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Крепость над Иней

Прогулка по самому высокому району города — здесь есть военные, зэки и драконы, но нет врачей

Ключ-Камышенское плато — самая высокая точка Новосибирска, а дорога к ней идёт вдоль плотной стены соснового бора
Ключ-Камышенское плато — самая высокая точка Новосибирска, а дорога к ней идёт вдоль плотной стены соснового бора


Ключ-Камышенское плато — наверное, один из самых малонаселённых и обособленных микрорайонов Новосибирска. Да и сам он делится на два, почти не сообщающихся друг с другом: один — сугубо малоэтажный и коттеджный, в другом люди живут в основном в многоэтажках, и их сегодня всего 25. Корреспонденты НГС прогулялись по обособленному и наполненному неожиданными достопримечательностями району, поговорили с местными жителями и узнали, почему он может стать самым привлекательным для развития.


Практически весь микрорайон выстроили за последние 15 лет
Практически весь микрорайон выстроили за последние 15 лет


Весь небольшой треугольный на карте район состоит из двух улиц — Пролетарской, которая будто выныривает из-под леса, и Выборной, чтобы закончиться здесь двумя параллельными проездами, и собственно Ключ-Камышенского плато. Обойти его, заглядывая в каждый двор, можно за час.


Дом на Ключ-Камышенском плато, 1 — первый построенный здесь; в нём квартиры получали работники НФС-3
Дом на Ключ-Камышенском плато, 1 — первый построенный здесь; в нём квартиры получали работники НФС-3


Старых домов в микрорайоне немного: местные старожилы вспомнили, что квартиры в хрущёвках давали работникам НФС-3. По оценке аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, около 85% домов здесь построены в последние 10–15 лет. На вопрос, что дало такой толчок к развитию строительства в районе на отшибе, эксперт просто отвечает: «Деятельный человек нашёл большой участок с недорогой землёй и начал строительство».


В микрорайоне много детей — и множество детских площадок
В микрорайоне много детей — и множество детских площадок


Дома здесь строили разные компании, в их числе и «Инвестстрой» Владислава Крючкова: она построила «скобку» из двух Г-образных домов с небольшим сквером внутри. Сегодня монополист в застройке плато — компания «Эверест-Н»: на этапе строительства у неё сразу 4 дома, кирпичные и панельные, с квартирами стоимостью от 1,7 млн рублей.


Сейчас строительный монополист микрорайона — компания «Эверест-Н»
Сейчас строительный монополист микрорайона — компания «Эверест-Н»


По информации N1.RU, стоимость готовых квартир в ноябре варьировалась от 1,35 до 8,3 млн рублей — самой дорогой была квартира площадью 140 кв. м в доме на Ключ-Камышенском плато, 14/1, который, как отмечали в объявлении, «является лучшим домом в данном районе». За год цены на жильё здесь выросли в среднем на 7,38% за квадрат.


Среди соседей жилого треугольника — военный институт...
Среди соседей жилого треугольника — военный институт...


У жилого «треугольника» не самое типичное для города соседство. Со стороны самых первых домов Ключ-Камышенского плато (дома с номерами 1, 2 и 3 были построены в 1960-х) находятся Новосибирский военный институт и исправительная колония № 18. Но если на курсантов то и дело натыкаешься на улице и зелёный камуфляж тут — дело привычное, то заключённые по микрорайону, конечно, не ходят: за ними бдительно следят с нескольких вышек за колючей проволокой.


... и исправительная колония
... и исправительная колония


Местные жители говорят, что соседство с колонией их не смущает: о случаях побегов здесь никогда не слышали. Некоторые из них, впрочем, «куда-то обращались», чтобы колонию перенесли, слышала жительница одного из домов Марина, но подробностей не знает.


— Никого мы не боимся. Зона охраняемая, я даже и забыла, что она есть, — уверенно говорит пенсионерка Татьяна Григорьевна.


Здесь есть и ведомственные дома: например, нетипичный для микрорайона белый дом на Ключ-Камышенском плато, 8/1 в 2009 году построили для института внутренних войск МВД
Здесь есть и ведомственные дома: например, нетипичный для микрорайона белый дом на Ключ-Камышенском плато, 8/1 в 2009 году построили для института внутренних войск МВД


— В Новосибирске долгое время колонии находились прямо в городе, люди жили с видом на колонии или рабочие зоны, через весь город возили заключённых на работу из жилой зоны в рабочую, — комментирует эксперт рынка недвижимости Александр Астахов. — Буквально: ты едешь на автобусе, а впереди тебя пилит какой-нибудь ЗИЛ с железной будкой, сзади сидят 2 солдата, а в прорезях железной будки торчат пальцы заключённых, которые держатся, чтобы не упасть, — я прекрасно помню такие картины, сплошь и рядом эти зоны внутри жилых массивов. Мы же в Сибири, что тут такого.


Впрочем, год назад, несмотря на тишину и спокойствие в микрорайоне, местный ТОС объявил о создании народной дружины, объяснив призыв удалённостью от опорных пунктов полиции.


Местные жители ценят микрорайон за спокойствие и безопасность — несмотря на отдалённость и соседство с колонией
Местные жители ценят микрорайон за спокойствие и безопасность — несмотря на отдалённость и соседство с колонией


Единственное неудобство от колонии, которое единодушно назвали все встреченные жители, — дым с её территории. Что именно так дымит, котельная или производство, на котором работают заключённые, здесь точно не знают. Но сам факт многих расстраивает: семья Натальи, например, приехала на возвышенность именно за чистым воздухом.


Жалуются здесь только на временами появляющийся дым, но корреспонденты НГС его не застали
Жалуются здесь только на временами появляющийся дым, но корреспонденты НГС его не застали


— У нас дача в Новолуговом, мы когда переехали, окно открываешь — птички поют, воздух как на даче. Единственное, сейчас колония коптит и этим очень оскверняет это место, думаем, то ли переезжать отсюда, сильно дымит, — пожаловалась она. — Вечерами, если идёшь мимо, дым весь сюда — конечно, детям не очень.


Корреспонденты НГС дыма не застали — ни с территории колонии, ни с ТЭЦ-5, которая находится севернее, ни с производства компании «АБТ», которую местные жители тоже подозревали в задымлении микрорайона.


Транспорта здесь много, и ходит он допоздна, но дороги обычно загруженные
Транспорта здесь много, и ходит он допоздна, но дороги обычно загруженные


Другая очевидная для отдалённого микрорайона проблема — загруженность дорог. В середине дня доехать сюда или отсюда на машине можно за полчаса: спуститься с Кирова и затем Выборной или, наоборот, подняться с Большевистской. В часы пик дорога может затянуться.


В новостройках есть подземный паркинг, но окружающие дворы всё равно плотно заставлены машинами даже будним днём
В новостройках есть подземный паркинг, но окружающие дворы всё равно плотно заставлены машинами даже будним днём


— Пробки как везде: в семь часов еду с работы, конечно, стою, — говорит жительница новостройки на Ключ-Камышенском плато, 13 Светлана. — Я езжу по Кирова, рекордно — два часа я как-то добиралась, но обычно в течение часа я уже дома.


— Муж каждое утро ездит по дороге через МЖК и дачи — она ужасная, но у нас внедорожник, как-то проезжаем. Хотелось бы, конечно, чтобы открыли дорогу напрямую. Утром здесь, конечно, тяжеловато, — добавляет Наталья.


Одна из достопримечательностей района — скульптуры геральдических животных возле 9-этажки на Ключ-Камышенском плато, 9: местные жители говорят, что их сделали корейцы, которые якобы живут в 2-этажной пристройке к дому
Одна из достопримечательностей района — скульптуры геральдических животных возле 9-этажки на Ключ-Камышенском плато, 9: местные жители говорят, что их сделали корейцы, которые якобы живут в 2-этажной пристройке к дому


При этом микрорайон очень неплохо обеспечен транспортом: здесь находится конечная остановка пяти автобусов и двух маршруток, которые ходят до десяти вечера. В 2011 году власти одобрили проект развития плато, по которому здесь должно появиться сразу две станции метро, одна из них, если верить проекту, — между домами № 8 и 8/1. Но пока о реализации этих планов речи, увы, не идёт.


Здесь обновили школу и построили новый детский сад, но мест всё равно не хватает
Здесь обновили школу и построили новый детский сад, но мест всё равно не хватает


Относительно недавно в микрорайоне наладили образовательную инфраструктуру: год назад открыли обновлённую школу, а в 2014 году — новый детский сад, и теперь их два. А вот поликлиник здесь не хватает. Откровенно говоря, нет ни одной: по словам Натальи, взрослая находится на улице Ульяновской, 1, а детская раньше была на Выборной, но теперь все дети Октябрьского района едут в район «Золотой Нивы», где очереди к узким специалистам могут достигать 25 человек.


Впрочем, в планах поликлиника уже есть: её обещают построить в районе домов на Пролетарской, 271/2 и 271/3. В районе строящихся домов должен появиться и детский бассейн, а фитнес для взрослых уже есть.


В шаговой доступности от жилых домов — горнолыжный спуск над Инёй
В шаговой доступности от жилых домов — горнолыжный спуск над Инёй


Со спортом здесь вообще всё в порядке: есть футбольное поле, новая хоккейная коробка, а с юго-востока дома через дорогу граничат с лесом, где расположены лыжная база и горно-лыжный клуб «Иня» с тремя спусками практически в реку. Трассы, конечно, не для искушённых лыжников и сноубордистов, но днём в понедельник катающихся здесь более чем достаточно. На пути к спуску от остановки встречаются и прокаты снаряжения.


В микрорайоне находится и планетарий — сюда съезжаются со всего Новосибирска
В микрорайоне находится и планетарий — сюда съезжаются со всего Новосибирска


Местные достопримечательности — конечно, планетарий, достроенный в 2012 году, и колесо обозрения, которое видно, наверное, из большинства окон микрорайона. По крайней мере сам он отлично просматривается из окон закрытой кабинки.


Хотя здесь и чувствуешь себя как в уютном пригороде, это временно: микрорайону пророчат бурное развитие
Хотя здесь и чувствуешь себя как в уютном пригороде, это временно: микрорайону пророчат бурное развитие


И местные власти, и эксперты ставят на Ключ-Камышенское плато как на один из самых перспективных для развития микрорайон. Сергей Николаев назвал район «одним из самых больших земельных банков города», причём развиваться здесь будет и многоэтажное, и малоэтажное строительство — по его информации, землю тут уже присмотрели достаточно известные застройщики. Правда, называть их он не стал.

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