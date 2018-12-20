«Тогда не было даже в мозгах, что по помойкам будешь копаться»

Аналитики «Левада-Центра» обновили ежегодную статистику на тему привязанности россиян к эпохе СССР. Выяснилось, что в 2018 году тёплые чувства к советской эпохе вспыхнули с новой силой. В этом году тех, кто сожалеет о распаде Союза, оказалось в 2,5 раза больше тех, кто совсем не скучает по этому времени (66% против 25%). Аналитики подчеркнули, что это «наиболее значительная поляризация мнений за последние десять лет замеров общественного мнения». Чаще всего «сожалеющие» респонденты говорили о том, что из-за распада СССР была разрушена единая экономическая система, люди потеряли чувство принадлежности к великой державе, столкнулись с недоверием и ожесточённостью в нынешнем обществе. Корреспонденты НГС спросили у прохожих на улице, что они помнят или знают об СССР, и попросили объяснить любовь общества к советской эпохе.









Анастасия, 34 года:

«Да кто его знает, что у людей на уме. У меня мнение противоположное. Сейчас всё-таки больше свободы, чем в ту эпоху. Вообще в целом, и заграница в том числе. Я не коммунист, поэтому не могу каких-то положительных моментов (в СССР) отметить. Я была пионером, но, по сути, не жила в ту эпоху. Плюс разве что в том, что тогда были лучше продукты, чем сейчас, к сожалению. Да, их было мало, но зато они были качественными. Лучше бы их сейчас было мало, но это был бы качественный продукт. Ты идешь, читаешь эти этикетки, раздражает этот мелкий шрифт, там полно Е, Е, Е, ГМО и всего остального, — есть нечего. А тогда и фермы были, и всё остальное. Может быть, люди мыслят так, что вот когда-то в детстве конфеты были слаще, арбузы вкуснее, аромат ёлки был лучше. А по фильмам что можно узнать? Красиво всё, красочно, но жизни особо не увидишь».











Татьяна, 68 лет:

«Я удивляюсь, что молодежь как-то поскучала по социализму. Справедливость и так далее. Но это в идеальном случае, а как было на самом деле? Вообще странно, когда скучают по тому, чего не видели.





Я в то время жила неплохо. Но не скучаю совершенно. Как вспомню эти дикие очереди, вонь в магазинах продовольственных. Не думаю, что люди, которые скучают, настолько хорошо жили, что им есть о чем тосковать. В 90-е годы, с одной стороны, мне выломали палец в собственном подъезде, криминал был бешеный.





Да, хорошие моменты были. Очень много внимания уделяли детям. У меня дочь катается на коньках, вяжет, плавает. И это всё было в бесплатных кружках, секциях, детей брали и не давали быть незанятыми.





Люди скорее скучают по молодости, но у них какая-то короткая память. Так что те времена отлично помню, но не жалею о них. Наверное, поэтому не пошли защищать Союз. От неверия, вранье людям, ведь всё время врали — в газетах, друг другу, на кухне шептались.





Сейчас, конечно, чересчур. Поговаривает кто-то из творческих, что надо бы цензуру и так далее, потому как не рождаются шедевры. Тогда противостояние было. Действие рождает противодействие».









Даниил, 16 лет:

«Я родился вне СССР. Да, я знаю, что это. Мне кажется, что если люди скучают по какому-то времени, значит, им было лучше. В сравнении же всегда понимаешь, что лучше, а что хуже. СССР не без минусов, не без недостатков, скорее, страна делала упор на те вещи, которых сейчас не хватает. Например, очень опасно сейчас говорить про государство, знаете ли. Тогда тоже было опасно, но тогда не приходилось говорить многих вещей про правительство. Потому что не было нужды говорить про это. Если сейчас можно сказать, что, допустим, коррупция, — тогда она либо была мизерная, либо ее вообще не было. Тогда зарплаты позволяли, цены позволяли этого избегать.







Возможно, чем-то было лучше, но опять же был железный занавес, который не позволял что-то приобретать за рубежом. Сейчас с помощью современных технологий можно, например, заказать машину из другой страны подешевле, сэкономить, или купить более качественный товар, лекарства например. Тогда такой возможности не было, но, возможно, нужды большой не было или она была в очень редких случаях.







Плохая или хорошая была эпоха? Если исходить из того, что люди не жаловались. Не то что не жаловались, а скорее у людей было меньшее количество проблем, по поводу которых они могли бы беспокоиться. Например, сейчас органы правопорядка работают не в должной мере. Раньше можно было положиться на милицию, сейчас говорят, что не доверились бы полиции».











Самон, 27 лет:



«Мнение иностранца, да? Я тоже люблю Советский Союз, очень прям люблю. Вообще, я чувствую, что я человек Советского Союза. Я из Таджикистана, города Душанбе. В Советском Союзе люди жили как будто одной семьей. А сейчас даже молодежь, они начинают жить по-другому. Они не уважают старших, нет никакого чувства любви друг к другу. И они считают себя самыми умными, и это прям просто очень жесть. Если берем троечника Советского Союза и отличника сегодняшнего времени, сейчас отличники не знают даже на уровне троечника Советского Союза. Я тут учусь. Думаю, что не все было хорошо, конечно. А что плохого — надо вспоминать, родители ничего плохого не говорили, поэтому я не знаю».











Марина, 30 лет:

«У нас — у меня, в моем окружении — не произошло в головах таких изменений (ностальгии по СССР). Я думаю, люди стали больше вспоминать то время, потому что сейчас кризис произошел. Дифференциация доходов идет, а раньше все были равны. Видимо, поколение наших мам, бабушек вспоминают те времена, потому что они были так воспитаны, на равенстве, грубо говоря. А сейчас нужно всего добиваться, двигаться, не стоять на месте, постоянно развиваться, привыкать к новым условиям, которые часто меняются. Не будешь привыкать, остаешься на том же месте. Я думаю, молодые так отвечают, потому что сами по себе такие люди по внутренним характеристикам, которые просто хотят так, как есть, то есть ничего не делать. Я плохо помню то время, была маленькая. Возможно, да, было что-то хорошее. Тогда люди, мне кажется, были более человечными, как-то больше думали о других. А сейчас — только о себе».











Юрий Витальевич, 81 год:



«СССР разный был. В мою молодость он мне казался очень хорошим, а в 90-е годы он был очень плохой. А сейчас так отвечают, потому что это было социальное государство. А наше государство современное — не социальное. Это государство, если прямо говорить, антинародное. Потому что вся власть находится у правящей группы, которая в общем-то совершенно не преследует социальных целей.







Сам не скучаю (по СССР). Дело в том, что политика, которую проводила верхушка Советского Союза, была неправильная. Они топтались на месте. Молодцы китайцы, они сделали все что нужно. Они тогда прямо говорили, что мы напрасно сбрасываем Сталина. Вот мы Мао Цзэдуна взвесили — 50% он сделал хорошо, 50 ошибался. А вы всё, крест поставили. Конечно, это плохо, потому что для многих людей Сталин — это было знамя, имя. Понимаете, должен быть какой-то символ. Вот сейчас Путин, но он колеблется туда-сюда. Вот арестовали заместителя по борьбе с коррупцией, куда 6 миллиардов делись, не сидит.







Брежнев, конечно, был человек и добрый, и неплохой, но старые они все были, надо, чтобы молодежь была. Молодёжь слышит, что золотой век был — квартиры бесплатные, обучение бесплатное. Вообще, прошлое мы всегда идеализируем.





Например, сейчас идеализируют царя, но я помню время, когда весь народ его ненавидел.





Самое главное было в том, что страна была безопасной. Она и сейчас безопасна. Мы живем, может быть, и плохо, но оружие хорошее, это идет еще с очень глубоких времен. Когда мы понимаем, что у нас единственная возможность выжить — это быть сильным».











Илья, 40 лет:

«Если глубже заглянуть, то, наверное, в связи с предчувствием более тяжелых времен. То есть это такие вещи циклические, они периодически в памяти поколений прослеживаются. Советский Союз был империей, сейчас мы живем на каких-то остатках этой империи. Возможно, люди хотят чувствовать, что живут в империи. Недавно посмотрел интервью Кости Кинчева. Он говорил, что в современности сейчас много того же, что не нравилось и в СССР, — всякая ложь, пропаганда, лицемерие власти. А из хорошего — люди просто помнят времена некоего экономического благополучия, когда складывали в сервант всякие штучки. Жили бедно, но стабильно. В принципе была какая-то светлая перспектива — вот этого не хватает. И сейчас то, что нет никакой идеологической штуковины, которая бы позволяла людям чувствовать уверенность. Есть, конечно, верующие люди, у них все по-особенному».











Людмила, 62 года:

«Мне трудно сказать, почему люди так думают. Во всех временах есть свои плюсы и минусы. Я вот, например, не ощущаю, что есть что-то такое, что я хочу вернуть из того времени. Например, недавно я нашла — карточки были, талоны. Вот этого бы я очень не хотела. Причем это было в 90-е, не знаю, здесь было или нет, мы жили в Томске, там да. Это так ужасно. А так в целом, сейчас очередей нет, но эти все обвалы денежные... Купить можно всё, но возможности нет. Преимущество СССР по сравнению с нашим временем — как однозначно ответить? Там у меня была другая жизнь, я была молодая. Сейчас на пенсии. Сравнивать разные жизни сложно. А если и есть тёплые воспоминания, то опять же потому, что была молодой, всё было в других красках. Прошло и прошло».











Дмитрий, 34 года:



«Я не очень застал СССР. Но не знаю, что там в принципе хорошего может быть. Может, это связано с тем, что люди молодость свою там провели, именно в тех условиях, которые были. Дело не в загранице и не в дефиците, не в запрете даже, наверное. Я не хотел бы жить в той эпохе, мне вполне хорошо здесь. Может, эти результаты опроса связаны с каким-то государственным промоушеном. Потому что сейчас это подается как что-то такое — Святая Русь, а там всё плохо. Какая-то идеализация прошлого времени. С таким же успехом можно говорить, что при Александре III было лучше или при Иване Грозном. Наверное, люди, которые жили тогда и там, могут так и сказать».











Татьяна Вениаминовна, 67 лет:



«Такие результаты, потому что жить стали хуже, скорее всего. Тогда не было даже в мозгах у людей, что по помойкам будешь копаться под старость лет. С другой стороны, я застала то время, когда хлеб по талонам давали. И бабушка занимала очередь в 5 утра, мы с братом подходили и перед школой три часа стояли, чтобы взять какой угодно хлеб. Так вот я этого не хочу.





Пусть будет всего полно, пусть у меня не будет денег, чтобы это все купить. Уж 200 граммов я всегда смогу купить той же икры, еще чего-то.







На Новый год почему была обжираловка? Год продукты собирали — эти баночки горошка, майонезы, хранили месяцами, чтобы новогодний стол сделать. Я в командировку ездила, что привозила? Лосось, шпроты, конфеты, а потом яблоки венгерские, мандарины. Пастилы даже не было, однажды купила, она в самолете вся слиплась.







Да, в СССР было хорошо, что после окончания института было распределение. Сейчас у ребят нет уверенности в том, что, окончив институт, они найдут достойную работу. И поэтому начинают разбегаться — в Москву, за границу. И квартиры. Я работала в институте, у нас ежегодно выдавались квартиры, расширялись возможности. Человек 8 в год получали, и это было постоянно. Образование, опять же. Мама работала закройщицей в ателье, но при этом и я, и мой брат получили бесплатное образование.







Но у меня всё равно нет сожаления (по СССР), я считаю, все равно сейчас лучше.





Потому что не находишься в этом унизительном положении, когда блат нужно какой-то заводить, одежду доставать. Купила в Москве какую-то югославскую обувь, такое счастье было. А кто не ездил, ничего такого не видел. Я когда в 9-м классе пришла в белых чешских сапогах, мама по блату достала, и бирюзовое пальто мне в ателье сшили, — так маму на педсовет вызвали: все же ходили в суконных сапожках, а я вырядилась».





Ностальгия по СССР давно захватила всю страну. В прошлом году фотограф Анастасия Антонович собрала коллекцию фотографий ржавых советских вывесок, которые «ожили» в видеоролике.