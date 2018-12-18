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Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу

10 мест в Новосибирске, где водители-хамы объезжают пробки и создают угрозу другим

Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу

Снег завалил Новосибирск — власти не успевают чистить город, дороги сужаются, и пробки становятся всё сильнее. Многие водители-нарушители и раньше-то объезжали заторы, игнорируя правила движения, а уж сейчас терпения стоять в пробке стало совсем мало. Вот и выезжают автохамы на встречку, на выделенные полосы, на трамвайные пути, создавая угрозу себе и другим водителям, дополнительно замедляя поток. Редактор НГС.АВТО Дмитрий Косенко совместно с руководителем отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеславом Ашурковым составили топ-10 мест в Новосибирске, где массово нарушаются правила в попытке сэкономить несколько минут. 


Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу


На улице Мичурина водители объезжают пробки по трамвайным путям, находящимся на уровне выше проезжей части, — нарушение мешает движению трамваев. «Причем если на участке от Гоголя до Ядринцевской все более-менее привыкли [к такой манере], то езда по путям вдоль речного училища мимо Орджоникидзе, 33, туда на поворот,  — это вообще нонсенс. А это уже каждый день, и по много машин там ездит», — объясняет Вячеслав Ашурков. 



Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу


На Красном проспекте многие автомобили минуют заторы, выезжая на правую полосу, предназначенную для автобусов и троллейбусов. Нарушение создает помехи общественному транспорту и грозит столкновениями с машинами, которые поворачивают направо с Красного проспекта на перпендикулярные улицы. 



Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу


На улице Сибиряков-Гвардейцев при движении в сторону улицы Мира от Затулинки водители перемещаются по трамвайным путям под запрещающим знаком. Помеха общественному транспорту. «За горбатым мостом в сторону Расточки когда едешь от площади Кирова, только горбатый мост пересекаешь, там висит "кирпич", и по путям едут до "Литмаша"», — отмечает эксперт.



Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу


В Калининском районе трамвайные пути используются при езде по Учительской через «Сосновый бор». Автомобили часто застревают, парализуя движение трамваев. Плюс нарушители вклиниваются обратно в автомобильный поток, тормозя общую скорость перемещения. 



Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу


Выезд на встречную полосу на Вокзальной магистрали возле ЦУМа в направлении площади Ленина. Опасность лобового столкновения. «Вот этот кусочек иногда проскальзывают по встречной полосе, потому что затуп там идет на перекрестке, часто перегораживают, люди объезжают», — рассказывает Ашурков. 



Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу


На левом берегу на площади Энергетиков автомобили, поворачивающие по кольцу налево в сторону Станционной, объезжают затор и встают в несколько рядов, мешая другим двигаться в сторону Димитровского моста. Создается столпотворение, вызывающее пробку и на площади Труда. 



Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу


Запрещенный левый поворот с Орджоникидзе на Советскую при движении от площади Ленина. Опасность столкновения с автомобилями встречного направления и замедление транспортного потока. «Поворачивают, чтобы не доезжать до управления железной дороги. Некоторые машины прям тупо встают и весь ряд тормозят», — говорит эксперт. 


Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу


На Ипподромской запрещенный левый поворот на Воинскую возле «Ауры». Часто этим приемом пользуются, чтобы не доезжать до разворота на Фрунзе. Аналогично, опасность столкновения со встречкой и торможение левого ряда. 



Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу



При приближении к площади Калинина по Дуси Ковальчук от «Горбольницы» водители минуют пробку, выезжая на трамвайные пути. Затем они проскакивают посреди островков безопасности и вклиниваются в поток машин на кольце. Опасность пешеходам, угроза столкновений, помеха трамваям. 



Плевать на всех: объезжаю пробки где хочу


И еще одни трамвайные пути, которые используются для объезда заторов. Перекресток Зыряновской и Восхода, подъезды с обеих сторон. «Движение по трамвайным путям, несмотря на то, что они высокие, неудобные, машину там колбасит. Но учитывая, что светофор всего лишь 20 секунд горит зеленым, люди по путям едут. А они на другом уровне: с одной стороны они ниже, а с другой высоко расположены. Въезды на мост стоят, люди, едущие с Восхода, перегораживают тем, кто с Зыряновской», — заключает Вячеслав Ашурков.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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