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С короной на голове

15 самых красивых сибирячек по версии этого года — читатели НГС выбирают лучшую

С короной на голове


В этом году новосибирские девушки завоевали кучу разных корон и титулов на конкурсах красоты. Одним удалось одержать победу за селфи без макияжа, другим — за привлекательные формы, а кто-то уехал на край Европы, чтобы стать там «Принцессой». НГС вспомнил 15 совершеннолетних красавиц Новосибирска, которые в этом году победили в разных конкурсах, и предлагает не только вновь ими полюбоваться, но и выбрать лучшую из них — мы расположили их по алфавиту, чтобы никому не было обидно. 


С короной на голове


Ольга Амосова участвовала в национальном конкурсе красоты для замужних «Миссис Россия Мира» и получила корону и титул Super Star.


С короной на голове


Анна Вощук, третьекурсница Института медицины и психологии Зельмана НГУ, в этом году стала «Мисс НГУ».


С короной на голове


Насиба Каримкулова победила в конкурсе красоты среди азиаток «Жемчужина Востока», она представляла узбекскую национальность.


С короной на голове


26-летняя модель Екатерина Киселёва победила в конкурсе Miss MAXIM и попала на обложку мужского журнала.


С короной на голове


Алиса Комарова выиграла в конкурсе самых красивых мам и стала «Миссис Новосибирск International – 2018».


С короной на голове


32-летняя жительница Новосибирска Алла Коротких завоевала на международном конкурсе молодых мам «Миссис Европа – 2018» в Гибралтаре сразу два титула: «Принцесса Европы – 2018» и «Миссис Спорт».


С короной на голове


Мама двоих детей Евгения Кумец из Новосибирска завоевала титул вице-миссис на всероссийском конкурсе красоты «Миссис Россия International 2018».


С короной на голове


20-летняя студентка Лидия Молодцова участвовала в конкурсе «Краса России – 2018», где стала вице-мисс и «Красой Сибирского федерального округа».


С короной на голове


20-летняя студентка факультета мировой экономики и права Виктория Ненашева победила в конкурсе «Мисс СГУПС».


С короной на голове


Младший лейтенант полиции Виктория Рыжих одержала победу в конкурсе «Леди в погонах – 2018».


С короной на голове


Студентка СГУГиТ Екатерина Рябова победила в конкурсе «Мисс Селфи» за фото без макияжа.


С короной на голове


20-летняя студентка НГУЭУ Светлана Сарычева в этом году стала «Мисс Европа Плюс».


С короной на голове


22-летняя Виктория Синдирева приняла участие в конкурсе «Российская красавица 2018» и стала победительницей в номинации «Мисс Шарм».


С короной на голове


20-летняя Валерия Соловьёва победила в конкурсе для непьющих красавиц «Мисс здоровый образ жизни».


С короной на голове


Анастасия Страшевская из Новосибирска обогнала всех конкуренток в Кемеровской области на конкурсе «Мисс Шерегеш».


Кто из этих девушек вам нравится больше всех?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Ольга Амосова, Super Star на конкурсе «Миссис Россия Мира»
  • Анна Вощук, «Мисс НГУ»
  • Насиба Каримкулова, «Жемчужина Востока»
  • Екатерина Киселёва, Miss MAXIM
  • Алиса Комарова, «Миссис Новосибирск International – 2018»
  • Алла Коротких, «Принцесса Европы – 2018»
  • Евгения Кумец, «Вице-миссис Россия International 2018»
  • Лидия Молодцова, «Краса Сибирского федерального округа», первая вице-мисс конкурса «Краса России – 2018»
  • Виктория Ненашева, «Мисс СГУПС»
  • Виктория Рыжих, «Леди в погонах – 2018»
  • Екатерина Рябова, «Мисс Селфи – 2018»
  • Светлана Сарычева, «Мисс Европа Плюс – 2018»
  • Виктория Синдирева, «Мисс Шарм» конкурса «Российская красавица – 2018»
  • Валерия Соловьёва, «Мисс здоровый образ жизни»
  • Анастасия Страшевская, «Мисс Шерегеш»
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