этого года, пока специалисты решают, что будет в новой концепции большой больницы для онкологических больных.







Задержание IC3PEAK





IC3PEAK задержали прямо на вокзале Новосибирск-Главный





Скандал федерального уровня вызвало задержание участников группы IC3PEAK, которые приехали в Новосибирск на концерт. Полицейские увезли их в отделение прямо с вокзала Новосибирск-Главный. Концерты группы в Новосибирске, как и в некоторых других городах, отменили, но, когда участников группы отпустили, они дали незапланированный концерт в лофте «Трава».





Подорожал общественный транспорт





С 1 декабря в Новосибирске изменились цены на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и метро — они выросли на 2–3 рубля. Их утвердил департамент по тарифам, начальник которого рассказал, что транспортные предприятия просили поднять стоимость проезда на ещё большие суммы. Вслед за тарифами на транспорт, к слову, подорожали и тарифы на услуги ЖКХ.





Депардье в Новосибирске





Депардье оценил новосибирский «Ашан»





Недавно известного французского актёра Жерара Депардье заметили в Новосибирске — он обедал в местном ресторане. А затем внезапно выяснилось, что он получил новосибирскую прописку. По словам его партнёров, Депардье планирует запустить в сибирской столице «бизнес, который будет связан с дистрибуцией и производством продуктов питания», а ещё снимет фильм. Позднее актёра заметили в «Ашане» — в это время его ждали новосибирские чиновники, которые пригласили его на сразу два официальных мероприятия, но не дождались.





Следующий год в Новосибирске начнётся с новых цен — НГС собрал в один обзор все, что подорожает в следующем году: коммуналка, бензин, еда одежда, интернет и многое другое.