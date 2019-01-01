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С новым НДС! 11 важных законов, вступят в силу в новом году

В январе вырастут налоги и коммуналка, а в отпуск теперь можно ездить за счет начальника

С нового года россияне будут жить с повышенными налогами и тарифами
С нового года россияне будут жить с повышенными налогами и тарифами


Пособие по безработице подняли, материнский капитал оставили, валежник сделали бесплатным — жить в России в 2019 году придется по новым законам. Кое-что из этого вам даже понравится.


С новым НДС!


Новый год в России начинается с повышения налога на добавленную стоимость: теперь ставка по НДС не 18%, как это было последние 15 лет, а 20%. Изменения не коснутся только социально значимых товаров — продуктов (за исключением деликатесов, так что телятина и язык всё-таки прибавят в цене), лекарств и медицинских изделий, книг и детских товаров. Налоговая ставка для них по-прежнему 10%.


НДС облагаются фирмы, которые продают товары и услуги, однако фактически налоги оплачивает потребитель — ставка закладывается в итоговую стоимость продукта. 


В России налог на добавленную стоимость стали собирать с 1992 года, тогда его ставка была 28%, пока в 1994-м её не снизили до 20% и в 2004-м до 18%. Повышение налога на 2%, по мнению чиновников, позволит удержать инфляцию и дать бюджету дополнительные деньги, которые власти пустят на исполнение социального блока майских указов — образование и медицину.


Отсрочка от пенсии


С новым НДС! 11 важных законов, вступят в силу в новом году


В России стартует пенсионная реформа, теперь каждый год, начиная с 2019-го до 2023-го, россиянам будут плавно увеличивать срок выхода на заслуженный отдых. В этом году пенсионным возрастом для женщин считается 56 лет, для мужчин — 61 год.


Тем же, кому по старому законодательству пенсия маячила ближайшие два года, государство дарит льготу: право оформить выход на отдых на полгода раньше нового обязательного возраста.

Смотрите и запоминайте, когда кому идти на пенсию
Смотрите и запоминайте, когда кому идти на пенсию


Коммуналка выросла раньше срока


Никогда такого не было, и вот опять: тариф на коммунальные услуги вырос, не дождавшись лета. С 1 января цены на газ, свет, отопление, воду и электричество проиндексированы на 1,7%, но и это ещё не все. Повторное увеличение ставки ожидается 1 июля — еще на 2,4%.


К такому решению власти пришли после возмущений поставщиков ресурсов: из-за увеличения НДС горгазы и водоканалы опасались, что их работа станет убыточной. Подробности о том, как терзали коммунальные тарифы, читайте здесь.


Мусор — частникам


С новым НДС! 11 важных законов, вступят в силу в новом году


Еще одна важная коммунальная реформа января — «мусорная»: в регионах появятся мусорные операторы — компании, которые будут заниматься вывозом твердых коммунальных отходов со свалок в ваших дворах. Раньше эти заботы ложились на плечи управляющих компаний и ТСЖ, теперь же сборщиками мусора станут отдельные компании. Соответственно, в квитанции на коммуналку появится отдельная строка.


Изменения обязательны для всех: и жителей многоквартирных домов, и жителей частного сектора. Последние раньше заключали договоры на вывоз мусора по желанию.


Прожиточный минимум вырос, материнский капитал — нет 


С 1 января также действует новый бюджет, рассчитанный на 2019–2021 годы. В документе расписаны все экономические и социальные показатели страны, в том числе выплаты и размеры обязательных пособий. Хорошая новость: материнский капитал на второго ребенка остаётся, плохая — он не проиндексирован. Получить по-прежнему можно 453 026 рублей.


Определен и прожиточный минимум пенсионера в России — 8846 рублей, он подрос на 120 рублей по сравнению с прошлым годом. На эту цифру будут опираться в регионах при расчете пенсии и надбавок к ней.


Пособие по безработице повысили впервые за 10 лет


С новым НДС! 11 важных законов, вступят в силу в новом году


Теперь минималка для безработных составляет 1500 рублей, максимум — 8000. У граждан предпенсионного возраста сумма чуть выше — 11 280 рублей. Цифры изменились впервые с 2009 года, до этого безработным выплачивали минимум 850 рублей, максимум — 4900 рублей, при этом прожиточный минимум для трудоспособного населения власти насчитали 11 200 рублей.


Фрилансеров обложили налогом (но не всех)


Эксперимент под названием «Налог для самозанятых» начинает действовать с 1 января: 4% от доходов придётся отчислять тем, кто работает с людьми и оказывает им услуги. Тем же, кто сотрудничает с организациями, придется отдавать государству чуть больше — 6%. При этом фрилансеров освобождают от уплаты налогов на добавленную стоимость и на доходы физических лиц.


Встать на учёт государство предлагает самостоятельно, как и платить налог — это можно сделать через мобильное приложение «Мой налог». Эксперимент пока действует точечно: на территории Москвы и области, в Калужской области и Татарстане.


Российские дачники исчезают как класс


Прежний «дачный» закон теряет силу, ему на смену приходит документ, по которому в России остаются либо садоводы, либо огородники. Кем стать — граждане решают сами. У каждой касты свои преимущества: огородникам можно строить на участках сараи, колодцы и теплицы, а садоводам возводить дома и прописываться в них. Каждое объединение должно выбрать председателя — теперь не на два года, а на пять лет. А также нанимать управляющую компанию, которая будет обслуживать их коммунальные запросы.


Бесплатный валежник в каждом лесу


С новым НДС! 11 важных законов, вступят в силу в новом году


Из-под действия Лесного кодекса РФ выходит валежник — упавшие деревья, ветки, сучки и пни, сбор которых всё это время считался уголовно наказуемым преступлением. Ещё вчера вы могли выйти из леса с охапкой веток и стать преступником, а сегодня — человеком, заботящимся об экологии. Дело в том, что одна из причин, по которой валежник перестали считать лесным ресурсом, — это как раз угроза природе: сухие деревья — готовый очаг пожара и причина гниения здорового леса.


Лоукостеры на рельсах


Дешёвые, но невозвратные билеты на поезда дальнего следования появятся в кассах РЖД — закон, вносящий поправки в Устав железнодорожного транспорта, начинает действовать с сегодняшнего дня. Вернуть билеты из гипотетической Тюмени в гипотетический Магадан по привлекательной цене (на 20% ниже — полагают эксперты) всё же будет можно, но в исключительных случаях: например, если пассажир заболеет или умрёт, а также если поезд опоздает или будет отменён.


Сейчас полную стоимость поездки можно вернуть, сдав билет за 8 и более часов до отправления. Если времени осталось меньше, то перевозчик возвращает от 35% до 80%. Меньше чем за два часа до отправления получить деньги за билет обратно не получится.


Отпуск за счёт фирмы


С 1 января вступает в силу закон о налоговых льготах для предприятий, которые оплачивают отдых своих сотрудников. Работодатель может заплатить за перелет, санаторий, гостиницу или экскурсии для подчинённых и членов их семей в обмен на налоговые послабления.


Общая сумма на каждого отпускника не должна превышать 50 тысяч рублей и может тратиться за раз или частично. Важно, что закон работает только на территории России, поэтому в Турцию за счёт фирмы улететь уже не получится.


Уже завтра читайте на нашем сайте об изменениях, которые в 2019 году наступят в мире автомобилистов: техосмотр возвращается — за его отсутствие большие штрафы, ОСАГО увеличивается и другое.

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