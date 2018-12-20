С короной на голове

15 самых красивых сибирячек по версии этого года — читатели НГС выбирают лучшую





В этом году новосибирские девушки завоевали кучу разных корон и титулов на конкурсах красоты. Одним удалось одержать победу за селфи без макияжа, другим — за привлекательные формы, а кто-то уехал на край Европы, чтобы стать там «Принцессой». НГС вспомнил 15 совершеннолетних красавиц Новосибирска, которые в этом году победили в разных конкурсах, и предлагает не только вновь ими полюбоваться, но и выбрать лучшую из них — мы расположили их по алфавиту, чтобы никому не было обидно.









Ольга Амосова участвовала в национальном конкурсе красоты для замужних «Миссис Россия Мира» и получила корону и титул Super Star.









Анна Вощук, третьекурсница Института медицины и психологии Зельмана НГУ, в этом году стала «Мисс НГУ».









Насиба Каримкулова победила в конкурсе красоты среди азиаток «Жемчужина Востока», она представляла узбекскую национальность.









26-летняя модель Екатерина Киселёва победила в конкурсе Miss MAXIM и попала на обложку мужского журнала.









Алиса Комарова выиграла в конкурсе самых красивых мам и стала «Миссис Новосибирск International – 2018».









32-летняя жительница Новосибирска Алла Коротких завоевала на международном конкурсе молодых мам «Миссис Европа – 2018» в Гибралтаре сразу два титула: «Принцесса Европы – 2018» и «Миссис Спорт».









Мама двоих детей Евгения Кумец из Новосибирска завоевала титул вице-миссис на всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия International 2018».









20-летняя студентка Лидия Молодцова участвовала в конкурсе «Краса России – 2018», где стала вице-мисс и «Красой Сибирского федерального округа».









20-летняя студентка факультета мировой экономики и права Виктория Ненашева победила в конкурсе «Мисс СГУПС».









Младший лейтенант полиции Виктория Рыжих одержала победу в конкурсе «Леди в погонах – 2018».









Студентка СГУГиТ Екатерина Рябова победила в конкурсе «Мисс Селфи» за фото без макияжа.









20-летняя студентка НГУЭУ Светлана Сарычева в этом году стала «Мисс Европа Плюс».









22-летняя Виктория Синдирева приняла участие в конкурсе «Российская красавица 2018» и стала победительницей в номинации «Мисс Шарм».









20-летняя Валерия Соловьёва победила в конкурсе для непьющих красавиц «Мисс здоровый образ жизни».









Анастасия Страшевская из Новосибирска обогнала всех конкуренток в Кемеровской области на конкурсе «Мисс Шерегеш».





Кто из этих девушек вам нравится больше всех?