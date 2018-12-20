Девушка месяца: милая Катя продаёт недвижимость и ездит на чёрной «Камри»

Екатерина, 30 лет. Получила высшее экономическое и юридическое образование, занимается оказанием услуг в сфере купли-продажи недвижимости и защиты имущественных интересов в суде. Увлекается горными лыжами, занимается боевыми видами спорта — ММА, изучает культуру различных стран. Ездит на черной Toyota Camry 2015 года выпуска.











Сегодня я езжу на автомобиле Toyota Camry. В моем владении были разные автомобили с самыми разными техническими характеристиками: Toyota, Lexus, Mercedes, Ford и другие. На сегодняшний день с уверенностью говорю, что Camry соответствует моим пожеланиям, основанным на многолетнем опыте вождения. Это комфортный автомобиль, с хорошей управляемостью и шикарной аудиосистемой, на котором приятно передвигаться как по городу, так и по трассе.









За последние 14 лет в России было реализовано 300 тысяч автомобилей модели Camry. Современному потребителю интересно видеть эксклюзивный дизайн, стразы или хромированную пленку на кузове автомобиля, звездное небо на потолке по примеру «Роллс-Ройс». В моей автомобильной жизни тоже были и стразы, и матовая пленка. Я считаю, что главное — это чтобы все эти «дополнения» не мешали автолюбителю в управлении машиной. Для меня в приоритете на дороге всегда безопасное вождение, поэтому скоростной режим нарушаю редко.











Сегодня я выбираю Camry за надежность и лаконичность. Авто уверенно держит дорогу, подвеска достаточно жесткая — за счет мощного переднего стабилизатора автомобиль менее склонен к кренам и валкостям в поворотах. Я часто езжу в регионы на машине — это очень важный фактор. Тяжелая комфортная Camry — это оптимальное соотношение цены и качества.













В возрасте трех лет я впервые оказалась за рулем автомобиля. Он имел механическую трансмиссию, и это был «Москвич-412» красного цвета. Не понимая тогда принципов вождения, я крутила рулем влево-вправо, искренне считая, что именно так следует держать баланс на дороге. Это были самые счастливые мои первые пять минут за рулем автомобиля. В 18 лет успешно сдала экзамены, получила водительское удостоверение.











Люблю мотоциклы, но так и не нашла свободного времени для получения категории «А». Поэтому, говоря о езде, — летом я занимаюсь верховой ездой на лошадях. Зимой — горные лыжи. Занимаюсь спортивным единоборством ММА — это полное контактное единоборство, включающее в себя различные техники боя. Изучаю иностранные языки, в настоящее время китайский. Увлекаюсь изучением культуры различных стран. Принимаю участие в паломнических поездках к святым местам.









В моей жизни был случай, когда я, возвращаясь из дальней командировки, слетела с трассы. На мою полосу движения выехала фура. Уходя от столкновения, я съехала на обочину и в кювет. Неравнодушные автовладельцы останавливались и помогали мне выбраться. Что примечательно — не только бравые мужчины, но и хрупкие девушки оказывали мне помощь. Так что, говоря о взаимопомощи и взаимовыручке на дороге, — редко остаются равнодушными наши люди.











Мужчины часто знакомятся со мной. Где-то в потоке, на заправках. Всегда помогают и никогда не остаются в стороне. За что им большое спасибо. Говоря о реакции мужчин на девушку за рулем, напомню, что человечество изобрело электричество, пенициллин, двигатель внутреннего сгорания и совершило первый полет в космос. Девушкой за рулем автомобиля уж точно никого не удивишь!









Возвращаясь к моей истории в начале повествования о красном «Москвиче-412»: еще 25–30 лет тому назад практически невозможно было рядовому человеку купить домашний компьютер, что уж говорить про автомобиль. Тогда один автомобиль в семье — это уже была роскошь, а сегодня каждый член семьи имеет даже не один автомобиль. Поэтому, в каком бы автомобиле вы ни ехали, главное — это оставаться в нем человеком, который живет в социуме, и иметь доброе отзывчивое сердце.











В черте города я передвигаюсь на автомобиле ежедневно. Развитие дорожной сети и инфраструктуры Новосибирска в целом я оцениваю достаточно высоко. Основными проблемами Новосибирска являются поддержание нормального состояния дорожного полотна, недостаточная освещенность улиц, значительная загрузка магистралей, дефицит мест для парковки. Приятно, что пешеходные переходы оснащают подсветкой, устанавливают модернизированные светофоры, разделительные ограждения, чистят улицы от снега и наледи.







На дороге по разному ведут себя водители, будь то мужчины или женщины. У всех разный стиль вождения и этики, кто-то торопится и случайно подрезал, кто-то, напротив, — пропустил. Главное — это оставаться человеком, искренним и настоящим. Будьте добрее, радуйтесь каждому новому дню, даже если на это, бывает, нет сил. С Новым годом и Рождеством, пусть новый год принесет каждому из нас больше радостных событий и новых автомобилей!





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