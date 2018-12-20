С короной на голове
15 самых красивых сибирячек по версии этого года — читатели НГС выбирают лучшую
В этом году новосибирские девушки завоевали кучу разных корон и титулов на конкурсах красоты. Одним удалось одержать победу за селфи без макияжа, другим — за привлекательные формы, а кто-то уехал на край Европы, чтобы стать там «Принцессой». НГС вспомнил 15 совершеннолетних красавиц Новосибирска, которые в этом году победили в разных конкурсах, и предлагает не только вновь ими полюбоваться, но и выбрать лучшую из них — мы расположили их по алфавиту, чтобы никому не было обидно.
Ольга Амосова участвовала в национальном конкурсе красоты для замужних «Миссис Россия Мира» и получила корону и титул Super Star.
Анна Вощук, третьекурсница Института медицины и психологии Зельмана НГУ, в этом году стала «Мисс НГУ».
Насиба Каримкулова победила в конкурсе красоты среди азиаток «Жемчужина Востока», она представляла узбекскую национальность.
26-летняя модель Екатерина Киселёва победила в конкурсе Miss MAXIM и попала на обложку мужского журнала.
Алиса Комарова выиграла в конкурсе самых красивых мам и стала «Миссис Новосибирск International – 2018».
32-летняя жительница Новосибирска Алла Коротких завоевала на международном конкурсе молодых мам «Миссис Европа – 2018» в Гибралтаре сразу два титула: «Принцесса Европы – 2018» и «Миссис Спорт».
Мама двоих детей Евгения Кумец из Новосибирска завоевала титул вице-миссис на всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия International 2018».
20-летняя студентка Лидия Молодцова участвовала в конкурсе «Краса России – 2018», где стала вице-мисс и «Красой Сибирского федерального округа».
20-летняя студентка факультета мировой экономики и права Виктория Ненашева победила в конкурсе «Мисс СГУПС».
Младший лейтенант полиции Виктория Рыжих одержала победу в конкурсе «Леди в погонах – 2018».
Студентка СГУГиТ Екатерина Рябова победила в конкурсе «Мисс Селфи» за фото без макияжа.
20-летняя студентка НГУЭУ Светлана Сарычева в этом году стала «Мисс Европа Плюс».
22-летняя Виктория Синдирева приняла участие в конкурсе «Российская красавица 2018» и стала победительницей в номинации «Мисс Шарм».
20-летняя Валерия Соловьёва победила в конкурсе для непьющих красавиц «Мисс здоровый образ жизни».
Анастасия Страшевская из Новосибирска обогнала всех конкуренток в Кемеровской области на конкурсе «Мисс Шерегеш».
Кто из этих девушек вам нравится больше всех?
- Ольга Амосова, Super Star на конкурсе «Миссис Россия Мира»
- Анна Вощук, «Мисс НГУ»
- Насиба Каримкулова, «Жемчужина Востока»
- Екатерина Киселёва, Miss MAXIM
- Алиса Комарова, «Миссис Новосибирск International – 2018»
- Алла Коротких, «Принцесса Европы – 2018»
- Евгения Кумец, «Вице-миссис Россия International 2018»
- Лидия Молодцова, «Краса Сибирского федерального округа», первая вице-мисс конкурса «Краса России – 2018»
- Виктория Ненашева, «Мисс СГУПС»
- Виктория Рыжих, «Леди в погонах – 2018»
- Екатерина Рябова, «Мисс Селфи – 2018»
- Светлана Сарычева, «Мисс Европа Плюс – 2018»
- Виктория Синдирева, «Мисс Шарм» конкурса «Российская красавица – 2018»
- Валерия Соловьёва, «Мисс здоровый образ жизни»
- Анастасия Страшевская, «Мисс Шерегеш»
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Кирилл Шматков
Коллаж Юлии Шипициной
Фото предоставлены Натальей Макаренко (1), фотоклубом НГУ (2), со страницы Насибы Каримкуловой во «ВКонтакте» (3), maximonline.ru (4), предоставлены Алисой Комаровой (5), Максимом Коротких (6), Евгенией Кумец (7), Лидией Молодцовой (8), Ольги Болотиной (9), 54.мвд.рф (10), предоставлено модельным агентством Elite Stars (11), Татьяной Фетисовой (12), Викторией Синдиревой (13), группы «Мисс здоровый образ жизни» во «ВКонтакте» (14), группы GRELKA FEST во «ВКонтакте» (15)