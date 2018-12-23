В логове зверя

Собственники обычно не говорят покупателям о том, что в квартире произошло убийство

С виду это обычные квартиры в типовых серых многоэтажках Новосибирска. В одних жильцы общаются с соседями, в других — едва с ними знакомы. Всё как и везде, только эти квартиры объединяет страшная тайна — несколько лет назад там были жестоко убиты люди. В одной бывшая студентка мединститута зарубила топором пенсионерку, в другой муж расчленил в ванной жену-блондинку, в третьей бывший хозяин квартиры зарезал собутыльника и вынес тело на улицу в мешке из-под картошки на глазах всего дома. Последнюю квартиру спалили дотла, чтобы скрыть убийство целой семьи. Об этих трагедиях нынешние жильцы могли только догадываться или узнать из интернета — соседи намеренно не рассказывают об убийствах новым владельцам. Что пугает жильцов в этих квартирах, чем можно убрать «ауру преступлений» и чью тень видела одна из квартиранток — читайте в материале обозревателя НГС.







Дело об убийстве жены в съёмной квартире, Челюскинцев, 14





В феврале 2016 года в ванне съёмной квартиры ветхой девятиэтажки дома № 14 на улице Челюскинцев новосибирец Александр В. расчленил свою 32-летнюю жену Наталью. Части тела сибирячки убийца сложил в чёрные пакеты и выкинул в мусорный контейнер возле соседнего дома. Шесть пакетов с разрубленной блондинкой и её норковую шубу обнаружила в баке сборщица мусора.





«Они сначала в этом доме одну квартиру снимали, потом в другую переехали, — вспоминает убийцу и его жертву жительница дома № 14 Марина Ивановна. — Шумные были, ругались часто. Бил он её или не бил, не знаю, они толком ни с кем и не общались. Я один раз его в лифте видела».







Тело женщины было найдено в мусорных контейнерах возле дома на улице Челюскинцев





По словам соседей, однокомнатная квартира, где всё произошло, долго не пустовала — буквально через пару месяцев туда заселились новые квартиранты. «Меня никто не предупреждал о том, что тут такое произошло, — рассказал корреспонденту НГС нынешний арендатор квартиры Максим, мужчина лет 35, работающий на стройке. — А с соседями я не общаюсь, зачем? Да если бы и знал, ничего бы это не изменило. Сейчас такое время — на улице могут забить.





Если в этой квартире какой-то ненормальный жену зарезал, то это не значит, что я здесь тоже подобное учиню. Это от человека зависит в первую очередь, квартира-то тут при чём?».





Максим широко расставляет руки, приглашая осмотреть крохотную квартиру. Единственную комнату полностью занимает широкая белая кровать и небольшая тумбочка. Белоснежные обои без единого пятнышка невольно наводят на мысль о недавнем ремонте. Ванную Максим, несколько смущаясь, показывать отказывается. В доме он живёт не один — возле зеркала в коридоре недовольно хмурится статная ровесница Максима. Новость об убийстве в доме она воспринимает равнодушно — её это никак не касается. К концу разговора жильцы уже отказываются верить в убийство и начинают подозревать журналиста в желании «выселить» их из квартиры и заселиться сюда самой.





«Могу вас заверить, что сегодня эта вот девушка точно не будет тут убита и разделана в ванной», — язвит на прощание Максим.







Дело об убийстве двух старушек топором, Куприна, 20





Бывшая студентка убила двух старушек в доме на Куприна





Нынешняя собственница другой «нехорошей квартиры» Евгения также не знала об убийстве. В июне 2009 года в её квартире дома № 20 на улице Куприна, была убита 85-летняя Ольга Степущенко — эксперты насчитали на теле пенсионерки 17 рубленых ран топором, а из кошелька убитой исчезли 18 тысяч рублей. А через две недели в соседнем подъезде находят убитой ещё одну пенсионерку, из квартиры которой пропали деньги и телевизор. Вскоре следователи задержали бывшую студентку медуниверситета Татьяну Бондаренко — после первого убийства она обратила на себя внимание следователей вопросом «Сколько лет дадут убийце?». В квартире Бондаренко оперативники и нашли пропавший телевизор. В 2010 году Новосибирский областной суд приговорил Бондаренко к 17 годам лишения свободы.





Суд приговорил Татьяну Бондаренко к 17 годам лишения свободы

«Я квартиру купила три года назад, — медленно выговаривает Евгения, бледнея на глазах. — Никто ничего мне не сказал... Если бы знала, не стала бы покупать, конечно. У меня ребёнок маленький, что теперь делать? Извините, мне тяжело это обсуждать сейчас».







Дело о поджоге и убийстве троих человек, Петухова, 20





А вот хозяйка одной из квартир в доме № 20 на улице Петухова Ирина, напротив, знала о том, что в её жилище убили целую семью, ещё до покупки квартиры. «Собственники нам ничего не сказали, дочка сама залезла в интернет и всё прочитала, — объяснила Ирина. — Испугалась, стала отговаривать меня покупать. Я сразу сказала: "Спокойно, огонь — он всю плохую энергетику, весь негатив от преступлений убирает". И купили, не пожалели».





В сентябре 2009 года в квартире Ирины задушили тихую и скромную пенсионерку Галину Иваненко, её сына инвалида Станислава, проживших в доме более 20 лет, и сожительницу Станислава, подселившуюся к ним недавно. Чтобы скрыть следы преступления, убийца поджег квартиру.





«Тут от квартиры только стены остались, ни дверей, ничего не было, — вспоминает Ирина. — Мне так её и продали. Мы полностью сделали ремонт, зато купили намного дешевле. Если вам интересно, то энергетика тут сейчас хорошая, привидений нет, есть домовой».





Убийца поджег квартиру, чтобы скрыть следы убийства





Вдоль длинного коридора стоят стеллажи с книгами, напротив — огромное зеркало. С порога квартира кажется очень светлой и уютной. О том, что девять лет назад тут произошло убийство, задумываешься в самую последнюю очередь. «Вы только не называйте мою квартиру "плохой", — добавляет Ирина. — Хорошая она, пожар всё вычистил».





Дело о пьяном убийстве, Кропоткина, 130/1





В квартире на девятом этаже дома № 130/1 на улице Кропоткина убийство произошло больше 20 лет назад, но соседи хорошо помнят тот день. Молодой парень жил вместе со своей матерью. В доме знали, что он девять лет отсидел в тюрьме — позже выяснилось, что за убийство. «Матери его тогда в доме не было, он позвал в квартиру своих друзей, скорее даже не друзей, а собутыльников, — вспоминает жительница дома Мария. — Там начались какие-то пьяные разборки, кто кого сдал в полицию. Вот парень этот убил мужчину, разрубил тело топором, сложил в мешок, обычный такой, в котором картошку носят, и спрятал труп за гаражами, которые напротив дома. Кто-то потом рассказывал, что видел, как он мешок этот тащит.





Я сама лично утром видела в подъезде кровь. Но никто ведь даже не подумал об убийстве! В то время это вообще дико для нас было.





Мало ли, может, кто-то мясо на рынке купил и домой принёс? Я тогда так подумала, потом, конечно, в ужасе была».





Женщина уточнила, что убийцу сразу же посадили — больше в этом доме его не видели, а саму квартиру потом «перепродавали раз на пять». Старожилы до сих пор обсуждают этот случай, но никому из новых жильцов об убийстве они не рассказывали. «А зачем? — недоумевает Мария. — Сейчас девушку, которая там живёт, я не знаю. До этого мы общались с соседями, здоровались. Но специально не рассказывали. Я просто помню, как я сама боялась в этом доме жить. Молодые тогда были, какой шорох услышишь, и сразу вспоминаешь. А представляете, мне бы сказали, что я живу в квартире, где человека на части порубили? Зачем людей попросту пугать?».





В квартире на улице Кропоткина убийство произошло больше 20 лет назад





Сейчас эту квартиру снимает стройная блондинка Жанна. На вид ей не дашь больше 38, хотя сама женщина со смехом признаётся, что ей 50 лет. Она шьёт вещи на заказ и в эту квартиру въехала «из-за творческой атмосферы». До неё здесь жила девочка-художница, которая установила на кухне барную стойку, декорированные деревья и развесила по стенам необычные картины. Жанна всё так после неё и оставила, только добавила повсюду фотографии своих сына и дочери. Сейчас квартира больше напоминает лофт-бар, чем жилое помещение, — «выдаёт» только громоздкая диван-кровать.





«Блин, чё, правда, убийство тут было? — с восторгом уточняет Жанна. — Обалдеть! У этой квартиры аура очень хорошая, творческая. Видимо, после этого тут жили очень хорошие люди, они и "перебили" своей аурой всё плохое. Я раньше снимала квартиру на Горской, там тоже произошло убийство. Представляете, как мне "везёт" на такое? Вот в той квартире я ночами одна находиться не могла, было жутко. Один раз ночью я увидела тень мужчины, и сразу поняла, что с ним в этой квартире что-то плохое случилось, про убийство я как раз и подумала. Поэтому не удивилась, когда на следующий день пришёл участковый (ну, знаете, он просто побеседовать с новыми жильцами ходил, для порядка) он и рассказал, что совсем недавно в этой квартире произошло убийство. По моему, там с мигрантами что-то произошло...





Я подробности узнавать не стала, сразу же собрала свои вещи. И сюда переехала, отсюда никуда уезжать точно не буду уже, эта квартира прям нравится».







Жанна вспомнила, что в Ленинске-Кузнецком, откуда она родом, был «нехороший дом» — в котором сначала убили старшего брата, потом повесился младший, а через несколько лет была «ещё одна история с убийством и пожаром», после которой дом больше десяти лет стоял пустым. Пока его не купила многодетная семья, которая «очистила дом своей аурой». Теперь там всё спокойно.





«Люди боятся чего-то несуществующего, чего бояться не надо, — рассуждает Жанна. — Вон, имение Майкла Джексона сейчас не могут продать, все боятся увидеть его дух.





А по моему, вот такие истории должны учить нас бояться не привидений, а быть внимательней к своим близким».







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