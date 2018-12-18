Крепость над Иней

Прогулка по самому высокому району города — здесь есть военные, зэки и драконы, но нет врачей

Ключ-Камышенское плато — самая высокая точка Новосибирска, а дорога к ней идёт вдоль плотной стены соснового бора





Ключ-Камышенское плато — наверное, один из самых малонаселённых и обособленных микрорайонов Новосибирска. Да и сам он делится на два, почти не сообщающихся друг с другом: один — сугубо малоэтажный и коттеджный, в другом люди живут в основном в многоэтажках, и их сегодня всего 25. Корреспонденты НГС прогулялись по обособленному и наполненному неожиданными достопримечательностями району, поговорили с местными жителями и узнали, почему он может стать самым привлекательным для развития.







Практически весь микрорайон выстроили за последние 15 лет





Весь небольшой треугольный на карте район состоит из двух улиц — Пролетарской, которая будто выныривает из-под леса, и Выборной, чтобы закончиться здесь двумя параллельными проездами, и собственно Ключ-Камышенского плато. Обойти его, заглядывая в каждый двор, можно за час.







Дом на Ключ-Камышенском плато, 1 — первый построенный здесь; в нём квартиры получали работники НФС-3





Старых домов в микрорайоне немного: местные старожилы вспомнили, что квартиры в хрущёвках давали работникам НФС-3. По оценке аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, около 85% домов здесь построены в последние 10–15 лет. На вопрос, что дало такой толчок к развитию строительства в районе на отшибе, эксперт просто отвечает: «Деятельный человек нашёл большой участок с недорогой землёй и начал строительство».







В микрорайоне много детей — и множество детских площадок





Дома здесь строили разные компании, в их числе и «Инвестстрой» Владислава Крючкова: она построила «скобку» из двух Г-образных домов с небольшим сквером внутри. Сегодня монополист в застройке плато — компания «Эверест-Н»: на этапе строительства у неё сразу 4 дома, кирпичные и панельные, с квартирами стоимостью от 1,7 млн рублей.







Сейчас строительный монополист микрорайона — компания «Эверест-Н»





По информации N1.RU, стоимость готовых квартир в ноябре варьировалась от 1,35 до 8,3 млн рублей — самой дорогой была квартира площадью 140 кв. м в доме на Ключ-Камышенском плато, 14/1, который, как отмечали в объявлении, «является лучшим домом в данном районе». За год цены на жильё здесь выросли в среднем на 7,38% за квадрат.







Среди соседей жилого треугольника — военный институт...





У жилого «треугольника» не самое типичное для города соседство. Со стороны самых первых домов Ключ-Камышенского плато (дома с номерами 1, 2 и 3 были построены в 1960-х) находятся Новосибирский военный институт и исправительная колония № 18. Но если на курсантов то и дело натыкаешься на улице и зелёный камуфляж тут — дело привычное, то заключённые по микрорайону, конечно, не ходят: за ними бдительно следят с нескольких вышек за колючей проволокой.







... и исправительная колония





Местные жители говорят, что соседство с колонией их не смущает: о случаях побегов здесь никогда не слышали. Некоторые из них, впрочем, «куда-то обращались», чтобы колонию перенесли, слышала жительница одного из домов Марина, но подробностей не знает.







— Никого мы не боимся. Зона охраняемая, я даже и забыла, что она есть, — уверенно говорит пенсионерка Татьяна Григорьевна.







Здесь есть и ведомственные дома: например, нетипичный для микрорайона белый дом на Ключ-Камышенском плато, 8/1 в 2009 году построили для института внутренних войск МВД





— В Новосибирске долгое время колонии находились прямо в городе, люди жили с видом на колонии или рабочие зоны, через весь город возили заключённых на работу из жилой зоны в рабочую, — комментирует эксперт рынка недвижимости Александр Астахов. — Буквально: ты едешь на автобусе, а впереди тебя пилит какой-нибудь ЗИЛ с железной будкой, сзади сидят 2 солдата, а в прорезях железной будки торчат пальцы заключённых, которые держатся, чтобы не упасть, — я прекрасно помню такие картины, сплошь и рядом эти зоны внутри жилых массивов. Мы же в Сибири, что тут такого.







Впрочем, год назад, несмотря на тишину и спокойствие в микрорайоне, местный ТОС объявил о создании народной дружины, объяснив призыв удалённостью от опорных пунктов полиции.







Местные жители ценят микрорайон за спокойствие и безопасность — несмотря на отдалённость и соседство с колонией





Единственное неудобство от колонии, которое единодушно назвали все встреченные жители, — дым с её территории. Что именно так дымит, котельная или производство, на котором работают заключённые, здесь точно не знают. Но сам факт многих расстраивает: семья Натальи, например, приехала на возвышенность именно за чистым воздухом.







Жалуются здесь только на временами появляющийся дым, но корреспонденты НГС его не застали





— У нас дача в Новолуговом, мы когда переехали, окно открываешь — птички поют, воздух как на даче. Единственное, сейчас колония коптит и этим очень оскверняет это место, думаем, то ли переезжать отсюда, сильно дымит, — пожаловалась она. — Вечерами, если идёшь мимо, дым весь сюда — конечно, детям не очень.







Корреспонденты НГС дыма не застали — ни с территории колонии, ни с ТЭЦ-5, которая находится севернее, ни с производства компании «АБТ», которую местные жители тоже подозревали в задымлении микрорайона.







Транспорта здесь много, и ходит он допоздна, но дороги обычно загруженные





Другая очевидная для отдалённого микрорайона проблема — загруженность дорог. В середине дня доехать сюда или отсюда на машине можно за полчаса: спуститься с Кирова и затем Выборной или, наоборот, подняться с Большевистской. В часы пик дорога может затянуться.







В новостройках есть подземный паркинг, но окружающие дворы всё равно плотно заставлены машинами даже будним днём





— Пробки как везде: в семь часов еду с работы, конечно, стою, — говорит жительница новостройки на Ключ-Камышенском плато, 13 Светлана. — Я езжу по Кирова, рекордно — два часа я как-то добиралась, но обычно в течение часа я уже дома.







— Муж каждое утро ездит по дороге через МЖК и дачи — она ужасная, но у нас внедорожник, как-то проезжаем. Хотелось бы, конечно, чтобы открыли дорогу напрямую. Утром здесь, конечно, тяжеловато, — добавляет Наталья.







Одна из достопримечательностей района — скульптуры геральдических животных возле 9-этажки на Ключ-Камышенском плато, 9: местные жители говорят, что их сделали корейцы, которые якобы живут в 2-этажной пристройке к дому





При этом микрорайон очень неплохо обеспечен транспортом: здесь находится конечная остановка пяти автобусов и двух маршруток, которые ходят до десяти вечера. В 2011 году власти одобрили проект развития плато, по которому здесь должно появиться сразу две станции метро, одна из них, если верить проекту, — между домами № 8 и 8/1. Но пока о реализации этих планов речи, увы, не идёт.







Здесь обновили школу и построили новый детский сад, но мест всё равно не хватает





Относительно недавно в микрорайоне наладили образовательную инфраструктуру: год назад открыли обновлённую школу, а в 2014 году — новый детский сад, и теперь их два. А вот поликлиник здесь не хватает. Откровенно говоря, нет ни одной: по словам Натальи, взрослая находится на улице Ульяновской, 1, а детская раньше была на Выборной, но теперь все дети Октябрьского района едут в район «Золотой Нивы», где очереди к узким специалистам могут достигать 25 человек.







Впрочем, в планах поликлиника уже есть: её обещают построить в районе домов на Пролетарской, 271/2 и 271/3. В районе строящихся домов должен появиться и детский бассейн, а фитнес для взрослых уже есть.







В шаговой доступности от жилых домов — горнолыжный спуск над Инёй





Со спортом здесь вообще всё в порядке: есть футбольное поле, новая хоккейная коробка, а с юго-востока дома через дорогу граничат с лесом, где расположены лыжная база и горно-лыжный клуб «Иня» с тремя спусками практически в реку. Трассы, конечно, не для искушённых лыжников и сноубордистов, но днём в понедельник катающихся здесь более чем достаточно. На пути к спуску от остановки встречаются и прокаты снаряжения.







В микрорайоне находится и планетарий — сюда съезжаются со всего Новосибирска





Местные достопримечательности — конечно, планетарий, достроенный в 2012 году, и колесо обозрения, которое видно, наверное, из большинства окон микрорайона. По крайней мере сам он отлично просматривается из окон закрытой кабинки.







Хотя здесь и чувствуешь себя как в уютном пригороде, это временно: микрорайону пророчат бурное развитие





И местные власти, и эксперты ставят на Ключ-Камышенское плато как на один из самых перспективных для развития микрорайон. Сергей Николаев назвал район «одним из самых больших земельных банков города», причём развиваться здесь будет и многоэтажное, и малоэтажное строительство — по его информации, землю тут уже присмотрели достаточно известные застройщики. Правда, называть их он не стал.