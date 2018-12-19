«Угонят — не угонят?»: НГС проверил надежность сигнализации на популярной «Тойоте»

Она сдалась за 5 минут — эксперты заявили, что это отличный результат

Портал НГС.АВТО запускает новый проект «Угонят — не угонят?». Вместе со специалистами мы будем проверять автомобили наших читателей, оценивать надежность установленных в машине сигнализаций и противоугонных систем, давать рекомендации по улучшению защиты авто. Сегодня совместно с мастерами компании по установке охранных систем «Цезарь Сателлит» мы проверяем Toyota Corolla 2010 года выпуска. Автомобиль получит оценку защищенности по 5-бальной шкале, также мы выясним предполагаемое время угона этой машины.











Наша Toyota Corolla оборудована тремя системами: старенькая диалоговая сигнализация Pandora 2500, GSM-блок StarLine M22 для общения с автомобилем через приложение, электромеханический блокиратор рычага коробки передач Sobr с радиометкой.













Итак, прежде всего угонщику нужно попасть в салон машины. Диалоговая Pandora не сканируется граббером, значит, нужно бить стекло или проворачивать личинку замка двери. Это 5–10 секунд. «Свернуть личинку — это совсем по варварски. Есть такое устройство, которое называется турбодекодер, это такой ключ-болванка, который вставляется в замочную скважину и просто перемещается, и пины сами попадают в те места, куда им надо. И уже появляется готовый ключ, чтобы им провернуть также и замок зажигания», — объясняет Игорь Арганов, руководитель направления «Автомобили» компании «Цезарь Сателлит».













Далее сработает сирена на открытие двери. Угонщику нужно еще 5–10 секунд, чтобы открыть капот (а он здесь не защищен) и выдрать сирену.













Или быстро вскрыть приборную панель и получить доступ к блоку сигнализации. В нашем случае блоки Pandora и StarLine стоят за приборкой, это простое и неэффективное решение. Специалисты говорят, что блоки нужно прятать более изобретательно.















Pandora и StarLine не дают завести двигатель, стартер крутится вхолостую, блокирована цепь зажигания. Но мастер просто отсоединяет разъемы от блоков и вся защита пропадает — двигатель заводится. Причина в так называемых нормально замкнутых контактах.













«Когда используется блокировка с нормально замкнутыми контактами, она работает, когда блок подключен к проводам. При её обесточивании, когда мы отключаем блок, собственно, всё — система полностью обездвижена», — говорит Василий Синицин, старший специалист по мобильным объектам «Цезарь Сателлит».













Если бы блокировка была c нормально разомкнутыми контактами, угонщику пришлось бы вспоминать схему сигнализации и подавать на какой-то контакт управляющий сигнал. Это лишнее время.





Внимание! В проект «Угонят — не угонят?» приглашаются читатели НГС со своими автомобилями. Вместе с экспертами мы проверим надежность сигнализации вашего авто, оценим скорость угона, дадим необходимые рекомендации по сохранности машины! Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.









Далее, автомобиль с заведенным двигателем не может уехать из-за блокиратора рычага АКП. Угонщику необходимо проникнуть в подкапотное пространство и оттуда перевести коробку передач в положение Drive. Для этого ему нужно открутить всего лишь одну гайку на тяге селектора АКП.















«Тормоз я зажал палкой, у меня там машина работает, заведенная. Я откручиваю гайку и селектор на себя тащу. Далее щелчки — R, нейтраль, D, три щелчка мне надо, получается», — показывает Василий Синицин.













Всё, автомобиль заведен и готов ехать, угон состоялся. По оценкам специалистов, на обезвреживание этой «Тойоты» угонщику понадобится 5 минут. По 5-балльной шкале защищенности автомобиль заслужил 3 балла. Впрочем, это неплохая оценка, а 5 минут для угона считается довольно продолжительным временем. «Обычно в машинах стоит всего одна система, она стоит за приборкой. Одна блокировка. Большинство машин защищены на 1–2 балла», — отмечает Василий Синицин.













В нашем случае автомобиль нуждается в дополнительном замке на капот и так называемом беспроводном реле. Это реле ставится на удаленном расстоянии от блока сигнализации в разрыв цепи зажигания, форсунок, бензонасоса и т. д., где-то в потайном месте, и работает по радиоканалу. Эта защита продолжит блокировать двигатель, когда угонщик обесточит блок сигнализации. Ну а замок капота не даст проникнуть к тяге селектора АКП. «Было бы 5 баллов, если бы капот закрывался на замок и стояло беспроводное реле», — заключает эксперт.













Стоимость этих двух защит довольно велика, но несравнима со стоимостью машины. Беспроводное реле обойдется в 3 тысячи рублей, а установка замка капота потянет на 12 тысяч.





Внимание! В проект «Угонят — не угонят?» приглашаются читатели НГС со своими автомобилями. Вместе с экспертами мы проверим надежность сигнализации вашего авто, оценим скорость угона, дадим необходимые рекомендации по сохранности машины! Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.



